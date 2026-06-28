Indian Cinema History : व्ही. शांताराम यांच्या संघर्षमय आणि प्रेरणादायी चित्रपट प्रवासाचा अभ्यासपूर्ण मागोवा

डॉ. बी. एम. हिर्डेकर - saptarang@esakal.comभारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया रचण्यात अग्रणी असलेले व्ही. शांताराम यांच्या कारकिर्दीवर प्रकाश टाकत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू उलगडणारे पुस्तक म्हणजे शशिकांत चौधरी लिखित ‘चित्रपती व्ही. शांताराम’ होय! चित्रपट-निर्मितीसाठी कार्य केलेल्या सर्व ज्ञात-अज्ञातांना हे पुस्तक चौधरी यांनी कृतज्ञतापूर्वक अर्पण केले आहे. त्यांच्या पुस्तकांची ही अर्पणपत्रिकाच मनाचा ठाव घेते. दादासाहेब फाळके, पद्मविभूषण यांसारख्या अनेक पुरस्कारांनी गौरवलेल्या व्ही. शांताराम यांच्याबद्दल लिहिलेले हे पुस्तक एक समृद्ध ठेवा आहे असे म्हणायला हरकत नाही.चौधरी यांनी हा चरित्रग्रंथ अनेक संदर्भ शोधून, तपासून, अभ्यासांती सिद्ध केला आहे. त्यांचे कष्ट पुस्तक वाचताना ठायी ठायी जाणवतात. पुस्तकांच्या पहिल्या प्रकरणात राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील चित्रपट, संगीत, शास्त्रीय संगीत, पूर्वापार चालत आलेल्या लोककला, नाटकमंडळींचे सादरीकरण अशा अनेक घटकांचा रंजक इतिहास मांडला आहे. गोविंदराव टेंबे, शंकरराव सरनाईक, बालगंधर्व, संगीतसूर्य केशवराव भोसले अशा दिग्गज कलावंताबद्दलची माहिती दिलेली आहे. या प्रकरणात लेखकाने शाहू महाराज, त्यांचे कला व कलावतांवरचे प्रेम, त्यांना दिलेले मानधन, प्रोत्साहन, त्यांच्याशी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते हे सर्व अधोरेखित केले आहे. शांताराम बापूंच्या जडणघडणीबाबत, विवाहासंदर्भात त्यांनी उचललेल्या धाडसी पाऊलाबाबत, त्यांच्या खडतर जीवनाबाबत सविस्तर तपशील चौधरी यांनी दिला आहे. ते वाचताना शांताराम यांच्या जिद्दीचे कौतुक वाटते. नाटकांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने शांताराम यांची नाटककार राम गणेश गडकरी यांच्याशी ओळख झाली. पुढे त्यांच्याशी नाते कसे जडले, हे विस्ताराने पुस्तकातूनच वाचण्यासारखे आहे. ज्या काळात शांताराम जोमाने काम करत होते, तो काळ आजसारखा नव्हता. वाहतुकीच्या सहज-सोप्या सोयी नव्हत्या, तंत्रज्ञान, वीज... अशा कित्येक सुविधांची अडचण होतीच. याबाबतचा तपशील वाचकांना त्या काळात घेऊन जातो. खडतर, कठीण असलेला तो काळही रम्य वाटतो..K S Radhakrishnan : शांतिनिकेतनने घडवला के. एस. राधाकृष्णन यांच्या कलेचा लोकाभिमुख प्रवास.