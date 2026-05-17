Marathi Theatre Festival : नाट्यमहोत्सव: सामूहिक जगण्याचा उत्सव आणि मराठी रंगभूमीला लाभलेली ऐतिहासिक नवसंजीवनी

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comमाणूस एकट्याने जगत नाही. तो एकत्र येतो, सण साजरे करतो, खेळ खेळतो, गोष्टी सांगतो आणि ऐकतो. हजारो वर्षांपासून हे चालत आलंय. प्राचीन इजिप्तमध्ये, ग्रीसमध्ये, आशियातल्या विधी परंपरांमध्ये माणसं एकत्र येऊन असे सोहळे करत आली आहेत. अव्याहत चालत असलेल्या धार्मिक किंवा विधी परंपरा असोत किंवा आपली ओळख सिद्ध करण्याच्या हेतूने घातलेला घाट असो किंवा अगदी गंमत-जंमत करत एकमेकांना रिझवण्यासाठी लहान-थोर माणसं छोटे-मोठे सोहळे करण्यासाठी एकत्र येतात. आपण निर्माण केलेलं इतरांनी पाहावं, एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी व्हावं यासाठी पुढे नाट्यसोहळे आले. एकापेक्षा जास्त नाटकं एकत्र आणून जो सोहळा साजरा होतो तो नाट्यमहोत्सव. मग नाटक बंदिस्त नाट्यगृहात असो किंवा मोकळ्या जागेत, बोलणारं असो किंवा नाचत-गाणारं, एका पात्राचं असो किंवा अनेकांचं... नाट्यमहोत्सव म्हणजे विशिष्ट सूत्रात गुंफलेली, तात्पुरत्या काळासाठी समुदायाला मिळणारी रंगावकाशी काल्याची अनुभूती. काही दिवसांसाठी इथे एक समुदाय जमतो. वेगवेगळ्या भाषा, संस्कृती, राजकीय भूमिका एकत्र येतात. रोजच्या साच्यातल्या जगण्याला विराम मिळतो आणि अवकाश तयार होतो, सामूहिक अनुभवाचा, विचारमंथनाचा. .आधुनिक काळात १९४०चं दशक नाट्यमहोत्सवांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे. त्या काळात मराठी रंगभूमी अडचणीत होती. करमणूक कर वाढला होता, नाट्यगृहं चित्रपटगृहांत बदलत होती, बोलपटांची लोकप्रियता वाढत होती. नाशिकला झालेल्या नाट्यसंमेलनात प्रख्यात रंगकर्मी केशवराव दाते यांनी एक ऐतिहासिक घोषणा केली, ‘नटांना उभे राहण्याला जागा द्या.’ या एका वाक्यात रंगभूमीची कळकळ आणि दैन्य दोन्ही होतं. याच संमेलनात एक महत्त्वाची कल्पना पुढे आली. विष्णुदास भावे यांनी सादर केलेल्या ‘सीतास्वयंवर’ नाटकास शंभर वर्षे होत आहेत, त्यानिमित्त नाट्योत्सव साजरा करावा. १९४३ मध्ये सांगलीला शताब्दी महोत्सव झाला. त्याच्या पुढच्याच वर्षी मुंबईत साहित्य संघाने मोठा महोत्सव केला. ‘या नाट्योत्सवात नाट्यरसिकांचे विराट दर्शन झाले आणि मराठी रंगभूमीला नवसंजीवनी मिळाली’ अशी नोंद आपल्याला आढळते. पुढे, महाराष्ट्रभर महोत्सव भरू लागले आणि रंगभूमीला नवी उभारी मिळाली.