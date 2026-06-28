Theatre Collaboration : सहयोग, संवाद आणि विश्वासातून घडणाऱ्या नाटककलेचा सर्जनशील प्रवास

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comसहयोग नेहमीच सहज किंवा सोपा असत नाही. वेगवेगळ्या विचारसरणीची माणसं, त्यांचे अहंकार आणि स्वतंत्र दृष्टी एकत्र येते तेव्हा मतभेद अपरिहार्य असतात. अशा वेळी, सहयोग म्हणजे केवळ एकत्र येऊन काहीतरी बनवणं नाही, तर त्यामागची विचारप्रक्रिया आणि आपण जे करतो ते कुणासाठी करतो याबाबतची जागरूकता महत्त्वाची ठरते. तसेच, अर्थपूर्ण, विचारी आणि सुंदर काही घडवायचं असेल, तर स्वतःचा अहंकार बाजूला ठेवून समोरच्याचं ऐकून घ्यावं लागतं, याचं भानही सहयोगासाठी उपयुक्त ठरतं.नाटक ही अशी एक अद्भुत आणि जिवंत कला आहे, जी एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसते. कवी कविता लिहितो, चित्रकार चित्र काढतो, कादंबरी एकटा लेखक रचतो. इथे कलाकाराचा एक स्वतंत्र, वैयक्तिक अवकाश असतो. पण नाटकाचं तसं नसतं. नाटककार एकट्याने नाटक लिहितो, पण त्याचं रंगमंचीय रूप सादर होताना मात्र एकापेक्षा अधिक व्यक्तींचा सहभाग असतो. एकल नाट्यातही एकटा कलाकार रंगमंचावर असला, तरी त्याच्या मागे लेखक, दिग्दर्शक, प्रकाशयोजनाकार, संगीतकार आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रेक्षक असतात. थोझडक्यात, नाटक म्हणजे अनेक माणसांनी एकमेकांच्या सोबतीने, वेगवेगळ्या विचारांचा आणि भावनांचा एकत्रितपणे घडवलेला एक जिवंत आविष्कार. हे जे एकत्र येणं आहे, हा सहयोग - कोलॅबोरेशन - नाटकाचा गाभा असतो..Premium|Indian cinema 2000s : रुपेरी पडद्याची रुपेरी झलक!.सहयोगाची मुळं मानवी संस्कृतीइतकीच जुनी आणि खोल आहेत. लिखित भाषेचा शोध लागण्यापूर्वी माणसाला आपलं म्हणणं दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हावभाव महत्त्वाचे वाटले असणार. पुढे हावभाव लयबद्ध होत नृत्य आकाराला आलं असेल आणि त्यातूनच नाट्याची निर्मिती झाली असणार. सहयोगी नाट्यकलेसाठी ''सामूहिक निर्मिती'' असं म्हणणं मला कधी-कधी अपुरं वाटतं. कारण, त्यात ''मी आणि इतर'' असा भेद गृहीत धरलेला असतो. परंपरागत नाट्यनिर्मितीत ''माझं'' आणि ''तुझं'' या पलीकडे समष्टीची रंगभूमी असते, जिथे चित्र, नृत्य, वाद्य, गायन हे सगळं एकत्र येतं. भरतमुनींनी नाट्यशास्त्रात नाटकाच्या सर्वसमावेशकतेचं वर्णन करताना सांगितलंच आहे, की जगात असं कोणतंही ज्ञान, शिल्प, विद्या किंवा कर्म नाही जे नाट्यात दिसत नाही. तमाशा, यक्षगान किंवा कथकली अशा लोकपरंपरांत नाटक सहजरीत्या सामूहिक असतं. मध्ययुगीन इटलीतल्या ''कॉमेदिया देलार्ते'' परंपरेत कलाकार कोणत्याही लिखित संहितेशिवाय एकत्र यायचे आणि उत्स्फूर्त अभिनयातून जागच्या जागी नाटक उभं करायचे. शब्द, दृष्टी, हावभाव, जागा, आवाज, नृत्य आणि प्रेक्षकांचा सहभाग या सगळ्यांतून सहजी एक गोष्ट जन्मते जी कुणा एकाची नसते. अशा सहयोगाचं हे सर्वाधिक ओळखीचं रूप.