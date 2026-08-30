Theatre in Education : नाटक म्हणजे केवळ करमणूक नाही; शिक्षणातून माणूस घडवणारी प्रभावी कला

आशुतोष पोतदार- potdar.ashutosh@gmail.comनाटक हे एका मोठ्या विश्वकुटुंबातलं ‘परफॉर्मन्स’चं एक रूप मानलं जातं. नृत्य, विधी, खेळ, उत्सव, राजकीय निदर्शनं, रोजच्या जगण्यातले सोहळे, सोशल मीडियावरचं वावरणंही ‘परफॉर्मन्स’ या व्यापक चौकटीत अभ्यासलं जाऊ शकतं. इथे सर्जनशील निर्मिती, इतिहास, मानवशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि कला एकत्र गुंफले जातात.नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं. वर्गांतली गजबज, नव्या विद्यार्थ्यांची उत्सुकता आणि एक नवी ऊर्जा पुन्हा जाणवतेय आणि परत तोच प्रश्न. शिक्षण म्हणजे फक्त पदवी, गुण आणि नोकरीची संधी इतकंच का? की माणूस म्हणून अधिक संवेदनशील, चिकित्सक आणि चौकस बनवणारं शिक्षण महत्त्वाचं? आपल्याकडे नाटकाकडे बहुतेक वेळा फक्त ‘एक्स्ट्रा-करिक्युलर’ किंवा स्नेहसंमेलनातील करमणुकीचा प्रकार म्हणूनच पाहिलं जातं. पण नाटक एवढ्यापुरतं नसतं. माणूस, समाज, इतिहास आणि राजकारण यांचा शोध घेणारा तो एक दणकट विषय आहे..Marathi Theatre Festival : नाट्यमहोत्सव: सामूहिक जगण्याचा उत्सव आणि मराठी रंगभूमीला लाभलेली ऐतिहासिक नवसंजीवनी.शिक्षण आणि नाटक यांचं नातं आपल्या मातीत खूप जुनं आहे. शाळा-कॉलेजं सुरू होण्याआधीपासून आपल्या लोकपरंपरांनी शिकवण्याचं काम केलं आहे. गोंधळी, वासुदेव, भारुडकार हे सगळे आपापल्या परीने समाजाला काहीतरी शिकवत आले आहेत आणि तेही रंजक पद्धतीने. शिक्षण आणि मनोरंजन वेगळे नाहीत. गोष्ट सांगताना कलाकार नुसती करमणूक करत नसतात. त्यातून नीतिमूल्यं, इतिहास, तत्त्वज्ञान हे सगळं सहज पोहोचवलं जातं. औपचारिक नाट्य शिक्षणाचीही आपल्याकडे समृद्ध परंपरा आहे. दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाने स्वातंत्र्योत्तर काळात रंगभूमी आणि शिक्षण यांची पायाभूत मांडणी केली. महाराष्ट्रात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातलं ‘ललित कला केंद्र’ हे एक उत्तम उदाहरण आहे. गुरुकुल पद्धत आणि आधुनिक विद्यापीठीय शिक्षण यांचा सुरेख मेळ इथे घडतो. फक्त पुस्तकी सिद्धांत नाही, तर सतत प्रत्यक्ष सराव आणि सादरीकरण यांची जोड इथे मिळते.मी फ्लेम युनिव्हर्सिटीत साहित्य आणि नाटक शिकवतो. त्यात, ‘नाटक, सादरीकरण आणि समाज’ हा एक विषय. एकदा प्रेमानंद गज्वी यांच्या ‘गांधी आणि आंबेडकर’ या नाटकाची चर्चा वर्गात करत होतो. तेव्हा दोन महापुरुषांचं आयुष्य समजून घेता आलं. इतकंच नाही, तर आधुनिक भारतातील समाज आणि राजकारणाची जडणघडणही उलगडत गेली. शिवाय, त्यात ‘विदूषक’ एक पात्र आहे. मग इथल्या लोकपरंपरा आल्या. चर्चा पुढे सरकत गेली तसं अजित दळवी लिखित ‘गांधी विरुद्ध गांधी’ हे नाटकही