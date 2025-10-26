पिढीजात पुण्याई

कुटुंबाचा वारसा, पुण्याई, मेहनत आणि लोकांचे प्रेम या बळावर कुणालाही प्रतिस्पर्धी न समजता आपला व्यवसाय इमानेइतबारे करीत असंख्य छोटे-स्थानिक व्यावसायिक आपलं नाणं खणखणीतपणे वाजवत असतात. याला साजेसं उदाहरण म्हणजे पनवेलमधील ‘पूजा आइस्क्रीम आणि ज्यूस सेंटर.’ भोईर कुटुंबाच्या तीन पिढ्या गेली सहा दशके फक्त स्वत: तयार केलेले आइस्क्रीम विकत नाहीत, तर प्रत्येक पिढीने स्वत:च्या कल्पकतेने हा व्यवसाय वाढवला आहे..काही खाद्यपदार्थ विकत घेताना बरेचदा ब्रॅन्डला पसंती दिली जाते. नामवंत कंपन्यांनी तयार केलेले खाद्यपदार्थ आपली गुणवैशिष्ट्ये, किंमत आणि उपलब्धतेनुसार लोकांच्या मनात घर करतात. मोठ्या प्रमाणात घेतले जाणारे उत्पादन आणि व्यवसायाची गणिते लक्षात घेता कंपन्यांकडून अहोरात्र त्या खाद्यपदार्थांची जाहिरातबाजी केली जात असते..पुरेसा नफा कमावणाऱ्या या कंपन्या वेळप्रसंगी प्रतिस्पर्ध्यांना आणि छोट्या किंवा स्थानिक व्यावसायिकांना नामोहरम करण्यासाठी विविध शकला लढवतात आणि गरज पडल्यास तोटादेखील सहन करायला तयार असतात. मात्र कुटुंबाचा वारसा, पुण्याई, ‘ओजी’ फॅक्टर, मेहनत आणि लोकांचे प्रेम या बळावर कुणालाही प्रतिस्पर्धी न समजता आपला व्यवसाय इमानेइतबारे करीत असंख्य छोटे-स्थानिक व्यावसायिक आपलं नाणं खणखणीतपणे वाजवत असतात. याला साजेसं उदाहरण म्हणजे पनवेलमधील ‘पूजा आइसक्रीम आणि ज्यूस सेंटर.’.भोईर कुटुंबाच्या तीन पिढ्या गेली सहा दशके फक्त स्वत: तयार केलेले आइसक्रीम विकत नाहीत, तर प्रत्येक पिढीने स्वत:च्या कल्पकतेने हा व्यवसाय वाढवला आणि हे करीत असताना कुठेही पदार्थ बनवण्याची पद्धत आणि मूळ चवीला धक्का बसणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. एका गाड्यापासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता पनवेल शहरात मोक्याच्या ठिकाणी दोन प्रशस्त दालनांपर्यंत येऊ पोहोचला आहे..कमलाकर भोईर हे मूळचे पनवेलकर. आपल्या सहा मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी त्यांनी आपल्या तरुण वयात अनेक खस्ता खाल्ल्या आणि वेगवेगळी कामं केली. साधारण ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला पनवेलच्या मिरची गल्लीत त्यांचा गाडा होता. त्या व्यवसायाच्या बळावर त्यांनी आपल्या सहा मुलांचे शिक्षण केले आणि त्यांचे संसार उभे करून दिले.त्यापैकी रामचंद्र भोईर यांनी कमलाकर यांच्या मदतीने गाड्यावर मलई आइसक्रीम विकायला सुरुवात केली. घरीच दूध आटवून त्यात साखर घालून रबडी तयार करायची आणि नंतर ती थंड करून हातानेच घोटवून त्याचं आइसक्रीम करण्याचं अतिशय मेहनतीचं काम दिवसभर केल्यानंतर संध्याकाळी गाड्यावर विकायचं..