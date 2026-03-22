Kanthha Tamil Movie Review : सिनेमा दिग्दर्शकाचा असतो की सुपरस्टारचा?

सुहास किर्लोस्करकांथा (कांता) म्हणजे प्रिय स्त्री, जिच्याकडे आकृष्ट होऊन चित्रपटाचा नायक स्वतः बदलतो, चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये बदल घडवून आणतो, चित्रपटाचा क्लायमॅक्सही बदलण्याची त्याची इच्छा असते. दिग्दर्शकाला कमी लेखून प्रेक्षकांचे म्हणजेच त्याच्या चाहत्यांचे लांगुलचालन करून तो नायक चित्रपटामध्ये वाट्टेल ते बदल करत राहतो...चित्रपटाचे शूटिंग सुरू असताना अभिनय करणाऱ्या कलाकाराकडे चित्रपटाचा सीन पटकथा लेखक आणि संवाद लेखक यांच्याकडून लिहून दिला जातो. दिग्दर्शक सिनेमॅटोग्राफरबरोबर चर्चा करून त्याच्या व्हिजनप्रमाणे शॉट कसा घ्यायचा, याबद्दल सूचना देतात आणि त्यानुसार त्या कलाकाराने अभिनय करणे अपेक्षित असते. अभिनेता/अभिनेत्री यांनी हालचाली कशा करणे अपेक्षित आहे, अभिनय लाउड असावा की संयत असे अनेक बारकावे दिग्दर्शक विस्ताराने सांगतात. दिग्दर्शक हा चित्रपटाचा कप्तान असतो; परंतु भारतासारख्या देशामध्ये चित्रपट अभिनेत्याच्या नावाने ओळखला जातो. चित्रपट आपल्यामुळेच चालतो, असे काही कलाकारांना वाटते; परंतु उत्तम टीमवर्क नसेल किंवा पटकथा बांधीव आणि विषयाशी इमान राखणारी नसेल, दिग्दर्शकाला नेमके व्हिजन नसेल किंवा दिग्दर्शक एकाच सुपरस्टारला महत्त्व देऊन चित्रपट शूट करू लागले तर ते चित्रपट दर्जेदार होत नसतात. काही कलाकारांचे हे भान सुटते आणि ते स्वतःला वलयांकित समजू लागतात. अहंकाराचा स्पर्श झाल्यानंतर भल्याभल्या आत्मकेंद्री कलाकारांचा अस्त झाल्याचे आपण बघतो. .एम. के. त्यागराज भगवतार हे तमिळ चित्रपटसृष्टीमधील पहिले सुपरस्टार, ज्यांची कारकीर्द १९३० ते १९५० या कालावधीमध्ये गाजली. एम.के.टी. या नावाने ओळखले जाणाऱ्या अभिनेत्याची लोकप्रियता शिखरावर असताना अहंकाराची बाधा झाली आणि दिग्दर्शकापेक्षा स्वतःला मोठा समजू लागलेल्या या कलाकाराची लोकप्रियता वेगाने ओसरू लागली. दरम्यान, त्या कलाकाराच्या यशोगाथेला एक वेगळेच वळण लागले. या कथेवर आधारित सेल्वामणी सेल्वाराज यांनी पटकथा लिहिली आणि ‘कांथा’ हा तमिळ भाषेतील चित्रपट दिग्दर्शित केला. दुलकर सलमानच्या उत्तम अभिनयाने साकार झालेला ‘कांथा’ नोव्हेंबर २०२५मध्ये रिलीज झालेला होता आणि आता नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे.१९५०मध्ये घडणारी चित्रपटाची पटकथा बांधीव आहे. पहिल्या भागामध्ये आत्मकेंद्री अभिनेता दिग्दर्शकाला कसा कमी लेखतो आणि आपला शॉट कोणत्या अँगलने शूट केला तर लोकांना आवडेल, याबद्दल सह-कलाकारांसमोर तो बढाया मारत असतो. या अहंकारात चित्रपटाचे शूटिंग कसे केले जाते, याचे तपशीलवार प्रसंग दिसतात आणि चित्रपटाच्या उत्तरार्धात चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एक खून होतो, ज्याच्या तपासामुळे ड्रामा चित्रपटाचा जॉनर सस्पेन्स थ्रिलर होतो. अर्थात हा चित्रपट बायोपिक नव्हे तर सत्य घटनेवर आधारित कल्पनाविलास आहे..