दुष्ट इच्छांनी शिकवला निकला धडा

निकच्या जीवनातील जादूई दिवसाची गोष्ट, जिथे त्याच्या आतल्या मत्सर आणि असमाधानापासून त्याच्या बदललेल्या दृष्टीकोनात परिवर्तन घडते. त्याच्या या अनुभवामुळे आपल्याला स्वतःच्या कृत्यांवर विचार करण्याची संधी मिळते.
सकाळ वृत्तसेवा
गौरी देशपांडे- gaurisdeshpande1294@gmail.com

परीराज्यापासून काहीसं दूर, एका छोट्याश्या गावात राहत होता निक. तो बिचारा अगदी गरीब होता. दगडी बांधकाम असलेल्या मोठ्या घरात तो एकटाच राहायचा. त्याच्या घराला लागून होता एक प्रशस्त व्हरांडा आणि त्या पुढे पसरलेली फुलांची बाग. स्वतःच्या मळ्यातून येणारं भरपूर दूध, लोणी, चीज, अंडी, गव्हाचं भरघोस पीक, फळे, परसबागेत लावलेला भाजीपाला वगैरे गोष्टी होत्या आणि या सगळ्याची देखभाल करता येऊ शकेल अशी ठणठणीत तब्येतही त्याची होती.

