Premium|MGNREGA Scheme Changes : रोजगार ‘हमी’वर आघात

‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ याचं केवळ नाव बदललं जात नसून त्याचे स्वरूपही बदलले जाणार आहे. केंद्र सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीचे सारेच अधिकार स्वतःकडे घेत असून त्यामुळे राज्यांना धक्का बसणार आहे. खरंतर कल्याणकारी योजनांत मनरेगा ही आगळी योजना आहे. यात लोकांच्या खिशात थेट पैसे टाकण्यासारखी मतं मिळवणारी कल्पना नाही.मो दी सरकारची योजनांची नावं बदलण्याची किंवा चटपटीत नावं देण्याची हौस अंतहीन आहे. ते करता करता महात्मा गांधींच्या नावे असलेल्या योजनेचंही नाव बदललं जाईल अशी कोणी कल्पना केली नसेल. याचं कारण अलीकडे बापूंविषयी भाजप आणि भाजपच्या मातृसंघटनेला जरा जास्तीचंच प्रेम उफाळून येताना दिसतं. असं असूनही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना- मनरेगाचं नाव बदलून व्हीबी जी राम जी म्हणजे विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिवक मिशन - ग्रामीण असं करण्याचा घाट सरकारनं घातला. गांधीजीचं नाव बदलण्यावर गदारोळ होणार हे उघड होतं. तसा तो झाला. मात्र या नव्या योजनेत मागेल त्याला आणि गरज असेल तिथं रोजगार देण्याचं जे मूळ तत्त्व होतं तेच बदललं जाणार आहे आणि योजनेवर केंद्राचं पूर्ण नियंत्रण राहील. खर्चात मात्र राज्यांना वाटा उचलावा लागेल असाही बदल होतो आहे. मनरेगाच्या उद्देशांनाच फाटा देणारे हे बदल अधिक महत्त्वाचे. या सरकारनं याआधीही अनेक योजनांची नावं बदलली होती. त्यातून फार मोठे बदल झाले असा काही अनुभव तसंच केवळ नावामुळं फार मोठा फरक पडत नाही, मात्र त्यासोबत केलेले बदल योजनेचा हेतू पराभूत करणारे ठरू शकतात. सरकारला नावावरून घमासान चर्चा होऊन हे बदल त्याआड झाकता आले तर ते हवंच असेल..स्थलांतरावर परिणामरोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्रानं देशाला दिलेली देणगी आहे. ही योजना रोहयो नावानं महाराष्ट्रात राबवली जात होती. २००५ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं रोजगाराचा हक्क मान्य करत ही योजना देशभर राबवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्याला महात्मा गांधींचं नाव देण्यात आलं. या योजनेतील गाभ्याचा भाग आहे तो ग्रामीण क्षेत्रात मागेल त्याला १०० दिवस रोजगाराची हमी सरकार देतं. आता प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला इतका रोजगार दिला जातोच असं नाही मात्र या योजनेतील काम ठरवण्याचा अधिकार गावपातळीवर दिल्यानं लक्षणीय प्रमाणात ग्रामीण भागातील मजुरांना यात रोजगार मिळत आला आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर गावातच काम मिळत असल्यानं त्याचा स्थलांतरावर परिणाम झाला होता. अन्न सुरक्षा कायदा, रोजगार हक्क, माहिती अधिकार ही डाॅ. सिंग सरकारची दीर्घकालीन परिणाम घडवणारी काम होती. मनरेगा ही सरकारकडून रोजगार पुरवणारी सर्वांत मोठी योजना होती. सरकारी आकडेवारीनुसार २०२५-२६ मध्ये मनरेगातून रोजगार मागणीसाठी नोंद केलेल्या कुटुंबांची संख्या १५.