Premium|US-Iran Conflict Impact 2026 : अमेरिका-इराण संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला तडाखा; इंधनाचे दर आणि पुरवठा साखळी धोक्यात

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comअमेरिका-इराण तणावाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या उंबरठ्यावर आणून उभे केले आहे. राजकीय अहंकार आणि धोरणात्मक अगतिकता यांच्या खेळात जागतिक पुरवठा साखळीचे तीन-तेरा वाजले असून, आखातातील हा गोंधळ किती लांबतोय यावर जगभरातील अर्थव्यवस्थांचे भविष्य अवलंबून असेल...अमेरिका आणि इराणमधील युद्धबंदी म्हणजे अतिदक्षता विभागातील रुग्णाच्या हृदयस्पंदनांच्या वर-खाली जाणाऱ्या आलेखासारखी आहे. खरेतर, युद्धाची ही टांगती तलवार डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे रिव्होल्युशनरी गार्ड्स या दोघांच्याही पथ्यावर पडणारी आहे. मायदेशात लयाला गेलेली लोकप्रियता आणि जनतेचा वाढता रोष यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी, युद्ध या दोघांसाठी सुरक्षा कवच आहे. मात्र, दोन्ही देशांना युद्ध पुन्हा सुरू करण्यात रस असल्याचेही दिसत नाही. अनेक आठवड्यांच्या बॉम्बफेकीमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. तरीही हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण असल्याने जागतिक नौकावहन आणि ऊर्जा बाजारावर आपली पकड मजबूत असल्याचे तेहरानला वाटते. दुसरीकडे, ट्रम्प यांना इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत राजकीय दबावाचा सामना करावा लागत आहे. इराणची संभाव्य अण्वस्त्रनिर्मितीसाठीची युरेनियम समृद्ध करण्याची क्षमता, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक प्रभाव लष्करी हल्ल्यांनंतरही मोडीत काढता आलेला नाही, ही नामुष्कीही ट्रम्प यांच्यावर ओढवली आहे. .त्यातच अमेरिका आणि इराण यांमध्ये लवकरच समझोता होईल, अशी ट्रम्प यांनी बुधवारी (ता. ६ मे) पुन्हा एक ‘पुडी’ सोडली. गेल्या काही आठवड्यांत हे ‘लवकरच’ इतक्या वेळा ऐकायला मिळाले आहे की, आता त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या युद्धाच्या आगीत होरपळणारे बाजार मात्र ट्रम्प यांच्या समाजमाध्यमावरील पोस्टवर उड्या मारताहेत, तर कधी क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या धसक्याने आदळताहेत. आपलेच आकडे पूर्णपणे उलटे पडल्यामुळे या युद्धातून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प यांची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. त्यांच्या सतत बदलणाऱ्या भूमिकेमुळे नेमका काय अर्थ काढावा, हे त्यांच्या ‘होयबा’ मंडळींनाही कळेनासे झाले आहे. मात्र या घोडचुकांची किंमत संपूर्ण जगाला मोजावी लागत आहे. आर्थिक संकटाचे संकेतहोर्मुझच्या वेढ्यामुळे तेल, विमा आणि मालवाहतुकीचे दर गगनाला भिडून महागाईचा भडका उडवतील हे आपण ऐकलेच आहे, पण हे हिमनगाचे टोक आहे. महागाईच्या या लाटेखाली आर्थिक सुनामीचे संकेत दडलेले आहेत. जागतिक बँकेच्या मते, युद्ध लगेच निवळले, तरी आखातातील तेल आणि वायू उत्पादन व जागतिक पुरवठा साखळीचे इराणी हल्ल्यांमुळे आणि होर्मुझच्या नाकेबंदीमुळे झालेले परिणाम पुढील किमान ८ ते ९ महिने सोसावेच लागणार आहेत. एकाच वेळी वाढणारी महागाई आणि मंदावलेली विकासगती, अशा ‘स्टॅगफ्लेशन’मुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच कसाबसा तग धरून होती. या अविवेकी युद्धाने मंदीच्या शक्यतेत भर घातली आहे. .Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.मुत्सद्दी वर्तुळात पुन्हा एकदा २०१५च्या ‘जिनिव्हा चौकटी’प्रमाणे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इराण हल्ल्यांवर पूर्णविराम, आपल्या गोठवलेल्या मालमत्तेवरचा ताबा, निर्बंधांतून सवलत आणि नुकसान भरपाई मागत आहे, तर अमेरिका इराणच्या युरेनियम समृद्धीकरणाला आळा घालू पाहत आहे. ट्रम्प यांना इराणचे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान पूर्णपणे नष्ट करायचे असले तरी, ते आता अशक्यप्राय असल्याने हा कार्यक्रम केवळ मर्यादित ठेवण्यावरच मुत्सद्देगिरीचा भर असावा लागेल. थोडक्यात, ओबामांनी राबवला म्हणून ज्या करारावर ट्रम्प टीकेची तोफ डागत होते, तशाच कराराला नव्या रंगरंगोटीने स्वीकारण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. यात सर्वांत मोठी जोखीम म्हणजे इस्राईलची भूमिका. जोपर्यंत इस्राईल लेबनॉनमध्ये इराण-समर्थित हिजबुल्लावरील हल्ले थांबवत नाही, तोपर्यंत कोणताही करार टिकणे कठीण आहे. ट्रम्प यांना या युद्धातून राजनैतिक मार्ग हवा असला, तरी नेतन्याहू अजूनही लष्करी दबाव वाढवण्यालाच प्राधान्य देत आहेत. हा विसंवाद शांतता प्रक्रियेला सुरुंग लावू शकतो. राजकीय अहंकाराचा फास जितका आवळला जाईल, तितकी या संकटाची तीव्रता अधिक भीषण होत जाईल..कच्च्या तेलाचे दर युद्धापूर्वीच्या तुलनेत अजूनही ४० टक्क्यांनी चढेच आहेत. गंधक, युरिया, अमोनिया, नॅप्था आणि इथिलीन यांसारख्या मूलभूत घटकांचे उत्पादन कोलमडल्याने महागाई सर्वच स्तरांवर पसरली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२६चा जागतिक विकासदर याआधीच ३.३ वरून ३.१ टक्क्यांवर आणला आहे. वाढत्या किमतींच्या तुलनेत पगार वाढणार नाहीत. क्रयशक्ती, बाजारातील मागणी आणि पर्यायाने उत्पादन आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता घटून एक प्रकारचा ‘पुरवठा धक्का’ निर्माण होईल. तेल आणि वायू टंचाईबाबतच्या बहुतांश चर्चा इंधनाच्या रेशनिंगवरच केंद्रित आहेत. धोरणात्मक साठा वापरून ही परिस्थिती हाताळता येईल, असे काहींना वाटते. परंतु हा मुद्दा दुय्यम आहे. खरी मोठी समस्या कच्च्या मालावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांमध्ये दडलेली आहे. यामध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तू, औद्योगिक उपकरणे आणि अन्न सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाच्या कृषी क्षेत्राचा समावेश आहे.व्यापारापुढील आव्हानेजागतिक नौकावहन आणि ऊर्जा पुरवठ्यात अडथळा आणण्याची क्षमता इराणने सिद्ध केल्यामुळे चर्चेचा रोख हॉर्मुझकडे वळला आहे. परस्परांवरील जुन्या संशयाच्या वातावरणावर ठोस आणि कायमस्वरूपी मार्ग निघेपर्यंत इराणने केलेले मर्यादित हल्ले किंवा दिलेले इशारेही व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरू शकतात.