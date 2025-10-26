सप्तरंग

डेटा ‘ढगा’त साठतो कसा?

एकेकाळी तेलाभोवती फिरणारी जगाची अर्थव्यवस्था आता डेटाभोवती फिरत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे.
ऋषिराज तायडे
