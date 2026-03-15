Billu Makad election story : बिल्लू माकडाची राजकीय खेळी: दोन बोक्यांच्या वादातून निवडणूक प्रचार

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णीएका गावात सगळे सुखाने राहात असत. या वाक्यावरून हे लक्षातच येते की ही आजच्या काळातील गोष्ट नसावी. आजच्या काळात कुठल्याच गावात कोणीच फार सुखी नसते. त्या गावात एके दिवशी एक 'माऊडा' नावाचा बोका जमातीतील नागरिक राजाकडे काहीतरी मागणी करण्यासाठी निघाला होता. राजा म्हणजे त्याला दैवत वाटत असे. राजाकडे गेल्याने आपल्या आयुष्यातील सगळ्या अडचणी दूर होतील असा त्याचा पक्का समज होता. परंपरेने चालत आलेल्या सगळ्या गोष्टी त्याला बरोबर वाटत असत. आपल्या देशात पूर्वापार काळापासून जे काही चालत आलेले आहे ते खूपच उदात्त आहे, यावर माऊडाचा ठाम विश्वास होता. माऊडा रस्त्याने मजेमजेत चाललेला असताना त्याला 'किट्टू' नावाचा मित्र बोका भेटला.किट्टूने माऊडाला कुठे चालला आहेस, ते विचारले. आपण आपल्या अडचणी राजाला सांगण्यासाठी आणि राजाश्रय मिळवण्यासाठी चाललेलो आहोत, असे माऊडाने त्याला सांगितले. हे ऐकून किट्टू चिडला. तो माऊडाला म्हणाला, ''तू अडाणी ते अडाणीच राहणार. अरे हे राजे लोक आपल्याला काहीही देत नसतात. उलट आपल्याकडूनच पैसे घेऊन ते स्वतःचे राज्य चालवतात. संस्कार, परंपरा वगैरे सगळ्या कालबाह्य गोष्टी आहेत. आपणच आपले राजे आहोत. आपणच सत्ता आपल्या हातात घ्यायला हवी.''.माऊडा मध्येच म्हणाला, ''अरे पण मला तसे वाटत नाही. आपले संस्कार नेहमी चांगल्या गोष्टी शिकवतात. राजा म्हणजे देव असतो, असे आपल्याला शिकवलेले आहे. आपल्या परंपरेने जे शिकवले ते उत्तम आहे, यावर माझा दृढविश्वास आहे.''किट्टू आणि माऊडा यांच्यात परंपरा विरुद्ध आधुनिक विचारसरणी असा वाद रंगला. आता दोघेही हट्टाला पेटले होते. आधुनिक विचारसरणी, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, हक्क, धर्मनिरपेक्षता यासारख्या बाबींवर किट्टू आपले मत मांडत राहिला. तर अधिकार, संस्कृती रक्षण, परंपरावाद, कर्तव्य, राष्ट्रवाद, सुव्यवस्था यावर माऊडा आपले मत मांडत होता.दोघेही आपापल्या विचारसरणीवर ठाम होते. कोणीही माघार घ्यायला तयार नव्हते. बऱ्याच वेळापासून दोघांचा हा वाद बिल्लू माकड बघत होते. आपण मनुष्य जातीचे पूर्वज आहोत, असे नुकतेच बिल्लूच्या कानावर आलेले होते. त्या कल्पनेनेच तो सटपटला होता. स्वार्थासाठी एकमेकांवर अत्याचार करणाऱ्या मनुष्याचा पूर्वज आपण असूच शकत नाही, यासाठी नुकतेच कोर्टात त्याने रिट पिटिशन दाखल केले होते. पुढे मागे जमल्यास सरकार दरबारी खासदार वगैरे म्हणून जावे आणि खटल्याचा निकाल आपल्या बाजूने लावून घ्यावा, असेही त्याच्या मनात होते. असेही लोकसभेतील आणि विधानसभेतील गोंधळ त्याने कित्येकदा सुपारी चघळता चघळता पान टपरीवाल्याच्या टीव्हीवर बघितला होता. त्यापेक्षा आपण खरे माकड बरे असे बिल्लूला वाटत असे..