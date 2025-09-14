वाचक कमी झालेले नाहीत!

saptrang@esakal.comमालतीबाई बेडेकर यांचे ‘विवाहानंतर’ हे पुस्तक प्रकाशित करून १९५२ मध्ये प्रकाशन व्यवसायात पाऊल ठेवलेली मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस ही प्रकाशन संस्था मराठी साहित्यविश्वात एक नामवंत संस्था म्हणून ओळखली जाते. या प्रकाशन संस्थेचे संचालक अशोक कोठावळे यांनी नुकताच पंचाहत्तरीत प्रवेश केला. त्यानिमित्ताने मराठी प्रकाशनविश्वाचे व वाङ्मयीन व्यवहाराचे अंतरंग उलगडणारी त्यांची मुलाखत घेतलीय माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष रवींद्र शोभणे यांनी...पुस्तक विक्रेते ते पुस्तक प्रकाशक हा मॅजेस्टिकचा प्रवास कसा झाला? ते आम्हाला समजून घ्यायला आवडेल..माझे वडील केशवराव कोठावळे यांना वाचनाचा आणि लिखाणाचा छंद होता. त्यातूनच त्यांनी १५ जून १९४२ ला गिरगाव येथे पुस्तकांचे छोटेखानी दुकान थाटले. त्यापूर्वी ते तिथेच फुटपाथवर पुस्तके विकत असत. गिरगावात मॅजेस्टिक सिनेमाच्या जवळ, औदुंबराच्या छायेत त्यांनी आपला प्रवास सुरू केला. नंतर १० वर्षांनी म्हणजे १९५२ मध्ये त्यांनी याच जागेवरून मॅजेस्टिक याच नावाने प्रकाशन संस्थेचे काम सुरू केले. तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त तो ३० स्क्वेअर फुटांचा गाळा होता. माझ्या जन्मानंतर बरोबर एक वर्षांनी बाबांनी मॅजेस्टिक प्रकाशन सुरू केले. त्यामुळे मी मॅजेस्टिक प्रकाशनाबरोबर वाढलो, असे म्हणता येईल. मालतीबाई बेडेकरांचे ''विवाहानंतर'' हे मॅजेस्टिकचे पहिले पुस्तक. .या सुरुवातीच्या काळात बाबांनी इंग्रजी संभाषण कला, सभेत कसे बोलावे, व्यवहारचतुर कसे व्हावे, दीर्घायुषी व्हायचयं, अशी आजच्या भाषेत सांगायचे तर सेल्फ डेव्हलपमेन्ट पुस्तकांची विकास पुस्तकमालाच काढली. यातून मॅजेस्टिक प्रकाशनाचा जम बसला. मग हळूहळू बाबांनी त्यांचे लेखक जमा केले. यातूनच गो.नी. दांडेकर, जयवंत दळवी, व्यंकटेश माडगूळकर, मधु मंगेश कर्णिक, अरुण साधू, वि. स. वाळिंबे, उमाकांत ठोंबरे, सुभाष भेंडे, ह. मो. मराठे, वसंत सरवटे, श्री. ज. जोशी, दि. वि. गोखले, रत्नाकर मतकरी, श्री. ना. पेंडसे, गोविंद तळवलकर, शरच्चंद्र वासुदेव चिरमुले, आशा बगे, विजया राजाध्यक्ष यांच्यासारखे अनेक मान्यवर साहित्यिक हळूहळू ‘मॅजेस्टिक’शी जोडले गेले. मॅजेस्टिकने ललित साहित्याबरोबरच आरोग्य, मानसशास्त्र, पाककला, धार्मिक, इतिहास, व्यवस्थापन, क्रीडा, युद्ध, खास स्त्रियांसाठी, इंग्रजी संभाषण अशी विविध विषयांवरची पुस्तके प्रकशित केली आहेत. प्रकाशन संस्था मोठी होण्यासाठी दर्जेदार सातत्याने लिहिणाऱ्या लेखकांना जोडून घेतले पाहिजे, हे मी माझ्या बाबांकडून शिकलो. त्यामुळे मी मॅजेस्टिकचे कामकाज पाहू लागल्यावर मुकुंद टांकसाळे, ह. मो. मराठे, अनिल अवचट, अनंत सामंत, मिलिंद बोकील, रवींद्र शोभणे, द्वारकानाथ संझगिरी, उत्तम बंडू तुपे, भारत सासणे, विश्वास पाटील, अरुण खोपकर, गणेश मतकरी असे ताज्या दमाचे लेखक मॅजेस्टिकशी जोडून घेतले, म्हणूनच गेली ७६ वर्षे मॅजेस्टिकची नाममुद्रा मराठी ग्रंथ व्यवहारात उठून दिसत आहे..