कांथा (कांता) म्हणजे प्रिय स्त्री, जिच्याकडे आकृष्ट होऊन चित्रपटाचा नायक स्वतः बदलतो, चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये बदल घडवून आणतो, चित्रपटाचा क्लायमॅक्सही बदलण्याची त्याची इच्छा असते. दिग्दर्शकाला कमी लेखून प्रेक्षकांचे म्हणजेच त्याच्या चाहत्यांचे लांगुलचालन करून तो नायक चित्रपटामध्ये वाट्टेल ते बदल करत राहतो. लोकप्रियतेच्या रथावर आरूढ झाल्यानंतर काही दिग्गज अभिनेत्यांनी कॅमेरा अँगल कसा असावा, याबद्दलच्या सूचना दिग्दर्शकांना दिल्याची उदाहरणे हिंदी चित्रपटसृष्टीला माहीत आहेत. असे काही प्रसंग ‘कांथा’ चित्रपटात दिसतात. पोलिसाकडून लाथा-बुक्क्यांनी मार खाल्लेला नायक साकारला तर तो चाहत्यांना आवडणार नाही, या कारणास्तव रजनीकांतने तमिळ ‘दृश्यम’ नाकारला होता आणि नंतर तो चित्रपट कमल हसन याने अनोख्या पद्धतीने केला. ‘द इनव्हिजिबल गेस्ट’ या स्पॅनिश चित्रपटाचा हिंदी रिमेक ‘बदला’ या नावाने करताना अमिताभ बच्चन चित्रपटात असल्यामुळे सस्पेन्स बदलला होता. उत्तम चित्रपटाद्वारे चाहत्यांची अभिरुची वाढवण्यापेक्षा चाहत्यांना काय हवे, तेच देणारा सुपरस्टार ‘कांथा’ चित्रपटामध्येही दिसतो.चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी (डॅनी सालो) आणि सेल्वामणीचा दिग्दर्शकीय दृष्टिकोन ही ‘कांथा’ चित्रपटाची बलस्थाने आहेत. चित्रपट कथा दृकश्राव्य माध्यमातून कशी दाखवावी, यावर सखोल विचार करून दिग्दर्शक सेल्वामणी सेल्वराज यांनी कसब पणाला लावल्याचे दिसते. प्रेक्षक या नात्याने ते बारकावे बघितले तर चित्रपटाचा आस्वाद अधिक जाणतेपणाने घेता येतो. चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी अंधारामध्ये पावसाचा आवाज ऐकू येतो. ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’मध्ये एका फिल्म स्टुडियोचा दरवाजा दिसतो, त्या स्टुडियोमध्ये एक कार प्रवेश करते. कारमधून एक टोपीधारी व्यक्ती उतरते. ती व्यक्ती एका खोलीचा दरवाजा उघडते आणि पिस्तुलामधून दोन गोळ्या झाडते. जुन्या चित्रपटांच्या शूटिंगची दृश्ये पडद्यावर दिसतात आणि टायटल्स दिसू लागतात. टायटल्स संपताच चित्रपट रंगीत होतो आणि एक सद्गृहस्थ कारमधून त्याच स्टुडियोमध्ये प्रवेश करताना दिसतो. तो दिग्दर्शक आहे आणि फिल्म स्टुडियोमध्ये निर्मात्याबरोबर नव्या चित्रपटाची बोलणी सुरू असल्याचे दिसते. सिनेमातला सिनेमा!.Christopher Nolan : ख्रिस्तोफर नोलानचा 'इन्सोमनीया' रिमेक; मूळ चित्रपटाच्या पलीकडे जाणारा अनुभव.‘कांथा’ चित्रपट रंगीत आहे; परंतु चित्रपटातील रंग जुन्या चित्रपटाप्रमाणे आहेत. नायिका आरशासमोर बसली आहे आणि तिला आरशामध्ये दिग्दर्शक दिसतो. दिग्दर्शक तिला सांगतो, की तिने तिचे उच्चारण सुधारण्याची गरज आहे. तो नायिकेचे काम करणाऱ्या अभिनेत्रीला सांगतो, की चित्रपटाचा नायक कोणीही असो, चित्रपट तुझाच आहे. तूच चित्रपटाची नायिका आहेस, खलनायिका आहेस, त्यानुसार अभिनय कर. त्याचवेळी कारमधून चित्रपटात नायकाचे काम करणारा अभिनेता येतो आणि दिग्दर्शकाच्या आजूबाजूची गर्दी अभिनेत्याच्या अवतीभोवती घुटमळते. दिग्दर्शक कोपऱ्यात एकटाच उभा असल्याचे दृश्य विदारक आहे. सुपरस्टार सेटवरचे सर्व निर्णय घेताना दिसतो. दिग्दर्शक विरुद्ध सुपरस्टार असा सामना होणार, याचे सूतोवाच होते. पुढच्या शॉटला चित्रपट पुन्हा ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ होतो. चित्रपटात जेव्हा गतकाळातील दृश्ये दाखवली जातात, त्या वेळी चित्रपट ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ होतो. दिग्दर्शकाच्या मनात काय कोलाहल सुरू आहे, हे दाखवताना चित्रपट ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ होतो. मनाला आवर घालून तो खरे काय करतो, हे दाखवताना चित्रपट रंगीत होतो.