त्या काळी पनवेलमधील बाजाराच्या गल्ल्या वर्दळीच्या होत्या. सामान्य नागरिक आणि लहान-मोठे व्यावसायिक सामानाच्या खरेदीसाठी आवर्जून इथे यायचे. ऐंशीच्या दशकात आइसक्रीम ही बऱ्यापैकी चैनीची गोष्ट होती. अशावेळी रामचंद्र यांनी हाताने बनवलेल्या आइसक्रीमची बाजारात येणाऱ्या लोकांना गोडी लागली. पुढे हा गाडा पनवेल बस डेपोच्या बाजूला लागू लागला.आइसक्रीम आणि दूध कोल्ड ड्रिंक या दोनच गोष्टी तेव्हा गाड्यावर मिळत असत. चार दशकांपूर्वी पनवले फार मोठं शहर नव्हतं. बस डेपोमध्ये ये-जा करणारे प्रवासी आइसक्रीमचा आस्वाद घेत. हळूहळू त्याची चर्चा होऊ लागली आणि व्यवसायाने चांगलाच जोर धरला..त्यात बस्तान बसल्यावर नव्वदच्या दशकात रामचंद्र यांनी पनवेलमधील गुणे हॉस्पिटलच्या शेजारी एक गाळा घेऊन व्यवसायाला नवीन नाव व हक्काचा पत्ता दिला. रामचंद्र भोईर यांनी आपली मोठी मुलगी पूजा हिचे नाव व्यवसायाला दिले. एका जागी स्थिरावल्यानंतर त्यांनी मेन्यूमध्ये फक्त फ्लेवर्स वाढवले नाहीत, तर ज्यूस, लस्सी, फालुदा, सरबतं अशा वेगवेगळ्या गोष्टींचाही समावेश करायला सुरुवात केली.मोठ्या पातेल्यात दूध उकळून त्याची रबडी होईपर्यंत त्याला हाताने ढवळत राहायचं आणि मग त्यात साखर घालायची. एवढी साधी सोपी पद्धत वापरून तेव्हा आणि आताही मलई तयार केली जाते. कुठलेली फ्लेवर्स, रंग, कृत्रिम स्वीटनर, पाम ऑइलचा वापर आइसक्रीम बनताना केला जात नाही. याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे दररोज लागेल तितकंच आइसक्रीम तयार केलं जातं. त्यामुळे त्याचा साठा करण्यासाठी किंवा टिकवून ठेवण्यासाठी कुठलीही अन्नसंरक्षके वापरली जात नाहीत..मलई, ड्रायफ्रूट, आंबा, केसर पिस्ता, ग्रीन पिस्ता, अंजीर, चिकू, बटरस्कॉच, गुलकंद, पानमसाला, चॉकलेट, कोकोनट, रोस्टेड आलमंड, मावा अशी विविध फ्लेवर्सची आइसक्रीम येथे मिळतात. हीच आइसक्रीम वापरून फालुदा तयार केला जातो. पुण्याला मिळणाऱ्या मस्तानीच्या धर्तीवर ‘पूजा’मध्येही गेली तीन दशके मस्तानी मिळते, ज्याला आधी दूध कोल्ड ड्रिंक म्हणून संबोधले जायचे.जितक्या प्रकारचे आइस्क्रीम तितकेच मस्तानीचे प्रकार येथे मिळतात. दूध, आइसक्रीम, सब्जा ड्रायफ्रूट आणि टूटी-फ्रूटी अशा काही मोजक्या घटक पदार्थांपासून मस्तानी तयार होते. घट्ट आइसक्रीम दुधात विरघळल्यानंतर सब्जा, ड्रायफ्रूट आणि टूटी-फ्रूटीसोबत अशा पद्धतीने एकजीव होतं की ते वेगळे घटक पदार्थ वाटतच नाहीत. मस्तानीच्या प्रत्येक घासात स्वर्गसुखाची अनुभूती येते..मिल्कशेक आणि मिल्कशेक विथ आइसक्रीम याचेही प्रकार मेन्यूमध्ये आहेत. वेगवेगळ्या फ्लेवर्सच्या लस्सीसोबतच आइसक्रीम लस्सी नावाचा प्रकार येथे मिळतो. पूजाच्या ‘ओजी’ आइसक्रीमपासून ती तयार केली जाते. दुधापासून दही आणि दह्यापासनू लस्सी बनवण्याच्या सर्व पायऱ्या इनहाऊन होतात.