Italy football team : इटलीला हवीय प्रेरणा अन् आत्मविश्वासाची किक

Italy football team 2026 World Cup playoff qualification : इटली क्रिकेट संघाच्या टी-२० विश्वकरंडक प्रवेशाने प्रेरित होत, चार वेळा विश्वविजेता इटली फुटबॉल संघ २०२६ विश्वकरंडकासाठी प्लेऑफमधून पात्रता मिळवण्याच्या प्रयत्नात असून पुनरागमनासाठी सज्ज आहे.
सप्तरंग टीम
जयेंद्र लोंढे

इटली क्रिकेट संघ पहिल्यांदाच टी-२० विश्वकरंडकात सहभागी झाला आहे. याप्रसंगी इटली िक्रकेट संघातील खेळाडू वेन मॅडसन याने इटलीच्या फुटबॉल संघासाठी पुढाकार घेतला आहे. चार वेळा विश्वविजेत्या ठरलेल्या इटलीच्या फुटबॉल संघाला मागील दोन विश्वकरंडकात पात्र ठरता आलेले नाही. २०२६ मधील विश्वकरंडकासाठीही या संघाला अद्याप पात्रता मिळवता आलेली नाही. इटली क्रिकेट संघाचा विश्वकरंडकातील समावेश व खेळ पाहून इटलीच्या फुटबॉल संघाला प्रेरणा मिळावी, असे वेन मॅडसन याला वाटते.