बोलण्यात आलं. गांधीजींसारख्या थोर माणसाचं आयुष्य समजून घेताना त्यांचं कुटुंब, त्याची मुलं, त्यांचा परिसर हे सगळं समजून घेताना आमचं आकलन अधिक समग्र होत होतं. माझ्या वर्गात साहित्याच्या विद्यार्थ्यांबरोबर समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, बिझनेस तसंच विज्ञान शाखेतलेही विद्यार्थी असतात..Role of Play in Indian Culture : अहो मांडियला खेळ । बुद्धि रंग बुद्धिबळ....नाटक शिकणं म्हणजे दरवेळी फक्त अभिनय शिकणं नसतं. माणसाचं मन, समाज, परिस्थिती आणि विज्ञान समजून घेण्याचं तिथं घडू शकतं. ‘नाट्यशिक्षण’ या शब्दाची व्याप्तीच गेल्या काही दशकांत बदलत गेली आहे. नाट्यशिक्षण म्हणजे लिखित संहिता, अभिनय आणि रंगमंचीय सादरीकरण एवढ्यापुरतंच मर्यादित नसतं. अलीकडे ‘परफॉर्मन्स स्टडीज’ या व्यापक विषयाचा उदय झाला. न्यूयॉर्क विद्यापीठात रिचर्ड शेक्नर आणि मानववंशशास्त्रज्ञ व्हिक्टर टर्नर यांच्या एकत्रित कामातून हा नवा अभ्यासविषय उभा राहिला. यात नाटक हे एका मोठ्या विश्वकुटुंबातलं ‘परफॉर्मन्स’चं एक रूप मानलं जातं. नृत्य, विधी, खेळ, उत्सव, राजकीय निदर्शनं, रोजच्या जगण्यातले सोहळे, सोशल मीडियावरचं वावरणंही ‘परफॉर्मन्स’ या व्यापक चौकटीत अभ्यासलं जाऊ शकतं. इथे सर्जनशील निर्मिती, इतिहास, मानवशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि कला एकत्र गुंफले जातात.अजून एक उदाहरण. माझ्या नाट्यलेखनाच्या वर्गात एका विद्यार्थ्याला अन्न शिजवून ते इतरांना खाऊ घालण्याचं दृश्य लिहायचं होतं. लिहिण्याच्या प्रक्रियेत त्या विद्यार्थ्याला खाद्यपरंपरा, समाज आणि नातेसंबंध याबद्दलच ज्ञान मिळत गेलं. म्हणजे इथे संशोधनही आलं आणि निर्मितीही आली. तसेच, काही विद्यार्थ्यांना जेवण बनवता येत नसल्याने दृश्य लिहिण्यासाठी इतर माहितीवर अवलंबून राहावं लागत होतं. मग, साहजिकच, जगण्यासाठी स्वतःचं अन्न स्वतः बनविणे ही स्वावलंबनाची चर्चा घडून स्वयंपूर्णतेबद्दलही बोलता आलं. नाटकातून होणारं शिक्षण पुस्तकी नसतं, ते अनुभवातून येतं. वर्गात एखादा प्रसंग नाट्यरूपाने सादर करताना, एखाद्या पात्राची भूमिका करताना विद्यार्थी प्रत्यक्ष ''परकाया प्रवेश'' करतो. स्वतःच्या चौकटीतून बाहेर पडून दुसऱ्याच्या जागी उभं राहून पाहण्याची ही प्रक्रिया सह-अनुभूती आणि संवेदनशीलता रुजवते. अशा तऱ्हेने, नाटक चालतं बोलतं विद्यापीठ असतं..आजच्या डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या जगात आपण प्रत्यक्ष संवादापासून दूर जात आहोत, तिथे नाटक विद्यार्थ्यांना समोरासमोर बसून बोलायला शिकवतं. नाटकाची निर्मिती कधीच एकट्याची नसते. लेखक, दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञ एकत्र येऊन काम करतात, तेव्हा सहकार्य, सहनशीलता आणि दुसऱ्याचं मत ऐकून घेण्याची वृत्ती आपोआप विकसित होते. विद्यार्थी जेव्हा एकत्र येऊन एखादा प्रयोग लिहितात, उभा करतात, तेव्हा