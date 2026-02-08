Premium|Indian Archaeology: सिनौलीतील उत्खननाने उलगडले प्राचीन भारताचे रहस्य

राकेश मोरे, rakesh.more@esakal.comउत्तर प्रदेश इथल्या सिनौली गावातल्या गावकऱ्यांना शेतीसाठी खोदकाम करताना जुन्या भांड्यांचे, सोन्याच्या धातूचे अवशेष सापडायला लागले. या प्रकाराची भारतीय पुरातत्त्व विभागाला माहिती मिळाली आणि त्यांनी उत्खनन करायला सुरुवात केली. यात चार हजार वर्षांपूर्वी अंत्यसंस्कार केलेल्या मृतदेहांसह लाकूड आणि तांब्यापासून बनवलेला घोड्यांनी ओढले जाणारे रथ आढळून आले. या शोधामुळे भारताच्या प्राचीन इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतः बदलून गेला..भारताचा प्राचीन इतिहास हा केवळ पुराणांमध्ये किंवा आख्यायिकांमध्येच अडकून राहिलेला नाही, तर तो मातीच्या थरांमध्ये, जमिनीत खोलवर दडलेल्या अवशेषांमध्ये आणि काळाच्या ओघात विस्मरणात गेलेल्या संस्कृतींमध्येही जिवंत आहे. या इतिहासाचा शोध घेण्याचे, त्यातील रहस्ये उलगडण्याचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे पुरातत्त्वशास्त्र. वेळोवेळी झालेल्या उत्खननात भारतीय उपखंडाच्या वैभवशाली भूतकाळाला जगासमोर आणले आहे. अशाच एका अद्वितीय शोधाने २१व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात केवळ भारताचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले, तो शोध म्हणजे उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील सिनौली येथील उत्खनन..Premium|Bangladesh elections : बांगलादेशची निवडणूक; चिंता मात्र भारतात!.दिल्लीपासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर, यमुना नदीच्या काठावर वसलेल्या सिनौली गावात २०१८मध्ये झालेल्या पुरातत्त्वीय उत्खननाने भारतीय इतिहासाच्या लेखनालाच नवे वळण दिले. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणने सिनौली येथे २००४-०५ मध्ये उत्खनन केले होते; मात्र २०१८ मध्ये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ. संजय कुमार मंजुल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या उत्खननातून सापडलेले अवशेष अभूतपूर्व ठरले. या शोधामुळे भारताच्या प्राचीन इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतः बदलून गेला.सिनौली येथे सुमारे चार हजार वर्षांपूर्वीची दफनभूमी सापडली. कार्बन-१४ पद्धतीने मिळालेल्या डेटिंगनुसार, ही दफनभूमी इ.स.पू. २००० ते १८०० या कालखंडातील आहेत. हा काळ उत्तर कांस्ययुगाचा असून, सिंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासाचा आणि गंगा-यमुना खोऱ्यात नव्या प्रादेशिक संस्कृतींच्या उदयाचा काळ मानला जातो. विशेषतः उत्तर भारतातील ‘ऑकर कलर्ड पॉटरी’ संस्कृतीशी सिनौलीतील मातीची भांडी आणि तांब्याचे अवशेष साधर्म्य दाखवतात..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.सिनौलीतील सर्वात महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी शोध म्हणजे लाकूड आणि तांब्यापासून बनवलेला घोड्यांनी ओढला जाणारा रथ. भारतात आजवर झालेल्या कोणत्याही उत्खननात रथाचे अवशेष सापडले नव्हते. प्रथमच सिनौली येथे ते सापडले. सिनौलीत एकूण तीन रथ सापडले असून, ते अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेले आहेत. हे रथ संबंधित मानवी समाधींसोबत पुरलेले होते, यावरून त्या व्यक्ती हे रथांचे मालक होते, हे स्पष्ट होते. या रथांसोबतच सिनौलीतील समाधींमधून तांब्याच्या तलवारी सापडल्या. पुरातत्त्वशास्त्रीय भाषेत या तलवारींना ‘कॉपर अँटेना स्वॉर्ड्स’ असे म्हटले जाते. याशिवाय लाकडाचा धनुष्य, युद्धासाठी वापरली जाणारी ढाल (लाकूड व तांब्याची) आणि योद्ध्यांनी घातलेले तांब्याचे शिरस्त्राणही येथे प्रथमच सापडले. हे सर्व अवशेष मृतदेहांसोबत पुरलेले होते.सिनौलीतील उत्खननातून पुरुष आणि महिलांचे सांगाडे सापडले आहेत. विशेष म्हणजे, महिलांच्या समाधींमध्येही तलवारी व इतर युद्धसाहित्य सापडले आहे. यावरून त्या काळात महिलांचे सामाजिक स्थान पुरुषांच्या बरोबरीचे होते, हे ठामपणे सिद्ध होते. प्राचीन हिंदू ग्रंथांमध्ये महिलांनी योद्धा म्हणून भूमिका बजावल्याचे उल्लेख आढळतात आणि सिनौलीतील पुरावे या संदर्भांना पुरातत्त्वीय आधार देतात..२०१८च्या उत्खननातून सिनौलीतील दफनपद्धतीचे आणखी एक वैशिष्ट्य समोर आले ते म्हणजे मृतदेह चार पायांच्या लाकडी शवपेट्यांमध्ये पुरले जात होते. जरी लाकूड काळाच्या ओघात नष्ट झाले असले, तरी तांबे आणि स्टीटाईटने केलेली नक्षीकामयुक्त सजावटीचे अवशेष उपलब्ध आहेत. एका शवपेटीच्या वरच्या भागावर तांब्यापासून तयार केलेली नऊ मानवी आकृतींचे चेहरे कोरलेले आहेत. या चेहऱ्यांवर दोन शिंगे असलेला मुकुट आणि त्यावर पिंपळाच्या पानाचे चिन्ह आहे.२००५च्या उत्खननात सिनौली येथे वस्तीचे कोणतेही पुरावे सापडले नव्हते; मात्र २०१८मध्ये मातीची भांडी भाजण्यासाठीच्या भट्ट्या, तांबे वितळवण्यासाठी या भट्ट्या आणि मोठ्या आकाराच्या भाजलेल्या विटा सापडल्या. यावरून हे स्पष्ट होते, की सिनौलीतील लोक येथे कायमस्वरूपी राहत होते..सरस्वती-सिंधू संस्कृतीला भारतीय इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे; मात्र सिनौलीतील पुरातत्त्वीय अवशेष या संस्कृतीपेक्षा पूर्णतः वेगळे आहेत. सिनौलीतील शोधांनी भारतीय इतिहासाच्या अभ्यासात अनेक नवे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गंगा-यमुना दोआब प्रदेशात सुमारे चार हजार वर्षांपूर्वी सरस्वती-सिंधू संस्कृतीपेक्षा भिन्न अशी एक स्वतंत्र संस्कृती नांदत होती, अशी शक्यता पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणातून समोर आली. या कालखंडावर, सिनौलीतील अवशेषांवर सध्या संशोधन सुरू आहे. पुरातत्त्वज्ञाच्या मते, सिनौलीतील सांगाड्यांचे डीएनए आणि हरियानातील राखीगढी येथे सापडलेल्या ४,५०० वर्षे जुन्या सांगाड्यांचे डीएनए समान आहेत. प्राचीन डीएनए अभ्यास आणि सिनौलीतील पुरावे मिळून भारताच्या आद्य इतिहासातील अनेक प्रस्थापित सिद्धांतांना आगामी काळात आव्हान देतील, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 