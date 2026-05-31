Premium|Bundibugyo Ebola Virus Outbreak 2026 : इबोलाचा नवा उद्रेक; ‘बुंडिबुग्यो’ प्रकारामुळे जगात खळबळ, ‘डब्ल्यूएचओ’ कडून जागतिक आणीबाणी जाहीर!

डॉ. उमेश शाळिग्राम इबोला विषाणू व त्याच्या प्रसाराची चर्चा सध्या जगभर सुरू आहे. आताचा उद्रेक बुंडिबुग्यो या उपप्रकारामुळे उद््भवलेला आहे. या विषाणू प्रकाराविरुद्ध कोणतेही औषध किंवा लस उपलब्ध नाही. कांगोच्या उत्तरेकडील इटुरा या प्रांतात या उद्रेकाची सुरुवात झालेली आहे. हा प्रांत युगांडा, सुदान या देशांचा सीमावर्ती भाग असल्याने हा संसर्ग नव्या देशांमध्ये होण्याची शक्यता वाढली आहे.आफ्रिकेतील अनेक देश पुन्हा एकदा प्राणघातक इबोला विषाणूच्या धोक्याला सामोरे जात आहेत. २०२६ मध्ये काँगो लोकशाही प्रजासत्ताक आणि युगांडा येथे आढळलेल्या ‘बुंडिबुग्यो’ प्रकारातील इबोलाच्या नव्या उद्रेकामुळे जगभरात गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यू.एच.ओ) या परिस्थितीला ‘आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ घोषित केले आहे. हजारो संशयित रुग्णांची नोंद आधीच झाली आहे.इबोला हा जगातील सर्वांत धोकादायक संसर्गजन्य आजारांपैकी एक मानला जातो, जरी तो कोव्हिड-१९ इतका वेगाने पसरणारा नसला तरीही धोका आहेच. इबोलामुळे मृत्यूदर २५ ते ९० टक्क्यांपर्यत जाऊ शकतो. हे प्रमाण विषाणूच्या प्रकारावर आणि आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. सुरुवातीची लक्षणे म्हणजे ताप, अशक्तपणा, उलट्या, जुलाब, स्नायूंमध्ये वेदना आणि थकवा. वेळेवर उपचार न झाल्यास गंभीर अंतर्गत किंवा बाह्य रक्तस्राव आणि अनेक अवयव निकामी होण्याची शक्यता असते..Kolhapur News: इंडस्ट्रियल ‘एनए’ची अट हटवा; कोल्हापूरच्या उद्योगसम्राटांचा एकमुखी आवाज MSME क्षेत्राला नवजीवन देण्याची गरज!.प्रतिकारशक्तीवर हल्लाइबोलाचा उद्रेक साधारणपणे प्राण्यांमधून माणसांमध्ये होणाऱ्या संसर्गाने सुरू होतो. विशेषतः वटवाघळे आणि माकडांमधून हा संसर्ग होतो. संक्रमित व्यक्तींच्या रक्त, घाम, लाळ किंवा इतर शारीरिक द्रवांच्या थेट संपर्कातून हा विषाणू पसरतो. एखाद्या जखमेतूनही हा विषाणू शरीरात प्रवेश करतो आणि रक्त गोठवण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम करून रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवतो. हा विषाणू तीव्र रक्तस्रावी ताप निर्माण करतो आणि रोगप्रतिकारक शक्तीवर हल्ला करतो. मृत व्यक्तींच्या संपर्कात येणाऱ्या अंत्यसंस्कार पद्धर्तीमुळेही संसर्गाचा धोका वाढतो. संक्रमित वन्यप्राण्यांमधून - विशेषतः फळभक्षक वटवाघळांमधून माणसांमध्ये संसर्ग होऊ शकतो. कोव्हिड-१९ पेक्षा एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे इबोला हवेतून सहजपणे पसरत नाही.इबोलाचा इतिहासइबोला विषाणू प्रथम १९७६ मध्ये काँगो आणि सुदान येथे आढळला. काँगोमधील पहिल्या उद्रेकाच्या ठिकाणाजवळील ‘इबोला’ नदीवरून या विषाणूला नाव देण्यात आले. कॉँगोतील पहिल्या उद्रेकात ३१८ रुग्णांची नोंद झाली आणि मृत्यूदर जवळपास ८८ टक्के होता. त्याच काळात सुदानमध्ये २८२ रुग्ण आढळले. त्यानंतर आफ्रिकेत अनेक वेळा इबोलाचे उद्रेक झाले. २०१४ ते २०१६ दरम्यान पश्चिम आफ्रिकेत झालेला उद्रेक हा इतिहासातील सर्वांत मोठा इबोला साथीचा रोग होता. गिनी, लाडबेरिया आणि सिएरा लिओन या देशांमध्ये हजारो लोकांचा मृत्यू झाला.इबोलाचे उद्रेक प्रामुख्याने मध्य आणि पश्चिम आफ्रिकेतील उष्णकटिबंधीय जंगल भागात आढळतात. काँगो, युगांडा, सुदान, गिनी, लाइबेरिया आणि सिएरा लिओन हे देश सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. सध्या कॉंगोमधील इटुरी प्रांत आणि युगांडाच्या सीमावर्ती भागात नवीन संसर्गाची नोंद होत आहे..