नात्याचा नवीन धुमसता अवतार

अक्षय शेलार (shelar.abs@gmail.com)ऑन स्क्रीन जे रोच दिग्दर्शित ‘द रोझेस’ हा सिनेमा वॉरेन ॲडलरच्या ‘द वॉर ऑफ द रोझेस’ या कादंबरीवर आधारलेला आहे. ही कादंबरी ऐंशीच्या दशकातील अमेरिकन मध्यमवर्गीय आकांक्षा, उपभोगवाद आणि स्वार्थाच्या छुप्या हिंसेवर केलेली सूक्ष्म, उपरोधिक टिप्पणी होती. अॅडलरची लेखनशैली गुळगुळीत विनोदी नव्हती, तर ती शांत, निरीक्षणक्षम होती. कादंबरीतील रोझ दाम्पत्य एकमेकांना ‘नष्ट’ करण्याची, वेडसरपणाची छटा असलेली इच्छा बाळगून असलं, तरी तिचा गाभा घरगुती भांडणाबद्दल नसून अहंकाराबद्दल आहे. दोन सुशिक्षित माणसं एकमेकांवर का तुटून पडतात? प्रेम कुठे नि कसं बदलतं? घर केवळ निवासस्थान न राहता रणांगण कधी बनतं? या प्रश्नांवर अॅडलर फार शांत; पण तिरसट पद्धतीने भाष्य करतो. .कादंबरीचा उपहास हा केवळ नात्यांवर नाही, तर अमेरिकन ड्रीमच्या ‘परफेक्ट लाइफ’च्या फोलपणावरही होता आणि म्हणूनच ‘द रोझेस’ची ही नव्या सांस्कृतिक संदर्भातली रूपांतरित आवृत्ती त्या मूळ कटुत्वाचा थंडगार प्रतिध्वनी बनून समोर येते. सर्वात मोठा बदल म्हणजे अमेरिकन दाम्पत्याऐवजी इथे ब्रिटीश दाम्पत्य कथेच्या केंद्रस्थानी आहे. हा बदल केवळ कास्टिंगचा नाही; तर तो संपूर्ण टोनचा बदल आहे. अमेरिकन रोषात एक धडाडी, एक गोंधळलेली ऊर्जा असते. प्रेम आणि राग दोन्हींकडे पाहण्याचा एक विशिष्ट दृष्टिकोन असतो; मात्र ब्रिटीश कटुता वेगळी असते. ती शांत, शिष्ट, सुसंस्कृत मुखवट्यातून थंडगारपणे ओघळत राहते. रागाचा परिणाम नुसता गोंधळ नसतो; तर तो व्यवस्थितपणे घाव घालतो. त्यामुळे ‘द रोझेस’ अधिक थंड, अधिक तीक्ष्ण, टोकदार वाटतो. एकमेकांवर केवळ वस्तू फेकण्याऐवजी ते एकमेकांना शब्दांच्या धारदार वापरानेही तितकंच दुखावतात. पॅसिव-अग्रेसिव कुतरओढ इथे मोठं युद्ध बनते आणि जे रोच हा ब्रिटिश कडूपणा फारच अचूकतेने पकडतो..१९९९मध्ये डॅनी डीव्हिटोने बनवलेल्या ‘द वॉर ऑफ द रोझेस’मध्ये तिरसट, अतिरेकाने भरलेल्या, जवळजवळ कार्टूनिक हिंस्रतेसह समोर येणाऱ्या जोडप्याचं चित्रण केलं होतं. मूळ चित्रपटात ‘घर’ हा संघर्षाच्या खेळाचे मैदान होता. आताच्या रूपांतरामध्ये घर हा फक्त सेट नाही, तर रूपक आहे. हे रूपक आहे एका नात्याच्या, एका देशाच्या, एका संस्कृतीच्या विघटनाचं. अमेरिकेत स्थलांतर केलेल्या या ब्रिटीश दाम्पत्याचं (ऑलिव्हिया कोलमन आणि बेनेडिक्ट कंबरबॅच) नातं एक जुनं, प्रतिष्ठित; पण हळूहळू कुजत जाणारं नातं आहे. जणू ब्रिटिश सभ्यतेच्या ‘मॅनर्स’, ‘डिग्निटी’ आणि ‘रिस्ट्रेन्ट’च्या भिंतींमध्येच साऱ्याला तडा जातो आहे. त्यामुळे त्यांच्या कृतीतून स्पष्ट होते, की तुम्ही स्वतःला कितीका सुसंस्कृत समजा; पण आतून तुम्ही आधीच ढासळलेले आहात. पुरुष पात्राचं आर्किटेक्ट असणं आणि स्त्री पात्राचं शेफ असणं, यातूनही स्त्री-पुरुषाच्या नात्यातील भूमिका, घर हेच नात्याचं रूपक बनणं अशा सूचक गोष्टी सहज लक्षात येतात..या सगळ्यात रोचचा विनोद मोठ्याने हसवणारा नाही. तो खूप कोरडा आहे. कधी कधी इतका कोरडा नि थंडगार आहे, की हसू येतानाही अपराधी वाटतं. एखाद्या दृश्यात वरवर पाहता दोन-पाच मिनिटं काहीच घडत नाही आणि त्या काही न घडण्यामध्येच सर्वात जास्त वेदना आणि विनोद दडलेले असतात.‘द रोझेस’ हा सिनेमा विनाशाबद्दल आहे. हळूहळू, सभ्यतेच्या आवरणाखाली घडणाऱ्या विनाशाबद्दल आहे. हा रोषाचा स्फोट नाही; तो रोषाचा क्षय आहे आणि म्हणूनच तो आजच्या काळाशी अधिक सुसंगत वाटतो. आपण जी नाती जगतो, ती नाट्यमयपणे नाही तुटत; ती शांतपणे, सवयींनी, थकव्याने आणि कधीकधी अतिशय ब्रिटिश अशा सभ्य कटुतेनं तुटतात. हा नवीन सिनेमा वेगळा आहे. अधिक संयत, अधिक भेदक आणि थोडासा भयावहही आहे. कारण प्रेमाचा अंत नेहमीच गोंधळात रूपांतरित होत नाही; कधी तो सुसंस्कृतपणाच्या आवरणाखालीही होऊ शकतो, हे विलक्षण टोकदार सत्य तो अधोरेखित करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.