साम्राज्यांचा उदयास्त - एक अटळ प्रवास

- श्रीराम कुंटे, editor@esakal.comएके काळी एक सामान्य देश असणाऱ्या ब्रिटनने अर्ध्या जगावर राज्य केलं. भटकं जीवन जगणाऱ्या मंगोल लोकांनी कोरियापासून हंगेरीपर्यंत जगातल्या सगळ्यात मोठ्या सलग भूप्रदेशात आपलं साम्राज्य उभं केलं. जगाच्या इतिहासात साम्राज्यांची आश्चर्यकारक अशी अनेक उदाहरणं आहेत. ही साम्राज्यं उभी राहिली कारण ती महत्त्वाकांक्षी किंवा लष्करीदृष्ट्या वरचढ होती इतकं सरळ याचं उत्तर नाहीये. या साम्राज्यांकडे एकाच वेळी अनुकूल भूगोल, अचूक वेळ, तंत्रज्ञान आणि साधनसामग्री यांसारख्या गोष्टी होत्या. आता आपण या गोष्टींबद्दल सविस्तरपणे बघू या..अनुकूल भूगोलजेंगिझ खानचा उदय होण्यापूर्वी चीनला पूर्व युरोप आणि मेडिटरेनिअनशी जोडणारा रेशमी महामार्ग अनेक तुकड्यांमध्ये विभागलेला होता. या मार्गाच्या प्रत्येक तुकड्यावर राज्य करणारा आपला वेगळा कर लावत असे. रेशमी महामार्गाचं महत्त्व जेंगिझ खानने सगळ्यात आधी ओळखून या मार्गावरची सर्व राज्यं जिंकली..त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच चीनपासून पूर्व युरोप, पश्चिम आशिया आणि मेडिटरेनिअनपर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मालाची वाहतूक होऊ लागली. ऑटोमन साम्राज्य युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेच्या सांध्यावर वसलं होतं. त्याने १४५३ ला कॉन्स्टॅन्टिनोपल म्हणजे आजचं इस्तंबूल जिंकून काळा समुद्र आणि मेडिटरेनिअन समुद्र जोडणाऱ्या सामुद्रधुनींवर नियंत्रण मिळवलं.यामुळे युरोप आणि आशियामधला सगळा व्यापार ऑटोमन साम्राज्याच्या ताब्यात आला. एक बेट असलेला ब्रिटन युरोपमध्येच पण मुख्य भूमीपासून वेगळा असल्याने युरोपीय युद्धांपासून अलिप्त राहिला. सगळ्या बाजूंनी समुद्र असल्याने मोठ्या प्रमाणात पायदळाची गरज नव्हती. त्यामुळे तो आपलं सगळं लक्ष नौदल बळकट करण्याकडे देऊ शकला..विशाल भूभाग आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांमुळे अमेरिकेची औद्योगिक शक्ती खूप वाढली. भोवताली असलेल्या अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांमुळे तिला दोन्ही महायुद्धाची झळ पोहोचली नाही आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी उसंत मिळाली..अचूक वेळइ.स. ६३२ ते इ.स. ७५० या काळात पैगंबराच्या अनुयायांनी अत्यंत झपाट्याने सासनीय साम्राज्य आणि विशाल बायझन्टाइन साम्राज्याचा मोठा भाग तसंच स्पेन व पोर्तुगालचा मोठा भाग काबीज केला. या अविश्वसनीय विजयामागे फक्त धर्मप्रसाराची ओढ नव्हती तर योगायोगाने निवडलेली अचूक वेळही होती. अरबांच्या चढाईच्या चारच वर्ष अगोदर सासनीय आणि बायझन्टाइन साम्राज्यात चालू असलेली पंचवीस वर्षांची लढाई संपली होती..या प्रदीर्घ लढाईने दोन्ही साम्राज्यांचा खजिना रिकामा झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणावर सैनिक मृत्यू पावले होते. त्यामुळे ही दोन्ही साम्राज्यं अलगदपणे अरबांच्या हातात पडली. मंगोल साम्राज्य सत्तेवर येण्याआधी चीनमधली जीन आणि सुई ही बलवान साम्राज्य आपापसातल्या संघर्षामुळे कमकुवत झाली होती. इस्लामिक जगतातल्या सर्वांत ताकदवान अब्बासिद खिलाफतीचे अनेक तुकडे झाले होते. युरोप आणि पश्चिम आशियात चलनाचा वापर सुरू झाल्याने चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढली होती..तंत्रज्ञानपोर्तुगीज आणि स्पॅनिश साम्राज्याने अतिशय प्रगत असं नौदल उभारलं. त्यामुळे १४९० पर्यंत पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश जहाजं आफ्रिकेला वळसा घालून अमेरिका, भारत आणि पूर्व आशियात जाऊ लागली. ऑटोमन साम्राज्याने कॉन्स्टॅन्टिनोपलवर स्वारी केली तेव्हा तिथली जनता निर्धास्त होती कारण तिथल्या तटबंदीने एक हजार वर्षं शहराचं रक्षण केलं होतं.ऑटोमन साम्राज्याने तोफा आणि दारूगोळ्याचा वापर करायला सुरुवात केलीय, हे त्यांच्या गावीही नव्हतं. स्पॅनिश लोकांनी इंका आणि ॲझटेक लोकांची साम्राज्यं अगदी झाडावरून फुलं तोडावीत इतक्या सहजपणे जिंकली कारण स्पॅनिश सैनिक बंदुका वापरात असताना इंका आणि ॲझटेक सैनिक तलवारी आणि धनुष्य-बाण वापरत होते..निष्णात घोडेस्वार आणि धनुष्य-बाण चालवण्यात पटाईत असलेलं मंगोल सैन्य एका दिवसात शंभर किमी अंतर कापून जात असे. त्यांच्या या वेगानेच शत्रू गर्भगळीत होत असे. भारताचा आकार तेहेतीस लाख स्क्वेअर किमी आहे. ऐन भरात असताना मंगोल साम्राज्याचा आकार अडीच कोटी स्क्वेअर किमी म्हणजे भारताच्या साधारण आठ पट मोठा होता. (क्रमशः)(लेखक हे 'भिंतीआडचा चीन' या पुस्तकाचे लेखक असून आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थशास्त्र, नवतंत्रज्ञान व नवउद्यम या विषयांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.)