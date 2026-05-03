Political satire story : ‘गोड गोड खीर’ योजनेतला घोटाळा उघड; मांजर, माकड आणि उंदराच्या मैत्रीमागचा भ्रष्टाचार उघडकीस

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णीएका गावात एक मांजर, एक माकड आणि एक उंदीर राहात होते. तिघेही एकमेकांचे खूप चांगले मित्र होते. खरे तर तिघेही व्यवसायाच्या निमित्ताने एकत्र आलेले होते. त्यातील मांजर ही राज्याच्या मंत्रिमंडळात महिला विकास आणि शिक्षणमंत्री होती. मांजरीला कुठेही गेले तरी सारखे काहीतरी खाण्याचा छंद होता. ती इतके खाते तरीही तिच्याकडे दोन खाती का दिलेली आहेत, असा प्रश्न सगळ्यांना पडलेला होता. पण सरकारला प्रश्न विचारणार कोण?माकड हा किराणा, भुसार मालाचा मोठा व्यापारी होता. कितीतरी सरकारी खात्यांमध्ये, मंत्रिमंडळामध्ये त्याच्या खास ओळखी होत्या. उंदीर एका सुप्रसिद्ध पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शेफ झाला होता. पण या पंचतारांकित नोकरीव्यतिरिक्त तो सरकारी खात्यासाठी केटरिंगदेखील करत असे. उंदराला लहानपणापासून सारखे काहीतरी चावून चोथा करण्याची सवय लागली होती. तो सारखे काहीही दातांशी धरत असे. त्यामुळे त्याचे नाव 'दंतरु' असे पडलेले होते. .आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की उंदीर आणि माकडाचे व्यवसाय आहेत असे म्हणणे ठीक आहे, पण मांजर ही सरकारदरबारी मंत्री होती. तो काही व्यवसाय नव्हे. ती तर जनतेची सेवा झाली ना! पण मांजरीचे यावर म्हणणे असे होते की, जोपर्यंत पोट भरण्यासाठी केलेल्या कामाचे गांभीर्य कुठल्याही कामात येत नाही, तोपर्यंत ते काम यशस्वी होत नाही. त्यामुळे शिक्षण आणि महिला विकास खात्यातून पोट भरावे असे मांजरीचे मत झालेले होते. ती त्यासाठी कितीतरी कल्याणकारी योजना राबवीत असे. आता पुढचा प्रश्न असा की उंदीर आणि माकड हे व्यवसायाच्या निमित्ताने मनीमाऊचे मित्र कसे?... तर मनीमाऊने राबवलेल्या असंख्य (चालू होताच बंद पडलेल्या) कल्याणकारी योजनांमध्ये उंदीर आणि माकड कुठल्यातरी पद्धतीने सहभागी झालेले असत. कधी त्यांनी पिठलं-भाकरी योजना राबवली, तेव्हा पिठल्याचे बेसन पुरवणारे, ज्वारीचे पीठ पुरवणारे माकड होते आणि हे सगळे आपल्या इथे रांधून देणारा 'दंतरु' उंदीर होता. पिठल्यात खूप गाठी झाल्याने खाणाऱ्या लोकांना त्याचा फार त्रास झाला. त्यामुळे रागारागात सरकारने ती योजना बंदच केली.त्यानंतर माध्यान्ह बिसिबेळे भात योजना सुरू केली. मनीमाऊचे आजोळ कर्नाटकातील असल्याने तिच्या आजीच्या स्मरणार्थ मांजरीने ही योजना सुरू केलेली होती. शाळेतील लहान लहान मुलांना दुपारच्या वेळी भरपूर भाज्या घातलेला हा बिसिबेळे भात खायला द्यावा. त्यातून मुलांचे कुपोषण दूर होईल आणि महाराष्ट्राची पुढची पिढी सशक्त होईल, असे तिचे महान स्वप्न होते. पण मांजरीच्या सगळ्या कल्याणकारी योजनांना कसे कुणास ठाऊक आपोआप गालबोट लागत असे. तिच्यावर कसलेतरी आरोप करायला नेहमीच सगळे टपलेले असत. बिसिबेळे भातात म्हणे इतके खडे लागत असत की खड्यांचा भात केला आहे की काय असे वाटे. या खड्यांनी म्हणे लहान मुलांचे दुधाचे दात अकाली पडले.