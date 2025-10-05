सप्तरंग

‘घर’ उभारणारा ‘घर-घर’चा खेळ!

‘घर-घर’ हा लहानपणीचा जुना खेळ मुलांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देतो. कथा छकुली, सोनू, राणी, संजू आणि मित्रांच्या साहसातून खेळाच्या आनंदाची झलक दाखवते.
Ghar Ghar

Ghar Ghar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरी देशपांडे-gaurisdeshpande1294@gmail.com

तुम्हाला लहानपणीचे खेळ आठवतात? डॉक्टर डॉक्टर, डबा ऐसपैस, विषामृत आणि हो, महत्त्वाचा खेळ म्हणजे, घर-घर! आपल्यापैकी अनेकांनी ‘भातुकली’ हा शब्द नंतर पुस्तकात वाचलेला असतो. मात्र, त्याही आधी असतं ते ‘घर-घर’. त्यामुळे ‘घर-घर’च खरं! हा सगळ्यांत जुना, कल्पनाधारित खेळ असावा.

Loading content, please wait...
Book
Playing
childhood
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com