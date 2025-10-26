अन्वयार्थ अमेरिकन शट(र)डाउनचा

मोहितकुमार डागा- saptrang@esakal.comजगातील अनेक देश आणि मोठा लोकसमूह या महिन्याच्या एक तारखेच्या मध्यरात्रीपासून अमेरिकेकडे कुतूहलाने पाहत आहे, कारण जगातील सर्वांत सामर्थ्यशाली देशाचे राष्ट्रीय (फेडरल) सरकार ‘गव्हर्नमेंट शटडाउन’मुळे जवळजवळ ठप्प झाले आहे. अमेरिकेतील सुमारे २३ लाख गैरलष्करी फेडरल कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ३२ टक्के कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे, तसेच अंदाजे सात लाख कर्मचारी बिनपगारी काम करत आहेत..Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.लष्कर, सुरक्षा, हवाई वाहतूक संचालन आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शन यांसारख्या ‘जीवन आणि मालमत्ता संरक्षित करणाऱ्या’ महत्त्वाच्या सेवा वगळता, बहुतेक फेडरल सरकारी सेवा आणि कार्य सध्या बंद आहेत. शटडाउनच्या प्रत्येक आठवड्यासाठी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला सुमारे दीड हजार कोटी डॉलरचा (१.३ लाख कोटी रुपये) फटका बसण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीची व्याप्ती आणि विलक्षणता अनेकांना आश्चर्यचकित करत आहे, पण यात अमेरिकन लोकशाहीची अनोखी रचना आणि तिच्या विकासाबद्दल सार्वत्रिक महत्त्वाचे काही संकेत आहेत..जगभरात ही घटना सध्या चर्चेचा विषय असली, तरीही या प्रकारचे शटडाउन अमेरिकेसाठी पूर्णपणे नवीन नाही. १९७७ पासून २०२५ पर्यंत अमेरिकन सरकार कमीत-कमी वीस वेळा किमान एका दिवसासाठी तांत्रिकदृष्ट्या ठप्प झाले आहे. यंदाच्या शटडाउन पूर्वीही दोन प्रसंगी अमेरिकन सरकार एक आठवड्याहून अधिक काळासाठी बंद राहिले होते, ज्यामध्ये २०१८ मधील विक्रमी ३४ दिवसांचा शटडाउन समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे सरकार शटडाउन होण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकन विधिमंडळ नवीन आर्थिक वर्ष (१ ऑक्टोबर रोजी) सुरू होण्यापूर्वी वार्षिक सरकारी खर्चासाठी निधीच्या विनियोजनासाठी गरजेचे सर्व किंवा काही ‘अप्रोप्रिएशन अधिनियम’ (ज्यांची सध्याची संख्या १२ आहे.) मंजूर करण्यात अपयशी ठरते. अमेरिकन कायद्यानुसार विधिमंडळाच्या विशिष्ट मंजुरीशिवाय सरकार कोणताही खर्च करू शकत नाही, ज्यामुळे काही सक्तीचे खर्च आणि बहुवार्षिक अपवाद वगळता सर्व सरकारी उपक्रम आणि क्रियाकलाप थांबविणे भाग आहे. या वेळी परिस्थिती दोन कारणांमुळे थोडी वेगळी आहे. पहिले म्हणजे यंदा १२ पैकी एकही अप्रोप्रिएशन विधेयक मंजूर झालेले नाही, ज्यामुळे या शटडाउनचा शासनाच्या सर्व विभागांवर परिणाम झाला आहे; दुसरे म्हणजे विधिमंडळातील दोन्ही पक्षांमधील सध्याचे राजकीय मतभेद इतके तीव्र आहेत, की जलद तोडगा निघणे कठीण ठरू शकते..