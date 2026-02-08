Premium|Union Budget India: आम बजेट अर्थसंकल्पाची महत्त्वाची भूमिका हरवली का?

प्रियदर्शन, saptrang@esakal.comस्व तंत्र भारताचा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करणारे अर्थमंत्री शण्मुगम चेट्टी यांना, आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडल्यानंतरच राजीनामा द्यावा लागला होता. असे सांगितले जाते, की त्यांच्या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या चुकीची किंमत त्या वेळी त्यांना मोजावी लागली आणि नेहरूंनी त्यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच शण्मुगम चेट्टी हे ब्रिटिश राजवटीबाबतही अतिशय उदार होते आणि खासगी भांडवलाबाबतही. असे म्हटले जाते, की ‘मिश्र अर्थव्यवस्था’ हा शब्दप्रयोग त्यांनीच प्रथम आपल्या अर्थसंकल्पात वापरला होता..खरे तर त्या काळात जेव्हा अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी येत असत, तेव्हा त्यांचा ब्रीफकेसच सगळ्यांच्या हृदयाची धडधड वाढवत असे. तो काळ अर्थातच नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे दिवस असल्याचा होता आणि कोटा-परवाना राजपासून ते करांच्या निर्धारणापर्यंत सरकारची भूमिका अशी होती, की येणाऱ्या काळात अर्थव्यवस्था कोणते स्वरूप घेणार आहे, हे त्यामुळे ठरवले जात असे; परंतु १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाचा काळ सुरू झाल्यावर सरकारने अनेक नियंत्रणं संपवली आणि हळूहळू अर्थसंकल्प हा पूर्वीसारखा श्वास रोखून पाहण्याची बाब राहिली नाही;परंतु मागील काही दशकांत अर्थसंकल्प अधिकच अप्रासंगिक ठरला आहे का? भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीच्या सुरुवातीच्या वर्षांत ज्या पंचवार्षिक योजनांची महत्त्वाची भूमिका होती आणि ज्यासाठी योजना आयोगासारखी संस्था अस्तित्वात होती, त्या आता मागे पडल्या आहेत. योजना आयोग बरखास्त करून नीती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश क्षेत्रे खासगी भांडवलासाठी खुली करण्यात आली आहेत आणि सरकार त्यांच्यासाठी काही सवलती उपलब्ध करून देण्यापलीकडे अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी घोषणा करू शकत नाही. करांचा विषयही आता ‘जीएसटी परिषदे’च्या हवाली करण्यात आला आहे. अनेक कल्याणकारी योजना विविध राज्यातली सरकार आपल्या राजकारणानुसार आणि निवडणुकांच्या गरजेनुसार मध्येच जाहीर करतात. महिला किंवा शेतकऱ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्यांकडून ज्या अनुदानांची घोषणा होते, त्या बहुतांश वेळा अर्थसंकल्पापूर्वीच जाहीर केल्या जातात आणि अर्थसंकल्प फक्त त्यासाठी निधी उभारण्याचा हिशेब मांडण्यापुरता उरतो. सामान्य लोकांची अर्थसंकल्पातील उत्सुकता इतकीच उरली आहे की, त्यांना आयकरात किती सूट मिळते आणि कुठून मिळते..Budget 2026 Analysis : यंदाचा 'अर्थसंकल्प' मध्यवर्गीय, ज्येष्ठ नागरीक, शेतकरी अन् गुंतवणुकदारांसाठी नेमका कसा?.