मॅजेस्टिकची सुरुवात झाली तेव्हा मौज, कॉन्टिनेन्टल, मोटे प्रकाशन, देशमुख आणि कंपनी, पॉप्युलर प्रकाशन इत्यादी प्रकाशन संस्था नावारूपाला आलेल्या होत्या. अशावेळी मॅजेस्टिककडे लेखक कसे वळले? बाबांची साहित्यिकांशी खूप छान मैत्री होती. आमचे पुस्तक विक्रीचे दुकान होते, तेव्हा मोठमोठे साहित्यिक गप्पा मारायला दुकानात येत असत. तरी मैत्री आणि व्यवसाय याची गल्लत आम्ही कधीही केली नाही. तेव्हाच्या प्रकाशन संस्थांशी आमची स्पर्धा कधीही नव्हती. पण मॅजेस्टिकची निर्मिती चांगली होती. व्यवहार चोख होता. त्यामुळे अनेक नामवंत लेखक मॅजेस्टिक प्रकाशनाकडे वळले आणि मॅजेस्टिकने त्यांचे लेखन सुद्धा अतिशय आस्थेने प्रकाशित केले. आम्ही प्रकाशित केलेल्या अनेक पुस्तकांना महत्त्वाचे पुरस्कार मिळालेत. आमचे अनेक लेखक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झालेत. व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या सत्तांतरला, रंगनाथ पठारे यांच्या ताम्रपटला साहित्य अकादमीचे पुरस्कार सुद्धा मिळालेत..ललित मासिक व दीपावली दिवाळी अंक यांची सुरुवात कशी झाली? कोणते निमित्त कारण ठरले?बाबा, ज्ञानेश्वर नाडकर्णी, जयवंत दळवी, मधु मंगेश कर्णिक, वसंत सरवटे हे सारे मित्र नियमित सहलीला जायचे. एकदा असेच सहलीला गेले असताना त्या गप्पांमधून साहित्यविषयक मासिक काढण्याचा विचार रुजला. त्यातूनच सर्वांनुमते ललितची संपादक म्हणून बाबांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि १९६४ मध्ये ‘ललित’ मासिकाची सुरुवात केली. बाबांनी त्यात अनेक प्रयोग केले. स्वागत, लेखकाचे घर, मानाचे पान, ललित शिफारस, ठणठणपाळ, गोमा गणेश, अलाणे फलाणे अशी विविध सदरे सुरू केली. ती पुढे खूप लोकप्रिय झाली..मॅजेस्टिक प्रकाशन व्यवसायात आपला प्रवेश कसा झाला? आपल्याला मुळातच यात रुची होती की एखादे असे निमित्त घडून आले?बाबांचे १९८३ मध्ये वयाच्या साठीमध्ये निधन झाले. तेव्हा मी खरेतर आमच्या लॉटरीच्या व्यवसायाचे काम बघत होतो. पण माझा जीव सुरुवातीपासूनच साहित्यात अडकलेला. त्यामुळे बाबांच्या पश्चात मॅजेस्टिकचे काम मी नक्की पाहू शकेन, हा आत्मविश्वास मला होता. त्या वेळी जयवंत दळवींनी मोठीच मदत मला केली. त्यांनी मॅजेस्टिकशी जोडलेल्या सर्व साहित्यकांसाठी एक पत्रच दिले. त्यात केशवरावांनंतर मॅजेस्टिक प्रकाशन, ललित मासिक, ग्रंथ दालने, मॅजेस्टिक गप्पा, पूर्वीसारखेच सुरू राहील, असे साऱ्यांना आश्वस्त केले होते. नंतर दीपावलीच्या दिवाळी अंकासाठी झालेल्या बैठकीत त्यांनी जाहीर केले, की यापुढे अशोकच दीपावली व ललितची सगळी जबाबदारी सांभाळेल आणि आपण सर्वांनी पूर्वीप्रमाणेच त्याला सहकार्य करायचे आहे. त्यामुळे प्रकाशन, संपादनात नवखा असूनही मला काम करणे सोपे गेले. लेखकांशी चर्चा करणे, पुस्तकासाठी विषय शोधणे, प्रकाशनासाठी आलेल्या संहिता वाचून त्याबद्दल चर्चा करणे, हे माझ्या आवडीचे काम होते..गो.नी. दांडेकर, व्यंकटेश माडगूळकर, जयवंत दळवी, श्री. ज. जोशी, मधु मंगेश कर्णिक, ह. मो. मराठे अशा मोठमोठ्या लेखकांना मी लहानपणापासून पाहत होतो. त्यामुळे प्रकाशक म्हणून काम करणं हीच मुळात माझ्यासाठी आवडीची गोष्ट होती. इतर व्यवसायांच्या तुलनेत माझं काम मला सर्जनशीलतेला चालना देणारं, निर्मितीचा आनंद देणारं असं नेहमीच वाटत आलं आहे. आर्थिक यशापयश हा भाग वेगळा. पण कुठल्याही पुस्तकाची निर्मिती होताना आनंद असतोच. मी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अगदी सुरुवातीच्या काळातच अनंत सामंत यांची ‘एम टी आयवा मारू’ ही कादंबरी माझ्याकडे आली. त्याआधी ती दोन प्रकाशकांनी नाकारलेली होती. मी ती कादंबरी वाचली आणि स्वीकारली. प्रकाशित झाल्यानंतर ती कादंबरी खूप गाजली. त्या लेखकाचेही ते पहिलेच पुस्तक होते. तो आनंद माझ्यासाठी खूप मोठा होता..