‘कलावंत निर्मितीचे विद्यापीठ-महाराष्ट्र फिल्म कंपनी’ या प्रकरणात शांताराम, बाबूराव पेंढारकर, भालजी पेंढारकर हे सर्व कलावंत कलेसाठी कसे झपाटलेले होते, हे वाचायला मिळते. शांताराम यांची गरिबीची परिस्थिती, त्यातील अडचणी आणि त्या सर्व अडचणींवर मात करून सतत शिकत राहणे, चित्रपटाच्या निर्मितीप्रक्रियेतील सर्व काही अवगत करण्याचा प्रयत्न करणे इथपासून ते त्यांनी ‘व्ही. शांताराम’ असे नाव कसे धारण केले ही सर्व माहिती या प्रकरणात दिली आहे. अनेक उत्तम चित्रपटांची निर्मिती कशी झाली, फिल्म कंपन्या का बंद पडल्या हा सर्व इतिहासही पुस्तकात देण्यात आला आहे. कलावंताच्या आयुष्यात घडणाऱ्या व सर्वसाधारण जगाला क्वचितच माहीत असलेल्या गोष्टी कळतात. फक्त मौज म्हणून सिनेमा बघणाऱ्या आपल्यासारख्या लोकांना त्या पडद्यामागील धावपळ, निर्मितीमागे असलेले अपार कष्ट, अनंत अडचणी कळतात. ते वर्णन वाचून मन व्यथित होते.‘प्रभातच्या निर्मितिपूर्वीचा काळ’ हे प्रकरण अद्भूत माहिती देते. हा काळ मूकपट ते बोलपट या टप्प्यांमधला अत्यंत खडतर, कठीण, तांत्रिकदृष्ट्या अवघड असा काळ होता. इंग्रजी-हिंदी-मराठी चित्रपट, पाश्चात्यांचे प्रयोग आणि आपल्याकडेही सुरू असलेल्या तेव्हाच्या घडामोडी या सर्व पार्श्वभूमीवर शांताराम यांचे कसब आणि कामगिरी किती मोठी आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. एकापाठोपाठ एक चित्रपट तयार करण्याचा शांताराम यांचा आवाका थक्क करणारा आहे, हे यातून पुन्हा एकदा कळतं. या प्रकरणातील प्रत्येक चित्रपटावर एक पुस्तक व्हावे असे वाटते.प्रभात कंपनीची स्थापना, सुरुवातीचे प्रभातचे चित्रपट, ते निर्माण करताना येणाऱ्या अडचणी यावर माहिती देत असतानाच अत्यंत बिकट काळात प्रभातने उत्तमरीत्या प्रेक्षकांच्या भेटीस आणलेले सिनेमे यांचीही माहिती लेखकाने दिली आहे. ‘प्रभात’ हा चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. प्रबोधनाचे पर्व म्हणावे असे लोकशिक्षण देण्याचे काम त्या काळच्या चित्रपटांनी केले. ‘प्रभात’चे अखेरचे दिवस आपल्या सर्वांसाठी वेदनादायी आहेत. वाचतानाही ती वेदना पुन्हा एकदा जाणवते..‘राजकमल’ची स्थापना हे आव्हान शांतारामबापूंनी स्वीकाराले आणि ते पूर्णत्वास नेले. ‘राजकमल’च्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सिनेमांबद्दल वाचताना आपण एका वेगळ्याच भावविश्वात जातो. शांताराम यांच्या प्रतिभेतून साकारलेल्या त्या अविष्कारांबद्दल वाचताना ह्या माणसाच्या दुर्दम्य आशावादाचे आश्चर्य वाटते. हे वर्णन अत्यंत प्रेरणादायी आहे.ज्या माणसाने सारे आयुष्य मनोरंजनविश्वास झोकून दिले, त्यांचे ब्रीदवाक्य मात्र Life is adjustment than enjoyment असे होते. अनेक संस्था, समिती, असोसिएशन, राष्ट्रीय पातळीवरची कामगिरी, प्रांताच्या पलीकडे जाणारी सिनेमानिर्मिती - हे सर्व कार्य, भव्य आकांक्षा ठेवून त्यांची केलेली पूर्तता, समाजप्रेम, राष्ट्रप्रेम, सिनेमावेड अशा विविध पैलूंमधून व्ही. शांताराम समजून घेण्यासाठी प्रत्येकाने हे पुस्तक अवश्य वाचावे.पुस्तक : चित्रपती व्ही. शांतारामलेखक : शशिकांत चौधरीप्रकाशक : नॅशनल बुक ट्रस्टपृष्ठे : १९४, मूल्य : २८५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.