‘पॉवर ऑफ द पर्स’ चा मुद्दाडेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन पक्षांमधील सध्याच्या राजकीय मतभेदांचा तपशील जरी महत्त्वाचा असला, तरीही या घटनेतील सर्वांत उल्लेखनीय बाब ती कारणे नसून ही आहेत, की अमेरिकन शासकीय व्यवस्थेत अशा परिस्थितीला कसा काय वाव आहे, ज्यात सरकारचे कामकाज प्रत्यक्षात अनेक दिवसांसाठी ठप्प होते. बहुतेक आधुनिक लोकशाही देशांमध्ये सरकारने खर्च करायचा असल्यास विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. याला सामान्यतः ‘पॉवर ऑफ द पर्स’ असे म्हणतात, ज्याच्या माध्यमातून विधिमंडळाला कार्यकारी शाखेवर आर्थिक संसाधनांद्वारे नियंत्रण आणि देखरेख करता येते. तरीही अमेरिकेव्यतिरिक्त कुठल्याही देशात अशी परिस्थिती उद्भवल्याचे ऐकिवात येत नाही, कारण वेळेवर वार्षिक निधी मंजूर न होण्याची परिस्थिती आणि परिणामांमध्ये अमेरिकेत आणि इतर देशांमध्ये मोठा फरक आहे. युनायटेड किंगडम आणि भारतासारख्या वेस्टमिन्स्टर शैलीच्या लोकशाहीमध्ये सरकारी खर्चासाठी विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते, पण संसदीय परंपरा आणि बहुमतामुळे या देशांमध्ये निधी विनियोजनावर कार्यकारी शाखेचा भक्कम प्रभाव असतो आणि विधिमंडळ फारच क्वचित परिस्थितींमध्ये वेगळे मत व्यक्त करते..एकाधिकारशाहीला आळा...ब्रिटिश परंपरेनुसार विधिमंडळात निधी प्रस्तावांवरील सरकारचा पराभव अविश्वास प्रस्ताव मानला जातो, ज्यामुळे सरकार कोसळू शकते. या देशांमध्ये विधिमंडळाच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम निधी विनियोजनाच्या तरतुदीसाठी उपाय देखील सुस्थापित आहेत, ज्यांचा प्रथास्वरूप वापर केला जातो. युनायटेड किंगडम मध्ये सरकार सामान्यतः मार्च महिन्यात पहिल्या चार महिन्यांसाठी तात्पुरते विनियोजन मंजूर करून घेते, कारण व्यापक अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया जुलैपूर्वी पूर्ण होत नाही. भारतातही नवीन आर्थिक वर्षात निधी खंडित होऊ नये म्हणून सरकार वार्षिक अर्थसंकल्पासोबत ‘वोट ऑन अकाउंट’मार्फत पहिल्या दोन महिन्यांसाठी अंतरिम विनियोजन संसदेत सादर करत असे. २०१७ पासून अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा दिवस एक फेब्रुवारीला हलविल्यामुळे अंतरिम विनियोजनाची सध्या भारतात गरज लागत नाही..या उलट, अमेरिकन प्रणाली अशा निधीविषयक मतभेदांना वावच नव्हे तर कदाचित प्रोत्साहनही देते. अमेरिकेचे संविधान बनविणाऱ्या संस्थापकांनी तत्कालीन वसाहतींमध्ये ब्रिटिश राजसत्ता व तिच्या प्रतिनिधींच्या एकाधिकारशाहीचे परिणाम जवळून अनुभवले होते. स्वतंत्र अमेरिकेत सरकारच्या तीनही शाखांपैकी कोणीही असीमित अधिकार आणि शक्ती मिळवू नये म्हणून त्यांनी ‘चेक्स अँड बॅलन्स’ प्रणालीची रचना केली..निधी मंजुरीला किचकट प्रक्रियाही संकल्पना तशी जुनी होती, पण अमेरिकन संस्थापकांनी जगात प्रथमच याला राष्ट्रीय शासकीय संरचनेत ठोस स्वरूप दिले. सर्व शाखांपैकी कार्यकारी शाखा अधिक शक्तिशाली आणि अनियंत्रित होण्याची त्यांना अधिक काळजी वाटत होती, म्हणून त्यांनी सरकारी खर्चावरील नियंत्रण विधिमंडळाकडे दिले, जे जनतेच्या अधिक जवळचे आणि त्यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक विश्वासार्ह होते. त्यांनी बहुतेक निधींची मंजुरी देखील एक वर्षासाठी मर्यादित ठेवली, जेणेकरून कार्यकारी शाखेला सातत्याने विधिमंडळाच्या मान्यतेची गरज पडावी. अमेरिकन प्रशासन पद्धतीतील निवडणूक योजनेमुळे, वेस्टमिन्स्टर शैलीच्या विपरीत, कार्यकारी शाखा आणि विधिमंडळावर वेगवेगळ्या पक्षांचे नियंत्रण असण्याची शक्यता जाणूनबुजून ठेवण्यात आली, जेणेकरून हे नियंत्रण अधिक व्यापक होते. या परिस्थितीत निधी विनियोजनाबाबत दोन्ही शाखांच्या वेगवेगळ्या नीतिगत प्राधान्यांमुळे आणि निवडींमुळे मतभेद होणे स्वाभाविक आहे. दोन्ही शाखांमधील हा “महत्त्वाकांक्षा” आणि “प्रति-महत्त्वाकांक्षा”तील संघर्ष अमेरिकन संस्थापकांनी व्यवस्थेत मुद्दाम गुंफला होता. त्यामुळे अमेरिकेबाहेरील अनेक लोक जरी या शटडाउनला अमेरिकन व्यवस्थेचा दोष मानत असतील, तरीही ते एक वैशिष्ट्यही मानले जाऊ शकते..