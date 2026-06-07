Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comचीन आणि अमेरिकेची तुलना करताना अमेरिका अजूनही संशोधन, मूलभूत नवकल्पना आणि अत्याधुनिक ‘एआय’ मॉडेल्समध्ये आघाडीवर आहे. साध्या भाषेत सांगायचं, तर अमेरिका अनेकदा नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध लावते, तर चीन ते तंत्रज्ञान प्रचंड वेगानं आणि प्रचंड प्रमाणावर वापरून स्वस्त करून दाखवतो. पण आता चीन संशोधनात सुद्धा प्रचंड वेगानं प्रगती करतोय. अनेक लोक अजूनही अमेरिकेला तंत्रज्ञानात एकमेव सुपरपॉवर समजतात पण परिस्थिती वेगळी आहे.तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गेल्या १०-१५ वर्षांत जगात सर्वांत मोठी स्पर्धा जर कोणामध्ये सुरू असेल, तर ती अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये आहे. एकेकाळी अमेरिका ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबॉटिक्स, सेमिकंडक्टर्स, इंटरनेट आणि सॉफ्टवेअर या सगळ्या क्षेत्रांची निर्विवाद नेता मानली जायची. पण आता चीन इतक्या वेगानं पुढे येतो आहे, की अनेक क्षेत्रांत तो अमेरिकेला थेट टक्कर देतो आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये त्यानं आघाडीही घेतली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात अमेरिकेकडे अजूनही खूप मोठी ताकद आहे. कारण जगातल्या अनेक मोठ्या ‘एआय’ कंपन्या अमेरिकेत आहेत. उदाहरणार्थ ओपन ए आय, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि अँथ्रो्पिक या कंपन्यांनी जनरेटिव्ह एआय मध्ये मोठी झेप घेतली आहे. चॅटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड यांसारखी मॉडेल्स अमेरिकेत विकसित झाली. पण चीनही मागे नाही. चीनमध्ये बायडू, अलीबाबा, टेनसेन्ट आणि डीपसीक यांच्यासारख्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर ‘एआय’ विकसित करताहेत. विशेषतः डीपसीक या कंपनीनं कमी खर्चात शक्तिशाली ‘एआय’ मॉडेल तयार करून जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..चिनी मॉडेल्स ओपन सोर्स‘एआय’ साठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डेटा. इथं चीनला मोठा फायदा मिळतो. चीनची लोकसंख्या १.४ अब्जपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ऑनलाइन व्यवहार, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स यामधून प्रचंड प्रमाणात डेटा तयार होतो. ‘एआय’ शिकवण्यासाठी हा डेटा खूप मौल्यवान असतो. अमेरिकेकडे उत्कृष्ट संशोधन आहे, पण चीनकडे प्रचंड डेटा आणि मोठ्या प्रमाणात प्रयोग करण्याची क्षमता आहे. आता चीनही संशोधनात खूपच प्रगत झाला आहे. शिवाय चीनचं ‘एआय’ वापरणं अमेरिकेच्या ‘एआय’च्या तुलनेनं ५-६ पटीनं स्वस्त आहे. उदाहरणार्थ १० लाख टोकन्ससाठी अमेरिकेत ५.५ डॉलर्स मोजावे लागतात तर चीनमध्ये फक्त ३८ सेंट्स द्यावे लागतात. यामुळे अमेरिकन मॉडेल्स आज जरी जास्त प्रगत असली, तरी जगभर आणि अगदी अमेरिकेतसुद्धा अनेक कंपन्या, विद्यार्थी आणि संशोधक चिनी मॉडेल्स जास्त वापरतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे अनेक चिनी मॉडेल्स ओपन सोर्स म्हणजे विनामूल्य आहेत.