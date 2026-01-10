National School of Drama (NSD) : ते रॅगिंग क्रिएटिव्ह होतं!

मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com नगरच्या फलाट क्रमांक दोनवरून गाडी निघाली. आई-वडील दोघं लहान-लहान होत गेले. हळूहळू दिसेनासे झाले, मग लुप्त झाले. मग स्टेशन धूसर होत गेलं. मग नगर शहर मागे पडलं. तोवर अंधार दाटून आला होता. अंधार माजला. सगळं शहर डोळ्यात साठवत, पापण्या बंद झाल्या. त्या सकाळी जेव्हा उघडल्या, तेव्हा चार-पाच राज्य कापून मी दिल्लीला रेल्वे स्टेशनवर उतरलो होतो. सगळंच नवीन, अनोळखी, परकं. फलाटवर यशराज दिसला. तोही गाडीत आहे हे मला माहीत नव्हतं. तो असल्याने एनएसडीकडे जाण्याचा माझा प्रवास पुन्हा एकदा सोपा केला होता. एनएसडी (नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली.) त्या गेटपर्यंत तो माझ्यासोबत होता. नंतर अचानक नाहीसा झाला आणि एका वेगळ्या कळपात सामील झाला. मला आणखीनच वेगळं वाटू लागलं. नवीन चेहरे, काही रागाने बघणारे, काही खेकसणारे, काही टोचून बोलणारे. मग लक्षात आलं, हे रॅगिंग आहे. घाबरलोच! आणि आत्तापर्यंत रॅगिंगबाबतीत जे जे ऐकलं होतं, ते डोळ्यासमोर उभं राहू लागलं. .Premium|Ravinder Reddy Sculptures : कलेचा 'रंग' सर्वसामान्यांसाठी! प्रसिद्ध शिल्पकार रवींद्र रेड्डींचा प्रेरणादायी कलाप्रवास.मन धास्तावून गेलं. आता आपलं कसं होणार? मन भीतीने भरलं. मनात भीतीने घर केलं. काय काय होऊ शकतं, याचे आडाखे मन काढू लागलं. हे सगळं सात दिवस चालतं, असं कानावर आलं. मनात महिन्याभराचे चित्र उभे राहिले होते, ते सात दिवसांत संपणार आहे हे ऐकून दिलासा मिळाला; पण जसजसे दिवस जात होते, हे रॅगिंग अतिशय क्रिएटिव्ह होतं. थिएटरवाल्यांचं रायटिंग होतं, सृजनाला धरून होतं. म्हणजे, ‘बिना बोले अपने बारे मे बताओ’ यावरून अंदाज येईल. सातव्या दिवशी ग्रॅन्ड वेलकम झालं. एक दायाद (वारसा) आम्हाला सुपूर्त करण्यात आला. एक वारसा, परंपरा पास ऑन करण्यात आली.पहिल्या वर्षात दाखल झालो. सात दिवसांची ओळखी वाढू लागली. रॅगिंग संपलं. त्या वेळी तिसऱ्या वर्षाला (जो डिप्लोमा तीन वर्षांचा आहे) स्वानंद किरकिरे, नवाज, गीतांजली कुलकर्णी (पूर्वीची शेरीकर) होते. दुसऱ्या वर्षात राजपाल यादव, ऋषिकेश जोशी होते आणि आम्ही पहिल्या वर्षाचे. मी आणि गिरीश परदेशी (पुण्याचा) ओरिएंटेशन कोर्समध्ये काय-काय होणार आहे तीन वर्षांत, याची एक सफर झाली. आणि मॅक्झिन गार्गीने मनाचा ठाव घेतला. ‘द मदर’ कादंबरी अभ्यास म्हणून वाचायला सांगितली गेली. पहिल्यांदाच घर सुटलं होतं. घरची आठवण वारंवार येत होती. आई-वडिलांची आठवण येत होती. त्यात कादंबरीतही आईच. खूप रडायला यायचं. काही दिवसांनी मला अशक्त वाटायला लागलं. प्रकृती खालावली. राममनोहर लोहिया या सरकारी इस्पितळात मला नेण्यात आलं. मी आणि मल्लिका रक्तांच्या नमुन्यांची वाट बघत असतानाच मी रडू लागलो. मला समोरचं काहीच