डेटा ‘ढगा’त साठतो कसा?

एकेकाळी तेलाभोवती फिरणारी जगाची अर्थव्यवस्था आता डेटाभोवती फिरत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. सहज उपलब्ध झालेले इंटरनेट, प्रत्येक व्यक्तीच्या हातापर्यंत पोहोचलेले तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला असलेल्या पोषक वातावरणामुळे डेटा हा सर्वांच्याच परवलीचा शब्द झाला आहे. अगदी वैयक्तिक पातळीपासून ते विविध शासकीय-खासगी कार्यालये, कॉर्पोरेट्स, उद्योगधंदे, व्यापार, शिक्षण, अशा जवळपास सर्वच क्षेत्रात डेटा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो..अलीकडच्या काळात डेटा हा आपल्या सर्वांच्याच आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. क्षणोक्षणी काढले जाणारे सेल्फी, फोटो, व्हिडिओपासून ते महत्त्वाची कागदपत्रे साठवण्यासाठी आता मोबाईलमधील स्टोरेजही अपुरे पडतात; मग यावर सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे क्लाउड स्टोरेज. गुगल, मायक्रोसॉफ्टपासून ते अगदी स्थानिक कंपन्यांमार्फत सशुल्क ही सेवा दिली जाते; पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की क्लाउडवर डेटा कुठे आणि कसा सुरक्षित ठेवला जातो?.केवळ वापरच नव्हे, तर क्षणोक्षणी डेटानिर्मितीही अविरत सुरू असते. तुम्ही मोबाईलवर एखादा फोटो काढा, व्हिडिओ काढा, फाइल सेव्ह करा, अगदी तुम्ही एखाद्या गॅजेटवर कोणतीही कृती केली, तिकडे तुमचा डेटानिर्मितीची प्रक्रिया सुरूच असते. हे झाले वैयक्तिक पातळीवरील उदाहरण... मोठमोठ्या शासकीय-खासगी कार्यालयात कितीतरी मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे, माहितीची निर्मिती सातत्याने सुरूच असते..उदाहरण म्हणून सांगायचे झाल्यास वर्षभरात जगभरात सरासरी ४० हजार २७४ कोटी जीबी डेटाची निर्मिती होत असते. श्वासागणिक तयार होणारा डेटा साठवण्यासाठी आतापर्यंत विविध पर्याय आपण पाहिले असतील. पूर्वी हार्डडिस्क, डीव्हीडी, पेन ड्राइव्ह, मेमरी कार्ड आदी साधनांचा डेटा साठवण्यासाठी वापर केला जात होता; परंतु हे पर्याय आता कालबाह्य झाले. तसेही ही भौतिक उपकरणे हरवल्याने किंवा खराब झाल्यामुळे डेटा वाया जाण्याचा धोका असे..या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या काळात प्रत्येकजण फोटो, व्हिडिओ तसेच कागदपत्रे साठवण्यासाठी क्लाउड स्टोरेजचा वापर करीत आहे. क्लाउड स्टोरेजमुळे स्टोरेज डिव्हायसेस सांभाळण्याचा त्रासही कमी झाला; पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, क्लाउडमध्ये डेटा नेमका कसा साठवला जातो, क्लाउड स्टोरेज नेमके काम कसे करतो, त्यावर डेटा सुरक्षित कसा राहतो, असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडत असतात. चला तर मग याच प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत..क्लाउड स्टोरेज हे एक विशिष्ट तंत्रज्ञान असून इंटरनेटद्वारे रिमोट सर्व्हरवर फोटो, व्हिडिओ, ऑडिओ, फाइल्स, ॲप्स आदी माहितीवजा डेटा साठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. म्हणजे तुमच्या मोबाईल वा लॅपटॉपमध्ये डेटा साठवण्याऐवजी तो ऑनलाइन पद्धतीने जगाच्या पाठीवर कुठूनही साठवता येतो, हाताळता येतो, त्यात फेरबदल करता येतात किंवा तो डिलीटही करता येतो..वैयक्तिक पातळीवर विचार केल्यास, आपण जेव्हा गुगल ड्राइव्ह, आयक्लाउड किंवा ड्रॉपबॉक्ससारख्या माध्यमांवर एखादी फाइल सेव्ह करतो, तेव्हा ती संबंधित कंपनीच्या डेटा सेंटरमध्ये असलेल्या एका मोठ्या सर्व्हरवर अपलोड केली जाते. हे डेटा सेंटर जगात विविध देशांमध्ये जसे की अमेरिका, सिंगापूर, आयर्लंड, भारतासारख्या जगाच्या वेगवेगळ्या भागात कार्यरत आहेत.