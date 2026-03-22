Sopara Buddhist Stupa : सोपारा बौद्ध स्तूप; इतिहासाच्या कुशीत लपलेलं महाराष्ट्राचं अनमोल ठेवं

राकेश मोरे - rakesh.more@esakal.comमुंबई महानगराची व्याप्ती इतकी मोठी आहे, की वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी वस्ती निर्माण झाली, वाढली आणि फुलली. आज जसं मुंबई सर्वात महत्त्वाचं व्यापारी बंदर मानलं जातं, तसंच तिचंच उपनगर असलेलं नालासोपारा हे एकेकाळी सुप्रसिद्ध ‘सोपारा’ नावाचं समृद्ध बंदर होतं आणि पश्चिम भारतातील सर्वात प्राचीन बौद्ध केंद्रांपैकी एक. भगवान बुद्धाचे पदस्पर्श लाभलेले हे महाराष्ट्रातील एकमेव ठिकाण असावे. मुंबईच्या गजबजाटापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर, गोंगाटापासून थोडं दूर गेलं की एक शांत, इतिहासाने समृद्ध ठिकाण आपल्याला साद घालतं ते ठिकाण म्हणजे नालासोपारा. आजूबाजूला हिरवळ, नारळाची उंच झाडं आणि मधोमध मातीची एक टेकडी... पहिल्या नजरेत साधं वाटणारं हे ठिकाण प्रत्यक्षात हजारो वर्षांचा इतिहास आपल्या कुशीत जपून आहे. इथे उभं राहिलं की असं वाटतं, जणू काळाची चाकं उलटी फिरायला लागली आहेत आणि आपण थेट हजारो वर्षं मागे, बुद्धांच्या काळात पोहोचलो आहोत..नालासोपाऱ्याचं प्राचीन नाव ‘शूर्पारक’. ते अपरांत म्हणजेच कोकण प्रदेशाची राजधानी मानलं जात असे. बुद्ध आणि महावीर यांच्या काळात, म्हणजे इ.स.पूर्व सहाव्या शतकात, सोपारा हे एक मोठं आणि समृद्ध शहर होतं. आजही त्या वैभवाच्या खुणा तिथे दिसतात. या शहराला अनेक नावांनी ओळखलं जात होतं. संस्कृतमध्ये शूपारिक, प्राकृतमध्ये सुप्परा, बायबलमध्ये ओफिर, तर अरेबिकमध्ये सुबारा. इ.स.पूर्व सहाव्या शतकापासून ते इ.स. तिसऱ्या शतकापर्यंत या नगराने मोठी भरभराट पाहिली.महाभारतातही सोपाऱ्याचा उल्लेख सापडतो. हरिवंशात सांगितलं आहे, की पांडव वनवासात असताना गोकर्ण-महाबळेश्वराहून प्रभासपाटणकडे जाताना त्यांनी सोपाऱ्यात मुक्काम केला होता. सोपारा हे केवळ व्यापारी केंद्र नव्हतं, तर ते एक महत्त्वाचं तीर्थक्षेत्रही होतं. महाभारताच्या आरण्यकपर्वात आणि नाशिकच्या पांडव लेण्यातील लेखांमध्ये ‘रामतीर्था’चा उल्लेख येतो. एका दंतकथेनुसार परशुरामाने सूप हलवून समुद्र मागे हटवला आणि त्या घटनेवरूनच ‘शूर्पारिक’ हे नाव पडल्याचं मानलं जातं. पुराणांतही यासंबंधी कथा आढळतात..Latest Marathi News Live Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचा एका क्लिकवर....