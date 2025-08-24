सप्तरंग

रोखले ठाकरे बंधूंना

बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनेलचा दारुण पराभव झाला. शशांक राव यांच्या बेस्ट वर्कर्स पॅनेलने निर्विवाद बहुमत मिळवले आणि ठाकरे गटाच्या वर्चस्वाला धक्का दिला.
Thackeray Brothers
Thackeray Brotherssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विष्णू सोनवणे- saptrang@esakal.com

बेस्ट पतपेढीची ही निवडणूक या वेळी चर्चेत आली, ती उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या निवडणुकीतील सहभागामुळे. हिंदी सक्तीच्या विरोधात हे दोन्ही बंधू एकत्र आले. मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेल्या या दोघा भावांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा होऊ लागली होती. त्यांच्या एकत्र येण्याचे सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागत केले होते. या घटनेमुळे होऊ घातलेला मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसह राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Election Results
Mumbai Municipal Corporation Election
saptarang
Thackeray brothers election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com