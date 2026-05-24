Premium|Ethical AI responsibility : एआय सर्वत्र पसरलाय, पण तो नैतिक आहे का? जाणून घ्या 'एथिकल एआय'चे महत्त्वाचे ५ स्तंभ!

आज-काल 'एथिकल एआय' याविषयी खूप चर्चा चालू आहे. हे काय प्रकरण आहे, हे समजावून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. याचा सोप्या भाषेत अर्थ असा की, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स अशा प्रकारे विकसित व्हावा आणि वापरला जावा, जो मानवी मूल्यें, नैतिक तत्वे, न्याय, पारदर्शकता, गोपनीयता आणि जबाबदारी यांचं पालन करेल. थोडक्यात, एआयनं निर्णय घेताना किंवा काम करताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू नये, मानवी हक्कांचं रक्षण करावं आणि त्याचे निर्णय का आणि कसे घेतले गेले, हे समजण्यासारखे स्पष्ट असावेत. एआय आज आपल्या जीवनात स्मार्टफोनमधल्या व्हॉइस असिस्टंटपासून ते बँकिंगमधली फसवणूक शोधण्यापर्यंत आणि वैद्यकीय निदानापासून नोकरीच्या मुलाखतींपर्यंत सर्वत्र पसरला आहे. पण हाच एआय चुकीच्या पद्धतीनं वापरला गेला किंवा त्याचे निर्णय पक्षपाती ठरले तर? हाच विचार म्हणजे 'एथिकल एआय'चा गाभा आहे..एआयची संकल्पना जितकी जुनी आहे, तितकीच तिच्या नैतिकतेची चर्चाही जुनी आहे. १९४२ मध्ये प्रसिद्ध विज्ञान आणि सायन्स फिक्शन लेखक आयझॅक असिमॉव्ह यानं रोबॉट्ससाठी 'तीन नियम' लिहून या नैतिकतेची पहिली ठिणगी टाकली होती. त्यातल्या एका नियमाप्रमाणे रोबोटनं माणसाची हानी होईल असं काहीही करता कामा नये. पुढे १९५० च्या दशकात जेव्हा ॲलन ट्युरिंग सारख्या शास्त्रज्ञांनी एआयची बीजं रोवली, तेव्हा मुख्य प्रश्न होता ''मशिन्स विचार करू शकतात का?'' पण लवकरच दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवला ''त्यांनी कसा विचार करावा?''१९६० आणि ७० च्या दशकात एआयची क्षमता खूप मर्यादित असल्यानं नैतिकतेवर फारशी चर्चा झाली नाही. १९९० च्या दशकात जेव्हा 'मशिन लर्निंग'चा उदय झाला, तेव्हा हे प्रश्न गंभीर होऊ लागले. २००० च्या सुरुवातीला इंटरनेट आणि डेटा यांचा स्फोट झाला. कंपन्या मोठ्या प्रमाणात डेटा गोळा करू लागल्या आणि तो एआयला प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरला जाऊ लागला. पण हा डेटाच जर पक्षपाती असला, तर काय होईल? हा प्रश्न २०११-१२ च्या सुमारास गंभीरपणे उपस्थित झाला. यानंतर काही धक्कादायक घटना घडल्या. २०१६ मध्ये मायक्रोसॉफ्टनं ‘टे’ (Tay) नावाचा चॅटबॉट लॉन्च केला. इंटरनेटवरच्या नकारात्मक माहितीमुळे अवघ्या काही तासांतच तो वर्णद्वेषी आणि आक्षेपार्ह वक्तव्यें करू लागला; शेवटी कंपनीला तो बंद करावा लागला. २०१६ च्याच एका अभ्यासात असं दिसून आलं की, अमेरिकेत गुन्हेगारीचा अंदाज लावणारी एक एआय प्रणाली कृष्णवर्णीय लोकांविरुद्ध भेदभाव करत होती, ज्याला ‘रेशियल बायस’ म्हणतात. २०१८ मध्ये ॲमेझॉनला असं आढळलं की, त्यांचं नोकरीसाठी उमेदवार निवडणारं एआय टूल महिलांविरुद्ध पक्षपाती होतं; कारण त्याला गेल्या दहा वर्षांतल्या प्रामुख्यानं पुरुष उमेदवारांच्या डेटावर प्रशिक्षित केलं गेलं होतं..