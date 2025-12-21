New Marathi Book Reviews : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

पार्ट ऑफ द प्राइडप्रा णिशास्त्रज्ञ आणि प्राणी वर्तनशास्त्रज्ञ म्हणून दक्षिण आफ्रिकेतील सिंहांच्या उद्यानात काम करणाऱ्या तरुण मनुष्यप्राण्याची ही अनोखी कहाणी. लहानपणापासून छोट्या-मोठ्या प्राणी-पक्ष्यांना पाळून, त्यांचं संगोपन करून बारकाईने निरीक्षण करण्याची त्याची सवय त्याला सिंहाच्या मनातले भाव वाचायला मदत करते. सिंहाला स्वतःहून खाऊ घालण्यापासून बछड्यांना स्वहस्ते बाटलीतून दूध पाजण्यापर्यंतची असंख्य कामे तो सहजपणे करतो. सामान्य माणसांसाठी घातक ठरू शकणाऱ्या त्या जंगलाच्या राजावरही प्रेमाचा वर्षाव करणारा अशक्य असा हा मनुष्य प्राणी म्हणजेच केव्हिन रिचर्डसन! त्याची ही आत्मकथा अवंती महाजन यांनी मराठीत अनुवादित केली आहे. ती वाचताना जाणवणारी रोमहर्षकता अनुभवण्याजोगी आहे. प्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाउस, पुणे पृष्ठे : २७८ मूल्य : ५५० रु..Premium|Mogara Phulala Marathi book : ‘मोगरा फुलला’ ज्ञानेश्वर अभंगाच्या सुवासात न्हालेला ज्योती कपिले यांचा ललित लेखसंग्रह.ग्रामगीतेतील क्रांतिदर्शित्वरा ष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा ‘ग्रामगीता’ हा मौलिक ग्रंथ दीपस्तंभाप्रमाणे विविध पद्धतीने मार्गदर्शनपर आहे. समाजउभारणीची अनेक तत्त्वे तुकडोजी महाराजांनी सोप्या शब्दांत जनसामान्यांना कळतील अशा पद्धतीने सांगितली. डॉ. ज्ञानेश हटवार यांनी या ग्रंथातील निवडक ओव्यांचे वर्गीकरण पाच प्रकरणांत करून त्यावर विश्लेषण केलं आहे. ग्रामगीतेतील समाजपरिवर्तन, राष्ट्रसंतांचे रामराज्य, एकेश्वरवाद आणि आत्मशुद्धी, स्त्रीकर्तृत्वाचे महत्त्व आणि राष्ट्रोद्धारासाठी शिक्षण या पाच घटकांचा समावेश हटवार यांनी या पुस्तकात केला आहे. या घटकांवर अधिक प्रकाश टाकणाऱ्या ओव्यांची निवड त्यांनी ‘ग्रामगीते’तून केली आहे.वैशिष्ट्य : ओव्यांचे विषयानुरूप वर्गीकरण. उपयुक्त संदर्भग्रंथसूची.प्रकाशक : मधुश्री प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ३०२ मूल्य : ४५० रु..हसरे जगवि नोदी किस्से, कथा व लेखांचे संकलन ‘हसरे जग’ या शीर्षकाखाली ज्येष्ठ एकपात्री कलाकार मारुती यादव यांनी केले आहे. दैनंदिन जीवनातील ताण-तणाव घालवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे हे पुस्तक आहे. रोज एक-दोन पाने वाचली, तर वाचकांचे मनोरंजन होऊन ताण जाईल. पुस्तकात हास्यविनोद, विनोदी किस्से, कथा आणि लेख आहेत. विविध वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या विनोदी साहित्याचे संकलन यादव यांनी केले आहे. पुस्तकाचा हा सहावा भाग आहे.प्रकाशक : अनुराधा प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११४ मूल्य : २०० रु.Premium|Kausar Munir Lyricist : कौसर मुनीर : एकांडी शिलेदार .