आधुनिक काळात फ्रेंच दिग्दर्शिका अरिअन नुश्कि यांनी आपल्या ''थिएटर द्यू सोलेल'' संस्थेतून सहयोगी नाट्याविष्काराला नवी ओळख दिली. १९६४ साली स्थापन झालेली ही संस्था पूर्णपणे सहकारी तत्त्वावर चालते. प्रत्येक सदस्याला सारखाच पगार असतो आणि दोन दोन महिने एकत्रित चर्चा आणि तालमी यातून त्यांची नाटके आकाराला येतात. नुश्कि यांनी आपल्या शेक्सपिअर नाट्य-मालिकेत भारताची कथकली आणि जपानच्या ''नोह'' व ''काबुकी'' शैलींचा वापर केला होता. प्रख्यात दिग्दर्शक पीटर ब्रुक यांनी सादर केलेल्या नऊ तासांच्या ''महाभारत'' नाट्यप्रयोगातही असाच सहयोग दिसतो. जगभरातल्या वेगवेगळ्या भाषिक, सामाजिक आणि नाट्यपरंपरांतल्या कलाकारांना एकत्र घेऊन त्यांनी हा प्रयोग घडवला. त्या प्रयोगात द्रौपदीची भूमिका भारतीय कलाकार मल्लिका साराभाई यांनी केली होती. ब्रुक यांनी भारतातल्या वेगवेगळ्या नाट्यसंस्थांना भेटी देत परंपरागत नाट्यशैली समजून घेतल्या होत्या. असा सहयोगी आविष्कार या कलाकारांसाठी जगण्याची एक पद्धत असते आणि एकमेकांकडून शिकत स्वतःला समृद्ध करण्याचा हा एक मार्ग असतो..Indian theatre legacy : डॉ. श्रीराम लागूंची प्रगतिशील रंगपरंपरा; उंबरठ्यावरच्या समतेच्या अवकाशातून भारतीय रंगभूमीला नवसंजीवनी.असाच संस्कृती आणि देशांच्या सीमा ओलांडणारा सहयोग मला स्वतःला एका प्रकल्पातून अनुभवायला मिळाला. बेंगळुरुच्या रंगकर्मी अनुजा घोसाळकर यांच्यासोबत ''आय प्रॉमिस द बेअरर'' हे नाटक मी लिहिलं. आमची नाट्यनिर्मिती ''व्हाइट मनी'' या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग होता. ज्यात जगभरातल्या सहा नाट्यसमूहांनी सहभाग घेतला होता. युरोपमधून मिळणाऱ्या अनुदानामागे असणारी व्यवस्था आणि राजकारण शोधणं आणि तो मांडणं हा या प्रकल्पाचा हेतू. अनुदान संस्थांकडून मिळणाऱ्या पैशात कोणती प्रलोभने असतात? गोऱ्या प्रेक्षकाला समजेल अशा भाषेत गुंतागुंतीची संस्कृती मांडताना कोणते दबाव येतात? हे प्रश्न समोर ठेवत भारतीय संदर्भातल्या कलाकार, समाज आणि अर्थकारणाबद्दल हे नाटक होतं. डिझायनर्स आणि अर्थकारण समाजकारणाच्या अभ्यासकांशी बोलत हे नाटक लिहिलं गेलं आणि जर्मनीतील बर्लिनमधल्या सोफिएनसाले नाट्यगृहात पहिल्यांदा सादर झालं. पुढे, त्याचे प्रयोग भारतातही झाले.सहयोगाचं अजून एक रूप ज्याबद्दल नाट्यविश्वात फार बोललं नातं नाही ते म्हणजे नाटककार आणि दिग्दर्शक यांच्यातला संवाद. सर्वसाधारणपणे, नाटककार घरी बसून नाटक लिहितो आणि दिग्दर्शक ते नंतर रंगमंचावर बसवतो असं दिसतं. पण हे दोघे एकाच वेळी नाटक घडवू लागतात तेव्हा संपूर्ण प्रक्रिया बदलते. माझं ''सदासर्वदा पूर्वापर'' हे नाटक दिग्दर्शक शर्मिष्ठा साहा यांच्यासोबतच्या अशाच प्रक्रियेतून जन्माला