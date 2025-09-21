सप्तरंग

जगण्यातलं उबदार सौंदर्य

मृत्यूच्या सावलीतून निघून आयुष्याच्या आठवणी आणि प्रेमाचा उत्सव साजरा करणारा ‘द लाईफ ऑफ चक’ हा माईक फ्लॅनगनचा आतापर्यंतचा सर्वात हळु वार आणि मानवी चित्रपट आहे.
मृत्यूची जाणीव ही जीवन अधिक प्रखरपणे जगायला शिकवते, हे फ्लॅनगन अत्यंत सहज सांगतो. ‘द लाइफ ऑफ चक’ हा सिनेमा पाहताना आपल्याला स्वतःच्या आयुष्याची आठवण येते. आपण अनुभवलेले क्षण, विसरलेली नाती आणि कधीच परत न मिळणारा काळ हे सगळं एकदम डोळ्यांसमोर उभं राहतं.