९९ कोटी होती. सुमारे २९० कोटी मानवी दिवस इतका रोजगार योजनेतून दिला गेला. त्यासाठी ३८ हजार कोटी खर्च करण्यात आले म्हणजेच इतकी रक्कम या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील मजुरांच्या खिशात पडली..Premium|Rupee to Dollar 90 : डॉलरसमोर रुपया नव्वदीपार; आर्थिक वास्तवाकडे सरकारचं दुर्लक्ष?.मनरेगा उत्पादक योजनामनरेगाचं जगभर कौतुक झालं होतं मात्र २०१४ च्या सत्तापालटानंतर मनरेगा हा मोदी सरकारसाठी काही प्राधान्याचा मुद्दा नव्हता. किंबहुना अशी योजना आणावी लागणं हेच सरकारचं अपयश आहे, असा मोदी यांचा यूपीए सरकारवर ठपका होता. ते लोकसभेत म्हणाले होते, माझ्या अनेक क्षेत्रांतील अनुभवाबद्दल तुम्हाला शंका आहेत याची मला जाणीव आहे पण, मला खात्री आहे माझ्या राजकीय जाणिवेबद्दल शंका नसेल. म्हणून मी मनरेगा बंद करणार नाही. कारण ही योजना तुमच्या (म्हणजे यूपीएच्या) अपयशाचं स्मारक आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनीही लोकांना खड्डे खणायला पाठवावं लागतं... हे खड्डे तुमच्या पापाचे खड्डे आहेत, हे जगाला सांगत राहीन. मनरेगाविषयीचं सत्ताधारी पक्षाचं आकलन असं होतं. त्यांचा पक्ष वर्षाकाठी दोन कोटी रोजगारांचं आश्वासन देत सत्तेत आला होता. अशी रोजगारनिर्मिती जमणारी नाही आणि कारभार करताना मनरेगा मोडीत काढणं हे झेपणारं प्रकरण नाही हे लक्षात येत गेलं, तसं याच सरकारनं मनरेगाला नावं ठेवणंही बंद केलं आणि त्यावरची तरतूदही वाढवावी लागली. स्वातंत्र्याला ६० वरून ७५ वर्षे झाली तरी तीच कामे मनरेगातून होत राहिली. खरंतर कल्याणकारी योजनांत मनरेगा ही आगळी योजना आहे. यात लोकांच्या खिशात थेट पैसे टाकण्यासारखी मतं मिळवणारी कल्पना नाही. त्यात लाभार्थी बनवून मायबाप सरकारनं काही दिलं असा भाव नाही, तर रोजगार हा हक्क आहे आणि मागेल त्याला द्यावा लागेल अशी लोकांच्या अधिकाराशी निगडित कल्पना आहे. यात सरकारी पैसा खर्च होईल त्यातून रोजगार तयार होईलच मात्र हा पैसा गावपातळीवरची अनेक काम मार्गी लावण्यासाठी वापरला जाईल हे त्याचं वैशिष्ट्य. म्हणून निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी खर्चाच्या शिस्तीची एैशीतैशी करणाऱ्या रेवडी छाप योजनांच्या तुलनेत मनरेगा उत्पादक योजना ठरते..मागेल त्याला कामसरकारनं ती बदलण्यासाठी विधेयक लोकसभेत मांडलं आहे. व्हीबी जी राम जी या त्याच्या शीर्षकावर चर्चा होत असताना तज्ज्ञ त्यातील मूलभूत बदलांकडं लक्ष वेधताहेत. नव्या योजनेचं समर्थन करताना आता १०० ऐवजी १२५ दिवस रोजगार मिळेल असं सांगितलं जातं. आहे त्या योजनेनुसार १०० दिवस रोजगार फार क्वचित मिळतो. नव्या योजनेत तो १२५ दिवस कशाच्या आधारावर मिळेल हा प्रश्न आहे. योजनेतील किती दिवस काम यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता तो मागेल त्याला, मागेल तिथे काम. हे चित्र व्हीबी जी राम जी योजनेत बदलणार आहे. आणि रोजगार हमी योजनेचा अभ्यास करणाऱ्या बहुतेक तज्ज्ञांचा आक्षेप याच मुद्द्यावर आहे. अधिकारांचे बोलणारी योजना केंद्र सरकारच्या इच्छेवर लाभार्थी बनवणारी योजना बनते आहे हा यातील गाभ्याचा भाग. हक्क-आधारित रचनेसाठी जागतिक स्तरावर मनरेगाची ओळख होती, ज्यात ग्रामीण कुटुंबांना आवश्यकतेनुसार काम मागता येत होते आणि रोजगार न मिळाल्यास नुकसानभरपाईचा दावा करता येत होता. नवी योजना या तत्त्वापासून दूर जाणारे आहे.