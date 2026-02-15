Italy football team : इटलीला हवीय प्रेरणा अन् आत्मविश्वासाची किक

जयेंद्र लोंढेइटली क्रिकेट संघ पहिल्यांदाच टी-२० विश्वकरंडकात सहभागी झाला आहे. याप्रसंगी इटली िक्रकेट संघातील खेळाडू वेन मॅडसन याने इटलीच्या फुटबॉल संघासाठी पुढाकार घेतला आहे. चार वेळा विश्वविजेत्या ठरलेल्या इटलीच्या फुटबॉल संघाला मागील दोन विश्वकरंडकात पात्र ठरता आलेले नाही. २०२६ मधील विश्वकरंडकासाठीही या संघाला अद्याप पात्रता मिळवता आलेली नाही. इटली क्रिकेट संघाचा विश्वकरंडकातील समावेश व खेळ पाहून इटलीच्या फुटबॉल संघाला प्रेरणा मिळावी, असे वेन मॅडसन याला वाटते..इटली हा युरोप खंडातील देश. ब्राझील, जर्मनी या दोन देशांसोबत इटली या संघानेही फुटबॉल विश्वकरंडकात आपला दबदबा निर्माण केला आहे. ब्राझील संघाने पाच वेळा, जर्मनी संघाने चार वेळा आणि इटली संघानेही चार वेळा विश्वकरंडकावर मोहर उमटवली आहे. इटली संघाने १९३४, १९३८, १९८२ व २००६ या वर्षांमध्ये विश्वविजेते होण्याचा मान संपादन केला आहे. इटली संघाने युरो या मानाच्या स्पर्धेतही १९६८ व २०२०मध्ये जेतेपदाची माळ गळ्यात घातली आहे. इटली या देशाचा आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील इतिहास सोनेरी अक्षराने लिहिला गेला असताना २०१८ (रशिया) व २०२२ (कतार) या दोन विश्वकरंडकासाठी हा देश पात्र ठरला नाही हे पाहून काळजात चऽऽर्र होते.या वर्षी (२०२६) अमेरिका, मेक्सिको व कॅनडा या तीन देशांमध्ये फुटबॉल विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी पात्र ठरण्यासाठी इटलीला युरोपियन खंडामधून आपली धमक दाखवून पुढे यायचे असते. इटली या देशाचा ‘आय’ गटात समावेश करण्यात आला होता. या गटामध्ये इटली या देशासह नॉर्वे, इस्राइल, इस्तोनिया व मोल्दोवा या देशांचाही समावेश होता. या गटातून जो संघ अव्वल येईल त्या देशाला विश्वकरंडकाच्या मुख्य फेरीत प्रवेश मिळणार होता. तसेच दुसऱ्या क्रमांकावरील संघाला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळणार होते..इटली या देशाला या गटामधून दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. नॉर्वे संघाने चक्क दोन वेळा इटलीवर मात केली. त्यामुळे नॉर्वे संघाला आठ विजयांसह मुख्य फेरीत धडक मारता आली. इटलीला सहा लढतींमध्ये विजय मिळवता आला. मुख्य फेरीत थेट पात्रता मिळवता आली नसली तरी इटली संघाला प्लेऑफ लढतींमधून विश्वकरंडकाच्या मुख्य फेरीत प्रवेश करता येणार आहे.आता इटलीच्या फुटबॉल संघाला येत्या मार्च महिन्यात होत असलेल्या प्लेऑफ लढतींमध्ये सर्वोत्तम खेळ करून दाखवावा लागणार आहे. इटलीचा सामना उत्तर आयर्लंडशी होणार असून त्यामध्ये विजय मिळवल्यास वेल्स-बोस्निया, हर्जेगोव्हिना यांच्यामधील विजेत्याचा सामना त्यांना करावा लागणार आहे. या दोन्ही लढतींमध्ये यश मिळवल्यानंतरच इटलीचा विश्वकरंडकातील मार्ग मोकळा होणार आहे.