दिसेना. पूर्ण अंधार. नंतर समजलं की चक्कर येऊन पडलो होतो. शुद्ध आली ती थेट हॉस्टेलमध्येच. हॉस्टेलमधल्या डॉरमेट्रीमध्ये, (एका मोठ्या खोलीमध्ये एकापेक्षा अधिक लोकांची राहण्याची व्यवस्था केलेली होती. सगळे तासांसाठी गेले होते. मी एकटाच हॉस्टेलला होतो. मलेरिया झाला होता. आणखीन एकटे एकटे वाटू लागले. नाही नाही ते विचार मनात येऊ लागले. गर्दी दाटून आली. ही जागा आपल्यासाठी नाहीये. इथून पास झालो तरी आपण असं काय करू शकणार आहोत? आपण कसे दिसतो? आपलं रूप, रंग कसे टिकणार आहोत आपण सिनेमा-नाटकात? कोण आपल्याला काम देणार? आपण कुठे पुण्या-मुंबईचे आहोत. आपण नगरचे. कसा लागेल आपला टिकाव? कसे आपण जगू? असे एक ना अनेक प्रश्न सगळे परतीचे वाट सांगणारे..त्याच दिवशी दुपारी मी रडत असताना, आमचे शारीरिक शिक्षणचे शिक्षक सुरेश शेट्टी आले. त्यांना मला जे जे वाटतंय ते सगळं सांगितलं आणि मला इथून जायचे आहे, असं सांगितलं. ते रागावले आणि समजावून सांगितलं, की असं केलंस तर तू एका मुलाचं करिअर बरबाद केलं, असं होईल. एक जागा वाया घालवली असं होईल. या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा मला नंतर हळूहळू होत गेला... एका अशा मुलाला ही जागा आधीच देता आली असती.तेव्हा कीर्ती जैन आमच्या संचालक होत्या. कडक शिस्तीच्या. करारी. एकदा आमच्यातल्या काही लोकांना सकाळच्या पहिल्या तासाला एक मिनिट उशीर झाला. त्यांनी आम्हा सगळ्यांना बोलवून, ‘इफ दिस कंटिन्यूस यू विल फाईंड, युवरसेल्फ आऊट ऑफ स्कूल,’ असं सांगितलं. आम्ही घाबरलो, सुधारलो. अभ्यासाचा भाग म्हणून आम्हाला रोजनिशी लिहायला सांगण्यात आलं. मग घरी पत्रही लिहू लागलो आणि पत्राची वाटही पाहू लागलो. त्यानंतर अज्ञानाचे साक्षात्कार व्हायला सुरुवात झाली. मोहन राकेश हे नावसुद्धा ऐकलं नव्हतं, दिल्लीला जायच्या आधी. त्यांच्या साहित्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. हळूहळू मिळू लागली, तसं आपल्याला कसं काहीच माहीत नाही, हे जाणवलं. जितकं माहिती करून घ्यावं, तितकं आपण अज्ञानी आहोत, असंच वाटायचं. मग एकाहून एक अपमानाचे प्रयोग. धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, सुरेश वर्मा, कमलेश्वर आणि त्यांची साहित्य संपदा आणि माझं त्यांच्याविषयीचं अनभिज्ञ असणं.. या सगळ्यांच्या ओळखी (त्यांच्या साहित्यकृतींच्या) होऊ लागल्या आणि आपण किती खुजे आहोत, असं वाटू लागलं. आपल्याला आणखीन किती माहीत नाही, काय माहीत करून घ्यायचंय, याचा कोलाहल मनात माजला. आपण या मूलभूत माहितीपासून किती लांब आहोत, असं वाटलं. मळभ दाटलं, साचलं..Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.मला वाटायचं आपलं वाचन खूप आहे. इथे आल्यावर ते किती कमी आहे, किंबहुना काहीच नाही, हे जाणवलं. इथवर मी येऊन ठेपलो होतो आणि ते खरं होतं. पु.ल. देशपांडे, व.पु., फार तर जी.ए. कुलकर्णी, डोक्यावरून पाणी द.