आलं. महाभारतातल्या कर्ण आणि द्रौपदीच्या कथेवर आधारित एका हरवलेल्या नाटकाच्या शोधाची ही गोष्ट होती. नाटक लिहीत असताना मी एकोणिसाव्या शतकातल्या रंगभूमीचा इतिहास, विष्णुदास भावे यांचे चरित्र, त्यांचा नटांशी झालेला करार, सत्यशोधकी जलसे या संबंधित दस्तऐवज धुंडाळले. प्रक्रियेदरम्यान आम्ही कलाकार, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसोबत कार्यशाळा घेतल्या. जुन्या कागदपत्रांना नाटकाच्या तालमीतून जिवंत केलं. नाट्यलेखक म्हणून मी संशोधनप्रक्रियेत सहभागी होत तसेच रिहर्सल्समध्ये मांडल्या जाणाऱ्या दृश्यप्रतिमा, हालचाली आणि ध्वनींना प्रतिसाद देत संहिता लिहीत गेलो. इथे सहयोग फक्त जिवंत माणसांमध्ये नव्हता, तो भूतकाळ आणि वर्तमान यांच्यातलाही होता..नाट्यप्रयोगात प्रत्यक्ष सादरीकरणादरम्यान घडणाऱ्या सहयोगातून नाटकाला विशिष्ट गती आणि रूप मिळते. मुंबईतील क्यूटीपी या संस्थेने सादर केलेलं आणि विवेक मदन यांनी अभिनीत केलेलं ''एव्हरी ब्रिलियंट थिंग'' हे एकल नाट्य अशा सहयोगाचं उत्तम उदाहरण आहे. आजारी आईच्या सात वर्षांच्या मुलाच्या नजरेतून हे नाटक उलगडतं. सभोवती बसून नाटक पाहणारा प्रेक्षक प्रयोगात सामील होत नाट्यकथा पुढे नेण्यात किंवा त्याचा विस्तार करण्यात सहभागी होतो. प्रेक्षकांच्या सक्रिय सहभागातून नाटक उमलत असताना विवेक मदन मानसिक आरोग्याविषयी विचार करण्यास प्रवृत्त करतो, हे या नाटकाचं वैशिष्ट्य आहे.अर्थात, सहयोग नेहमीच सहज किंवा सोपा असत नाही. वेगवेगळ्या विचारसरणीची माणसं, त्यांचे अहंकार आणि स्वतंत्र दृष्टी एकत्र येते, तेव्हा मतभेद अपरिहार्य असतात. अशा वेळी, सहयोग म्हणजे केवळ एकत्र येऊन काहीतरी बनवणं नाही, तर त्यामागची विचारप्रक्रिया आणि आपण जे करतो ते कुणासाठी करतो याबाबतची जागरूकता महत्त्वाची ठरते. तसेच, अर्थपूर्ण, विचारी आणि सुंदर काही घडवायचं असेल, तर स्वतःचा अहंकार बाजूला ठेवून समोरच्याचं ऐकून घ्यावं लागतं याचं भानही सहयोगासाठी उपयुक्त ठरतं.शेवटी, नाटक ही मुळातच एकत्र येण्याची कला आहे आणि या एकत्र येण्याचे अनेक मार्ग आहेत. सहकाऱ्यांमधला मेळ असो, संस्कृतींमधली देवाणघेवाण असो, लेखक-दिग्दर्शकाची जुगलबंदी असो, इतिहासाशी साधलेला संवाद असो किंवा प्रेक्षकांचा थेट सहभाग असो, या सगळ्यांतूनच रंगमंचावरला तो अवकाश चैतन्याने भरून निघतो. आजच्या विखुरलेल्या, तुटलेल्या जगात नाटक आपल्याला एक मोलाची गोष्ट शिकवतं ती म्हणजे माणसं एकत्र आल्याने काहीतरी जिवंत आणि अर्थपूर्ण घडतं. म्हणूनच नाटक ही केवळ कला नाही, तर माणसानं माणसासोबत एकमेकांना समजून घेत कसं राहावं यासाठीची अर्थपूर्ण तालीम असते.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्लिशमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिवर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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