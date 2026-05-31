Premium|Battle of Umberkhind History January 1661 : उंबरखिंडीचा तो थरार! ३० हजारांच्या मुघल सैन्याला महाराजांनी 'नळीच्या सापळ्यात' कसे पकडले?

ऑगस्ट १६६०पर्यंत भिमा ते नीरा नदीच्या दरम्यानचा शिवाजीराजांचा बहुतांश भूप्रदेश ताब्यात आल्यानंतर, जानेवारी १६६१च्या सुमारास शायिस्ताखानाने उत्तर कोकण जिंकण्यासाठी उझबेग वंशाच्या कार्तलबखानास रवाना केले.सैन्याचा मार्ग ः कार्तलबखानासोबत कछवाह, (चतुर्भुज) चौहान, अमरसिंह (चंद्रावत), मित्रसेन व त्याचा भाऊ, सर्जेराव गाढे, जसवंतराव कोकाटे, जाधवराव व रायबाघन यांचेही सैन्य पाठविले. १० हजार स्वार, २० हजार पायदळ व मुबलक शस्त्रसामग्री देऊन त्यांना प्रथम पेण गाठण्याचा आदेश देण्यात आला. तिथून दक्षिणेचे नागोठणे व चौल तर उत्तरेचे पनवेल, कल्याण व भिवंडी (भिमपुरी) जिंकण्याची त्यांची मनिषा होती. हे मुघली सैन्य पुण्याहून बोर घाटाने कोकणात उतरण्यासाठी लोणावळेला पोहोचले. मात्र बोरघाटात शिवाजीराजांचे सैन्य असल्याची बातमी कळताच, कुरवंडा घाटाने उतरण्याचा खानाने निर्णय घेतला. हा घाटरस्ता कुरवंडे गावातून खाली कोकणात चावणी व पुढे उंबरे गावात उतरतो. त्यानुसार मुघल सैन्य लोणावळ्याहून ६ कि.मी. नैऋत्येस कुरवंडे गावात येऊन, कुरवंडा (उंबरखिंड/उदुंबरखंड) घाटाच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागले.राजांचे डावपेचनोव्हेंबर १६६०मध्ये मुघलांशी बोलणी फिसकटल्याने त्यांना एक तडाखा द्यायचाच होता. सहजरित्या मैदानी प्रदेश जिंकल्यानंतर सह्याद्रीमार्गे कोकणविजयाची स्वप्नं पाहणाऱ्या मुघलांच्या या मोहिमेची बातमी राजांना समजली. बोरघाटापेक्षा कुरवंड्या घाटात आपण मुघलांची कोंडी करू शकू, हे हेरून राजांनी (बोर घाटात मुघली टेहळ्यांना शिवसैन्य दिसेल असे ठेऊन) मुघली सेनासागर कुरवंड्याकडे वळविला. आणि १५ हजार पायदळ व १० हजार घोडेस्वार सोबत घेऊन जानेवारी १६६१च्या सुमारास राजांनी राजगडाहून उंबरखिंड गाठली.खिंडीतील सापळाबंदुकीच्या नळीप्रमाणे (नलिकायंत्र) अरुंद असलेल्या या खिंडीतील रस्ता दोन्ही बाजूंनी घनदाट झाडांनी वेढलेला होता. तीव्र घळीतून उतरत जाणाऱ्या या मार्गावर दोन्ही बाजूंना उंचच उंच डोंगर होते. मागचा व पुढचा मार्ग अडविल्यास मध्ये अडकून पडलेल्या सैन्यास शरणागतीशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. याउलट झाडाझुडुंपात लपून राहून अगदी कमी सैन्याच्या साहाय्याने मराठे त्यांच्यावर हल्ला करू शकत होते. मुघलांचा अजस्त्र तोफखाना, उच्चतम घोडदळ, शस्त्रसाठा, विपुल संपत्ती, अतुलनीय शौर्य सामर्थ्याचा या भौगोलिक रचनेपुढे बिलकूल टिकाव लागणार नव्हता. थोडक्यात, हा एक प्रकारचा मृत्यूचा सापळाच होता. अखेर कार्तलबखान