प्रत्येक डेटा सेंटरमध्ये हजारो सर्व्हर आणि स्टोरेज युनिट्स असतात. ते एकत्रितपणे अब्जावधी फायली संग्रहित करीत असतात. या डेटा सेंटरमध्ये सातत्याने डेटाची साठवणूक, हाताळणी, विभागणी किंवा नष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू असते. हे सर्व्हर वीजपुरवठा खंडित झाल्यास किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यावरही त्यातील तुमचा डेटा सुरक्षित राहतो. अशाच पद्धतीने हे सर्व्हर विकसित केलेले असतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पॉवर बॅकअप प्रणालीही वापरली जाते..डेटा सुरक्षिततेची खात्री काय?जगभरातील नागरिकांच्या वैयक्तिक फाइलींपासून, ते मोठमोठ्या कंपन्यांच्या फाइलींपर्यंत कोट्यवधी जीबीचा डेटा क्लाउडवर सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित क्लाउड कंपन्यांची असते. त्यासाठी ते शुल्कही आकारतात. वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन पद्धतीचा वापर केला जातो. त्यामध्ये तुमची फाइल अपलोडपासून ती पुन्हा डाऊनलोड करण्यापर्यंत तुमच्याशिवाय ती इतर कुणालाही वाचता येत नाही किंवा पाहता येत नाही..याशिवाय लॉगिन करण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा म्हणून टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनसारख्या पर्यायांचाही वापर केला जातो; परंतु क्लाउडवर पूर्णपणे विसंबून न राहता, वापरकर्त्यांनीही डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी खबरदारी म्हणून मजबूत पासवर्ड ठेवणे, डेटा ॲक्सेससाठी अनोळखी लोकांना लिंक शेअर न करणे, सार्वजनिक वायफायवरून डेटा अपलोड वा डाऊनलोड करू नये, आदी पर्याय वापरावे..नेमके काम कसे चालते?तुम्हाला तुमच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरून एखादी फाइल क्लाउड स्टोरेजवर अपलोड करायची असते, तेव्हा ती सर्वप्रथम इंटरनेटद्वारे एन्क्रिप्ट (तुमचा डेटा इतरांना पाहता येऊ नये म्हणून) केलेल्या क्लाउड सर्व्हरवर पोहोचवला जातो. त्याठिकाणी हा डेटा विभागनिहाय फाइल स्वरूपातील सर्व्हरवर सुरक्षितपणे साठवला जातो..जेव्हा तुम्हाला क्लाउड स्टोरेजवरील एखादी फाइल पुन्हा डाऊनलोड करायची किंवा उघडायची असल्यास, संबंधित सर्व्हर ती फाइल तुमच्यापुढे उपलब्ध करून देतो. ज्याप्रमाणे भल्यामोठ्या ग्रंथालयात एखादे पुस्तक शोधून, ते तुम्हाला उपलब्ध करून दिले जाते, अगदी त्याचप्रमाणे क्लाउडवरील तुमची फाइलदेखील शोधून तुम्हाला वापरायला देते; परंतु ही संपूर्ण प्रक्रिया हाय-स्पीड नेटवर्क्स, ऑटोमेटेड डेटा राउटिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानामुळे अवघ्या काही सेकंदात पार पडते..क्लाउड स्टोरेजचे फायदे1) कुठूनही प्रवेश : तुम्ही घरी असा किंवा परदेशात, इंटरनेटद्वारे तुम्हाला कधीही क्लाउडवरील फाइल्स हाताळता येते.2) ऑटो-बॅकअप : तुमच्या मोबाइल किंवा लॅपटॉपमधील डेटा आपोआप क्लाउडमध्ये सेव्ह करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.3) डेटा शेअरिंग : लिंक पाठवून इतरांना डेटा वा फाइल शेअर करणे अत्यंत सोपे आहे.4) सशुल्क अधिक स्टोरेज : अनेक क्लाउड सेवा सुरुवातीला मोफत सेवा देतात. तुम्हाला अधिक स्टोरेजची गरज पडल्यास सशुल्क सेवादेखील उपलब्ध असते.. 