पण या ऐतिहासिक संदर्भाच्या पलीकडे देखील गेल्या ५० वर्षांत अमेरिकन राजकारणात मोठे मूलभूत बदल झाले आहेत, ज्यामुळे शटडाउनसारखी परिस्थिती प्रस्तुत होण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. राजकीय पक्षांमधील तात्त्विक मतभेद अधिक उग्र झाले आहेत, ज्यामुळे वाटाघाटी व तडजोडीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. युनायटेड किंगडम आणि भारताच्या विपरीत, अमेरिकन विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहाला (सेनेटला) देखील निधी विनियोजनविषयक निर्णयांमध्ये मत देण्याचा अधिकार आहे. सेनेटमध्ये कुठल्याही विषयाची निर्णायक समाप्ती करण्यासाठी १०० पैकी ६० सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते. हे बहुमत नसल्यास, काही मोजके सदस्य प्रस्तावांवर असहमत असल्यासही, निर्णायक निधी मंजूर करणे किचकट होते. अमेरिकेतील राजकीय ध्रुवीकरण एवढे वाढले आहे, की अलीकडच्या इतिहासात काही महिन्यांचा अपवाद वगळता कोणत्याही पक्षाला ६०-सदस्यीय बहुमत मिळालेले नाही..आदर्श टिकविण्यासाठी गरजेचेअमेरिकन विधिमंडळाला खर्चाच्या उपाययोजना केवळ मंजूरच नव्हे तर प्रस्तावित करण्याचाही अधिकार असल्यामुळे अनेक सदस्य स्वतःसाठी वैचारिक किंवा निवडणूकदृष्ट्या महत्त्वाच्या निधी प्रस्तावांवर आग्रह धरतात, ज्याला ‘इअरमार्क्स’ म्हणतात. मागील काही दशकांमध्ये अशा इअरमार्कची तीव्रता आणि वापर खूपच वाढला आहे. इअरमार्क्सवरील मतभेदांमुळे निधी विनियोजनाची पूर्ण प्रक्रिया वेगवेगळ्या सदस्यांच्या मनधरणीचा उपक्रम बनून बसते, ज्यामुळे व्यापक अर्थसंकल्पावर सहमती मिळवणे आणखी कठीण होते. सध्याचे शटडाउन आज ना उद्या संपेल याबाबत शंका नाही. मात्र, गेल्या काही आठवड्यांतील परिस्थिती हे निश्चितच दर्शवते, की मानवजातीच्या आधुनिक शासकीय संकल्पनांची अजूनही कसोटी आणि पुनःपुष्टीही होत आहे. ही परिस्थिती आपल्याला दाखवते, की लोकशाही प्रणाली अव्यवस्थित आणि गोंधळपूर्ण देखील असू शकते, पण ती अव्यवस्था कदाचित लोकशाहीचा आदर्श टिकवण्यासाठी आवश्यक असते. धोरणात्मक कल्पना आणि प्रस्तावांवर मोकळेपणाने चर्चा करणे, तडजोडीने वाटाघाटी करणे आणि उग्रपणाशिवाय सामंजस्य शोधणे हे सरकारचा गाडा अबाधित ठेवण्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे, हेही यातून स्पष्ट होते. सरते शेवटी, ही परिस्थिती एक ‘प्रायोगिक लोकशाही’ म्हणून अस्तित्वात आलेल्या अमेरिकेच्या संविधानिक योजनेच्या धाडसी आणि त्या कल्पनांचा जगभरातील विचारसरणीवर आजही असलेल्या प्रबळ प्रभावाला देखील अधोरेखित करते..Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.अर्थव्यवस्थेला सुमारे दीड हजार कोटी डॉलरचा फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या ‘शटडाउन’मुळे अमेरिकेत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र ही परिस्थिती अमेरिकेला नवीन नाही. यापूर्वी वीस वेळा असं घडलंय. मात्र आताची समस्या गंभीर आहे. अमेरिकेतील संकेत आणि परंपरा यांचीच कसोटी लागली असून, काय होणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 