या सापळ्यात शिरला! शत्रूसैन्य पूर्णपणे जाळ्यात आल्याची खात्री झाल्यावर अचानक अरण्यातील शांतता मराठ्यांच्या युद्धघोषणांनी व नगाऱ्यांच्या भीषण निनादाने भंग पावली. शत्रूला काही कळायच्या आत या आवाजांमागोमाग बाणांचा आणि बंदुकीच्या गोळ्यांचा वर्षाव सुरू झाला. अचानक झालेल्या या हल्यामुळे मुघली सैन्यात एकच धावपळ आणि गोंधळ उडाला. मित्रसेन आणि अमरसिंह यांनी काही काळ या पळापळीला आवर घालून प्रतिहल्ला करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. परंतु मुघली शूरवीरांची परिस्थिती अत्यंत नाजूक झालेली होती आणि त्यात भर म्हणून शिवाजीराजांच्या तेजोवलयासोबतच दुपारच्या प्रखर उन्हाचा तडाखा त्यांना सोसावा लागत होता. अशा अत्यंत बिकट पेचात सापडलेल्या रायबाघिन हिने कार्तलबखानाला या सापळ्यात ओढून आणल्याबद्दल दोष दिला आणि शिवाजीराजाला शरण जाऊन प्राण वाचवण्याचा सल्ला दिला. खानाने तत्क्षणी शत्रूशी वाटाघाटी करण्यासाठी आपला एक दूत पाठवला. राजांनी खानाची विनंती मान्य करत मुघलांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांना जिवंत परत जाऊ दिले. आणि सेनापती नेतोजींना मुघलांवर पाळत ठेवण्यासाठी तिथेच थांबवून, राजांनी स्वतः कोकण विजयासाठी कूच केले..Premium|Chh. उत्तर कोकण मोहीमराजांच्या आज्ञेवरून काही काळ कुरवंडे खिंडीत थांबलेल्या नेतोजींनी उत्तर कोकणात ठिकठिकाणी वेढा मारून बसलेल्या मुघलांना हुसकावून लावण्यासाठी स्वाऱ्या केल्या. प्रामुख्याने कल्याण-भिवंडी प्रांत मुघलांकडून घेण्यासाठी जोराचा हल्ला केला, मात्र त्यात अपयश आले.देहरीचा वेढा उठविला ः मुघल सरदार बुलाखी (अलायार बुखारी?) याने देहरी (देइरी) गडास वेढा घातला होता. कावजी कोंढाळकर यांनी हल्ला करून तो वेढा मोडून काढला व ४०० मुघल सैनिकांना कंठस्नान घातले.सिद्दीविरुद्धची मोहीम ः याच सुमारास व्यंकोजी दत्तो यांनी सिद्दीविरुद्ध स्वारी करून, ३०० सिद्दी सैनिकांना यमसदनी धाडले; सिद्दीने तहाची याचना केली, परंतु राजांनी ती धुडकावून लावली.पोर्तुगिजांचा उद्दामपणा ः करांज्याच्या नदीत असलेली ५ लढाऊ गलबते व १ लहान तारू (जहाज) यांना समुद्राकडे जाण्यास वाट देण्याची विनंती राजांचा दाभोळ येथील सुभेदार राघो बल्लाळ याने पोर्तुगीज गव्हर्नरकडे केली होती. ती त्याने मान्य केली, मात्र गुपचूपपणे एखादा धैर्यवान इसम शोधून त्याकडून गुप्तपणे या जहाजांना आग लावण्याचा कट रचला. (पुढे याबाबतची माहिती मिळत नाही)राजांची दक्षिण कोकण मोहीम.Premium|Maratha Military Tactics : अफजलवधानंतर शिवरायांची मोठी आक्रमणे; १५ हजार चौरस किमी प्रदेशावर भगवा फडकावल्याची शौर्यगाथा.