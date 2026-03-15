Shyam Manohar Marathi literature : सरकार नेमकं असतं तरी कुठे? सिंहाची चैन आणि कोल्ह्याची वणवण

श्याम मनोहरभू कंप, ज्वालामुखी, कडक उन्हाळा, कडक थंडी, धुवांधार पाऊस, वादळं, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ... खून, आत्महत्या, अपघात, घातपात, दगा, दंगे, माथेफिरूपणा, युद्ध... हाव, दुष्टपणा, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, माज, हलकटपणा, घोटाळे, लबाडी... इतके!इतके!! जन्मदर मृत्युदरापेक्षा जास्त आहे. पृथ्वीवर व्यक्ती आहेत. पृथ्वीवरच्या व्यक्ती संपत नाहीयेत. उरताहेत. खूप उरताहेत. कमी संपताहेत. पृथ्वीवर व्यक्ती उरल्यात, उरताहेत.आनंद? हर्ष? आश्चर्य? विचित्रपणा? निश्चित भावना ठरत नाही. निसर्गाचा नियम काय आहे? मेंदू, जागा राहा. मेंदू, शोध. मेंदू, शोध लाव.संस्कृती म्हणाली, ‘‘भले! भले!’.कोल्हा आणि सिंह‘‘दोस्ता कोल्होबा, ये, ये जवळ ये. घाबरू नकोस. मी माझी नवीन गोष्ट तुला सांगणार आहे. ये, जवळ. बिल्कूल घाबरू नकोस.’’कोल्ह्याने सिंहाकडे लक्ष देऊन पाहिले. सिंहाचा जबडा प्रेमळ दिसत होता, आयाळ प्रेमळ दिसत होती, भव्य लांबडा देह... सबंधच्या सबंध प्रेमळ दिसत होता, आवाजही प्रेमळ होता. सिंह माझ्याशी ‘पॉलिटिक्स’ तर खेळत नाही ना? लबाडी तर करत नाही ना? लबाडी आणि सिंह? सिंह लबाडी करत असेल, तर मी दहा लबाडी करेन! पशुंमधे मलाच फक्त लबाड म्हणतात. सिंहाला कुणीच लबाड म्हणत नाही. बघूया.कोल्हा सिंहाजवळ गेला.‘‘कोल्होबा, हे जंगल सरकारनं माझ्यासाठी राखीव ठेवलेय. सरकार माझे संरक्षण करते. मी सुरक्षित आहे. सरकार मला पोटभर ताजे मांस देते. सरकारने माझ्यासाठी चार माद्याही जंगलात ठेवल्यात. सरकार माझ्यासाठी एवढं का करते? सांग बरं.’’‘‘नाही सूचत. तूच सांग.’’‘‘सरकारला एक वैज्ञानिक सत्य कळलंय. पृथ्वीवरचे पर्यावरण चांगले राखायचे असले, तर माझी काळजी घेतली पाहिजे. माझी वीण वाढली पाहिजे. अशी माझी नवी गोष्ट आहे. बरं, कोल्होबा, मी आताच पोटभर ताजं मांस खाल्लंय. मला गुंगी आलीय आणि हे बघ, तू आता वाचलास, पण पुन्हा येऊ नकोस. सरकार तुला गोळ्या घालेल. जा! पळ!’’ कोल्हा जीव खाऊन पळाला.एका ठिकाणी थांबला. सरकारने सिंहाला सगळ्या सोयी दिल्यात. मला का नाही? सरकारशी भांडायचं, सोयी मिळवायच्या. सरकार.. कुठे असतं? कुठे असतं? सिंहाला विचारायला हवं होतं. आता जावं तर सरकार मला गोळ्या घालेल, सिंह म्हणालाय. सरकार भयंकरच दिसतं. गोळ्या घालतं. सरकार काय आहे. कुठे असतं.. एकदा पाह्यलं पाहिजे. सिंह जसा आज माझ्याशी प्रेमाने वागला, तसं एखाद्या वेळेस सरकार माझ्याशीही प्रेमाने वागेल, माझ्या सोयी करेल. सरकार.. कुठे?... कुठे?