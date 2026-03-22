Indian Theatre Documentary 1988 : भारतीय नाट्य परंपरेचा दस्तऐवज; जब्बार पटेल यांचा 'इंडियन थिएटर' लघुपट

प्रभा जोशी - saptrang@esakal.comभारतीय नाटकांची वैभवशाली परंपरा, त्यातली ठळक प्रादेशिकता याचा रंजक उद्बोधक प्रवास मांडणारा 'इंडियन थिएटर' हा लघुपट फिल्म्स डिव्हिजनसाठी दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी बनवला. १९८८ मध्ये बनवलेला हा लघुपट केवळ भारतीय नाटकांचा प्रवास नाही तर ते रंगभूमीसाठी आयुष्य समर्पित केलेल्या भारतातील अनेक मोठ्या कलाकारांचं फार महत्त्वाचं डॉक्युमेंटेशन आहे.उत्क्रांती, परिवर्तन, प्रगती आणि आता तंत्रज्ञानाची घोडदौड अशा टप्प्यांवर प्राचीन कला इतिहासाच्या अनेक खुणा पुसट झाल्या किंवा मिटल्या तरी मानवी इतिहासातील एक आद्यकला अद्याप चैतन्यमय आणि तेजस्वी आहे. ही कला आहे नाटक आणि नाट्यशास्त्र. जगात लिखित साहित्य सर्वदूर पोहोचण्याच्या कितीतरी आधी नाटक हे सादरीकरणाचं, समूह मांडणी करणारं रूप म्हणून मान्य पावलं ते आजतागायत. आपल्याकडची भास आणि कालिदासकालीन नाटक परंपरा हजाराहून अधिक वर्ष जुनी आहे आणि अजूनही ती नाटकं त्याच रूपात सादरही केली जातात. एखाद्या प्राचीन कलेचा वारसा इतका मोठा असेल तर तो तितकाच मौल्यवानही असतो..अभिनेता नसिरुद्दीन शाह या लघुपटाचे सूत्रधार निवेदक आहेत. लघुपट सुरू होतो तेव्हा ते ग्रीनरूममध्ये मेकअप करताना दिसतात. These moments before the performance. You feel every bit of your body is charged with some unknown energy या त्यांच्या वाक्यानंतर कॅमेरा पूर्ण वेशभूषा केलेल्या कथकली नर्तकावर स्थिरावतो. त्याचा मुद्राभिनय टिपतो. तिसरी घंटा वाजते. ‘पंचतुंड नररुंडमालधर पार्वतीश आधी नमितो’ ही ‘संगीत शाकुंतल’ नाटकाची नांदी सुरू होते. काही सेकंदात या फ्रेम झरझर बदलतात तेव्हा पुढे पडद्यावर भारतीय नाट्यइतिहासाचा किती मोठा पट उघडणार आहे, याची कल्पना येत नाही..कालिदास भासांची नाटकं आणि प्राचीन काळ याचा उल्लेख करत सूत्रधार विषयाची पकड घेतो. नंतर अनेक वर्षं देशात सामाजिक राजकीय अस्थिरतेतून पुढे आलेला समाज, आक्रमणं यातून पारंपरिक लोककला आणि सामान्य माणसांनी नाटक टिकवलं, असं सूत्रधार सांगतो. तेव्हा कर्नाटकातील यक्षगान, बंगालमधील जात्रा, केरळमधील कृष्णनाट्य, उत्तर प्रदेशातील रामलीला याचे छोटे प्रवेश लघुपटात दिसतात आणि ते कमालीचे परिणामकारक आहेत, हे लक्षात येतं.कलकत्त्याला ब्रिटिश रेसिडेन्सी झाल्यानंतर पुढच्या काही वर्षांत थिएटरमध्ये जाऊन नाटक बघायची पद्धत सुरू झाली. मुंबईत पारसी थिएटरचा उदय झाला हा भाग निवेदनात येतो. पारसी थिएटरमधले पल्लेदार संवाद, नेपथ्य, रंगवेशभूषा याचं उदाहरण म्हणून यहुदी सिनेमातील सोहराब मोदींचा एक प्रवेश दिसतो.