या पार्श्वभूमीवर २०१८ हे वर्ष महत्त्वाचं ठरलं. युरोपियन युनियननं ‘जीडीपीआर’ (GDPR) कायदा लागू करून नागरिकांना एआयनं घेतलेल्या निर्णयांचं स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार दिला. त्याच वर्षी गुगलनं आपली ''एआय तत्त्वें'' जाहीर केली आणि शस्त्रास्त्रांसाठी एआय न वापरण्याचा निर्णय घेतला. पण आज मात्र ए आय चा युद्धासाठी आणि शस्त्रास्त्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो आहे हे भयंकरच आहे !२०२६ मध्ये, एथिकल एआय ही फक्त एक तात्त्विक चर्चा राहिलेली नाही, तर ती एक अत्यावश्यक गरज बनली आहे. जागतिक पातळीवर कायद्यांचे मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. युरोपियन युनियनचा ''एआय ऍक्ट'' हा जगातला पहिला सर्वसमावेशक कायदा आहे. यात एआय प्रणालींची विभागणी चार श्रेणींमध्ये केली आहे : अस्वीकार्य, उच्च-जोखीम, मर्यादित-जोखीम आणि किमान-जोखीम. सामाजिक स्कोअरिंग किंवा रिअल-टाइम फेशियल रेकग्निशनवर यात पूर्ण बंदी आहे.अमेरिकेत नोव्हेंबर २०२३ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी एआय सुरक्षेसाठी कार्यकारी आदेश जारी केला, जो २०२५ मध्ये अधिक बळकट करण्यात आला. भारताचा विचार केला, तर २०२३ मध्ये नीती आयोगानं ''रिस्पॉन्सिबल एआय''साठी मार्गदर्शक तत्त्वें आणली. २०२५ मध्ये ''इंडिया एआय मिशन'' सुरू झालं, ज्यामध्ये एथिकल एआयच्या चौकटीवर भर दिला गेला आहे. भारतात अद्याप स्वतंत्र एआय कायदा नसला, तरी आयटी कायदा २००० आणि ''डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा २०२३'' (DPDP) अंतर्गत काही नियमन केलं जात आहे. जागतिक स्तरावर ब्रिटन (२०२३), फ्रान्स (२०२४) आणि दक्षिण कोरिया (२०२५) इथे झालेल्या ''एआय सेफ्टी समिट''मध्ये यावर गंभीर मंथन झालं आहे. मेकॅन्झीच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, ७५ टक्के संस्था एआय वापरत असल्या तरी केवळ २७ टक्के संस्थांनी ''एथिकल एआय फ्रेमवर्क'' पूर्णपणे अंमलात आणलं आहे..Premium|What is Agentic AI : ‘असिस्टिव्ह’पासून ‘एजंटिक’पर्यंत : स्वायत्त, तर्कशक्तीपूर्ण आणि जबाबदार एआयच्या नव्या युगात भारताची झेप.एथिकल एआयचे मुख्य पाच स्तंभ मानले जातात. पहिला ‘पारदर्शकता’ : एआयचा निर्णय समजण्याजोगा असावा. दुसरा ‘न्याय आणि भेदभावहीनता’, वंश, लिंग, धर्म यावर आधारित भेदभाव नसावा. तिसरा ‘गोपनीयता’– वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित राहावा. चौथा ‘जबाबदारी’ : चूक झाल्यास विकासक किंवा कंपनी यांची जबाबदारी निश्चित असावी. पाचवा ''मानवी नियंत्रण'' : अंतिम निर्णय मानवाच्याच हातात असावा.