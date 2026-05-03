सप्तरंग

Political satire story : ‘गोड गोड खीर’ योजनेतला घोटाळा उघड; मांजर, माकड आणि उंदराच्या मैत्रीमागचा भ्रष्टाचार उघडकीस

Allegorical Political Stories : राजकीय व्यवस्थेवर उपरोधिक भाष्य करणारी मांजर मंत्री, व्यापारी माकड आणि सरकारी केटरिंग करणारा उंदीर यांची ही गोष्ट सत्तेतील साटलोटं आणि स्वार्थासाठी एकत्र आलेल्या मित्रांच्या अनोख्या कारभाराचे मिश्किल चित्रण प्रभावीपणे लोकांसमोर मांडते.
सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी

एका गावात एक मांजर, एक माकड आणि एक उंदीर राहात होते. तिघेही एकमेकांचे खूप चांगले मित्र होते. खरे तर तिघेही व्यवसायाच्या निमित्ताने एकत्र आलेले होते. त्यातील मांजर ही राज्याच्या मंत्रिमंडळात महिला विकास आणि शिक्षणमंत्री होती. मांजरीला कुठेही गेले तरी सारखे काहीतरी खाण्याचा छंद होता. ती इतके खाते तरीही तिच्याकडे दोन खाती का दिलेली आहेत, असा प्रश्न सगळ्यांना पडलेला होता. पण सरकारला प्रश्न विचारणार कोण?

माकड हा किराणा, भुसार मालाचा मोठा व्यापारी होता. कितीतरी सरकारी खात्यांमध्ये, मंत्रिमंडळामध्ये त्याच्या खास ओळखी होत्या. उंदीर एका सुप्रसिद्ध पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शेफ झाला होता. पण या पंचतारांकित नोकरीव्यतिरिक्त तो सरकारी खात्यासाठी केटरिंगदेखील करत असे. उंदराला लहानपणापासून सारखे काहीतरी चावून चोथा करण्याची सवय लागली होती. तो सारखे काहीही दातांशी धरत असे. त्यामुळे त्याचे नाव ‘दंतरु’ असे पडलेले होते.