मेन्यूमधील आणखीन दोन महत्त्वाच्या कॅटेगरी म्हणजे ज्यूस आणि सरबत. डाळिंब, सफरचंद, चिकू, काळी द्राक्ष, संत्र, मोसंबी, अननस, कलिंगड या फळांचे ताजे ज्यूस तर मिळतातच आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार साखर, बर्फ असं काहीही न घालतासुद्धा दिले जातात. सहसा हॉटेलमध्ये न मिळणारे कोकम सरबत येथे आवर्जून मिळते. आइसक्रीम असो वा फळांचे ज्यूस त्यासाठी थेट वाशी मार्केटमधून ठरलेल्या व्यापाऱ्यांकडूनच उत्तम प्रतीची फळं येतात..बाजाराभावात कितीही चढउतार झाले तरी खाद्यपदार्थांची तीच चव वर्षानुवर्षे टिकवून ठेवायची असेल तर फळांचा दर्जाही टिकवणं गरजेचं असतं, असं मयूर सांगतात. हल्ली फळं वर्षभर मिळतात तरी आंबा वगळता इतर कोणत्याही फळांचा गर साठवून ठेवला जात नाही. कोणत्याही फळाचा गर महिनाभरापेक्षा अधिक काळ न साठवता त्यांच्या उपलब्धतेनुसारच आइसक्रीम आणि ज्यूस बनवले जातात.रामचंद्र भोईर यांचे २००९ साली निधन झाल्यानंतर त्यांची पत्नी जयवंती आणि मुलगा मयूर यांनी व्यवसायात लक्ष घालायला सुरुवात केली. गेली अनेक वर्षे मदतीला असलेले हरेशदादा आजही तितकेच कार्यरत आहेत. रामचंद्र यांच्यानंतर गेली सोळा वर्षे तीच चव टिकवून ठेवण्यात भोईर कुटुंबीयांना यश आले आहे..आइसक्रीम असो वा ज्यूस यामध्ये हल्ली इतके प्रयोग होतात की ग्राहकांना प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन खाण्याची इच्छा होते. शिवाय वेगवेगळे ब्रॅन्ड ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगळ्या चवी घेऊन येत असतात.इथे मात्र बाजारातील स्पर्धेला बळी न पडता आपल्याकडील कोणत्या गोष्टी ग्राहकांना आवडतात त्याचा दर्जा टिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. विनाकारण वेगवेगळे प्रयोग करून ग्राहकांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा लोकांना जे पूर्वीपासून आवडत आलंय, त्यावर लक्ष केंद्रित केलं जातं..पूजाचे नवीन आऊटलेट नवीन पनवेलमधील श्रेयस हॉस्पिटलच्या समोर आहे. चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या दुकानामध्ये मयूर स्वत: ग्राहकांची ऑर्डर घेण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत काम करीत असतो. गुणे हॉस्पिटलशेजारचे जुने दुकान जयवंती आणि हरेशदादा सांभाळतात.बाजारातील प्रथितयश ब्रॅन्डची आइसक्रीम दुकानात ठेवून खरंतर हा व्यवसाय सोप्या पद्धतीने करता येऊ शकतो, पण मग आजोबा आणि वडिलांनी इतकी वर्षे मेहनत घेऊन जो ब्रॅन्ड तयार केला त्याचा अपमान केल्यासारखं होईल. त्यामुळे सोपं व अधिक नफ्याच्या मागे लागण्यापेक्षा जे आपलं आहे ते टिकवण्यात आणि वाढवण्यात भोईर कुटुंबीयांना अधिक स्वारस्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 