इतक्या सगळ्या योजना राबवून, त्या बंद पडून, त्यावर विरोधकांनी भलत्या आवया उठवून हार मानेल ती मांजर कसली! तिची लोककल्याणाची आस इतकी दांडगी होती की तिने अशातच दंतरु उंदीर आणि माकड अशा दोघांशी संधान साधून अजून एक नवी योजना आणण्याची घोषणा केलेली होती. ती होती 'गोड गोड खीर योजना.' दूध, सुका मेवा, रवा, साखर असे सगळे पौष्टिक घटक एकत्र केलेली ही खीर जर लहान मुलांना देता आली तर मन, शरीर आणि बुद्धी अशा सगळ्याच बाबतीत ही मुले सशक्त होतील असे तिला वाटले. केवढा हा उदात्त विचार! केवळ अशा कल्याणकारी योजनेचा तिने विचार केला म्हणून तिला राष्ट्रपती पारितोषिक किंवा गेलाबाजार एखादा राज्यभूषण पुरस्कार मिळायला काय हरकत आहे म्हणते मी? पण आपल्याकडील जनता आणि सरकार यांना कल्याणकारी नेत्यांची चाड म्हणून नाही.गोड गोड खीर योजनेत दूध, साखर, रवा, सुका मेवा, लाकडे म्हणजे इंधन, असे सगळे देणाऱ्या व्हेंडरला निवडण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. रास्त किमतीत उत्तम माल देणाऱ्याला या सगळ्याचे घाऊक कंत्राट मिळणार होते. नेमका मांजरीसारखाच उदात्त विचार करणारा तिचा मित्र माकड होता. अत्यंत रास्त किमतीत खूप चांगला माल पोहोचवण्याचे त्याने मान्य केले आणि ते कंत्राट त्यालाच मिळाले. अगदी त्याचप्रमाणे दंतरुला ही खीर शिजवून देण्याचे कंत्राट मिळाले. गोड गोड खीर योजना सुरू झाली. रोज मुलांना शाळेमध्ये ही छान खीर मिळू लागली. मुलांच्या चेहेऱ्यावर ती खाऊन आनंद दिसू लागला. हळूहळू ही खीर खाण्यासाठी अधिक अधिक मुले शाळेत येऊ लागली. शाळेची पटसंख्या वाढली. मराठी शाळांची इतकी उत्तम अवस्था बघून इतर राज्यांतील लोक मांजरीला सल्लामसलतीसाठी त्यांच्याकडे बोलावू लागले. विविध मासिकांमध्ये, वृत्तपत्रांमध्ये या योजनेवर लेख छापून येऊ लागले. मनीला आयुष्याचे सार्थक झाल्यासारखे वाटू लागले..पण प्रत्येक चांगल्या मांजरीला लबाड मांजर म्हणणारे काही असतातच. त्याप्रमाणे या मनीच्या वाइटावर टपलेल्या एकाने माहितीच्या अधिकारात गोड गोड खीर योजनेचा लेखा जोखा मागितला. त्यावरून मनीमाऊने या योजनेत पैसे खाल्ल्याचे आरोप तिच्यावर होऊ लागले. तिच्याबरोबर दंतरु उंदीर आणि माकडावरदेखील आरोप झाले. तिघांनी आपापली बाजू मांडून बघितली... पण काहीही उपयोग झाला नाही. सोशल मीडियावर सगळीकडे 'मांजर, उंदीर, माकडाचा निषेध असो' अशा स्टोरीज लोकांनी लावायला सुरुवात केली. कित्येक वृत्तपत्रात त्यांच्याविरुद्ध संपादकीय छापून आले. हे सगळे भ्रष्टाचार आधीच्या सरकारच्या काळात कसे होत नसत, आणि आताच कसे सुरू झाले वगैरे लेखाजोखा त्यात मांडलेला होता. लहान मुलांच्या जिवावर उठणाऱ्या या तिघांना अटक झाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली, तर आपण निर्दोष असल्याचा निर्वाळा तिघे देत राहिले.अखेर सरकार कोसळण्याची चिन्हे दिसू लागली. खिरीमुळे पडलेले सरकार असा शिक्का इतर मंत्र्यांना नको होता. त्यामुळे त्यांनी यातून मार्ग काढण्याचा अर्ज सरकारदरबारी केला. 'बुड बुड घागरी' अशी लाय डिटेक्टर टेस्ट घेण्याचे ठरले..दंतरु उंदीर, माकड आणि मनीला टेस्टसाठी नेण्यात आले. त्याचे लाइव्ह प्रक्षेपण सगळीकडे चालू होते. एकेक करून तिघांना 'बुड बुड घागरीची' सुई टोचवण्यात आली. पहिले उंदीर म्हणाला 'मी खीर खाल्ली तर बुड बुड घागरी' पण काहीच झाले नाही. तो खरे बोलतो आहे असेच निर्देशांक दाखवत राहिला. त्यानंतर मांजरीला बोलावण्यात आले. पण ती म्हणाली, 'मला तर सगळा माल माकडाने पोहोचवला होता. आधी त्याची टेस्ट घ्या.'त्याप्रमाणे माकडाला प्रश्न विचारले गेले. पण त्यातही काहीही वावगे नि 