त्यांच्यातले मतभेद, त्यांची चर्चा, त्यांचं एकमेकांना समजून घेणं हे शिकवण्यापेक्षा जास्त काहीतरी घडवतं. संशोधन म्हणजे फक्त लिहिलेला निबंध किंवा जाडजूड प्रबंध नसतो. एखादा नाट्यप्रयोग देखील संशोधनाचं वैध रूप मानलं जावं हा विचार आता मूळ धरू लागला आहे. कलाकार नाट्यप्रयोग सादर करतो, त्या वेळी लिखाण, वाचन, तालमीच्या प्रक्रियेतून त्याला जे प्रश्न पडतात, जी अंतर्दृष्टी मिळते, तेही त्याचं संशोधनच असतं. सर्जनशील निर्मिती आणि चिंतन या दोन गोष्टी वेगळ्या नाहीत, त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मी स्वतः नाटक लिहिताना जितकं शोधत असतो, तितकंच शिकतही असतो.असाच अनुभव मला यक्षगानाचा अभ्यास करण्यासाठी उडुपीला असताना आला होता. यक्षगान परंपरेत राक्षस पात्राची रंगभूषा करताना आदल्या दिवशी पाण्यात तांदूळ भिजवून ठेवावा लागत असे. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी कलाकार मेकअपला बसत असे, तेव्हा त्या भिजलेल्या तांदळाची पेस्ट करून राक्षस पात्राचा ‘घाबरवणारा’ मेकअप तयार होत असे. काही यक्षगान परंपरेत आजूबाजूच्या झाडांची पानं, लाकूडफाटा अशा नैसर्गिक साधनांचा वापर करून रंगमंच उभा केला जात असे. याचा अर्थ, नवा प्रयोग बांधताना कलाकार जे शोधतो, जे घडवतो, तेही एका अर्थाने कृतीतून केलेलं संशोधनच असतं, फक्त त्याला आपण तसं नाव देत नाही..आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बहुविद्याशाखीय शिक्षणावर भर दिला आहे. एका विषयाच्या विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विषयातलंही काही शिकावं, हा विचार यात आहे. खरं तर नाटक हे मुळातच बहुविद्याशाखीय आहे. प्राचीन भारतीय नाट्य-नृत्य-संगीत परंपरांत संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य आणि तत्त्वज्ञान हे सगळं एकत्र नांदत असे. काही जण याला ‘इंटर डिसिप्लिनरी’ म्हणतात. नाट्यसंहितेतून काळाचा इतिहास, समाजाची उतरंड, राजकीय उलथापालथ आणि माणसाचं वागणं समजून घेता येतं. नाटकात साहित्यातलं शब्दसौंदर्य असतं, वास्तुकलेतली अवकाशाची समज असते, विज्ञानातील प्रकाश-ध्वनीचे नियम असतात तसेच मानस आणि समाजशास्त्रातली माणसांची गुंतागुंत असते.नाटकाकडे करमणूक म्हणून पाहतानाच ज्ञानाचं एक स्वतंत्र आणि सशक्त माध्यम म्हणून त्याला स्वीकारायला हवं. इतिहास, साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि समाजशास्त्राशी जोडून नाटकाचा अभ्यास करताना फक्त पदवीधर तयार होणार नाहीत. तर या समाजातील सजग, संवेदनशील आणि विवेकी नागरिक घडतील. वर्गाच्या चार भिंतींतल्या अभ्यासाला रंगमंचाच्या खुल्या, प्रयोगशील अवकाशाची साथ मिळाली की विचारांना आणि सर्जनशीलतेला नवे पंख फुटतील.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिवर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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