राज्यांच्या तिजोरीवर ताणव्हीबी जी राम जी योजनेवरचा एक प्रमुख आक्षेप आहे, तो आता ही योजना केंद्राच्या मर्जीनुसारच राबविली जाईल मात्र खर्चाचा भार राज्यांवर टाकेल. केंद्र सरकार यापुढे योजनेवरील खर्चाचा ४० टक्के वाटा राज्यांकडून घेणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी केंद्र ९० टक्के वाटा देईल मात्र अन्य राज्यांना केवळ ६० टक्के पैसा केंद्राकडून मिळेल. आतापर्यंत साहित्यावरील खर्चाचा केवळ २५ टक्के वाटा राज्यांना उचलावा लागत होता. देशातील बहुतेक राज्यांच्या तिजोरीवरचा ताण पाहता हा अधिकचा बोजा राज्ये किती सक्षमपणे उचलतील हा प्रश्नच आहे. नव्या वित्त आयोगाद्वारे निधी वाटपातील राज्यांचा वाटा कमी करण्याला तीव्र विरोध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांवर बोजा वाढवण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडं पाहिलं जातं. त्याचा थेट परिणाम योजनेच्या अंमलबजावणीवर, त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारांवर आणि रोजगाराच्या दिवसांवरही होऊ शकतो..राज्यांना दुजाभावाची भीतीनव्या योजनेसाठी केद्रानं ठरवलेल्या आर्थिक तरतुदीइतकीच कामे करता येतील. ती कुठं करायची यासाठी भाग केंद्रच ठरवेल. कोणत्या प्रकारची कामे करावीत हेही केंद्राकडून निश्चित केले जाईल.ही कामं २०४७ पर्यंत विकसित भारत कल्पनेशी जोडलेली असतील असा सरकारचा दावा आहे. मात्र त्यातून योजनेचं संपूर्ण केंद्रीकरण होऊ घातलं आहे. मनरेगामध्ये कामं कोणती करायची हे गावाच्या पातळीवर ठरवलं जात होतं. कामाच्या मागणीनुसार ती ठरवली जात होती. मागणी वाढली तर त्यानुसार त्यावरचा खर्चही वाढत होता त्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. आता केंद्र राज्यनिहाय तरतूद ठरवून देईल त्याहून अधिक कामाची मागणी आली तर ती पूर्ण होणार नाही. म्हणूनच नव्या योजनेवर ती मागणीवर आधारित नसून पुरवठ्यावर आधारित असल्याचा आक्षेप घेतला जातो आहे. ग्रामीण भागात रोजगार देण्याचं कायदेशीर बंधन जी राम जी मधून टाळलं जातं आहे. खर्च कुठे कशावर, किती करायचा हे केंद्रच ठरवणार आहे. त्याचा उघड परिणाम भाजपशासित राज्यं आणि बिगर भाजपशासित राज्यं यांना मिळणाऱ्या निधीत होऊ शकतो. यापूर्वी अनेक योजनांवर भाजपेतर सरकारं असलेल्या राज्यांसोबत दुजाभाव होत असल्याची टीका झाली आहे..नावात राम आणला पण...नव्या योजनेत शेतीकामाच्या काळात ६० दिवस योजना स्थगित असेल. याचा उद्देश शेतीसाठी मजुरांची उपलब्धता वाढवणं असल्याचं सांगितलं जातं, मात्र याचा परिणाम शेतीत मजुरी की मनरेगा यात निवडीचं स्वातंत्र्य असलेल्या मजुरांच्या सौदाशक्तीवर होईल अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात.मनरेगातील महात्मा गांधींचं नाव बदलण्यावरून राजकीय वादंग भाजपला अपेक्षित असेल. मात्र ''पूज्य बापूंच्या ऐवजी नावात काहीही करून ''राम'' आणताना रोजगार हमीतील ''हमी''वरच आघात करणारे बदल होताहेत.. 