याचे काही चांगले आणि वाईट पैलूही समोर येत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रात स्टॅनफर्ड विद्यापीठाचं एआय मॉडेल त्वचा कर्करोगाचं अचूक निदान करतं, हा चांगला भाग झाला; पण हा डेटा जर एकाच वंशाचा असेल तर तो इतरांसाठी चुकीचा ठरू शकतो. भारतात, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेनं क्रेडिट इतिहास नसलेल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी पर्यायी डेटा वापरणारी एआय प्रणाली आणली, हे आर्थिक समावेशनाचे उत्तम उदाहरण आहे.दुसरीकडे, चीनमधली नागरिकांवर पाळत ठेवणारी ‘सोशल क्रेडिट सिस्टीम’ अनेकदा पक्षपाती ठरली आहे. २०२४ मध्ये एका मोठ्या टेक्नॉलॉजी कंपनीचं एआय सॉफ्टवेअर कर्मचारी किती वेळा टॉयलेटला जातात, हे ट्रॅक करत होतं; हे गोपनीयतेचं गंभीर उल्लंघन होतं. २०२५ मध्ये एका प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनीचे चॅटबॉट्स ग्राहकांशी उद्धटपणे वागू लागले, कारण त्यांच्या प्रशिक्षण डेटामध्येच नकारात्मक संवाद होते. २०२३ मध्ये बेल्जियममध्ये एका व्यक्तीनं एआय चॅटबॉटच्या अतिसंवादामुळे नैराश्यातून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली. त्यानं मानवी मानसिकतेवरच्या एआयच्या प्रभावाचा मोठा प्रश्न निर्माण केला. यावर उपाय म्हणून जपानमध्ये ‘आयसिन’ (Aisin) संकल्पनेद्वारे एआयमध्ये मानवी मूल्यें रुजवली जात आहेत. विशेष म्हणजे, २०२४ मध्ये एका कंपनीनं ‘डिस्क्रिमिनेशन डिटेक्टर’ नावाचं एआय टूल बनवलं. ते दुसऱ्या एआयमधला पक्षपात शोधतं. म्हणजेच एक एआय दुसऱ्या एआयला नैतिकतेची शिकवण देतंय!.एथिकल एआयचं भविष्य गुंतागुंतीचं आणि रोमांचक आहे. पुढच्या पाच-दहा वर्षांत मोठे बदल घडतील. २०२८ पर्यंत बहुतेक देश स्वतंत्र एआय कायदे बनवतील. ‘एक्सप्लेनेबल एआय’ (XAI) मुळे २०२७ पर्यंत एआय प्रणाली स्वतःच्या निर्णयांचं स्पष्टीकरण देऊ शकतील, ज्यामुळे ''ब्लॅक बॉक्स''ची समस्या सुटेल. नोकऱ्यांचा प्रश्न मात्र गंभीर होणार आहे; २०३० पर्यंत जगभरात ८० कोटी नोकऱ्यांवर याचा प्रभाव पडू शकतो. म्हणूनच युरोपातल्या काही देशांनी ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ (UBI) चा अभ्यास सुरू केला आहे. ''सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार'' अपघाताच्या वेळी प्रवाशाला वाचवणार की पादचाऱ्याला, हा नैतिक प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. २०२६ मध्ये 'रोबॉट राइट्स' आणि एआयला स्वतःची इच्छाशक्ती असणं (Agency) यावर तात्विक वाद सुरू आहेत. सर्वात मोठा धोका 'सुपरइंटेलिजन्स'चा आहे. जर एआय मानवापेक्षा बुद्धिमान झाला, तर तो मानवाला नियंत्रित करेल का? हा स्टीफन हॉकिंग, एलॉन मस्क, हरारी आणि जेफ्री हिंटन यांनी व्यक्त केलेला धोका आता खूप जवळ वाटू लागला आहे. थोडक्यात, 'एथिकल एआय' ही केवळ तांत्रिक गरज नसून ती एक सामाजिक आणि मानवी जबाबदारी आहे, ज्या दिशेनं जगाला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.. 