‘बुंडिबुग्यो’चे वेगळेपणसध्याचा उद्रेक ‘बुंडिबुग्यो’ प्रकारातील इबोला विषाणूमुळे झाला आहे. हा प्रकार प्रथम २००७ मध्ये युगांडातील बुंडिबुग्यो जिल्ह्यात आढळला होता. तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकार ‘झैरे इबोला’ प्रकाराइतका प्राणघातक नसला, तरी त्यासाठी अद्याप पूर्णपणे मान्यताप्राप्त लस किंवा निश्चित उपचार उपलब्ध नाहीत. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार बुंडिबुग्यो प्रकाराचा मृत्यूदर सुमारे ३० ते ४० टक्के आहे, तर इतर काही प्रकारांमध्ये तो ८० टक्क्यांपर्यंत आढळला आहे. तुलनेने मृत्यूदर कमी असला तरी सध्याचा उद्रेक अत्यंत धोकादायक मानला जात आहे कारण - अद्याप कोणतीही मान्यताप्राप्त लस उपलब्ध नाही, उपचाराचे पर्याय मर्यादित आहेत, सीमापार संसर्ग वाढत आहे, आरोग्य कर्मचारीही संक्रमित होत आहेत आणि संघर्ष, स्थलांतर व अनियंत्रित हालचालींमुळे संसर्ग रोखणे कठीण होत आहेशास्त्रज्ञ आणि आरोग्य संस्थांनी असा इशाराही दिला आहे की, हा प्रकार पूर्वीच्या इबोलापेक्षा जनुकीयदृष्ट्या वेगळा आहे. त्यामुळे विद्यमान औषधे आणि लसी पूर्णतः प्रभावी ठरण्याची शक्यता कमी आहे..Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.‘सीरम इन्स्टिट्यूट’चे प्रयत्नसीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची स्थापना १९६६ मध्ये डॉ. सायरस पूनावाला यांनी स्वस्त दरात लसी तयार करण्याच्या उद्देशाने केली होती. कोव्हिड-१९ महामारीदरम्यान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारी ही संस्था आता इबोला उद्रेकाविरुद्ध लढण्यासाठी तयारी करत आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड विद्यापीठासोबत भागीदारी करून सध्याच्या बुंडिबुग्यो इबोला प्रकाराविरुद्ध विशेष लस विकसित आणि तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.काँगोमधील उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफर्ड व्हॅक्सिन ग्रुप, ऑक्सफर्डचे क्लिनिकल बायोमॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया मिळून ‘ChAdOx1 BDBV’ नावाच्या लसीवर जलद गतीने काम करत आहेत. ही एक मोनोव्हॅलेंट लस असून ती विशेषतः बुंडिबुग्यो इबोला विषाणूविरुद्ध तयार करण्यात येत आहे. प्राण्यांवरील चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर वैज्ञानिक लवकरच मानवी चाचण्यांकडे वळतील. तज्ज्ञांच्या मते पुढील तीन महिन्यांत या लसीच्या चाचण्या सुरू होऊ शकतात. संशोधक वेगाने उद्रेक नियंत्रणासाठी एकाच डोसची लस विकसित करण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. त्याचवेळी सीरम इन्स्टिट्यूट मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि साठवणूक करण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून आपत्कालीन लसीकरण मोहिमेला मदत होईल. या उद्रेकाच्या प्रगतीकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते जलद प्रतिसाद, लवकर निदान आणि लसविकास हे आणखी एका जागतिक आरोग्य संकटाला रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या काळात लशीवर काम करताना या क्षणी वेग, व्याप्ती आणि उपलब्धता हे सर्वांत महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. ‘सीरम’ , ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि इतर संलग्न संस्था एकत्रितपणे आपली उत्पादनक्षमता वापरत आहेत, जेणेकरून बुंडिबुग्यो विषाणूवरील लस लवकर तयार होऊ शकेल. संशोधनातून तयार झालेल्या लशीची यशस्वीरीत्या चाचणी झाल्यावर, ती बाधित देशांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या सामायिक ध्येयाला पाठिंबा देण्याचे आमचे धोरण आहे.- आदर पूनावाला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (लेखक सीरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.