कोल्ह्याला एक मोठा दगड दिसला.‘‘दगडा...’’‘‘शट्प. नीट बोलता येत नाही का? बिनडोक व्यक्तीला दगड म्हणतात. कळत नाही का?’’‘‘सॉरी, दगडजी..’’‘‘असं नीट बोलायचं..’’‘‘एक विचारायचं होतं’’‘‘हं, विचार!’’‘‘सरकार कुठं असतं?’’‘‘मी छोटा, हातात धरण्याजोगा असतो ना, तर विरोधकांनी मला सरकारवर फेकलं असते. मी मोठा म्हणून वाचलो. तरीही व्यक्ती मला कुठे ना कुठे वापरणार. व्यक्तीचा भरवसा नाही हां! शिल्पकाराने मला वापरले तर, मजा येईल.’’‘‘सरकार कुठे असते’’.Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.‘‘ते नाही मला माहीत’’ कोल्हा भटकत राहिला.नदी भेटली. कोल्हा पाणी प्याला. कोल्ह्याला त्याची गोष्ट आठवली. कोल्हा नदीचे पाणी पित होता. खालच्या बाजूला शेळी पाणी पित होती. कोल्हा शेळीला म्हणाला, ‘‘तुझं उष्टं पाणी होतंय. दूर हो.’’ शेळी म्हणाली, ‘‘तू वरच्या बाजूला पाणी पितोयस. आधी नदी तुला येते आहे. नंतर नदी माझ्याकडे येते. तुझंच उष्टं पाणी मला प्यावं लागतंय.’’ कोल्हा चिडून म्हणाला, ‘‘मला उलटं बोलतेस?’’ आणि कोल्ह्यानं शेळीवर झडप घातली. कोल्हा मनात म्हणाला, ‘‘जगणं असं आहे. दोन घ्यायचे अन् दोन द्यायचे. दगड अपमान करणार.. देणार. मी शेळीला मारणार. घेणार.’’ कोल्हा थोडा वेळ गप्प राहिला. सरकार शोधायचंय या विचाराने भानावर आला.‘‘नदी मॅडम, एक विचारू?’’‘‘विचार.’’‘‘सरकार कुठे असते?’’‘‘सरकार!’’ नदी खेदाने म्हणाली, ‘‘गेली पन्नास वर्षे वेगवेगळी सरकारे म्हणताहेत, मला स्वच्छ, शुद्ध करायचे. यूसलेस’’‘‘सरकार कुठे असते?’’‘‘ते नाही मला माहीत.’’कोल्हा गोंधळला. काय करावे? आपल्या बांधवांच्यात जावे. त्यांना सरकारने सिंहाची कशी चैन केलीय, सिंहणीही पुरवल्यात, हे सांगावे. सरकारकडून आपणही सगळ्या सोयी मिळवूया, सांगावे. सरकार शोधूया, सांगावे. कोल्हा विचार करत बांधवांकडे जाऊ लागला. अचानक थांबला. त्याला निळ्या कोल्ह्याची गोष्ट आठवली. नको बांधवांकडे जायला. निळ्या कोल्ह्याला ठार केले, तसे मला करतील. बांधवांकडे नको जायला. कोल्हा चिंताक्रांत झाला. बांधवांकडे नाही जायचे. आपले आपण सरकार शोधायचे. सरकारकडून माझी, फक्त माझी सोय, सोयी करून घ्यायच्या. कोल्हीणही मिळवायची. कोल्ह्याला हुरूप आला.‘‘कुत्र्या...’’‘‘मूर्ख! नीट बोलता येत नाही का? एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला अपमान करताना कुत्र्या म्हणते. जा नाही तर फाडून खाईन.’’कोल्हा घाबरला, दगडा, दगडजीचे आठवले. चुकले आपले. विसरले कसं?सावरून कोल्हा म्हणाला, ‘‘सॉरी. चुकलो मी. माफी मागतो. कुत्रारावसाहेब, माफ करा, मला एक माहिती हवी.’’