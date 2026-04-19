Maharashtra folk culture book : ‘शिव-शक्ती संप्रदायाची लोक-गान परंपरा’; महाराष्ट्राच्या लोकसांस्कृतिक वारशाचा अद्वैती संदर्भग्रंथ

प्रा. सत्यजित खांडगे - saptarang@esakal.comमहाराष्ट्राच्या लोकसांस्कृतिक परंपरांच्या प्राचीन आणि समृद्ध वारशाचे प्रतिबिंब म्हणजे मराठी लोक-गान परंपरा होय. लावणी, पोवाडा, भारूड, गोंधळ, कोळीगीते, भलरी गीते, जात्यावरच्या ओव्या अशा लोकगीतांतून मानवी मनाच्या विविध कंगोऱ्यांचे दर्शन घडते. या लोकपरंपरा मौखिक स्वरूपात जोपासल्या गेल्या आणि पिढी दर पिढी हस्तांतरित होत गेल्या. शिवशक्ती संप्रदायातील या लोक-गान परंपरेचे बृहत् विवेचन लोकसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. प्रकाश खांडगे यांनी संपादित केलेल्या व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती महामंडळाने प्रकाशित केलेल्या 'शिव-शक्ती संप्रदायाची लोक-गान परंपरा' या ग्रंथात केले आहे. डॉ. खांडगे यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण व संदर्भासह या परंपरेचा मागोवा घेतला आहे. .अध्यात्मिक कूटरचना डफ, तुणतुणे या पारंपरिक वाद्यांच्या साथीने सादर करणारी गायनाची फार मोठी परंपरा महाराष्ट्रालाच नाही, तर भारतभर विविध प्रांतात आहे. गुजराथ येथील चारण, राजस्थानमधील लंगा-मांगणियार, छत्तीसगडमधील पंडवानी, उत्तर प्रदेशातील भाट, बंगालमधील बाऊल अशा अनेक कलाप्रकारातून 'शिवशक्ती'चे वर्णन केले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. प्रकाश खांडगे यांनी संपादित केलेल्या आणि मराठी मनाला अध्यात्म-तत्त्वज्ञानाचे कूट उलगडवून दाखविणाऱ्या 'शिवशक्ती संप्रदायाची लोक-गान परंपरा' या ग्रंथाचे महत्व अधोरेखित होते.'भेदाचे' रहस्य अर्थात प्रकृती आणि पुरुषाचे अंत:संबंध उलगडून दाखवताना प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून सादर केले जाते ते भेदिक होय. या भेदिक लावण्यांना 'कलगीतुरा' म्हणतात. शिव आणि शक्ती हेच कलगी तुऱ्याची मूळ प्रेरणा आहे. सामान्य लोकांना यातून धर्म आणि उपासना, निर्मिक डॉ. प्रकाश खांडगे यांनी दर्शनी आणि संहिता खंड अशा दोन भागांत या ग्रंथाची विभागणी केली आहे. शिवशक्ती संप्रदायाची सखोल मांडणी करत असताना ज्ञानसुलभता केंद्रस्थानी ठेवून डॉ. खांडगे यांनी या दोन खंडांतून परंपरेचा मागोवा घेतला आहे.दार्शनिक खंडामध्ये कलगीतुऱ्याच्या अद्वैति तत्त्वज्ञानाची तात्विक व रचनात्मक मांडणी केली आहे. शिव-शक्ती या संकल्पना कोण्या एका देवता स्वरूपाचे निर्दिष्ठन नसून वेद, वेदान्त, उपनिषदे आणि पुराणांतील अद्वैती तत्त्वचिंतनाचे विस्तृत स्वरूप असल्याचे डॉ. खांडगे यांनी निर्देशित केले आहे. विधिनाट्यात विरणारे द्वंद्व भक्तिनाट्यात मात्र रंजकतेने प्रगट होताना दिसते याकडे लक्ष वेधताना, शिवशक्ती सांप्रदायातील उपासनेच्या परस्परावलंबित्वाची आणि परस्परपूरकतेची मांडणी त्यांनी केली आहे. याबाबतचे सखोल चिंतन वाचकांपुढे मांडले आहे..या ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागात म्हणजे संहिता खंडात थेट लोकपरंपरेशी आणि त्यातील पदे, आख्यान आणि भजनांशी वाचक जोडला जातो. गोंधळ, भारुड, दशावतार,वाघ्या-मुरळी, पिंगळा आणि वासुदेवाची गाणी, भेदिक तमाशे या लोककला जनसामान्यांचे रंजन करण्यासोबत लोकशिक्षणाचे काम करीत असतात आणि सोबत परंपरांचेही जतनही करीत असतात असे डॉ. खांडगे प्रभावीपणे सिद्ध करतात.लोकपरंपरांची भाषा ही लोकांची भाषा असते. मौखिक परंपरेतून पिढ्यानपिढ्या जतन करण्यात आलेल्या लोक-गान परंपरेच्या संदर्भांचे संपादन करत असताना लेखकाने भाषेचे ओघवतेपण जपलेले आहे. संहिता खंडातील अलक्षित पदे वाचकांसाठी उपलब्ध करून देत डॉ. खांडगे यांनी परंपरेच्या संशोधन क्षेत्राची नवी दिशा संशोधकांना दिली आहे. शिव-शक्ती संप्रदायाची लोक-गान परंपरा हा ग्रंथ केवळ तत्त्वज्ञानाचे भाष्य किंवा संहितांचे संकलन न राहता लोकसंस्कृती, लोकमानस, लोकधर्म, लोकतत्त्व यांना परस्परांमध्ये बांधून ठेवणारा सुसंवादी संदर्भग्रंथ ठरतो. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती महामंडळाने संपादित केलेल्या या ग्रंथामुळे लोकसाहित्य संशोधन क्षेत्रात एका दर्जेदार ग्रंथाची भर पडली आहे त्याबद्दल महामंडळाचे वाचक नक्कीच आभार व्यक्त करतील. निराकार आणि निरामय आत्मतत्त्वाकडून साकाररूपाकडे घेऊन जाणाऱ्या शिव-शक्ती संप्रदायाचा प्रवास हा परस्परविरोधी नसून परस्परसंवादी असल्याचे विवेचन प्रस्तुत ग्रंथातून वाचकांपर्यंत पोहोचते. श्रद्धा आणि तत्त्वाच्या अनुषंगाने होणारे प्रबोधन समजून घ्यायचे असेल, तर शिव-शक्ती संप्रदायातील द्वैताद्वैत तत्त्वज्ञानाचा डॉ. खांडगे यांनी घेतलेला मागोवा वाचकांना उपयुक्त ठरेल..पुस्तक : शिव-शक्ती संप्रदायाची लोक-गान परंपरासंपादक : डॉ. प्रकाश खांडगेप्रकाशक : महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबईपृष्ठे : ८४०, मूल्य : १२०१ रु.