अतिप्राचीन काळापासून, म्हणजे सुमारे साडेचार हजार वर्षांपूर्वी, सोपारा बंदरातून पश्चिम आशियाशी व्यापार होत होता, असं काहींचं मत आहे; मात्र याला ठोस पुरातत्त्वीय पुरावा नाही. तरी एक शक्यता अशी मांडली जाते, की सिंधु संस्कृतीतील व्यापारी सौराष्ट्रात कच्चा माल मिळवण्यासाठी आले आणि पुढे काही जण कोकण किनाऱ्यापर्यंत पोहोचले असावेत. त्यांना हस्तिदंत, मोर, शंख यांसारख्या वस्तूंची गरज होती आणि त्या वस्तू या प्रदेशात उपलब्ध होत्या.नंतरच्या काळात, इ.स.पूर्व १५०० ते १००० दरम्यानही हा व्यापार सुरू असावा, याचा उल्लेख बायबलमध्ये आढळतो. राजा सालोमनने ‘ओफिर’ येथून हस्तिदंत, मोर, माकडे आणि सोने आणल्याचा उल्लेख आहे. याला थेट पुरातत्त्वीय पुरावा नसला तरी भाषाशास्त्रीय पुरावे मिळतात. कारण त्या वस्तूंसाठी वापरलेले हिब्रू शब्द हे संस्कृत आणि तमिळमधून आलेले आहेत. यावरून साधारण तीन हजार वर्षांपूर्वी हा व्यापार अस्तित्वात होता, असं मानता येतं. बौद्ध वाङ्मयात सोपाऱ्याचे अनेक उल्लेख आढळतात. याचं कारण म्हणजे बुद्धाच्या काळातच बौद्ध धर्म महाराष्ट्रात पोहोचला होता. सम्राट अशोकाच्या (इ.स.पूर्व २७२-२३२) काळात सोपाऱ्याची कीर्ती अधिकच वाढली. त्याचं धार्मिक आणि व्यापारी महत्त्व दोन्हीही उंचावलं. त्यामुळेच अशोकाने येथे शिलालेख उभारले. इतर ठिकाणांप्रमाणेच येथेही त्याचे १४ लेख असावेत, अशी शक्यता आहे; पण आजवर फक्त दोनच सापडले आहेत. त्यापैकी एक लेख ‘बुरुड राजाचा कोट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बौद्ध स्तूपाजवळील तळ्यात १८८२ मध्ये डॉ. भगवानलाल इंद्रजी यांना सापडला. तो खूप तुटक अवस्थेत आहे. तरीही या शिलालेखांमुळे मौर्यकाळात सोपाऱ्याचं महत्त्व किती वाढलं होतं, याची कल्पना येते..सोपाऱ्यातील सर्वात महत्त्वाची प्राचीन वास्तू म्हणजे बौद्ध स्तूप. इथे अशोकाचे लेख आणि इतर अवशेषही सापडले आहेत. एका कथेनुसार बुद्धाने पूर्ण नावाच्या व्यापाऱ्याच्या निमंत्रणावरून सोपाऱ्याला भेट दिली होती. या कथांमुळे या ठिकाणाचं धार्मिक महत्त्व अधिकच वाढलं.आज जो स्तूप दिसतो, तो ‘बुरुड राजाचा कोट’ म्हणून ओळखला जातो. त्याचा आकार सांची आणि अमरावती येथील स्तूपांइतकाच भव्य आहे. १८८२ मध्ये डॉ. इंद्रजी यांनी त्याचा अभ्यास केला. स्तूपाजवळच ‘भाटेला तलाव’ आहे, जिथे अशोकाचा आठवा लेख सापडला होता. त्याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ठाण्याचे कलेक्टर मुलॉक यांनी या टेकाडाचं उत्खनन केलं. फक्त चार दिवसांत त्यांना बौद्ध मूर्तींचा मोठा खजिना मिळाला. काही नाणीही सापडली, त्यात सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी (इ.स. १७०-१९९) याचं नाणं होतं. त्यामुळे हा स्तूप इ.स. दुसऱ्या शतकातील असावा, असा अंदाज व्यक्त केला गेला.