महाराष्ट्रातील संगीत रंगभूमीचा उदय आणि त्याची सविस्तर माहिती सूत्रधार सांगतो. अण्णासाहेब किर्लोस्कर, कृ. प्र. खाडीलकर, बालगंधर्व, केशवराव भोसले, मा. दीनानाथ असे सगळे उल्लेख होतात. मग साक्षात पु. ल. देशपांडे हार्मोनियम घेऊन बसतात आणि आपल्याला नाट्यसंगीताचं मर्म सांगतात. वयाच्या सत्तरी जवळ आलेले पु. ल. देशपांडे भूप रागातील फुलवन सेज सवारू आणि सुजन कसा, याची सोदाहरण संगती ऐकवतात तेव्हा एक दुर्मिळ अनुभव मिळतो. याला जोडूनच ‘संगीत सौभद्र’ नाटकातील प्रवेश कीर्ती शिलेदार आणि राहुल सोलापूरकर सादर करतात. कीर्ती शिलेदार यांच्या ढंगदार शैलीत पांडू नृपति जनक जया नाट्यपदाबरोबर या लघुपटातील मराठी संगीत रंगभूमीचा सुरेल आढावा संपतो; पण तत्पूर्वी संपन्न संगीत रंगभूमी तेव्हा नव्याने आलेल्या बोलपटांमुळे अस्ताला गेली, ही महत्त्वाची नोंद निवेदक करतो..Mani Kaul Dhrupad Documentary : मणी कौल यांचा 'ध्रुपद' लघुपट: भारतीय शास्त्रीय संगीताचा अमूल्य ठेवा.सूत्रधार परत बंगाली नाट्य संस्कृतीकडे जातो. १९४०च्या दशकात इंडियन थिएटर असोसिएशन ऊर्फ इप्टा आणि नंतर बहुरूपी या संस्थेद्वारे रंगभूमी गाजवणाऱ्या शंभू मित्रा आणि पत्नी तृप्ती मित्रा यांच्या नाटकातील एक प्रवेश दिसतो. भाषा समजली नाही तरी सरीसृप नाटकातील त्यांचा प्रवेश स्तिमित करतो. तृप्ती मित्रा यांचं मनोगतही इथे ऐकता-पाहता येतं.स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढच्या काही वर्षात पश्चिम बंगाल, केरळ इथे साम्यवादाचे वारे वाहू लागले. तिथे या विचारांच्या प्रसारासाठी रंगभूमीचा वापर केला गेला, अशी नोंद सूत्रधार करतो. ज्येष्ठ अभिनेता आणि बंगाली थिएटरचे दिग्दर्शक उत्पल दत्त इथे राजकीय विचार प्रचारासाठी नाटक ही विधा महत्त्वाची आहे, असं सांगतात. नाटक आणि नाट्यचळवळ फार बुद्धीजीवी होऊ नये, जनसामान्य हे त्याचे केंद्रबिंदू असले पाहिजेत, असंही स्पष्टपणे सांगतात. उत्पल दत्त अभिनित 'तलवार' नाटकाचा एक मोठा प्रवेश पाहता येतो. या लघुपटात वेळोवेळी नाट्य क्षेत्रातील दिग्गज आपले विचार मांडत राहतात, तेव्हा लघुपट पाहणाऱ्या प्रेक्षकासाठी ती एक वैचारिक घुसळण असते. आधुनिक काळात भारतीय नाट्यशास्त्राविषयी अजून एक महत्त्वाचं मनोगत आणि मांडणी पुढे येते ती नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. इब्राहीम अल्काझी यांची. १९६२मध्ये त्यांनी विचारपूर्वक ठरवलेला अभ्यासक्रम, नाटकाचा जागतिक आणि व्यापक विचार, तंत्र, प्रेक्षक आणि रंगभूमीचं नातं अशा अनेक विषयांवर अल्काझी बोलतात, हे मौलिक दस्तऐवजीकरण आहे. याला जोडूनच एनएसडीने सादर केलेल्या 'अंधायुग' या धर्मवीर भारतींच्या नाटकातील एक प्रवेश पाहता येतो.