त्याच काळात जगात आणखी एक मोठी घटना घडत होती. दुसरं महायुद्ध संपलं होतं आणि कलेद्वारे माणसं पुन्हा एकत्र आणता येतील का, हा प्रश्न त्या काळात विचारला जात होता. त्यातूनच १९४७ मध्ये एडिंबरा इंटरनॅशनल फेस्टिव्हल आणि Festival d''Avignon या दोन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांना सुरुवात झाली. एडिंबरा फ्रिन्ज फेस्टिव्हल आज हा जगातला सर्वांत मोठा कला महोत्सव आहे आणि Festival d''Avignon समकालीन रंगभूमीचं महत्त्वाचं व्यासपीठ आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात संगीत नाटक अकादमी आणि राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय यांच्यामुळे तसेच बिनसरकारी संस्थांच्या योगदानातून नाट्यमहोत्सव इथल्या सांस्कृतिक जगण्याचा भाग बनत गेले. नव्वदीच्या दशकात थिएटर अकादमी ने प्रेक्षक प्रतिसाद योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केलेले वेगवेगळ्या भाषेतील नाट्यप्रयोगांचे महोत्सव आजही आठवतात..आज देशभरात अनेक नाट्यमहोत्सव नियमितपणे होतात. बेंगळुरूमधला रंगशंकर महोत्सव, मुंबईतला पृथ्वी थिएटर फेस्टिव्हल, त्रिशूरचा इंटरनॅशनल थिएटर फेस्टिव्हल ऑफ केरला, दिल्लीतला भारत रंग महोत्सव इत्यादी. नाटक करणाऱ्यांची आणि पाहणाऱ्यांची पावले तिकडे वळत असतात. त्रिशूरमध्ये मी फेस्टिव्हल पाहायला जातो तेव्हा रिक्षाचालक सहज विचारतो ‘आज कोणतं नाटक आहे?’ आणि आदल्या दिवशीच्या नाटकाच्या चर्चेतही तो हमखास गुंतवतो. नाट्यमहोत्सव लोकांना आपापसात बोलायची संधी देतात. काही दिवसांसाठी एकमेकांना भेटण्याचा तो अड्डा होतो. लोकांना रोजगार मिळतो. व्यवस्थापन आणि संघटन कौशल्याचे वेगवेगळे नमुने इथे दिसतात. या वर्षी पुण्यात श्रीराम लागू नाट्य महोत्सव महाराष्ट्र कल्चरल सेन्टर आणि डॉ लागू कुटुंबीय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव आयोजित केला आहे. २५ मेला सुरू होणाऱ्या या महोत्सवासाठी २६ राज्यातून ४४७ प्रवेशिका आल्या आणि त्यातून सात दिवसांसाठी सात नाटके निवडली गेली आहेत. मिळालेला हा मोठा प्रतिसाद पाहता नाट्यमहोत्सवाबद्दलचा देशभरात असलेला उत्साह आपल्याला दिसून येतो.महोत्सवाची बांधणी म्हणजे दररोज रात्री एक नाटक सादर करणं येवढं सरळसोट काम नसतं. नाटकाच्या आगेमागे होणाऱ्या चर्चा, परिसंवाद, कलाकारांशी बोलणं हे सगळं मिळून महोत्सव-संस्कृती घडते. उदाहरणार्थ, पुण्यात काही वर्षांपूर्वी साहित्य रंगभूमी प्रतिष्ठान विनोद दोशी नाट्यमहोत्सव आयोजित करत असे. अशोक कुलकर्णी आणि आशिष मेहता यांच्या देखरेखीखाली आयोजित होणारा हा महोत्सव देशभर पोहोचला होता. इथे एका वर्षी आम्ही ‘थिएटर ॲप्रिसिएशन प्रोग्रॅम’ आयोजित केला होता. यात, महोत्सवातील नाटकं दाखवणं, लेखक-दिग्दर्शक-तंत्रज्ञ यांच्याशी प्रेक्षकांची थेट चर्चा घडवणं असं महत्त्वाचं शैक्षणिक काम झालं..Solo Performance Art Marathi : एकटा कलाकार, अनेकांचा आवाज; बहुकलारूपसिद्धी, परफॉर्मन्स आर्ट आणि एकलनाट्याची बंडखोर परंपरा.