२०२६-२७साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प मात्र आयकराच्या बाबतीतही शांत राहिला. गेल्या वर्षीच सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करण्याची घोषणा केली होती आणि कदाचित त्यामुळे यंदा कोणत्याही नव्या घोषणेची गरज नाही, असे सरकारला वाटले असावे; पण मग या अर्थसंकल्पात असे काय होते, जे एखाद्या धोरणात्मक बदलाची किंवा नव्या सुरुवातीची खूण देत होते? पूर्णपणे नैराश्यात बुडालेल्या आपल्या कृषी क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने काही आशा दिली का? उद्योगांसाठी यात कोणती मोठी सवलत होती का? आजकाल अर्थमंत्री ज्या लांब आणि गुंतागुंतीच्या वाक्यरचनेत अर्थसंकल्प सादर करतात, त्यातून अशा थेट दिलासा मिळण्याच्या बाबीचा शोध घेणे कठीण काम आहे. त्यांच्या घोषणा विविध अटींनी बांधलेल्या असतात आणि त्यांचा ‘टाइम फ्रेम’ही एका वर्षाचा नसून पाच वर्षांचा असतो. या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्र्यांनी अशाच अनेक घोषणा केल्या आहेत, ज्या पाच वर्षांच्या खर्चाचा विचार करून करण्यात आल्या आहेत.हे काही नवीन नाही. मागील काही वर्षांचे अर्थसंकल्प पाहिले तर लक्षात येईल की त्यांत अनेक घोषणा थेट पाच वर्षांसाठी, काही तर दहा वर्षांसाठी केल्या जातात. नंतर त्या घोषणांचे पुढे काय झाले, हे पाहणारे कोणीच नसते. उदाहरणार्थ, २०१४ मध्ये पंतप्रधानांनी पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. ११ वर्षांनंतरही हे लक्ष्य साध्य झालेले नाही, तरीही अर्थमंत्री मागील अर्थसंकल्पांत त्याचा उल्लेख करताना दिसतात..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.२०१५मध्येच बुलेट ट्रेनची चर्चा सुरू झाली होती. मुंबई आणि अहमदाबाददरम्यान धावणारी ही ट्रेन कदाचित २०२२ पर्यंत धावेल; पण आता असे कळते आहे, की येत्या काळात ती कदाचित एखाद्या लहानशा अंतरावरच धावू शकेल. याकडेही लक्ष जात आहे की काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जात असे, तो आता रद्द करून मुख्य अर्थसंकल्पाचा भाग करण्यात आला आहे. तरीही या अर्थसंकल्पात अशा स्वरूपाच्या रेल्वेसाठी सात उच्च-गती कॉरिडॉर वगळता कोणतीही मोठी घोषणा दिसून येत नाही.मग आपण ज्या कुतूहलाने आणि लक्षपूर्वक पाहतो, तो अर्थसंकल्प आता उरलेलाच नाही का? अर्थसंकल्पाने आपली उद्दिष्टे गमावली आहेत का? तो फक्त एका वर्षाच्या आत करण्यात येणाऱ्या राजकीय घोषणा आणि आर्थिक गरजा यांमधील दरी भरून काढण्याचा एक प्रयत्न उरला आहे का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा नववा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा त्यात दहा वर्षांचे एक दृष्टिपत्र मांडण्यात आले होते..तेव्हाही भारताला पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य जाहीर करण्यात आले होते. हे वेगळेच की अवघ्या एका महिन्यात त्या अर्थसंकल्पाला अनेक रोलबॅक पाहावे लागले. एकूणच, अर्थसंकल्पाला अतिशय गांभीर्याने घेण्याची जी परंपरा आहे, ती अगदी दुसऱ्याच दिवशी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्विटने मोडून काढली आहे. भारत आणि भारतीय पंतप्रधानांचे कौतुक करत आणि टेरिफ कमी करण्याची घोषणा करत त्यांनी सांगितले, की भारत पाच वर्षांत अमेरिकेकडून पाचशे अब्ज डॉलर्सची खरेदी करेल. प्रश्न असा आहे, की यासाठी अर्थसंकल्पात काही तरतूद आहे का, की ही खरेदी खासगी भांडवलावर सोडून देण्यात आली आहे? या सगळ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की आता ‘आम बजेट’ फारसे खास उरलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 