जुन्या वेडेपणाचा नवा प्रयोग

अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.com‘द नेकेड गन’ हा इंग्रजी चित्रपट प्रेक्षकांच्या विनोदबुद्धीवर एक सूक्ष्म भाष्य करतो. प्रत्येक विसंगती, प्रत्येक विसंवाद यातून ‘द नेकेड गन’ हे दाखवतो, की आजच्या काळात कधीकधी जुन्या मुळांकडे परतून, त्यांचा नव्याने अर्थ लावून मजेशीर कलाकृती निर्माण करता येऊ शकते..झकर-अब्राहम्सच्या १९८८च्या क्लासिकचं बिनधास्त विश्व २०२५मधील ‘द नेकेड गन’ हा चित्रपट नव्या काळात जरा वेगळ्या प्रकारे परत आणतो. या वेळेस दिग्दर्शन केलं आहे. अकिवा शाफर आणि मुख्य भूमिकेत आहे लियाम नीसन. नीसन खरंतर गंभीर भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेला ॲक्शन स्टार; पण तो आता कॉमेडीच्या या अवकाशात मूळ सिनेमा आणि लेस्ली निल्सनच्या त्यातल्या भूमिकेची नक्कल म्हणून नव्हे, तर एक वेगळ्या प्रकारचं इंटरप्रिटेशन म्हणून समोर येतो.या नव्या ‘नेकेड गन’चा सर्वात मोठा चार्म म्हणजे त्याची आत्मजाणीव. सिनेमा स्वतःच्या अस्तित्वावर, स्वतःच्या मूर्खपणावर हसतो. जिथे ऐंशीच्या दशकात विनोद म्हणजे नियमभंग होता, तिथे आता तो एक प्रकारची ‘सिस्टम’ बनला आहे. इंटरनेटवर मीम्स, पॉप कल्चर रेफरन्सेस आणि विडंबनाच्या अतिरेकाने भरलेल्या या काळात विनोद स्वतःविषयीचं भान हरवून बसलेला दिसतो. ‘द नेकेड गन’ या सगळ्याकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहतो. तो मूर्ख ठरण्याची, निखळ वाह्यातपणा करण्याची लाज बाळगत नाही..हा सिनेमा ‘रिबूट’ आहे याची त्याला जाणीव आहे आणि म्हणूनच तो त्या ‘रिमेक संस्कृती’चेही विडंबन करतो. पहिल्या दृश्यातच जेव्हा फ्रॅंक ड्रेबिन एका गुन्हेगारी कटाचा उलगडा करण्यासाठी हास्यास्पद चुकांमधून मार्ग काढतो, तेव्हा सिनेमा स्पष्ट सांगतो, की ही कथा ‘मूर्खपणाच्या तर्का’वर उभी आहे.लियाम नीसनचा फ्रॅंक ड्रेबिन ज्युनियर म्हणजे जाणीवपूर्वक बनवलेला एक पॅरोडी-हीरो आहे. प्रत्येक गंभीर संवादात त्याच्या चेहऱ्यावर दिसणारं निर्विकारपण हा या सिनेमाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. लेस्ली नील्सनच्या मूळ ‘डेडपॅन’ विनोदाची आठवण करून देत तो एका नव्या काळातील ‘अतिगंभीर’ माणसाचं विडंबन साकारतो. हा कोणत्याही परिस्थितीत गंभीर राहू शकतो आणि त्याच्या या अतिरेकी नि असमंजस गांभीर्यातूनच विनोद निर्मिती होते.लियाम नीसनच्या उपस्थितीमुळे या सगळ्याला एक वेगळी गंमत प्राप्त होते. ‘शिंडलर्स लिस्ट’ किंवा ‘टेकन’ चित्रपटमालिका यांसारख्या गंभीर भूमिकांनंतर हा अभिनेता अचानक अशी निखळ स्लॅपस्टिक, डेडपॅन कॉमेडी करताना दिसतो, की त्या विरोधाभासातूनच सिनेमाचं विनोदी बलस्थान तयार होतं. नीसनचा चेहरा, त्याचं ॲक्शन स्टारपण आणि सिनेमात त्यावर बेतलेली हास्यास्पद परिस्थिती हेच या फ्रँचायझीचं नव्या पिढीसाठीचं पुनरुज्जीवन ठरतं..Pune Crime: पुण्यातील रस्त्यांवर गुंडगिरीचा माज; किरकोळ कारणांवरून हाणामारी, कोयत्याने वार करण्याचे प्रकार वाढले.शाफरचा विनोद थोडासा विडंबनात्मक, थोडासा अतिशयोक्तीपर; पण शेवटी प्रेमाने रचलेला आहे. या प्रेमात जुन्या ‘नेकेड गन’ची आठवण जिवंत राहते. झकर-अब्राहम्सच्या मूळ चित्रपटांचा जो अब्सर्डिस्ट आत्मा होता, तो शाफरने जपला आहे. त्याला आजच्या जगाच्या नवीन भाषेची, चिंतांची जोड दिली आहे. सोशल मीडियाचा नकोसा वेग, बातम्यांमधील नाटकीपणा आणि ‘अति-सजग’ प्रेक्षकांची संवेदनशीलता या सगळ्याचं हलक्याफुलक्या भाषेतलं रूपांतर हा सिनेमा करतो. त्यात दृश्य विनोद, शब्दच्छल असं सारं काही कवेत घेतलं जातं.शाफरचा दिग्दर्शनातला सूर स्पष्ट आहे : तो जुन्या विनोदी शैलीचे आधुनिक रूप दाखवतो. वेगवान कट्स, अतिरेकाने कोरिओग्राफ केलेले ॲक्शन दृश्यं आणि काही प्रसंगांमध्ये जवळजवळ ‘मिशन : इम्पॉसिबल’सदृश भव्यता या सगळ्याचं विनोदी रूपांतर तो करतो. संगीताचा वापर हा सिनेमाचा आणखी एक गमतीशीर पैलू आहे. जुने हॉलीवूड स्कोअर्स, ॲक्शन ओव्हरटोन आणि अचानक कानावर पडणारे पॉप ट्रॅक्स हे सगळं वापरून सिनेमा आपल्या विडंबनाला टोकदार बनवतो..महत्त्वाचं म्हणजे, ‘द नेकेड गन’ केवळ जुनी फ्रँचायझी पुनरुज्जीवित करत नाही, तर तो आजच्या प्रेक्षकांच्या विनोदबुद्धीवर एक सूक्ष्म भाष्य करतो. प्रत्येक विसंगती, प्रत्येक गॅग, प्रत्येक विसंवाद यातून ‘द नेकेड गन’ हे दाखवतो, की आजच्या काळात कधीकधी जुन्या मुळांकडे परतून, त्यांचा नव्याने अर्थ लावून मजेशीर कलाकृती निर्माण करता येऊ शकते. त्यासाठी प्रामाणिकपणा आणि खात्रीशीर तयारी नि मांडणी मात्र हवीच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.