दुष्ट इच्छांनी शिकवला निकला धडा

गौरी देशपांडे- gaurisdeshpande1294@gmail.comपरीराज्यापासून काहीसं दूर, एका छोट्याश्या गावात राहत होता निक. तो बिचारा अगदी गरीब होता. दगडी बांधकाम असलेल्या मोठ्या घरात तो एकटाच राहायचा. त्याच्या घराला लागून होता एक प्रशस्त व्हरांडा आणि त्या पुढे पसरलेली फुलांची बाग. स्वतःच्या मळ्यातून येणारं भरपूर दूध, लोणी, चीज, अंडी, गव्हाचं भरघोस पीक, फळे, परसबागेत लावलेला भाजीपाला वगैरे गोष्टी होत्या आणि या सगळ्याची देखभाल करता येऊ शकेल अशी ठणठणीत तब्येतही त्याची होती. .आता तुम्ही म्हणाल की, अशा माणसाला गरीब कसं म्हणायचं? सांगते! तो पैशाने गरीब, दरिद्री नाहीच, पण वृत्तीने होता! किती असमाधानी आणि मत्सरी होता तो! त्याची बाग कितीही सुंदर असो, पण शेजाऱ्याच्या बागेत सुंदर फुले उमलली की, दुखलंच याचं पोट! स्वतःची चांगली परिस्थिती बघून आनंदी राहण्यापेक्षा, दुसऱ्याचं सुख बघून दुःखी होणारा होता तो..एके दिवशी, शेजाऱ्याच्या झाडांवर लगडलेल्या चेरी बघून त्याचा अगदी जळफळाट झाला. एवढंच नाही, तर एक दुष्ट इच्छा त्याच्या मनात निर्माण झाली. ‘‘असं वाटतं की, आपण बुरशी व्हावं आणि सगळ्या फळांवर पडावं किंवा मग चिमणी होऊन सगळ्या फळांचा फडशा पाडावा.’’ त्याचं हे वाक्य मनातल्या मनात पूर्ण होताच त्याच्या खांद्यावर कोणीतरी एक चापट मारली. बघतो तर काय! एक छोटीशी फुलपाखराएवढी बाई! पण तिचा राग मात्र मोठ्ठा होता. तिने निकला चांगलंच खडसावलं. ती म्हणाली, ‘‘यापुढे तुला अशा वाईट भावनेतून जे व्हावंसं वाटेल, ते तू होशील आणि तुला ते रूप तासभर बदलता येणार नाही.’’ एवढं बोलून ती दिसेनाशी झाली..दुसऱ्या दिवशी निकने पाहिलं, तर शेजाऱ्याच्या बागेतली गुलाबाची फुलं अजूनच सुंदर दिसत होती आणि चेरीसुद्धा रसरशीत दिसत होत्या. सवयीप्रमाणे न राहवून निक मनात म्हणाला, ‘‘चिमण्या होऊन फडशा पाडावा...’’ त्याचं बोलणं पूर्ण होत न होतं तोच त्याचं रूपांतर चक्क चिमणीत झालं. सगळ्या चेरीच्या फळांवर टोचे मारणाऱ्या भुकेल्या चिमण्यांमध्ये तो गेला. मात्र, शेजाऱ्याचंही आपल्या बागेकडे नीट लक्ष होतं. तो छऱ्याची बंदूक घेऊन आला आणि त्याने चिमण्यांवर निशाणा साधला..शेजाऱ्याने केलेल्या माऱ्यात एकच जखमी चिमणी उरली. अजून एक तास काही संपला नव्हता. चिमणी झालेला निक कसा बस झुडपात जाऊन लपला, तेवढ्यात पावसाची एक सर कोसळली आणि चिमणी - म्हणजे निक पूर्णपणे भिजला. पाऊस उघडल्यावर तो आपली पिसं झटकत होता तोच त्याच्यावर एका मांजराने हल्ला केला. बापरे! हा तर जीवन-मरणाचा प्रसंग. चिमणी झालेल्या निकच्या मनात आलं, ‘‘मी एक दांडगा कुत्रा असतो, तर चांगली अद्दल घडवली असती या मांजराला. मग काय! चिमणी निक इकडे खुश झाला. .त्याला कुठे ठाऊक होतं की, ते मांजर एका प्रतिष्ठित डॉक्टरांच्या पत्नीचं लाडकं मांजर होतं ते! ते मांजर कुठेच सापडेना म्हटल्यावर त्यांनी सगळीकडे शोधाशोध सुरू केली. शोधत शोधत त्या बागेत येऊन पोहोचल्या. तिथे कुत्रा झालेला निक पहुडला होता. त्या डॉक्टरीणबाईंच्या नकळत त्यांचा पाय निकच्या शेपटावर पडला आणि त्यामुळे चवताळलेला निक त्यांच्या अंगावर धावून गेला. त्या खाली पडल्या आणि मदतीसाठी किंचाळू लागल्या. निक तिथून पळून जाण्याच्या बेतात असतानाच दंडुका घेतलेला एक पहलवान तिथे येऊन पोहोचला आणि कुत्र्याला - म्हणजे निकला मारायला धावला. तो आता निकच्या शेपटीपर्यंत पोहोचणार तेवढ्यात निकच्या मनात आलं, ‘‘मी जर त्याच्या हातातला दंडुका झालो असतो, तर त्याचा नेम चुकवला असता.’’ असं त्याच्या मनात येताच क्षणी त्या पहलवानाच्या हातातला दंडुका गळून जमिनीत रुतून बसला आणि त्या पहलवानाचं डोकं त्यावर आपटून त्या दंडुक्याचे दोन भाग झाले! त्याने ते दोन भाग उचलले आणि जळण म्हणून घराच्या शेकोटीत टाकून दिले. शेकोटीत त्याला उबदार वाटू लागलं..तिथे जमलेले लोक त्या पिसाळलेल्या कुत्र्याबद्दल वाईट-साईट बोलू लागली आणि पहलवानाचं कौतुक करू लागली. ते सगळं ऐकून निकचा भडका उडाला आणि त्याच्या मनात आलं, ‘‘मी आग होऊन सगळं घर जाळून राख करून टाकेन.’’ मग काय, आग झालेला निक चांगलाच पेटला होता. तो घराच्या इतर भागात फोफावणार तेवढ्यात त्याच्यावर कोणी तरी पाणी मारलं. एकाने झाल्यावर दुसऱ्याने, दुसऱ्याने झाल्यावर तिसऱ्याने असा चहूकडून पाण्याचा मारा सुरू झाला. शेवटी निकला एक छोटीशी ज्योत बनून लपून राहावं लागलं. निकला वाटलं जेव्हा जेव्हा आपण कोणाचं काही वाईट करायला जातोय, तेव्हा आपलंच जास्त नुकसान होतंय. आता यावेळी अशी इच्छा व्यक्त करायला हवी जिने दुसऱ्यांना काही त्रास होणार नाही, पण आपल्याला मात्र फायदा होईल..बराच विचार केल्यावर त्याला वाटलं, गावाबाहेर सुंदर मोठ्या वाड्यात राहणाऱ्या कंजूस म्हाताऱ्याचं जीवन जगून बघायला हवं. असं म्हणता क्षणी ती ज्योत विझली आणि निक एका प्रशस्त पलंगावर त्या कंजूस म्हाताऱ्याच्या रूपात झोपला. अर्धवट झोपेत असताना त्याच्या खोलीत दोन चोर शिरले. पलंगाखाली असलेली पैशांची पेटी ते नेऊ लागले. निकने उठून बसण्याचा प्रयत्न केला, पण एका चोराने त्याला जोरदार तडाखा दिला. मग त्याला एका फळकुटावर टाकून ते अंगणात घेऊन गेले - त्याला पुरण्यासाठी. त्या म्हाताऱ्याच्या - म्हणजे निकच्या हे लक्षात आल्यावर त्याने जोरदार किंकाळी फोडली. त्याचे गरगर फिरणारे लाल डोळे, वाजणारे दात असा भयंकर अवतार बघून चोरांची भीतीने गाळण उडाली आणि ते तिथून पळून गेले. एक तास संपल्यावर मग निकसुद्धा आपल्या स्वतःच्या रूपात आला व घरी पोहोचला..अगदी आगळी- वेगळी अशी ही गोष्ट लिहिली आहे ख्रिस्टिना रॉझेटी यांनी. या गोष्टीचा मराठी स्वैर अनुवाद केलाय धनवंती हर्डीकर यांनी. पुस्तकातली मजेशीर बोलकी चित्र रेश्मा बर्वे यांची असून, ज्योत्स्ना प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. दुसऱ्या दिवशी निकने काही महत्त्वाची कामं केली. शेजाऱ्याला ट्युलिप फुलांची दुर्मिळ रोपं देऊन ती कशी लावायची, कशी वाढवायची हे समजावून सांगितलं. आगीत नुकसान झालेल्या पहेलवानच्या घराची डागडुजी करायला माणसं पाठवली, डॉक्टरीणबाईंना एक इराणी मांजर भेट म्हणून दिलं. शिवाय, हे सगळं त्याने केलं ते स्वतःचं नाव कळू न देता!.सुंदर मी....आयुष्यातला एक जादूई दिवस निकला पूर्णपणे बदलून गेला. या कथेतल्या सगळ्या गोष्टी काल्पनिकच आहेत फक्त एक सोडून - ती म्हणजे निकची वृत्ती. आपल्यातला निकसुद्धा अधून-मधून डोकं बाहेर काढत असतोच की! दुसऱ्याच्या पानातल्या पुलावाकडे बघत बघत आपल्या हातातला गरम-गरम वरणभाताचा घास कधी थंड होऊन जातो हे कळतसुद्धा नाही. असं कधी झालंच, तर आठवावी ही गोष्ट! आपणच व्हावं ती छोटी परी आणि समजूत घालावी स्वतःची. आपल्याकडे असलेल्या गोष्टींकडे, त्या मिळवण्यासाठी आपण केलेल्या कष्टांकडे बघावं नीट आणि पुढच्या उद्दिष्टांची स्वप्न बघत समाधानाने, शांत झोपावं! 