लेखक तुम्ही कसे निवडता? अनेक नव्या लेखकांची पुस्तके तुम्ही प्रकाशित केलीत. तेव्हा या अनुभवाबद्दल काय सांगाल?पुस्तक प्रकाशित करायचे असेल, तर लेखकाचे लेखन आवडणे महत्त्वाचे असते. मग तो लेखक नवा की जुना हा विचार आम्ही करीत नाही. लेखन आवडले नसेल, तर ते प्रकाशित करण्याचा प्रश्नच येत नाही. तरीही लेखकाशी मैत्र कायम असते. अनेकदा संपादक मंडळ आणि माझ्या प्रतिक्रियेत फरक पडतो, मात्र शेवटी प्रकाशकाचा शब्द हा अंतिम असतो..गाजलेल्या लेखकांचे लिखाण आवडले नाही, तर त्यांच्या दबावाखाली त्यांची पुस्तके प्रकशित करावी लागली, असा प्रसंग आला आहे का?असा प्रसंग सहसा आला नाही. मोठ्या लेखकाचे लिखाण सुमार असेल, तर प्रकाशकाला नावे ठेवली जात नाहीत. लेखकाला नापसंती मिळते. मात्र नामवंत लेखकांच्या लिखाणाचा दर्जा सहसा घसरत नाही. ते आपली प्रतिमा किमान डागाळू देत नाहीत..मॅजेस्टिकची धुरा वडिलांकडून तुमच्याकडे आली. आता पुढच्या पिढीकडे ती जाणार का?नव्या पिढीला वाचनाची तितकीशी आवड नाही, असे म्हटले जाते, ते तितकेसे खरे नाही. नवीन पिढीही वाचणारी आहे. फक्त त्यांची माध्यमे बदललेली आहेत. पूर्वी बातम्यासाठी फक्त वर्तमानपत्रे होती. नंतर न्यूज चॅनेल आले. आता इंटरनेटवर जगभरातील गोष्टी कळतात. पुस्तकाच्या बाबतीत हेच घडताना दिसते आहे. मुद्रित पुस्तकांकडून नवीन पिढी ई बुक्स, ऑडिओ बुक्स अशा नवीन माध्यमांकडे वळताना दिसते. त्यामुळे नजीकच्या काळात प्रकाशन व्यवसायात डिजिटल क्रांती घडून आलेली दिसेल. शिवाय हल्लीच्या वाचकांची पसंती बदलली आहे. ललित साहित्यापेक्षा त्यांना अनुभव, चरित्र, सेल्फ हेल्प वेगवेगळ्या विषयांवरची पुस्तके वाचायला अधिक आवडतात. त्यामुळे हे काळानुसार होणारे बदल पाहायला मिळतात. आता आमची तिसरी पिढी माझा मुलगा - आशयच्या रूपाने व्यवसायात आहे. त्याने आता ग्रंथ विक्रीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे, बदलत्या काळानुसार ऑनलाइन विक्रीसाठी त्याने मॅजेस्टिक रिडर्स डॉट कॉम हे पोर्टल सुरू केले. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे..तुमच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने नवीन योजना कोणत्या आहेत?या वर्षात आमची काही महत्त्वाची पुस्तके प्रकाशित होणार आहेत. यात कै. दाजीशास्त्री पणशीकर यांचे कथामृतमचे दोन खंड आहेत. तसेच त्यांचे यक्षधर्म संवाद हे महाभारतावरील पुस्तकही आहे. त्याचबरोबर अरुण खोपकरांचे एक पुस्तक आहे. भालचंद्र नेमाडे यांच्या मुलाखती आणि भाषणाचे पुस्तक प्रकाशित होईल. बाबांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त घेतलेल्या कादंबरी लेखन स्पर्धेतील काही उल्लेखनीय कादंबऱ्या आम्ही प्रकाशित करणार आहोत. गोविंदराव तळवलकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांची अनेक वर्षे उपलब्ध नसलेली पुस्तके विराट ज्ञानी न्या. रानडे, परिक्रमा आणि अग्रलेख ही देखील प्रकाशित होतील. माझी स्वतःची 