(फेब्रुवारी ते जून १६६१)उत्तर कोकणात या घडामोडी सुरू असतानाच, दक्षिण कोकणातील दळवी, सुर्वे व इंग्रजांना धडा शिकविण्यासाठी १० हजार घोडेस्वार व १५ हजार पायदळासह कुरवंड्याहून राजांनी कूच केले. ही बातमी कळताच, पालवणीचा राजा जसवंतराव दळवी पळून प्रभावळीच्या सूर्येराव सुर्वे यांच्या आश्रयाला शृंगारपूर येथे गेला. या दोघांनी सिद्दी जौहरच्या मोहिमेत भाग घेतला असल्याने आता ते घाबरून लपून बसले होते.दाभोळ, संगमेश्वरावर विजय ः पालवणी येथे काही सैन्य ठेऊन राजे दाभोळ (मुस्तफाबाद) येथे आले. मार्च १६६०मध्ये आदिलशाही सरदारांनी ताब्यात घेतलेले येथील ठाणे राजांनी आपल्या ताब्यात घेतले. श्रीदाल्भेश्वरास वंदन करून दाभोळच्या रक्षणासाठी २००० सैन्य ठेवले. आणि दाभोळहून निघून ३-४ दिवसांनी राजांनी चिपळूणमध्ये प्रवेश केला. येथील वाशिष्ठी खोऱ्यावर नियंत्रण ठेवणारी सर्व ठाणी ताब्यात घेऊन व श्रीपरशुरामाचे दर्शन घेऊन राजे संगमेश्वर येथे आले. संगमेश्वर येथील आदिलशाही अधिकारी अगोदरच पळून गेल्यामुळे येथील शास्त्री खोऱ्यातील ठाण्याचा शिवसैन्याने ताबा घेतला. त्यानंतर राजांनी प्रभावळीच्या (मुझफ्फराबाद) सूर्यराव सुर्व्यांना संदेश पाठवला की, ‘त्यांनी शिवाजीराजांचे अधिपत्य मान्य करावे व संगमेश्वर येथील त्यांच्या सैन्यतुकडीला मदत करावी.’संरक्षणासाठी आणि सैन्याला रसद पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी, राजांनी संगमेश्वर येथे पिलाजी निळकंठराव आणि पायदळाचे प्रमुख तानाजी मालुसरे यांच्या नेतृत्वाखाली सैन्याची एक तुकडी मागे ठेवली. आणि राजापूर घेण्यासाठी १००० घोडदळ व ३००० पायदळ पुढे पाठवले. आणि ते संगमेश्वराहून देवरुख (देवर्षिस्थान) येथे आले. याच वेळी साटवलीचाही ताबा घेतला.राजापूरची वखार खणून काढलीपुढे पाठविलेल्या शिवसैन्याने राजापूरचा ताबा घेतला.मागोमाग मार्च १६६१च्या सुमारास स्वतः राजे राजापूरला पोहोचले. राजे पन्हाळ्यात अडकले असताना इंग्रजांनी सिद्दी जौहरला युद्धसाहित्य पुरविले होते, त्याचा वचपा काढण्यासाठी राजापूरच्या इंग्रज वखारीचा प्रमुख हेन्री रेव्हिंग्टन व इतर ७ इंग्रजांना कैदकेले, त्यांची वखार पूर्णपणे लुटून ती खणून काढण्यात आली. शहरातील इराणी, अरबी व अन्य परदेशी व्यापाऱ्यांकडून खंडणी वसूल करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर लपवून ठेवलेल्या संपत्तीच्या शोधात काहींची घरेही खणून काढण्यात आली. सुरत येथील श्रीमंत व्यापारी हाजी जाहिद बेग याच्या संबुल नावाच्या एका नोकरालाही पकडण्यात आले. (या नोकराकडून सुरत येथील अगणित संपत्तीची बातमी राजांच्या हेरांनी मिळविली आणि राजांनी आपली भविष्यातील योजना निश्चित केली). राजांनी काही सैन्य तुकड्या शेठवली, सौंदळ, हरचेरी, नेवरे, नाधवडे, कोतवडे, केळवली, कशेळी, पावस, धामणसे, बेलवडे, खारेपाटण या व इतरही गावांमध्ये पाठवून तिथून खंडणी गोळा केली..