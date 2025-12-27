संपदा सोवनी- sampada.sovani@esakal.comविज्ञान साहित्य - आजच्या भाषेत ‘साय-फाय’- हा लेखनासह दृकश्राव्य कलाकृतींमध्येही जगभर गाजलेला आकृतीबंध आहे. इंग्लिश भाषेत त्यावर विपुल लेखन झाले आहेच, पण त्या लेखनातील वेचक कथा चित्रपटांतून आणखी व्यापक समूहापर्यंत पोहोचल्या आहेत. मराठी साहित्यातील अनेक लोकप्रिय विज्ञानकथांमध्येही परदेशी वळणाचे संदर्भ येतात आणि काही वेळा संपूर्ण कथाच परदेशी साहित्यातून जशीच्या तशी आल्याचे सापडते. त्यामुळे मराठीतील विज्ञान साहित्याचे वाचन नुकतेच करू लागलेल्या मंडळींचा असा समज होऊ शकतो, की हे साहित्य बऱ्याच अंशी इंग्रजी साहित्यावर अवलंबून असावे. वाचन वाढत जाते, तसा हा समज मोडीत निघत जातो. अस्सल आणि प्रतिभासंपन्न ‘साय-फाय’ साहित्याची निर्मिती करण्यात मराठी लेखक-कवी मागे राहिलेले नाहीत हा साक्षात्कार होण्यासाठी उत्तमोत्तम विज्ञान साहित्य वाचावे लागते. साहित्यवाचनाच्या या सफरीला एक निश्चित दिशा देणारे पुस्तक आहे- ‘मराठी विज्ञान साहित्य- संकल्पना, स्वरूप आणि प्रवाह’. .डॉ. सतीश यादव यांनी संपादन केलेल्या या पुस्तकात विविध लेखकांनी मराठी विज्ञान साहित्याची वाटचाल उलगडून दाखवली आहे. विज्ञानकथा, कादंबरी, कविता, नाटके, एकांकिका, नभोनाट्ये, खास लहान मुलांसाठीचे विज्ञान साहित्य, अशा साहित्यप्रकारांची ओळख आणि विस्तृत माहिती त्यात आली आहेच, परंतु वैज्ञानिकांची चरित्रे, विज्ञान लेखकांची आत्मचरित्रे, ललितेतर- ‘नॉन फिक्शन’ लेख आणि या साहित्यविषयाची समीक्षा, हे पैलूही हाताळले आहेत. डॉ. यादव यांच्यासह डॉ. पंडित विद्यासागर, डॉ. ज्योत्स्ना खंडागळे, डॉ. संजय ढोले, डॉ. वर्षा जोशी, डॉ. वर्षा तोडमल, डॉ. रंजन गर्गे, डॉ. कविता भालेराव, डॉ. निरंजन घाटे, डॉ. गिरीश पिंपळे, डॉ. विलास शिंदे, डॉ. अनिल लचके यांच्यासह आणखी काही लेखकांनी लेख लिहिले आहेत..New Marathi Book Reviews : स्वागत नव्या पुस्तकांचे .विज्ञान लेखन म्हणजे केवळ वैज्ञानिक शब्दांची मांदियाळी जमवणे नव्हे, सर्वसामान्य वाचकाला सहज कळणार नाहीत अशा संकल्पना अधिक अवघड करून सांगणेही नव्हे! या साहित्यातील कल्पनाविस्ताराला काही वैज्ञानिक आधार असायला हवा, केवळ अचाट कल्पना- ‘फॅन्टसी’ म्हणजे विज्ञान साहित्य नाही, ही मूल्ये केंद्रस्थानी ठेवून झालेले हे लेखन आहे. खूप मोठ्या लेखकांबरोबरच नवोदित लेखकांच्या साहित्यातील संदर्भही त्या-त्या लेखांत दिले आहेत.या पुस्तकाचे स्वरूप शैक्षणिक आहे. परंतु, विज्ञान साहित्याचे वाचन कमी असणाऱ्यालाही ‘कोणत्या आकृतीबंधातील काय वाचावे?’ याची वाट त्यात सापडते. काही जुन्या पिढीतील लेखक आणि त्यांचे साहित्य - विशेषत: भविष्यदर्शी ठरलेल्या साहित्याचे उल्लेख लक्षवेधी आहेत.आता विज्ञानातील पूर्वी अशक्य वाटलेली प्रगती अनेक क्षेत्रांत प्रत्यक्षात आली आहे. या स्थितीत हा साहित्यप्रवाह भविष्यात कोणत्या वळणाने जावा याबद्दलच्या अपेक्षा, तसेच विज्ञान व कल्पनेच्या सीमारेषेवर लेखनाच्या दृष्टीने असलेले धोके यांसह नानाविध मुद्द्यांची चर्चा या पुस्तकात करण्यात आली आहे. मराठी साहित्यातील विज्ञानप्रवाहाचा अभ्यास करणाऱ्या आणि स्वत: विज्ञान लेखनात धडपड करू पाहणाऱ्यांना हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरू शकेल..पुस्तकाचे नाव : मराठी विज्ञान साहित्य- संकल्पना, स्वरूप आणि प्रवाहसंपादक : डॉ. सतीश यादवप्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्सपृष्ठे : २३३ मूल्य : ३२५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.