१८९६मध्ये हेन्री कझिन्स यांनीही येथे उत्खनन केलं. त्यात त्यांना तळाच्या थरात बरणीसारखा करंडक सापडला, ज्याला झाकण होतं. आसपास सापडलेल्या विटांवरून तो मौर्यकालीन असल्याचं त्यांनी सुचवलं. यावरून हा स्तूप मूळतः अशोकाने बांधला असावा, असं मानलं जातं. या उत्खननात फुले, खापरांचे तुकडे आणि यज्ञश्री सातकर्णीचं नाणंही मिळालं..या खापरांच्या तुकड्यांबद्दल डॉ. इंद्रजी यांना विशेष कुतूहल वाटलं. इतक्या भव्य बांधकामात ते जपून ठेवले गेले होते, यावरून ते अत्यंत महत्त्वाचे असावेत, असं त्यांनी मांडलं. त्यांच्या मते हे गौतम बुद्धाच्या भिक्षापात्राचे अवशेष असावेत. याला पूरक पुरावा म्हणजे त्या करंडकाभोवती ठेवलेल्या ब्राँझच्या सात मानुषी बुद्धांच्या मूर्ती आणि भविष्यातील बुद्ध मैत्रेयाची मूर्ती.इंद्रजींनी याचं स्पष्टीकरण असं दिलं, की भविष्यातील बुद्ध मैत्रेय आता अवतरला आहे आणि तो गौतम बुद्धाकडून भिक्षापात्र स्वीकारण्यासाठी आला आहे. मानुषी बुद्धांच्या उपस्थितीत तो बुद्धपदावर आरूढ होत आहे, अशी त्यांची व्याख्या होती. बुद्धाच्या भिक्षापात्राबद्दलची माहिती एका भारतीय भिक्षूने ह्युएन-त्संगला दिल्याचा उल्लेखही आहे. या उत्खननातून मिळालेल्या ब्राँझ मूर्ती, करंडक आणि सोन्याची फुले या अत्यंत मौल्यवान वस्तू आहेत. त्या सात मानुषी बुद्ध आणि मैत्रेयाशी संबंधित आहेत.अशोकपूर्व काळापासून ते तिसऱ्या शतकापर्यंत आणि नंतर नवव्या शतकापासून ते तेराव्या शतकापर्यंत सोपारा प्रसिद्ध व लोकप्रिय होते; परंतु चौथ्या ते नवव्या शतकादरम्यानचा सोपाराचा कोणताही उल्लेख ऐतिहासिक नोंदींमध्ये आढळत नाही. या काळात सोपाराने आपली प्रसिद्धी गमावली असावी, अशी शक्यता आहे. समुद्र पातळी वाढल्यामुळे होणाऱ्या गाळ साचण्याचा परिणाम हा सोपाराच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरलेल्या घटकांपैकी एक असू शकतो. तरीही सोपाऱ्याबाबत अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे या महत्त्वाच्या स्तूपाचं शास्त्रशुद्ध, सखोल उत्खनन अद्याप झालेलं नाही. जरी हा परिसर केंद्र सरकारच्या ताब्यात असला, तरी त्याकडे अपेक्षित लक्ष दिलं गेलं नाही. इंद्रजींच्या काळात पुरातत्त्व संशोधन नुकतंच सुरू होतं आणि कझिन्सच्या उत्खननाकडेही नंतर फारसं लक्ष गेलं नाही. १९३९-४० मध्ये झालेल्या उत्खननाचा अहवालही उपलब्ध नाही, तो गोपनीय असल्याचं म्हटलं जातं.आजही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्याची संधी आहे. योग्य संशोधन आणि संवर्धन केलं, तर सोपारा जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध होऊ शकतं. मुंबईजवळ असल्यामुळे हजारो लोक या ऐतिहासिक ठेव्याला भेट देतील आणि सोपारा पुन्हा एकदा जगाच्या नकाशावर झळकू शकतं. 