‘‘हा. ठीकंय. विचार.’’‘‘सरकार कुठे असते?’’.‘‘आमच्यात दोन जाती असतात. मुख्य दोन जाती. एक पाळलेलं. दुसरी जात, रस्त्याने भटकणारी जात. मी स्ट्रीट डॉग आहे. व्यक्तीने पाळलेला कुत्रा किंवा कुत्री तशी लकी असते. मालक व्यक्ती त्याच्या कुत्र्याला कुत्रीला नाव ठेवतात, लाड करतात, खेळवतात, चांगलं खाऊ-पिऊ घालतात. ‘स्ट्रीट डॉग’ एखाद्या गल्लीत भटकत राहतात. मिळालं तर खायचं. कुणी खायला बिस्किटं देतं, फिस्किटं देतं, मांसही कधीतरी. त्यात स्कूटर, कार, कुणी एकटी व्यक्ती दिसली, तर उगाच थोडा वेळ भुंकायचं. कुणी दगड हाणतात. फार वाईट असतं जीणं स्ट्रीट डॉगचं. पोलिसही कधी कधी पकडतात. वाईट-वाईट. पाळीव कुत्रा मालक आला जवळ की, खूश... शेपूट हालवतो, मालकाच्या अंगावर उडी घ्यायची. मालक कुरवाळतो. चैन असते पाळीव कुत्र्याची. पाळीव कुत्रा आजारला तर कुत्र्याच्या डॉक्टरकडनं औषध. स्ट्रीट डॉग आजारला तर कुत्रंही विचारत नाही. आमच्या कुत्र्यांच्या जातीत खूप विषमता आहेच जगण्यात. तुमच्या कोल्ह्यांच्या जातींत विषमता नसते. लकी आहात तुम्ही.’’‘‘सरकार कुठे असते?’’‘‘सरकार मला माहीत नाही. व्यक्ती माहीत आहेत. मालक व्यक्ती असला की, शेपूट हालवायचं. बिनओळखीतली व्यक्ती भेटली की भुंकायचे, ओळखीची व्यक्ती भेटली की भुंकायचं नाही.’’‘‘निघतो. बाय’’कोल्हा धीर धरून भटकत राहायला.‘‘कोंबडीताई, एक विचारू?’’‘‘हं’’.‘‘सरकार कुठं असतं?’’‘‘आमचं जिणं सांगत्ये. खुराडं असतं, त्यात लई कोंबड्या एकत्र असतात. मालक खाणे देतो, पाणी देतो, आजारपणात औषध देतो. मी खंडेगावातली कोंबडी आहे. आम्ही पाच जणी आहोत. खुराडं नाही. रात्री टोपलीखाली. मालक दाणापाणी देतो. अंगणात हिंडायचं. दाणा सापडला, खायचा. एक महत्त्वाचं आमचं काम म्हणजे, अंड द्यायची. मालक अंडी विकतो. कधी कधी अंडी उबवायची. पिल्लं होतात. जपायची. घारी टपून असतात पिल्लासाठी. पिल्लांना सांभाळत अंगणात हिंडायचं. मजा असते. आणि कोंबडी खुडूक होते. अंडी देत नाही. मग मालक आमची मान मुरगाळतो, पंख तोडतो, कापतो. त्याला चिकन म्हणतो आणि खातो मिटक्या मारत...’’‘‘सरकार कुठं असतं?’’‘‘सरकार! नाही माहीत.’’‘‘निघू?’’‘‘थांब.’’‘‘हं. मला एक सांग. व्यक्ती कोंबडी खातो, बकरी खातो. मेंढी खातो. बोकड खातो, आमची अंडी खातो. व्यक्ती वाघ, सिंह यांना खात नाही. आमच्यासारख्या गरिबांना का खावे? आँ?’’कळवळून कोल्हा म्हणाला, ‘‘नाही हे कोडं उलगडत.’’कोल्हा निघाला. कोण ती व्यक्ती. नशीब आपल्याला खात नाही.‘‘आदर्श सभ्यते, मला सरकार कुठाय ते सांग. सरकार सिंहाची सोय करते, माझी करेल?’’