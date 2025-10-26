अन्वयार्थ अमेरिकन शट(र)डाउनचा

सप्तरंग

अमेरिकन सरकारचे शटडाउन — अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका, राजकीय तणाव वाढला, नागरिकांवर परिणाम, लोकशाही व्यवस्थेची कसोटी.
जगातील अनेक देश आणि मोठा लोकसमूह या महिन्याच्या एक तारखेच्या मध्यरात्रीपासून अमेरिकेकडे कुतूहलाने पाहत आहे, कारण जगातील सर्वांत सामर्थ्यशाली देशाचे राष्ट्रीय (फेडरल) सरकार ‘गव्हर्नमेंट शटडाउन’मुळे जवळजवळ ठप्प झाले आहे. अमेरिकेतील सुमारे २३ लाख गैरलष्करी फेडरल कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ३२ टक्के कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे, तसेच अंदाजे सात लाख कर्मचारी बिनपगारी काम करत आहेत.

