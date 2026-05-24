Queen of Tara Kali of the Deccan Book : 'काली ऑफ द डेक्कन': जाणून घ्या सरसेनापती हंबीरराव मोहित्यांची कन्या कशी बनली मुघलांचा काळ!

मंजूषा कुलकर्णी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याच्या इतिहासात महाराणी ताराराणी यांच्या पराक्रमाचा अध्याय विलक्षण प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या कर्तृत्वाची प्रेरणादायी यशोगाथा मेधा देशमुख भास्करन यांनी 'क्वीन ऑफ तारा - काली ऑफ द डेक्कन' या इंग्रजी पुस्तकात उलगडून सांगितली आहे. स्वराज्याचे सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या कन्या व शिवाजी महाराजांची सून असलेल्या ताराबाई लढवय्य्या वृत्तीच्या होत्या. लहानपणापासून तारा आणि तिच्या भावांना छत्रपती शिवरायांच्या घराण्यातील पराक्रमाच्या गोष्टी वडिलांकडून ऐकायला मिळत. प्रत्यक्ष युद्धाचे प्रसंगही ते रंगवून सांगत. त्यांनी ताराला मुलांप्रमाणेच घोडेस्वारी, तलवारबाजी असे युद्धकलेचे प्रशिक्षण दिले. ताराही या मर्दानी खेळात रमत असे. राजाराम महाराजांची पत्नी म्हणून भोसले घराण्यात त्यांचे आगमन झाले, तेव्हा त्यांचे वय अवघे दहा वर्षांचे होते. थोरल्या येसूवहिनी यांनी त्यांना घराण्याच्या चालीरिती शिकवल्या. मोहित्यांच्या घरातील मुक्त वातावरणात वाढलेल्या ताराबाईंना येथे सुरुवातीला बंदिस्त वाटू लागले, पण लवकरच सासरच्या मंडळींमध्ये त्या रमल्या. रोज सायंकाळी येसूबाईंच्या महालात, ताराबाई राहात असत, तेव्हा युद्धावर गेलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आणि वडील हंबीररावांबद्दल त्यांना माहिती मिळत असे. एके दिवशी अशी चर्चा सुरू असतानाच वडील धारातीर्थी पडल्याचे त्यांना समजले आणि सर्वस्व हरवल्याच्या भावनेने ताराबाईंचे मन आक्रंदून गेले. त्यांना तळबीड येथे आपल्या माहेरी असलेल्या आई व इतर कुटुंबीयांची चिंता वाटू लागली. यानंतर काही काळाने छत्रपती संभाजी महाराज आणि कवी कलश यांना औरंगजेबाने पकडले. त्या वेळी तर रायगडासह स्वराज्यातील प्रत्येक जण दुःखात बुडून गेला. येसूबाईंनी अन्नत्याग केला. छोट्या शाहूला सांभाळण्याची जबाबदारी राजाराम महाराजांच्या प्रथम पत्नी जानकी यांच्याकडे आली. या काळात ताराबाईंनी सर्व परिस्थिती अत्यंत धीरोदात्तपणे सांभाळली. सर्व जण त्यांच्या प्रिय राजाच्या आगमनाकडे डोळे लावून बसले होते. मात्र, संभाजी महाराजांचा औरंगजेबाने अनन्वित छळ करून त्यांना ठार केल्याची बातमी आल्याने संपूर्ण स्वराज्यावर मोठी शोककळा पसरली.प्रचंड फौज, हत्ती-घोड्यांसह औरंगजेब स्वतः दख्खन भागात स्वराज्यातील गडकोट काबीज करीत रायगडापर्यंत येत असल्याची चाहूल सर्वांना लागली. येसूवहिनींनी दुःख बाजूला सारून अष्टप्रधान मंडळाशी सल्लामसलत करून राजाराम महाराजांच्या हाताता राज्याची धुरा देत असल्याचे जाहीर केले. यानंतर ताराबाईंच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. औरंगजेबाच्या सैन्याला हूल देण्यासाठी राजाराम महाराजांच्या कुटुंबाने रायगड सोडावा, असे ठरले. ताराराणींच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांची युद्धनीती. त्यावर लेखिकेने भर दिला आहे. गनिमी काव्याचा वापर करून ताराराणींनी शत्रूला टक्कर दिली. अनेक किल्ले गमावूनही पुन्हा सर्वस्व जिंकण्याची मराठ्यांची जिद्द आणि त्यामागे असलेले ताराबाईंचे नेतृत्व याची माहिती या पुस्तकातून मिळते. विशेषतः दक्षिणेत मराठा मोहिमा राबवताना त्यांनी सरदारांना केलेले मार्गदर्शन आणि सततच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये घेतलेले निर्णय हे प्रसंग उत्कंठावर्धक आहेत. सक्षम सेनानी आणि मुत्सद्दी शासक म्हणून ताराराणींनी गाजवलेले कर्तृत्व लेखिकेने प्रभावी शैलीत कथन केले आहे. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर मराठा साम्राज्य कोलमडेल, अशी मुघलांची अपेक्षा असताना ताराबाईंनी अल्पवयीन पुत्र शिवाजी राजे यांच्या नावे राज्यकारभार हाती घेतला आणि मराठा सरदारांना पुन्हा एकत्र केले. या घडामोडींत उजळून निघालेले ताराराणींचे व्यक्तिमत्व लेखिकेने प्रभावीपणे मांडले आहे. संकटसमयी त्यांनी दाखवलेले धैर्य वाचकाला भारावून टाकते. दरबारातील तणाव, युद्धकाळातील अस्थिरता आणि ताराबाईंच्या मनातील संघर्ष हे वर्णन अगदी जिवंत वाटते. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ ऐतिहासिक माहितीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर एका असामान्य स्त्रीच्या संघर्षमय प्रवासाची अनुभूती देते.पुस्तकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 'दख्खन'च्या बहुविध संस्कृतीचे लेखिकेने घडवलेले दर्शन. यात दक्षिण-उत्तर भारतीय परंपरांचा संगम, इस्लामी आणि स्थानिक सांस्कृतिक प्रभाव, सत्ता आणि धर्म यांचे परस्परसंबंध असे विविध पैलूही लेखिकेने विशद केले आहेत.