केल्याने परदेशाटनवि विध देशांंमध्ये फिरताना आलेले अनुभव मंजुषा गोसावी यांनी त्यांच्या ‘केल्याने परदेशाटन’ या पुस्तकात मांडले आहेत. मात्र, हे पुस्तक केवळ प्रेक्षणीय स्थळांचे वर्णन नसून त्या पलीकडे केलेली निरीक्षणे आहेत. त्यामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या परदेशवारीवर लिहितानाच गोसावी यांनी ऑस्ट्रेलियातील घर खरेदी-विक्री, तेथील जीवनशैली असे काही अनवट लेखही लिहिले आहेत. ‘न करता केलेले परदेशप्रवास’ हे प्रकरणही भन्नाट आहे. विविध देश फिरण्याची इच्छा असणाऱ्यांनी आवर्जून वाचावे असे हे पुस्तक आहे.वैशिष्ट्य : परदेशातील विविध गोष्टींची माहिती व संदर्भ.प्रकाशक : परम मित्र पब्लिकेशन्सपृष्ठे : १३२ मूल्य : २०० रु..चिंतातूर शेतकरीदे शातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय विदारक आहे. दिवसेंदिवस कर्जबाजारीपणामुळे व अवकाळी किंवा प्रमाणापेक्षा जास्त होणाऱ्या पावसामुळे बळीराजाच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम धोंडिरामसिंह राजपूत यांनी आपल्या ‘चिंतातूर शेतकरी’ या काव्यसंग्रहाद्वारे केले आहे. या संग्रहात सुमारे ११२ कविता आहेत. राजपूत माजी शिक्षणाधिकारी आहेत. नोकरीनिमित्त विविध ठिकाणी फिरताना जाणवलेलं शेतकऱ्यांचं वास्तव त्यांनी आपल्या कवितांमधून मांडलं आहे. शेती जगली तरच देश जगेल व देश जगला, तर देशवासी जगतील असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे.प्रकाशक : वर्डलँड पब्लिशिंग हाऊस, छत्रपती संभाजीनगरपृष्ठे : १२४ मूल्य : १५० रु..राजाशिरोमणीमहाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या आयुष्याचा सर्वांगीण वेध घेणारी कादंबरी म्हणजेच राजाशिरोमणी! अर्चना देव यांनी या कादंबरीचे लेखन केले आहे. ‘कवळणा’सारख्या एका छोट्या खेड्यातला मुलगा पुढे जाऊन बडोदा संस्थानाचा महाराजा होता, हा विलक्षण दैवयोग होता. महाराजा गायकवाड यांच्या प्रेरणादायी आणि द्रष्ट्या व्यक्तिमत्त्वाचा हा प्रदीर्घ प्रवास देव यांनी विविध बारकावे टिपत मांडला आहे. सयाजीराव यांचे चरित्र, कार्य व विचार या तिन्ही गोष्टींचा संगम साधण्याचा प्रयत्न या कादंबरीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : ओघवती लेखनशैली. महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांची छायाचित्रे.प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्सपृष्ठे : २६० मूल्य : ३५० रु..असेन अबला जरी...स्वा तंत्र्यपूर्व काळातील स्त्रियांचे जीवन व त्यांचे भावविश्व मांडणारी ‘असेन अबला जरी...’ ही कादंबरी उदय जोशी यांनी लिहिली आहे. त्या काळी नुकतेच स्त्रीशिक्षण सुरू झाले होते. मुली शिकू लागल्या होत्या. मात्र, सर्वदूर मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण मिळण्याची सोय झाली नव्हती. त्यामुळे बहुतांश मुलींचे शिक्षण सातवीच्या पुढे होत नसे. त्यातच लवकर लग्न करण्याचीही पद्धत होती. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले जात नव्हते. अशा वातावरणात सातवीपर्यंत शिक्षण झाल्यावर लग्न झालेल्या सुमतीच्या जीवनात वामनसारखा व्यसनी नवरा येतो आणि तिचे आयुष्य नरक बनून जाते. त्या वेळी तिची नणंद तिच्या साथीला येते, तिला मानसिक बळ देते आणि मग सुमतीचे आयुष्य कोणते वेगळे वळण घेते? आपण अबला नसून सबला आहोत, हे ती कसे सिद्ध करते? हे या कादंबरीद्वारे मांडण्यात आले आहे.प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्सपृष्ठे : १६४ मूल्य : ३०० रु..स्तुती सुमनेमु द्गल ऋषींनी लिहिलेल्या मुद्ल पुराणात विविध देवतांनी, ऋषिमुनींनी आणि असुरांनी श्री गणेशाची स्तुती केली आहे. त्याचे ओवीबद्ध रूपांतर प्रा. डॉ. सी. ग. देसाई यांनी आपल्या पोथीत केले आहे. ती सर्व स्तुती सुमने हनुमान आडसुळ यांनी संकलित केली आहेत. यामुळे पुराणातील विविध स्तोत्रे व स्तुति एकाच पुस्तकात मिळू शकतात. यात अग्निदेव, दत्तात्रेय, परशुराम, इंद्रदेव, श्रीराम, जगदंबा, विश्वामित्र यांच्यासह बाणासूर, क्रोधासूर अशा अनेकांनी केलेल्या गणेशाच्या स्तुतीचा समावेश आहे.प्रकाशक : हनुमान आडसूळ, पुणेपृष्ठे : ९६ मूल्य : १६० रु..रोज एक गोष्ट‘मला गोष्ट सांग न’ हा लहान मुलांचा हट्ट आणि ‘मला नवी गोष्ट सांग ना...’ असा बदलत जातो आणि आई-बाबा आणि आजी-आजोबांना प्रश्न पडतो की, रोज नवी गोष्ट आणायची कुठून? या समस्येवर उत्तर देण्याचा प्रयत्न मेधा इनामदार यांनी ‘रोज एक गोष्ट’ या पुस्तकातून केसा आहे. खरं तर, या गोष्टी आपल्याच आजूबाजूच्याच आहेत, आपल्याच विश्वातल्या आहेत. मात्र, त्यांची मांडणी थोडी नव्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. या गोष्टींमध्ये लाखो वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या डायनॉसोरची गोष्ट आहे. आपली पृथ्वी कशी तयार झाली, ही गोष्ट आहे. आपलं शरीर कसं आहे, याचीही गोष्ट आहे आणि याबरोबरच महापुरुषांच्या, संशोधकांच्याही गोष्टी आहेत. ज्ञान, विचार देत मनोरंजन करणाऱ्या या गोष्टींचा मुलांना व पालकांना दोघांनाही खूप उपयोग होईल, हे नक्की!वैशिष्ट्य : विविध क्षेत्रांतील माहिती मुलांना समजण्यासाठी उपयुक्त.प्रकाशक : उन्मेष प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२० मूल्य : १५० रु..चलो एक बार फिरसे...हिंदी व मराठी चित्रपटसृष्टीतील निवडक गुणवान कलावंतांचा गुणगौरव करणाऱ्या १४ लेखांचा संग्रह म्हणजे - ‘चलो एक बार फिरसे...’ हे पुस्तक. डॉ. सुधीर जोशी यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. गायिका व लेखिका चारुशीला बेलसरे यांनी पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिली आहे. कुंदनलाल सहगल, चित्रगुप्त श्रीवास्तव, वसंत देसाई, सी. रामचंद्र, जयदेव, सुमन कल्याणपूर, सुधीर फडके अशा विविध कलाकारांवर डॉ. जोशी यांनी लेख लिहिले आहेत. त्यांचे लेखन आशयन असून, रसाळ आहे. विविध कविता, शेर, संतसाहित्याचे दाखले देत ते कलाकाराचं आयुष्य व त्याचं काम वाचकांसमोर मांडतात. त्यामुळे पुस्तक कुठेही बोजड होत नाही.वैशिष्ट्य : संगीत क्षेत्रातील विविध संदर्भ व उपयुक्त ग्रंथसूची.प्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ११८ मूल्य : २०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.