चीनची आघाडी स्पष्टपरवाच ओपन ‘एआय’च्या सॅम ऑल्टमननं एक प्रक्षोभक विधान केलं. ‘‘एआय’ वापरणं कर्मचाऱ्यांपेक्षा स्वस्त पडेल,’ असं समजून अनेक कंपन्यांनी लाखो कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं. पण प्रत्यक्षात ‘एआय’ महाग पडत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना असं घाईघाईनं काढून टाकणं बरोबर आहे का, असा त्यानं सवाल विचारला. रोजगाराच्या संदर्भात त्यामुळे अनेक चर्चा सुरू झाल्या. पण चिनी मॉडेल्स खूप स्वस्त पडत असतील तर पुन्हा रोजगाराचा प्रश्न उभा राहीलंच. रोबॉटिक्सच्या क्षेत्रात तर चीनची प्रगती प्रचंड वेगवान आहे. २०१० च्या दशकात चीनला ‘जगाचा कारखाना’ म्हटलं जायचं कारण तिथे स्वस्त मजुरांच्या मदतीनं उत्पादन केलं जायचं. पण आता चीननं मोठ्या प्रमाणावर रोबोट्स वापरायला सुरुवात केली आहे. आज जगात दरवर्षी बसवल्या जाणाऱ्या औद्योगिक रोबोट्सपैकी जवळपास ५० टक्के रोबोट्स चीनमध्ये बसवले जातात. कार उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी उत्पादन, सोलर पॅनल्स आणि सेमिकंडक्टर्स या क्षेत्रांत हजारो कारखाने अत्यंत स्वयंचलित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात चीनची आघाडी स्पष्ट दिसते. ‘बीवायडी’ या कंपनीचे कारखाने मोठ्या प्रमाणात रोबोट्स वापरतात. काही उत्पादन लाइन्सवर मानवी हस्तक्षेप अत्यंत कमी असतो. अनेक ठिकाणी वेल्डिंग, पेंटिंग, असेंब्ली आणि गुणवत्ता तपासणी हे काम रोबोट्स करतात..विद्यापीठं आणि उद्योगात समन्वयअमेरिकेकडेही रोबोटिक्समध्ये मोठी ताकद आहे. विशेषतः टेस्ला, बॉस्टन डायनॅमिक्स आणि एनव्हिडिया यांसारख्या कंपन्या जगभर प्रसिद्ध आहेत. पण चीनचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो एखादं तंत्रज्ञान विकसित झाल्यावर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर खूप वेगानं करतो. इंडस्ट्री ४.० बद्दल बोलायचं झालं तर ही संकल्पना म्हणजे कारखान्यांमध्ये ‘आयओटी’ (Internet of Things), ‘एआय’ रोबोटिक्स, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, बिग डेटा आणि ऑटोमेशन यांचा एकत्रित वापर. म्हणजे मशीन एकमेकांशी बोलतात, स्वतः डेटा गोळा करतात, समस्या ओळखतात आणि काही निर्णयही घेतात. अमेरिकेनं इंडस्ट्री ४.० मधल्या अनेक मूलभूत तंत्रज्ञानांचा शोध लावला. क्लाउड कॉम्प्युटिंग, ‘एआय’ प्लॅटफॉर्म्स यांच्यामध्ये अमेरिकेची ताकद अजूनही मोठी आहे. पण चीननं याचा वापर प्रचंड प्रमाणावर केला आहे. चीनमध्ये हजारो ‘स्मार्ट फॅक्टरीज’ उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक कारखान्यांमध्ये लाखो सेन्सर्स बसवलेले आहेत. मशीनची स्थिती, तापमान, ऊर्जा वापर, उत्पादनाचा वेग अशा सगळ्या गोष्टी रिअल टाइममध्ये मोजल्या जातात. फाइव्ह जी नेटवर्कमध्ये चीननं विशेष आघाडी घेतली आहे. ‘हुवेई’ आणि ‘झेडटीई’ यांनी जगात मोठ्या प्रमाणावर फाइव्ह जी उपकरणं पुरवली. ‘आयओटी’ आणि स्मार्ट फॅक्टरीजसाठी फाइव्ह जी खूप महत्त्वाचं असल्यामुळे चीनला यात मोठा फायदा झाला.चीनची आणखी एक ताकद म्हणजे सरकारची दीर्घकालीन योजना. ‘मेड इन चायना २०२५’ सारख्या कार्यक्रमांतून ‘एआय’, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनं, सेमिकंडक्टर्स आणि प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान यावर अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली. अमेरिकेत अनेकदा कंपन्या आणि बाजारपेठ पुढाकार घेतात, तर चीनमध्ये सरकार, विद्यापीठं आणि उद्योग एकत्रितपणे काम करतात.मूलभूत संशोधन अमेरिकेतचचीनमध्ये २४/७ सतत काम करणाऱ्या डार्क फॅक्टरीज आहेत. तिथे एकही माणूस काम करत नाही. सगळी कामं अंधारातच होतात. मटेरियल यंत्रावर लोड करणं, ते काम झाल्यावर ते मटेरियल पुढच्या यंत्रावर लोड करणं आणि शेवटी क्वालिटी कंट्रोल करणं आणि गिऱ्हाइकाला डिस्पॅच करण्यासाठी स्टोअरमध्ये ठेवणं. हे सगळं करण्यासाठी क्वचितच माणूस लागतो. सगळं एआय, आयओटी आणि व्हिजन असणारे रोबोट्स यांच्या मदतीनंच होतं. तरीही अमेरिकेकडे काही महत्त्वाचे फायदे आहेत. जगातलं सर्वोत्तम मूलभूत संशोधन अजूनही मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेत होतं. Massachusetts Institute of Technology, Stanford University आणि Carnegie Mellon University यांसारख्या संस्थांमधून अनेक नवे शोध लागतात. तसंच जगभरातले उत्कृष्ट संशोधक अजूनही अमेरिकेकडे आकर्षित होतात. सेमिकंडक्टर्सच्या क्षेत्रातही अमेरिका अजून मजबूत आहे. अत्याधुनिक ‘एआय’ चिप्स तयार करण्यात निविडिया ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘चॅटजीपीटी’ सारखी मोठी ‘एआय’ मॉडेल्स चालवण्यासाठी लागणाऱ्या चिप्समध्ये ‘निविडिया’ चा मोठा वाटा आहे.एकंदरीत पाहिलं तर अमेरिका अजूनही संशोधन, मूलभूत नवकल्पना आणि अत्याधुनिक ‘एआय’ मॉडेल्समध्ये आघाडीवर आहे. पण चीन उत्पादन, औद्योगिक रोबोटिक्स, स्मार्ट फॅक्टरीज, फाइव्ह जी आणि मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी यांमध्ये झपाट्यानं पुढे जातो आहे. साध्या भाषेत सांगायचं तर अमेरिका अनेकदा नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध लावते, तर चीन ते तंत्रज्ञान प्रचंड वेगानं आणि प्रचंड प्रमाणावर वापरून स्वस्त करून दाखवतो. पण आता चीन संशोधनात सुद्धा प्रचंड वेगानं प्रगती करतोय. अनेक लोक अजूनही अमेरिकेला तंत्रज्ञानात एकमेव सुपरपॉवर समजतात, पण गेल्या १५-२० वर्षांत चीननं शिक्षण, संशोधन, पेटंट्स आणि ‘STEM’ (Science, Technology, Engineering, Mathematics) मनुष्यबळ या सगळ्या क्षेत्रांत एवढी मोठी गुंतवणूक केली आहे की काही बाबतीत तो अमेरिकेपेक्षाही पुढे गेला आहे..चिनी विद्यापीठांची आघाडीअमेरिकेत दरवर्षी साधारण आठ लाखांच्या आसपास STEM पदवीधर तयार होतात. पण चीनमध्ये हा आकडा ३५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे जवळजवळ अमेरिकेच्या ४-५ पट. चीन दरवर्षी सत्याहत्तर हजारापेक्षा जास्त STEM PhD तयार करतो, तर अमेरिकेत हा आकडा सुमारे चाळीस हजारांच्या आसपास असेल. विशेष म्हणजे चीनमधले हे पीएचडी फक्त छोट्या कॉलेजमधून येत नाहीत. त्यातले जवळपास ४५ टक्के विद्यार्थी चीनमधल्या सर्वोच्च विद्यापीठांतून बाहेर पडतात. एकेकाळी जगातल्या टॉप ट्वेन्टी किंवा टॉप फिफ्टीमध्ये फारशा चिनी विद्यापीठांचा उल्लेखही नसायचा. पण आता Tsinghua University, Peking University, Zhejiang University आणि Shanghai Jiao Tong University यांसारख्या संस्था जागतिक क्रमवारीत वेगानं वर येत आहेत. ‘एआय’ कॉम्युटर व्हिजन, रोबोटिक्स, मटेरिएल सायन्स ce आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांत अनेक चिनी विद्यापीठं आता जगातल्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये गणली जातात. काही ‘एआय’ परिषदांमध्ये तर चिनी संशोधकांचे पेपर्स आणि लेखक मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. रिसर्च पेपर्सच्या बाबतीतही चीननं मोठी झेप घेतली आहे. १९९० च्या दशकात चीनचा जागतिक संशोधनातील वाटा खूप कमी होता. पण आता संशोधन पेपर्सच्या संख्येत चीन जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. विशेषतः Science Citation Index मधल्या मूळ संशोधन लेखांच्या संख्येत चीन अमेरिकेपेक्षा पुढे गेला आहे. म्हणूनच अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे, की २१ व्या शतकातली सर्वांत महत्त्वाची तांत्रिक स्पर्धा ही अमेरिका आणि चीन यांच्यामधीलच असेल. ‘एआय’, रोबोटिक्स, आयओटी, सेमिकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि स्मार्ट उत्पादन या क्षेत्रांत पुढची काही दशकं या दोन महासत्तांमधील स्पर्धा जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं आणि तंत्रज्ञानाचं भविष्य ठरवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.