‘‘कोल्होबा बेटा, तुझी सर्व सोय सरकार करेल आणि असे होईल, तेव्हा मी जन्माला येईन असे आहे काय ते?... हेच मला कळत नाहीय.’’‘‘संस्कृती आजी, तू तरी सांग.’’‘‘कोल्होबा, सरकार वगैरेत, तुझ्यात, कशातच मी ध्यान देत नाही. तुझ्यातर्फे व्यक्तींनी काही सृष्टीरहस्य शोधून काढलं तर... माझा जिवंतपणा रसरसणार?’’काय करावं? कोल्हा भटकू लागला.काय करावे कोल्ह्याचे? पुढे काय? गोष्टी करणारा अडकला. विचार नाही करायचा. आपोआप यायला हवे. आपोआप येत नसेल, तर लिहिणं कृत्रिम. जे जे माहीत आहे, त्यातून गोष्ट करणारा ध्यानातर्फे भटकू लागला. जे जे माहीत आहे, ते गोष्ट करणाऱ्यांचे भांडवल असते. भांडवल वापरायचे, नफा मिळाला पाहिजे. नफा म्हणजे.. माहीत नसलेले शोधायचे...आयडिया!पुढे असे - ‘‘कोल्होबा, तुझी गोष्ट जो करतोय, त्यालाच विचार... सरकारचे,’’ कल्पकता म्हणाली.कोल्हा म्हणाला ‘‘पार्टनर, आता तूच सांग सरकारबद्दल’’पार्टनर सुचून लगेच उत्तरला, ‘‘कोल्होबा, माझ्या गोष्टीच्या प्रिय पात्रा, सरकार काय, कुठे...असते, क्षणात नेटवरनं माहिती मिळेल. मला माहितेय, मीच रचलंय, तुला सिंहाप्रमाणे सरकारडून सर्वसोयी हव्यात.’’होय पार्टनर आणि पार्टनर, तू मला ‘प्रिय पात्र’ म्हणालास, पात्र का असेना, वास्तव नसेना का, पण मला आनंद झालाय.‘‘कोल्होबा माझ्या गोष्टीच्या प्रिय पात्रा.. पृथ्वीवरच्या सर्व सभ्यतांची सरकारे खूप आणि मोठी मोठी आश्वासाने देतात. कोल्हाबा, माझ्या प्रिय पात्रा, कोणतीच सरकारे आश्वासाने नाही रे पूर्ण करत.’’कोल्ह्याने ठरवले, आता सिंहाकडेच जायचे. त्यालाच विचारायचे सरकारबद्दल. सिंह म्हणालाय, येऊ नकोस... तुला धोका आहे. माझं संरक्षण करणाऱ्यापासून... असू दे धोका होईल ते होईल. कोल्हा सिंहाच्या ठिकाणी गेला. सिंह नव्हता.काही ओले, काही सुकलेले, काही लाल, काही खूप काळे... रक्त होते. कोल्हा घाबरून गेला.रक्त म्हणाले, ‘‘कोल्होबा, काल रात्री तीन व्यक्ती आल्या, त्यांनी सिंहाला गोळ्या घातल्या. सिंहाला ठार केले. त्या फाडले पूर्ण. कातडे बाहेर काढले, अवयव सुटे केले. हाड न् हाड मोकळे केले. मी थोडे ओले आहे, अजून थोड्या वेळात शुष्क काळे होऊ.’’टीव्हीवरची बातमी - चॅनेल म्हणाले, ‘‘अशिक्षित सिंहाची अज्ञात व्यक्तींनी हत्या केली, असं अलीकडे खूप घडतंय. सिंहाच्या कातड्याला खूप मूल्य आहे. सिंहांचे अवयव आणि हाडे ह्यांच्या औषधात खूप उपयोग असतो. पोलिस तपास चालू आहे.’’वास्तव म्हणाले, ‘‘व्यक्ती सृष्टीतल्या प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग करू पाहतेय.’’गोष्ट करणारा मनात म्हणाला, ‘‘कोल्ह्याचे पुढे काय? माझी कल्पनाशक्ती वास्तवाने जखमी झाली आहे.''(क्रमशः). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.