चित्रपटात अनेक वेळा आरसा दिसतो, त्या त्या वेळी दिग्दर्शकाला काही सांगायचे आहे. एका दृश्यामध्ये नायक आरशाच्या विरुद्ध दिशेने चालत जातो ते दृश्य पडद्यावर दिसते, त्या वेळी प्रेक्षक आरसा बघतात. आरशासमोरून कोणतेही दृश्य चित्रित करताना आरशात कॅमेरा दिसणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते, हे लक्षात घेतले तर आरशाच्या दृश्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. नायक असो वा नायिका, विचार करताना त्यांचा झालेला गोंधळ दाखवताना त्यांच्या तीन प्रतिमा आरशात दिसतात, त्याशिवाय आरशासमोर बसलेला कलाकारही दिसतो. चित्रपटातील प्रकाश योजना अर्थपूर्ण आहे आणि दाद द्यावी, अशीच आहे..नायिकेचे काम करणारी अभिनेत्री सुपरस्टार असलेल्या कलाकाराला थप्पड मारते, असा शॉट आहे. थप्पड मारण्याच्या शॉटचे अनेक रिटेक झालेले किस्से चित्रपटसृष्टीमध्ये सुप्रसिद्ध आहेत, तो प्रसंग उत्तमरीत्या चित्रित झाला आहे. चित्रपटाच्या उत्तरार्धात विशेषतः खुनाचा तपास करणारा अधिकारी जसा दाखवला आहे, तो भाग भडक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो खटकतो; अन्यथा या चित्रपटाचा दर्जा आणखी उंचावला असता. चित्रपट बघितल्यानंतर M.K. Thyagaraja Bhagavathar यांच्याबद्दल अधिक माहिती वाचणे औत्सुक्याचा विषय ठरेल.दुलकर सलमान या युवा अभिनेत्याने 'बेंगलोर डेज', 'ओ कादल कन्मनी', 'चूप', 'सीता रामम' अशा अनेक चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवलेला आहे. अनेक तरुणींच्या 'दिल की धडकन' असणाऱ्या मामुटी सुपुत्र दुलकर सलमानने 'कांथा'मध्ये अभिनय वैविध्यपूर्ण प्रसंगातून संयतपणे लीलया केला आहे. चित्रपटातील अभिनेत्याची भूमिका साकारताना कॅमेऱ्यासमोरचा कलाकार, चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करताना बावरलेला अभिनय करणारा कलाकार, नंतरचा अहंकारी सुपरस्टार अशा अनेक छटा दुलकर सलमानने अतिशय परिपक्वतेने दाखवल्या आहेत. भाग्यश्री बोरसेने साकारलेली नायिका नैसर्गिक अभिनय करते. सामुथीरकनी यांनी साकारलेला दिग्दर्शक प्रेक्षकांना त्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करायला भाग पाडतो..कागज के फूल, गुड्डी, लक बाय चान्स, इति मृणालिनी, द डर्टी पिक्चर, शुभो मुहूरत, ओम शांती ओम, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी, खामोश, चाची ४२०, द आर्टीस्ट, वन्स अपॉन अ तैम इन हॉलीवूड, चप्लीन, द फॅबलमॅन्स अशा चित्रपटांमधून सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान काय घडते, याच्या कथा सांगितल्या गेल्या आहेत. 'ज्युबिली' या वेबसीरिजमध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टुडियोचे जग आणि त्यामधील कलाकारांचे राजकारण उत्तमरीत्या दाखवले आहे. 'द ऑफर' या वेबसीरिजमध्ये 'द गोडफादर' चित्रपटाच्या शूटिंगपूर्वी आणि शूटिंगदरम्यान काय घडले, याबद्दलची उत्साहवर्धक कथा तितक्याच उत्तमरीत्या मांडली आहे. अशा चित्रपट - वेबसीरिजमधून कॅमेऱ्यामागील जग कसे असते, याची कल्पना येते.(लेखक संगीत आणि चित्रपटाचे अभ्यासक आहेत.) 