अल्काझी एनएसडीमध्ये परिवर्तन घडवत असताना देशात प्रादेशिक रंगभूमी नव्या वळणावर होती. मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, विजय तेंडुलकर असे लेखक प्रादेशिक भाषांमधे मन्वंतर घडवत होते. या लघुपटात त्याबद्दल प्रत्यक्ष विजय तेंडुलकर विवेचन करताना दिसतात..प्रादेशिक तसंच मुख्य प्रवाहातील हिंदी भाषेत सादर झालेली गाजलेली नाटकं श्यामानंद जालन, ओम शिवपुरी, सत्यदेव दुबे, अरविंद देशपांडे, विजया मेहता यांनी समर्थपणे पेलली, असं निवेदक सांगतो. इथे मोहन राकेश यांच्या 'आधे अधुरे' या नाटकातील एक प्रवेश ओम शिवपुरी आणि सुधा शिवपुरी सादर करतात. हा नाट्यप्रवेश संपल्यावर काही क्षण आवक होण्याचे असतात.विजया मेहता त्यांच्या स्वतःच्या धारणा सांगतात आणि मानवी स्वभावाच्या परस्पर संबंधांविषयी कुतूहल त्यांना दिग्दर्शक अभिनेत्री या भूमिकांना बळ देतं, हे नमूद करतात. त्यांनी अभिनय केलेला 'वाडा चिरेबंदी' नाटकाचा प्रवेश सादर होतो. सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक नाटककार बी. व्ही. कारंथ नाटकातील ध्वनि आणि संगीत याकडे नाटकाचा अविभाज्य भाग म्हणून विषयानुरूप गुंफला पाहिजे, असं सांगतात. या लघुपटात संपूर्ण भारताच्या नाट्य क्षेत्रातील कितीतरी विद्वान, बदल घडवणारी, प्रयोगशील माणसं भेटतात, ही खरोखरच मोठी उपलब्धी आहे. छत्तीसगढी बोलीत 'चरणदास चोर' बसवणारे हबिब तनवीर इथे त्यांच्या ऊर्जेने भारलेल्या नाट्यसंचासहीत भेटतात.तेंडुलकरांच्या 'घाशीराम कोतवाल' नाटकाने लोकसंगीताचा अत्यंत बुद्धिमान परिणामकारक वापर करत एक नवा आकृतिबंध समोर उभा केला, असं सूत्रधार सांगतो. 'घाशीराम कोतवाल' नाटकाच्या मूळ संचातील सगळे नट इथे एक प्रवेश सादर करताना दिसतात. मराठीजनांचा हा मोठाच नॉस्टेलजिया लघुपटातजीवंत होतो.दिग्दर्शक जब्बार पटेल या लघुपटात ईशान्यपूर्व भागातील मणीपुरी नाटक परंपरा आणि रतन थिय्याम यांचंही योगदान इथे मांडतात. रतन थिय्याम त्यांची भूमिका मांडतात आणि त्याच्या नाट्यसंस्थेच्या चक्रव्यूह या महाभारतावर आधारित नाटकातील प्रवेश सादर होतो, ज्यात मणीपुरी मार्शल आर्ट कथेचा भाग बनते. युद्धाच्या विफलतेवर एक संदेश नकळत दिला जातो.मुख्य प्रवाहातील मराठी नाटकांचा धावता प्रवास इथे आहे, ज्यात डॉ. लागू आणि सुहास जोशी अभिनित 'नटसम्राट'मधील प्रवेश आहे. आविष्कार संस्थेच्या 'दुर्गा झाली गौरी' या बालनाट्याच्या प्रवेशातून एक सुखद झुळूक येते. मुंबईतील इंग्रजी नाटकांचं जग पर्ल पदमसी, सीलव्हेस्टर डिकून्हा, मोटली नाट्यसंस्था याचा उल्लेख होतो आणि सूत्रधार रूपात वावरणारे नसिरुद्दीन तिथे 'वेटिंग फॉर गोदो' नाटकातील एक जबरदस्त भूमिका करताना दिसतात..मराठी दलित रंगभूमीची नोंद आणि पथनाट्याचा प्रवेश सादर करून लघुपट संपतो त Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.