इराणकडे अजून ड्रोन, वेगवान बोटी आणि किनारपट्टीवर लपवलेल्या शस्त्रास्त्रांची सामरिक क्षमता आहे. हॉर्मुझच्या किनारपट्टीवरून होणारे छोटे हल्लेदेखील व्यापारी जहाजे आणि विमा कंपन्यांना धास्तावण्यासाठी पुरेसे आहेत. होर्मुझ संकटामुळे व्यापार जोखमीच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. इराणने प्रति बॅरल १ डॉलर पारगमन शुल्क लादल्यास, मोठ्या तेलवाहू जहाजांना प्रत्येक फेरीसाठी सुमारे २० लाख डॉलरचा अतिरिक्त बोजा पडेल. सध्या आखातात एक हजारावर जहाजे अडकून पडली आहेत. हे आव्हान फक्त राजनैतिक नसून बाजारपेठेसाठी पायाभूत स्वरूपाचे आहे. सागरी मार्ग सार्वजनिक हिताचे साधन म्हणून कार्यक्षम राहिले पाहिजेत; महासत्तांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या स्थिरतेचा बळी देण्यासाठी वापरलेला तो बुद्धिबळाचा पट असू नये. समुद्रावर आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचा अंमल निश्चित करणे आता अधिकच निकडीचे झाले आहे, जेणेकरून द्विपक्षीय समस्यांना उगीचच जागतिक स्वरूप प्राप्त होणार नाही..भारतासमोरील आव्हानेभारतासमोरही दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे; एकीकडे महागाईचा भडका उडण्याची रास्त भीती, तर दुसरीकडे विकासदर आक्रसण्याचा गंभीर धोका. भारताने तेल साठा, वायू करार आणि समुद्री वाहतूक यांचा विस्तार करण्यासोबतच त्यात विविधता आणण्याची भूमिका घेतली आहे. हे उपाय धोक्याची तीव्रता कमी करत असले, तरी त्याला पूर्णपणे संपवत नाहीत. कच्चे तेल, उत्पादन आणि धातूंच्या वाढत्या किमतींमुळे किरकोळ आणि घाऊक महागाईचा पारा आधीच चढला आहे. कडक धोरण अवलंबल्यास विकासाला खीळ बसेल आणि मवाळ भूमिका घेतल्यास महागाई हाताबाहेर जाईल, अशी पेचाची स्थिती आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी विकासदर ६ टक्क्यांच्या खाली घसरणे हे मंदीइतकेच क्लेशदायक असते; वाढती लोकसंख्या आणि रोजगाराची गरज पाहता हे परवडणारे नाही. महागाईवर लगाम घालतानाच विकासाचा गळा आवळला जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. परकीय चलन साठा आणि भांडवली ओघ यावर बारीक लक्ष ठेवून आर्थिक तटबंदी मजबूत करणे महत्त्वाचे ठरेल. केवळ उत्पन्न टिकवण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान अशा वेळी पुरेशे नसते. पुरवठा संकटात सरकारने पुरवठा साखळीवर आधारित उपायांवर लक्ष देणे फायद्याचे ठरते. याचा अर्थ सर्वच व्यवसायांना सरसकट मदत न देता मुख्यत्वे उत्पादन क्षेत्राला भक्कम पाठबळ देणे होय. उत्पादक क्षमता टिकवून ठेवणे ही पहिली प्राथमिकता असायला हवी. मात्र, उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या या महागड्या पाठबळाची सांगड कोलमडलेल्या सार्वजनिक वित्ताशी घालणे सर्वांत मोठे आव्हान असेल.मंदीचे ढग अजून पूर्णपणे विरलेले नाहीत. आखातातील हा गोंधळ किती लांबतोय, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि भू-राजकीय स्थिरता सुनिश्चित होत नाही, तोपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला लागलेली ओहोटी ओसरणे कठीण आहे. जागतिक व्यापार मात्र आता भू-राजकीय संघर्षात ओलीस पडला आहे, हेच कटू सत्य आहे. (लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).