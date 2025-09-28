सप्तरंग

नात्यांच्या भीतीचं रूपक

‘टुगेदर’ नात्यांच्या द्वंद्वात्मक ताणांना, कमिटमेंटची भीती आणि सहअवलंबित्वाच्या गुंतागुंतीवर आधारित रूपकात्मक भयपट आहे.
Together Movie

Together Movie

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.com

‘टुगेदर’ आपल्या रूपकाला फक्त कथानकाच्या पातळीवरच नाही, तर दृश्यशैली आणि रचनेच्या सूक्ष्म साधनांतूनही जिवंत करतो. प्रेक्षकाला तो अनुभव सतत जाणवतो. एकीकडे आकर्षण आणि जवळीक तर दुसरीकडे घुसमट आणि तुटकपणा. हाच विरोधाभास चित्रपटाच्या सौंदर्याचं आणि विचारमूल्याचं केंद्र आहे.

Loading content, please wait...
movie
drama
Relationship
emotional support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com