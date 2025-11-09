सप्तरंग

जुन्या वेडेपणाचा नवा प्रयोग

'द नेकेड गन' (२०२५) या 'रिबूट' चित्रपटातून दिग्दर्शक अकिवा शाफर जुने मूळ घटक व लियाम नीसनचा गंभीर अभिनय यांचा वापर करून आजच्या अतिरेकी 'मीम कल्चर'वर आत्मजाणीवेने भाष्य करणारा निखळ वाह्यात विनोद घेऊन येत आहेत.
Liam Neeson Revives 'The Naked Gun' with a Fresh Comic Twist

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.com

‘द नेकेड गन’ हा इंग्रजी चित्रपट प्रेक्षकांच्या विनोदबुद्धीवर एक सूक्ष्म भाष्य करतो. प्रत्येक विसंगती, प्रत्येक विसंवाद यातून ‘द नेकेड गन’ हे दाखवतो, की आजच्या काळात कधीकधी जुन्या मुळांकडे परतून, त्यांचा नव्याने अर्थ लावून मजेशीर कलाकृती निर्माण करता येऊ शकते.

