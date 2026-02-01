Marathi Book : मिठाच्या इतिहासाची अनोखी सफर: 'चिमूटभर मिठाची पसाभर कहाणी'

संपदा सोवनी मीठ हा रोजच्या जेवणातील एक अत्यावश्यक, पण तितकाच खिसगणतीत न राहणारा, असा विरोधाभासी पदार्थ! स्वयंपाकात जास्त न लागणारा, पण नसला तर स्वयंपाकच होऊ शकणार नाही असा एक खूप महत्त्वाचा पदार्थ. अत्यंत स्वस्त अशा या मिठाची स्वतःची काही गोष्ट असेल असा विचारही आपल्या मनात येत नाही. मात्र, मिठाची स्वतंत्र गोष्ट आहे ही केवळ जाणीव करून देणारे नव्हे, तर तिचे सर्वसामान्यांना अजिबात माहिती नसलेले अनेक पैलू उलगडून दाखवणारे पुस्तक म्हणजे, ‘चिमूटभर मिठाची पसाभर कहाणी’! लेखिका आशा उगांवकर यांनी प्राचीन काळापासून आताच्या आधुनिक काळापर्यंतचा पट डोळ्यांसमोर ठेवून मिठाशी संबंधित विविध विषयांचे केलेले हे माहिती-संकलन आहे. .मीठ हे मीठ या स्वरूपात जेव्हा माहिती नव्हते आणि ते बनवण्याच्या पद्धतीही ज्ञात नव्हत्या, तेव्हापासूनचा संक्षिप्त इतिहास या पुस्तकात वाचायला मिळतो. माणूस शिकारी अवस्थेत असताना क्षारयुक्त मातीचा होणारा वापर, मीठ उत्पादनाच्या अगदी जुन्या पद्धती व जुना लिखित इतिहास, मिठावर लावला जाणारा कर, तसेच मिठाचा चलन म्हणून केला जाणारा वापर, मिठाचा व्यापारी मार्ग (सॉल्ट रूट) ही माहिती लक्षवेधी आहे. आज मिठाचे उत्पादन कुठे कुठे व कसे केले जाते, हेही जाणून घेण्याजोगे आहे. मुंबईजवळील मिठागरे, ती कमी का झाली, महाराष्ट्रात आणि भारतातही इतर ठिकाणी होणारे उत्पादन, गुजरातमधील मीठ उत्पादनाचे देशातील महत्त्वाचे स्थान... यांची माहिती देऊन लेखिका थांबत नाही, तर मिठागरांतील कामगारांचे जीवन, काम करताना त्यांना येणाऱ्या अडचणी, त्यात स्त्रियांचा असलेला मोठा वाटा, यांचीही चर्चा त्यांनी या पुस्तकात केली आहे. ब्रिटिशांनी मिठावर लावललेला कर आणि महात्मा गांधींची दांडीयात्रा, यांची शालेय अभ्यासक्रमात काहीशी ओळख होते. परंतु, स्वातंत्र्यापूर्वीचे मिठाशी संबंधित कायदे, दडपशाही आणि त्या विरोधातील लाट, हा आधुनिक इतिहास या पुस्तकात थोड्या अधिक संदर्भांसह आला आहे..New Marathi books : नव्या मराठी पुस्तकांचे स्वागत: अज्ञात कथा, शौर्यगाथा आणि जीवनाचे रंग.पूर्वी ‘आयोडिनयुक्त मिठा’हून अधिक काही माहीत नव्हते. मीठ आयोडिनयुक्त का हवे, हे समजावून सांगण्यासाठी दीर्घ काळ प्रयत्न करण्यात आले. बाजारातून मीठ आणायचे म्हटल्यावर समजुतीचा कोणता गोंधळ होण्यास वावच नव्हता. आता मात्र मिठाचे विविध प्रकार प्रचलित आहेत. ते सोशल माध्यमांमुळे सर्वज्ञात होऊन त्यांनी सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरात शिरकावही केला आहे. ‘रॉक सॉल्ट’, ‘पिंक सॉल्ट’, ‘फ्लेकी सॉल्ट’ आणि अगदी निरनिराळ्या स्वादांच्या मिठांच्या वापरापर्यंतची ही विविधता आहे. भारताबाहेर होणाऱ्या मीठ उत्पादनातील वेगळेपण हा त्या दृष्टीने वाचावा असा भाग आहे. ठिकठिकाणी असलेले मिठाने व्यापलेले प्रदेश, क्षारयुक्त तलाव, क्षारयुक्त वाळवंटे, लवणस्तंभ, यांविषयी लिहिताना त्या-त्या मुद्द्याची शास्त्रीय माहिती सोप्या शब्दांत आली आहे. मिठाचे साहित्यात असलेले स्थान- मिठाचा संदर्भ असलेल्या म्हणी, वाक्प्रचार, यांचे रंजक उल्लेख संक्षिप्तरूपात आहेत..आशा उगांवकर यांनी यापूर्वीही माहितीपर पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांची तशीच सोपी भाषा याही पुस्तकात आहे. मीठ कधी तरी मौल्यवान समजले जात असे, इतके, की त्यावरून सत्तासंघर्ष आणि युद्धापर्यंत प्रकरणे गेली होती, ही माहितीच मुळात आज आश्चर्यकारक वाटावी अशीच! या दृष्टीने कधीही विचार न होणाऱ्या मिठाविषयीचे हे पुस्तक म्हणजे एक छोटा ‘एन्सायक्लोपीडिया’च म्हणता येईल. जिज्ञासूंना ते निश्चितपणे वेगळे वाटेल!.पुस्तकाचे नाव : चिमूटभर मिठाची पसाभर कहाणीलेखिका : आशा उगांवकरप्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ११२ मूल्य : १७५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.