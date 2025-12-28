New Marathi Book : यौवनावस्थेतील बदलांची शास्त्रशुद्ध माहिती देणारं 'निसर्गाचे गोड गुपित... यौवनस्पर्श'

मयूर भावे - mayur.bhave@esakal.comवयात येताना शरीरात होणारे बदल आणि त्याचे मनावर उमटणारे पडसाद याबाबत योग्य वेळी सविस्तर व अचूक मार्गदर्शन होणं आवश्यक असतं. या काळातील मुला-मुलींना स्वतःतील बदलाबद्दल जाणून घ्यायचं असतं. त्यांचे काही प्रश्न किंवा समस्याही असतात. मात्र, कधी लाज वाटल्याने किंवा कधी भीतीमुळे त्यांच्या शंका अनुत्तरितच राहतात. बऱ्याचदा पालकांनाही नीट माहिती नसते किंवा त्यांना ती योग्य शब्दांत मांडता येत नाही... या सर्व समस्यांची उत्तरे ‘निसर्गाचे गोड गुपित... यौवनस्पर्श’ या पुस्तकात सापडू शकतात.डॉ. मोहन शं. सुखटणकर, डॉ. अनुराधा रा. देशमुख आणि डॉ. हेमवती मो. सुखटणकर यांनी ह्या पुस्तकाचे मुले आणि मुलींसाठी अशा दोन स्वतंत्र भागात लेखन केले आहे. किशोरवयांतून प्रौढत्वाकडे जाणाऱ्या मुला-मुलींना आपल्या शरीरात होणारे बदल आणि भावना-संवेदनशीलता याबाबत माहीत असणे आवश्यकच आहे. यौवनावस्था म्हणजे काय आणि ती कशी असते? तसेच, ती अनुभवायची इच्छा म्हणजे काय? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे सोप्या भाषेत, तक्ते व आकृत्यांसह देण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात केला आहे. .New Marathi Book : स्वागत नव्या पुस्तकांचे.यौवनावस्था, शरीराचा आकार, जडण-घडण, शरीराच्या विविध भागांत अचानक आणि झटपट होणारी वाढ, मासिक पाळी, पुनरुत्पादनाची अवयवे, शरीरावरील केस, आवाजातील बदल, गरोदरपण, बाळाचा जन्म, ‘एलजीबीटीक्यू’, लैंगिक अत्याचार, इंटरनेट, लैंगिक संक्रमित रोग, नियोजन, कामुकतेचे कल्पनाविश्व व लैंगिक भावना, यौवनावस्थेतील आहार, पोक्सो कायदा अशा विविध घटकांची माहिती शास्त्रशुद्धरीत्या देण्यात आली असून, ‘पालकांशी हितगुज’ही करण्यात आली आहे. यौवनावस्थेमध्ये होणारा स्वभावातील अचानक आणि लक्षणीय बदल, शरीराची प्रतिमा त्याचबरोबर नवीन ताण-तणाव आणि अपरिचित लैंगिक भावना यामुळे होणारे भावनिक आणि सामाजिक बदल कसे हाताळायचे? याबद्दलचे समुपदेशनही लेखकांनी केले आहे.पुस्तकाचे लेखक स्त्रीरोग व प्रसुतिशास्त्रतज्ज्ञ असल्याने त्यांनी आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या आधारे या विषयाची मांडणी अधिकाधिक सोपी व उपयुक्त पद्धतीने केली आहे. पुस्तकाच्या शेवटी संदर्भ ग्रंथसूची आणि पारिभाषिक शब्दांची यादी देण्यात आली असून, ती मराठी शब्दासाठी इंग्रजी शब्द अशा स्वरूपाची आहे. वयात येणाऱ्या मुलांसह त्यांच्या पालकांनाही अनेक प्रश्न पडतात. त्यांची उत्तरे वेळीच मिळाली तर मुळातच हळूवार आणि संवेदनशील मानला जाणारा हा काळ अधिक सुखकारक होतो. त्यासाठी या पुस्तकाचा निश्चितच उपयोग होईल!.पुस्तकाचे नाव : ‘निसर्गाचे गोड गुपित... यौवनस्पर्श’ (मुलांसाठी व मुलींसाठी)लेखकाचे नाव : डॉ. मोहन शं. सुखटणकर, डॉ. अनुराधा रा. देशमुख, डॉ. हेमवती सुखटणकर.प्रकाशक : ॲड. शिज्यू पी. व्ही.मूल्य : ५५५ रु. (एका भागाचे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.