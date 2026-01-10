National School of Drama (NSD) : ते रॅगिंग क्रिएटिव्ह होतं!

सप्तरंग

Acting education in India. : नगर ते दिल्ली असा प्रवास करत 'नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा'मधील (NSD) रॅगिंग, भावनिक संघर्ष, अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे झालेला प्रवास आणि तेथील राजकारणाचे अभिनेत्याने केलेले हृदयस्पर्शी वर्णन.
नगरच्या फलाट क्रमांक दोनवरून गाडी निघाली. आई-वडील दोघं लहान-लहान होत गेले. हळूहळू दिसेनासे झाले, मग लुप्त झाले. मग स्टेशन धूसर होत गेलं. मग नगर शहर मागे पडलं. तोवर अंधार दाटून आला होता. अंधार माजला. सगळं शहर डोळ्यात साठवत, पापण्या बंद झाल्या. त्या सकाळी जेव्हा उघडल्या, तेव्हा चार-पाच राज्य कापून मी दिल्लीला रेल्वे स्टेशनवर उतरलो होतो. सगळंच नवीन, अनोळखी, परकं. फलाटवर यशराज दिसला. तोही गाडीत आहे हे मला माहीत नव्हतं. तो असल्याने एनएसडीकडे जाण्याचा माझा प्रवास पुन्हा एकदा सोपा केला होता. एनएसडी (नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली.) त्या गेटपर्यंत तो माझ्यासोबत होता. नंतर अचानक नाहीसा झाला आणि एका वेगळ्या कळपात सामील झाला. मला आणखीनच वेगळं वाटू लागलं. नवीन चेहरे, काही रागाने बघणारे, काही खेकसणारे, काही टोचून बोलणारे. मग लक्षात आलं, हे रॅगिंग आहे. घाबरलोच! आणि आत्तापर्यंत रॅगिंगबाबतीत जे जे ऐकलं होतं, ते डोळ्यासमोर उभं राहू लागलं.

