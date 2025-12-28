New Marathi Book Releases 2025 : साहित्याची नवी मेजवानी; कुस्तीच्या लाल मातीपासून ते करिअरच्या यशोगाथेपर्यंत, वाचा ५ खास पुस्तके!

लपेट लाल मातीचीपहिलवान बबन काशिद यांचे ‘लपेट लाल मातीची’ हे संदीप लांडगे यांनी शब्दांकित केलेले आत्मकथन प्रकाशित झाले आहे. मात्र, ही केवळ आत्मकथा किंवा आठवणींचा पट नाही, तर कुस्तीजगताचे केलेले लक्षणीय चित्रण आहे. पहिलवानांची जीवनपद्धती, त्यांचे राहणीमान, तालमीतले जग, सराव, आहार, आर्थिक उलाढाल अशा अनेक घटकांची माहिती या निमित्ताने सामान्य वाचकाला मिळते. काशिद यांचा संघर्ष आणि मल्लविद्या नव्या पिढीमध्ये रुजावी यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, उभारलेले कार्य निश्चितच प्रेरणादायी आहे. वैशिष्ट्य : कुस्तीविश्वातील विविध संदर्भांची माहिती व छायाचित्रे. प्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : १७६ मूल्य : २०० रु..विचारधनपुंडलिक गवंडी यांनी अहिल्यानगर आकाशवाणीवर ‘चिंतन’ सदरासाठी केलेले लेखन ‘विचारधन’ या पुस्तकात वाचकांसमोर मांडण्यात आले आहे. गवंडी यांनी आपल्या आयुष्यातील अनुभवांंचं मंथन शब्दबद्ध केलं आहे. ‘चला निसर्गात, ‘कलावंत’, ‘पूजा’, ‘अमरत्व’, ‘मृत्यू’, ‘ध्येय’, ‘मनाचा एकांत’, ‘अहिंसा’ अशा विविध विषयांवरील लेखन या पुस्तकात आढळते. एकूण ३७ लेखांचा संग्रह ‘विचारधन’मध्ये करण्यात आला आहे. शाब्दिक पल्हाळपणा टाळून आटोपशीर रचना हे या लेखांचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे हे लेख वाचकाला अंतर्मुख करतात आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा नवीन दृष्टिकोनही देतात.प्रकाशक : नरवीर प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११६ मूल्य : १८० रु..नंबरी माणसंप्रसिद्ध एकपात्री कलाकार प्रभाकर निलेगांवकर यांचा ‘नंबरी माणसं’ हा व्यक्तिचित्रांचा नवा-कोरा संग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. ही व्यक्तिचित्रे वलयांकित किंवा प्रथितयश व्यक्तींची नाहीत, तर सर्वसामान्य पण वैशिष्ट्यपूर्ण अशा माणसांची आहेत. आपल्या चाकोरीतल्या जीवनात न भेटणाऱ्या माणसांची वेगळीच ओळख या निमित्ताने आपल्याला होते. नोकरीतल्या बदल्या आणि प्रवास यामुळे चमत्कारिक माणसं निलेगांवकर यांना भेटत गेली व तसे विलक्षण अनुभवही त्यांना आले. आपल्या सूक्ष्म निरीक्षणशक्तीचा वापर करून त्यांनी ह्या माणसांची व्यक्तिचित्रे खुमासदार शैलीत मांडली आहेत. सुमारे २३ लेखांचा समावेश या पुस्तकात असून, त्यातील चित्रेही निलेगांवकर यांनी स्वतःच काढली आहेत.प्रकाशक : प्रभाकर निलेगावकरपृष्ठे : १०८ मूल्य : २०० रु..New Marathi Book Reviews : स्वागत नव्या पुस्तकांचे .मानवी भावनांची जाण आणि भावनिक साक्षरतामानवी भावना, विचार आणि इतर काल्पनिक प्रक्रियांशी संबंधित विविध घटकांची सविस्तर माहिती देणारे लेख प्रा. डॉ. चंद्रशेखर देशपांडे यांनी ‘मानवी भावनांची जाण आणि भावनिक साक्षरता’ या पुस्तकात लिहिले आहे. ‘मानसबोध’ या पुस्तकमालेतील ते एक पुस्तक आहे. मानवी भावनांची जाण, मानसिक स्पर्धा, विवेकनिष्ठ विचार, मानवी संबंध व समुपदेशन, मानसिक आरोग्य, विनोदाचे मानसशास्त्र यांसह विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास-सवयी, कौटुंबिक ताणतणाव या समस्यांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. माणूस विचार व भावना या दोन प्रक्रियांचा उपयोग जीवन जगताना कसा करतो हे लेखकाने सोप्या शब्दांत सांगितले आहे.वैशिष्ट्य : मानसशास्त्रीय घटकांची सोप्या शब्दांत उकल.प्रकाशक : उन्मेष प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११४ मूल्य : १८० रु..उत्कृष्ट करिअर, शंभर टक्के हमी!आजच्या स्पर्धेच्या काळात उत्कृष्ट करिअर कोणत्या ज्ञानशाखांमध्ये घडू शकते, त्यासाठी कुठे प्रवेश मिळेल, तयारी कशी करायची... अशा विद्यार्थी व पालकांना पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे व सविस्तर मार्गदर्शन सुरेश वंदिले यांनी ‘उत्कृष्ट करिअर, शंभर टक्के हमी!’ या पुस्तकात केले आहे. डिझाइन, फॅशन, व्यवस्थापन, हॉटेल मॅनेजमेंट, पर्यटन, अर्थकारण, मनोरंजनसृष्टी, क्रीडा, सैनिकी शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांची माहिती या पुस्तकात आहे. त्याबरोबरच केंद्रीय विद्यापीठे, शिष्यवृत्ती आणि काही नवीन अभ्यासक्रमांची माहितीही देण्यात आली आहे.प्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ३६४ मूल्य : ४७५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.