सूर्यरावांचा भ्याड हल्लाशिवाजीराजे संगमेश्वराहून खाली दक्षिणेकडे गेल्याचे पाहून, एकेदिवशी रात्री सूर्यरावांनी संगमेश्वरास असलेल्या शिवसैन्यावर अचानक हल्ला केला. या अनपेक्षित हल्यामुळे पिलाजी निळकंठराव घाबरून पळू लागले. तेव्हा तानाजी मालुसरे यांनी त्यांना पकडून एका दगडाला बांधून ठेवले. त्यानंतर तानाजींनी रात्रभर शौर्य गाजवून शत्रूला पळवून लावले. ही बातमी कळताच राजे राजापूरहून त्वरित संगमेश्वरास आले. तानाजींच्या सैन्यतुकडीचा सन्मान करून त्यांनी अनेक गुन्हे केलेल्या सूर्यरावावर अतिशय राग आलेला असतानाही आपला राग शांत केला आणि त्यास पुन्हा निरोप पाठविला की, ‘मी आत्ता दळवींच्या पालवणी येथे जात आहे, तू ही तिथे यावे.’ यावर सूर्यरावानेही ‘तो शिवाजीराजांच्या आज्ञेचे पालन करेल’, असा निरोप पाठविला.पालवणीवर विजय व मंडणगडाची उभारणीराजापूरहून वेगाने सुमारे ६० कि.मी. उत्तरेस असलेल्या संगमेश्वरास आलेले शिवाजीराजे, पुन्हा उत्तरेकडे सुमारे ९० कि.मी.वर असणाऱ्या पालवणी येथे पोहोचले. पालवणीचा संपूर्ण प्रदेश ताब्यात घेऊन त्याच्या उत्तरेस सुमारे ७ कि.मी. वर असलेल्या चिरदुर्ग (चित्रदुर्ग) नावाच्या ठाण्याची दुरुस्ती केली व ‘मंडणगड’ असे त्याचे नामकरण केले.सूर्यरावाचा बीमोड व प्रभावळीवर ताबासूर्यराव सुर्वे दिलेल्या वचनानुसार पालवणी येथे आला नाही. आणि राजे गेल्याचे पाहून सूर्यरावाने आपल्या सैनिकांना घरी पाठविले. ही बातमी कळताच क्षणी, राजांनी पालवणीहून आपल्या वेगवान पायदळासह घनदाट जंगलातून मार्गक्रमण करत शृंगारपूरवर हल्ला केला. या अनपेक्षित हल्यामुळे पूर्णपणे गांगरून गेलेला सूर्यराव जीव मुठीत धरून पळून गेला. आणि २९ एप्रिल १६६१ रोजी राजांनी शृंगारपूर जिंकून घेतले. सूर्यरावाच्या सैन्यातील अनेक सैनिक राजांच्या सैन्यात सामील झाले. शृंगारपूरचा संरक्षणकर्ता असलेला डोंगरी किल्ला ताब्यात घेऊन त्याचे नाव ‘प्रचितगड’ (प्रतीतगड) असे ठेवले. या प्रभावळी प्रांतावर त्रिंबक भास्करांची नेमणूक करून, महाड येथे २ दिवस मुक्काम केल्यानंतर शिवाजीराजे जून १६६१ मध्ये राजगडावर परत आले.बडीसाहिबाचा मक्का प्रवासशिवाजीराजांची कट्टरद्वेषी बडीसाहिबा (मुहम्मद कुत्बशाहाची मुलगी व मुहम्मद आदिलशाहाची पत्नी) ही विजापूरहून मक्का यात्रेसाठी वेंगुर्ल्याला आली. फेब्रुवारी १६६१ला ती वेंगुर्ल्याहून डचांच्या जहाजातून निघाली आणि यात्रा पूर्ण करून ९ सप्टेंबर १६६२ रोजी वेंगुर्ल्याला परत आली. (आदिलशाह व शिवाजीराजांवर दबाव आणून रायरीवर कैदेत असलेल्या इंग्रजांना सोडविण्यासाठी तिला पकडून कैद करण्याचा इंग्रजांचा विचार होता. मात्र ते शक्य झाले नाही.)कोकण मोहिमेनंतर सुमारे २ वर्षे राजांनी आदिलशाहीशी सलोख्याचे संबंध ठेवले व कैद केलेल्या इंग्रजांना जानेवारी १६६३मध्ये सोडून देऊन, राजापूरची वखार पुन्हा सुरू करण्याबाबत इंग्रजांशी दीर्घ चर्चा सुरू केली. आणि आता शायिस्ताखानाचा बंदोबस्त कसा करायचा? या विचारात मग्न झाले.