मा. हेच. हेच, एवढंच आमचं ज्ञान. न्यून वाटू लागलं होतं फार. मग ग्रंथालयात (वाचनालयात) वेळ वाढवू लागलो. तिथल्या लायब्ररी कार्डवरच्या नोंदीतून वामन केंद्रे, सविता प्रभुणे, रोहिणी हट्टंगडी, नसिरुद्दीन शाह, ओम पुरी, आशीष विद्यार्थी भेटू लागले, समजू लागले, शिकवू लागले अज्ञानाच्या अनेक गोष्टी.दोन गोष्टी आठवल्या, की आज हसू येतं. न्यूनत्वाने आपण किती ग्रासलो होतो, असं वाटून जातं. मन्नू भंडारी. मी यांचं एक नाटक वाचलं होतं - ‘महाभोज’. मी त्या नाटकावर खूप बोलत होतो. मला ते नाटक फारच आवडलं होतं. मी चर्चा करत होतो, त्यातलं काय आवडलं होतं? किती वेगळं आहे? नवं आहे? सांगत होतो. ती चर्चा करताना मला हे माहीत नव्हतं की लेखक महिला आहे की पुरुष? नंतर मला कळलं की, त्या महिला आहेत. स्वतःच्या नजरेतून पडलो होतो. खूप दिवस मी स्वतःला कोसत होतो, की किती वरवरचा अप्रोच आहे आपला. आपल्या मुद्दलात खूप गडबड आहे. आपल्या आडातच काही नाही, तर पोहऱ्यात कुठून येणार? आपला पोहरा भरेल न भरेल; पण तो ओला तरी होणार आहे की नाही? तो बिनकामाचा हलणारा पोहरा आजही बेचैन करतो. तीच गोष्ट इस्मत चुगताई यांच्याबद्दलची. मी त्यांना कितीतरी दिवस पुरुष समजत होतो. ‘लिहाफ’ वाचल्यावर कळलं खरं काय ते..या सगळ्यांचं झिरप, पाझर माझ्यामध्ये उतरेपर्यंत वर्ष संपायला आलं होतं. मधल्या काळात होमसिकनेसमुळे मी आणि गिरीशने नगर-पुणे अशी एक चोरून फेरी मारली होती. माझ्या ज्ञान-अज्ञानाचा सी-सॉ खेळ सुरूच होता आणि आता आहे. राहावा, अशी मनोमन इच्छा आहे. वर्ष सरलं, परीक्षा झाल्या; पण ज्या गोष्टींबद्दल आपल्याला काहीच माहीत नसतं; पण बाकीच्यांना याच गोष्टीं माहीत असतात, त्या गोष्टींवर चर्चा घडू लागल्या. माझ्या विचारातून या गोष्टीं कधी डोकावल्या नाहीत. त्यावर चर्चेच्या फेऱ्या झडू लागल्या. हा टीचरचा फेव्हरेट आहे, ती त्या फॅकल्टीची खास आहे. त्या सगळ्या फेव्हरीटीझमच्या खेळात आपण कधी सहभागी झालो नाही. यावर स्वतःबद्दलच खास वाटतं. मीच नव्हतो, अनेक होते, यापासून दूर राहिलेले; पण काहींमध्ये त्या विशिष्ट तंबूमध्ये जाण्यासाठी होड लागली होती. प्रत्येकाला कुणाच्या ना कुणाच्या तरी गुडबुकमध्ये यायचं होतं. चढाओढ नुसती. नाटकासारखी कला शिकायला आलेल्या पोरांमध्येही कसली स्पर्धा, कसली ही बीजपेरणी? समजा पोरांचं वय, त्यांचं आकलन कमी आहे, असं म्हणायला तरी सोय आहे; पण तत्कालीन, तेव्हाचे फॅकल्टी, त्यांच्यामध्येसुद्धा एक दृश्य, अदृश्य स्पर्धा होती, पोरांना आपल्या गटात खेचण्याची, दरी पाडण्याची. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एनएसडी म्हटलं की नॅशनल आहे सगळं. खुर्ची आली, डायरेक्टरशिप आली, मोह आला, शह-काटशह आलं आणि हे असतंच; पण विद्यार्थ्यांना त्या खेळाचा भाग बनवणं, किती योग्य आहे? तेव्हा कुणी विचार करत नव्हते. असं वाटतं, एक सेफ जागा शोधत होते.तीन वर्षांच्या कोर्सचं दीड वर्ष सरलं होतं. अर्ध्यावर आलो होतो; पण आमच्यात दुही माजली होती. अर्धा प्रवास बाकी होता... नसिरुद्दीन शहा येणार होते शिकवायला, अशी कुणकुण लागली होती...(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.) 