फॅबियो कॅनाव्हारोच्या नेतृत्वात इटली संघाने फ्रान्सच्या संघाला पराभूत करीत चौथ्यांदा विश्वकरंडक जिंकताना उल्लेखनीय खेळ करून दाखवला होता. विश्वविजेत्या या संघामध्ये फॅबियो कॅनाव्हारो याच्यासह जीजी बुफो, आंद्रीया पिअर्लो, फ्रान्सिस्को टोटी, अॅलेक्झँड्रो डेल पियरो यांसारखे स्टार खेळाडू संघामध्ये होते. त्यानंतर २०१४मध्ये ते अखेरचे विश्वकरंडकात सहभागी झाले. तिथपासून आता १२ वर्षे उलटून गेली तरीही इटलीला विश्वकरंडकाच्या मुख्य फेरीसाठी पात्र ठरता आलेले नाही. २०२६ विश्वकरंडकातील प्रवास सुरूच आहे..Premium|Rohit Sharma And Virat Kohli: पर्यायी ‘उत्तर’ नाही! रोहित-विराटशिवाय भारतीय क्रिकेट पोरकं.इटली संघाला मागील १० ते १२ वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सपाटून मार खावा, असेही या वेळी म्हणता येणार नाही. कारण रॉबर्टो मॅनचिनी यांच्या प्रशिक्षणात इटली संघाने २०२०मध्ये युरो स्पर्धेत विजेता होण्याचा मान संपादन केला होता. याच कालावधीत इटली संघाने सलग ३७ सामन्यांमध्ये पराभवापासून दूर राहण्याचा विक्रमही आपल्या नावावर केला होता. ब्राझील व स्पेन यांच्या ३५ सामन्यांच्या विक्रमाला त्यांनी मागे टाकले हे विशेष.इटली संघाच्या या घसरणीला काही महत्त्वाच्या घटनाही कारणीभूत आहेत. २००६मध्ये विश्वविजेत्या ठरल्यानंतर २०१०च्या विश्वकरंडकात इटलीला मार्सेलो लिप्पी यांच्या मार्गदर्शनात निराशेला सामोरे जावे लागले. येथूनच त्यांच्या अधोगतीला सुरुवात झाली. इटलीच्या संघाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी खालावली. तसेच या देशातील क्लब्सनाही मोठ्या स्तरावर सातत्याने यश मिळवता आले नाही. देशातील सीरी ए या स्थानिक स्पर्धेकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. अव्वल दर्जाच्या सुविधा, स्टेडियमचे नूतनीकरण याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत नाही.सध्या इटलीच्या संघामध्ये जे खेळाडू आहेत, त्यांच्यामध्ये जग जिंकण्याची क्षमता आहे का? अफाट गुणवत्ता त्यांच्याकडे आहे का? २०२०मध्ये युरो विजेत्या ठरलेल्या इटलीच्या संघामध्ये डी. डोन्नारुम्मा, जॉर्जिन्हो, वेराटी या इटली सोडून इतरत्र फुटबॉल खेळणाऱ्या खेळाडूंचा समावेश होता. अर्थातच त्यांच्याकडे अनुभवाची कमतरता नव्हती. याचा फायदा इटली संघाला युरो स्पर्धेमध्ये झाला. आता फ्रान्सिस्को इस्पिसितो, गिऑनी लिऑनी, फ्रान्सेस्को कॅमार्डा या खेळाडूंकडून इटलीला भविष्यात सुवर्ण भविष्याची स्वप्न बाळगता येऊ शकणार आहेत.२०३२मध्ये मायदेशात चमकण्याची संधी२०३२मधील युरो स्पर्धा तुर्कीसह इटली या देशामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. या स्पर्धा आयोजनाला अद्याप सहा वर्षे बाकी आहेत. तोपर्यंत इटलीच्या संघाने आपल्या संघाची बांधणी योग्य पद्धतीने करायला हवी. यानंतरच त्यांच्याकडे मायदेशात चमकण्याची संधी असणार आहे..पुनरागमन झोकात व्हावे'अझ्झुरी' अर्थातच ब्ल्यू (निळा रंग) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इटलीचे फुटबॉल या खेळावरील प्रेम सर्वश्रुत आहे. त्यांनी या खेळावर अधिराज्यही केले आहे. सध्या जी. गटुसो यांच्या मार्गदर्शनात इटलीचा फुटबॉल संघ मैदानात उतरत आहे. पात्रता फेरीमधून बाहेर आल्यानंतर इटलीचा संघ आता प्लेऑफमध्ये लढा देणार आहे. यामध्ये त्यांना यश मिळावे, असे मनापासून वाटते. कारण चार वेळा विश्वविजेता संघ विश्वकरंडकात नसणे हे क्लेशदायक वाटते. इटली संघाला प्रेरणा अन् आत्मविश्वासाची किक मिळावी अन् फुटबॉलच्या रणांगणात बचावात्मक खेळासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या संघाने झोकात पुनरागमन करावे, असे मनापासून म्हणावेसे वाटते.. 