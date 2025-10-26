सप्तरंग

पिढीजात पुण्याई

कुटुंबाचा वारसा, पुण्याई, मेहनत आणि लोकांचे प्रेम या बळावर कुणालाही प्रतिस्पर्धी न समजता आपला व्यवसाय इमानेइतबारे करीत.
ICE Cream

ICE Cream

sakal

प्रशांत ननावरे
Updated on

कुटुंबाचा वारसा, पुण्याई, मेहनत आणि लोकांचे प्रेम या बळावर कुणालाही प्रतिस्पर्धी न समजता आपला व्यवसाय इमानेइतबारे करीत असंख्य छोटे-स्थानिक व्यावसायिक आपलं नाणं खणखणीतपणे वाजवत असतात. याला साजेसं उदाहरण म्हणजे पनवेलमधील ‘पूजा आइस्क्रीम आणि ज्यूस सेंटर.’ भोईर कुटुंबाच्या तीन पिढ्या गेली सहा दशके फक्त स्वत: तयार केलेले आइस्क्रीम विकत नाहीत, तर प्रत्येक पिढीने स्वत:च्या कल्पकतेने हा व्यवसाय वाढवला आहे.

Loading content, please wait...
family
Business
Ice Cream
legacy
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com