बिल्लू माकडाला किट्टू आणि माऊडा यांच्या वादात खरे तर काहीही स्वारस्य नव्हते; पण आता याक्षणी तरी त्यांचे भांडण एका मजेशीर वळणावर होते. किट्टू आणि माऊडा हमरीतुमरीवर उतरले होते. दोघांनी उभ्याउभ्याच एकमेकांच्या विरुद्ध सोशल मीडियावर पोस्टदेखील टाकल्या होत्या. त्यावर त्यांच्या फॉलोवर्सच्या वेगवेगळ्या कॉमेंटदेखील येणे चालू होते. आपले फॉलोवर्स आपले एवढे कट्टर चाहते आहेत, हे दोघांनाही ठाऊक नव्हते. आता एवढ्या बोक्यांचा आपल्याला पाठिंबा आहे म्हटले की दोघांना भांडायला हुरूप आला. बिल्लू माकड दुरून जरी हे बघत असले तरीही अजून त्यांच्यात मध्यस्थी करण्याची ही वेळ नाही, हे तो जाणून होता. जेव्हा मुद्दे गुद्द्यावर येतील, तेव्हा आपण त्यात उतरू आणि भांडण सोडवू, असा विचार करून बिल्लूने मीडियावाल्यांना बोलावून घेतले. किट्टू आणि माऊडाचा वाद आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला होता.आपापल्या बोक्यांना टीव्हीवर बघून दोघांच्या मांजरी खूश झालेल्या होत्या. त्यांनीही आपापल्या सगळ्या नातेवाइकांना फोन करून टीव्हीवर त्यांच्या बोक्यांचे भांडण बघायला सांगितले. देशासाठी आपले बोके भांडण करत आहेत, हे बघून दोघींचे उर अभिमानाने भरून आले.आजूबाजूची गर्दी वाढत गेली आणि गर्दीला आपली शक्ती दाखवण्यासाठी दोघांमध्ये हाणामारी चालू झाली. आता बिल्लू माकडाने कमाल दाखवण्याची वेळ आलेली होती. कॅमेरा आपल्यावर रोखलेला आहे, हे नीट तपासून बिल्लू माकड दोघांपाशी गेला आणि म्हणाला, ''तुम्ही दोघे अशी मारामारी करून काय होणार आहे? तुम्हा दोघांपैकी कोणाचे बरोबर आहे याचा न्यायनिवाडा मी करू शकतो. मी सरकारचा अधिकृत प्रतिनिधी आहे. आपण समोरच्या सोमरसप्राशन गृहात बसुया आणि त्यावर उपाय शोधूया.'' ही कल्पना दोघानांही पटली..सोमरस म्हटले की माणसाचीदेखील मती कुंठित होते, तिथे त्या बोक्यांचा काय लाग? सोमरस पिता पिता दोघेही आपापले मुद्दे मांडू लागले. जेव्हा किट्टू मुद्दा सांगे, तेव्हा बिल्लू माकड त्याला बरोबर म्हणत असे. जेव्हा माऊडा बोलू लागे, तेव्हा त्यालाही तो बरोबरच म्हणत असे. दोघांचे बोलणे झाल्यावर अखेर बिट्टू माकड त्यांना म्हणाला, ''हे बघा, तुमचे दोघांचेही मत मी ऐकून घेतले आहे; पण तुमची विचारसरणी तुमच्या जाती जमातीत खोल रुजवायची असेल, तर तुम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून यावे लागेल. इतक्या मोठ्या पदावरून तुम्ही जे सांगाल ते अखंड बोका जमातीला पटेल. त्यासाठी निवडणूक लढवावी लागेल. माझी पक्षश्रेष्ठींशी खास ओळख आहे. तुम्हा दोघांचे म्हणणे मी त्यांच्यासमोर मांडतो. त्यांना जो योग्य वाटेल त्याला ते तिकीट देतील.''दोन्हीही बोके यासाठी तयार झाले. निवडणूक लढवण्यासाठी काय करावे लागेल याची विचारणा ते बिल्लू माकडाला करू लागले. आपल्याला कोणी हुशार म्हणून काही विचारू लागले की बिल्लू माकडाला हुरूप आला. याबाबतीत तो एकदम माणसाचा पूर्वज शोभत होता. त्याने निवडणुकीची प्रक्रिया समजावून सांगितली; पण तिकीट मिळवण्याची धडपड करण्यासाठी दोघांना काही पैसे खर्च करावे लागतील याची कल्पना दिली. दोन्हीही बोक्यानी त्यांच्या राज्यात चालणारी 'लोणी मनी' हे चलन बिल्लू माकडाच्या हवाली केले. ते पैसे घेऊन बिल्लू माकड पसार झाले. काही दिवस गेले, महिने गेले. बिल्लू माकडाला दोघांचे शेकडो फोन करून झाले. सुरुवातीला 'तुमचेच काम करतो आहे' असा निरोप बिल्लू माकड देत असे. नंतर नंतर फोन उचलणे बंद झाले आणि हल्ली तर फोन बंदच येऊ लागला होता. आपल्याकडील 'लोणी मनी' बिल्लूने लाटलेली आहे, हे एव्हाना दोघांच्या लक्षात 