महोत्सवाच्या उद्घाटनाचे नाटक, सांगता करणारं नाटक आणि दोहोंदरम्यान होणारी नाटके यांना जोडणारे गुंफणसूत्र असणे महत्त्वाचे असते. यामध्ये महोत्सवाच्या बांधणीचे गमक असते. काही महोत्सव विशिष्ट लेखकांच्या कलाकृतींना समोर ठेवून मांडले जातात, तर काही महोत्सवांचे उद्दिष्ट राजकीय धारणांतून आलेले असते. काही ठिकाणी 'विविधतेतून एकता' सादर दाखवण्याच्या राष्ट्रीय भूमिकेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन असते. गोव्यातील सेरेंडिपिटी फेस्टिव्हल मध्ये जी नाटके सादर होतात ती बहुशाखीय कलाव्यवहारच्या परिप्रेक्षात मांडलेली असतात. गेली अनेक वर्षे पुण्यातील महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर सादर करते असलेले बालरंगमहोत्सव असोत किंवा सु-दर्शन नाट्यमहोत्सव असोत... त्यांच्या माध्यमांतून मराठी नाट्यपरंपरेतच नव्हे तर भारतीय रंगभूमीसाठी पायाभूत काम झाले आहे. महोत्सवांच्या माध्यमातून सातत्याने दीर्घांकी नाटकांना प्रोत्साहन जे इथे झाले आहे ते काम भारतात इतरत्र झालेले माझ्या पाहण्यात नाही. तसेच, त्यांनी गेली २६ वर्षे चालवलेल्या बालनाट्यमहोत्सवातून लहान मुलांसाठीच्या रंगभूमीला चालना मिळाली. त्याच बरोबर, अद्भुत अशा ग्रिप्स रंगभूमीला बळ मिळाले.गुंफण-तत्त्व समोर ठेवून महोत्सवाची उभारणी करण्याचं काम धोरणात्मक असतं. यासाठी, महोत्सवाची अर्थपूर्ण गुंफण करणारा गुंफणकार असतो तर तांत्रिक व्यवस्थेची बाजू सांभाळणारा व्यवस्थापक. जागा-प्रवास-तंत्रज्ञान-मानधन-प्रेक्षक याचा विचार करतानाचा ध्येयधोरणाचा सखोल विचार करत नाटकांची निवड करण्यासाठी कलाकार आणि अभ्यासकांची एक निवड समिती असते. तसेच, महोत्सवातील घटनांची नोंद ठेवणे, नाटकांबद्दल लेखन करणे यासाठी लोकांची नेमणूक कारणे, तसेच पुढील वर्षीच्या महोत्सवासाठी ब्रेनस्टॉर्मिंग करण्यासाठी, तटस्थपणे पाहू शकणारा अभ्यासक-लेखक काही महोत्सवांचा अविभाज्य भाग असतात..दूरदृष्टी ठेवून महोत्सवाचे आर्काईव्ह विकसित करण्याच्या दृष्टीने महोत्सवाची पुस्तिका किंवा वेबसाइट निर्माण करणे महत्त्वाचे ठरते. आज जगभरातल्या फेस्टिव्हल्सनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तिका अभ्यासाचा विषय असतात, तसेच महोत्सवाच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग शैक्षणिक दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. प्रॉडक्शन, मार्केटिंग, प्रोग्रॅमिंग आणि मॅनेजमेंटच्या विविध विभागांत स्वयंसेवक काम करत असतात, त्यावेळी काम करण्याच्या नव्या संधी पैदा होतात. नाट्यमहोत्सव महत्त्वाचे असले तरी कला, मानवी संसाधने आणि आर्थिक व्यवहार याची सांगड घालता घालता संयोजकांच्या नाकी-नऊ येत असते. म्हणून, लोकांचा सहभाग गरजेचा असतो, तसेच नफा वा तोट्याच्या पलीकडे संस्कृती-समृद्धीत मोलाची भर टाकणारा बहुमोल ऐवज म्हणून महोत्सवाकडे पाहणे महत्त्वाचे असते. ज्ञान, समाज आणि कला यांचा मेळ घालत त्यांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी सजग समाजात नाट्य-महोत्सवांना प्रोत्साहन दिले जाते.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिव्हर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.) 