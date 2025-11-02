मनपसंद परंपरा

सप्तरंग

वैद्य उपाहारगृह : पुण्याच्या खाद्यसंस्कृतीतील ११५ वर्षांची चव आणि परंपरा. बगाडे रस्त्यावरील मिसळीचा अनोखा वारसा, चौथ्या पिढीपर्यंत टिकलेली पुणेरी खाद्यसंस्कृती.
अठराव्या शतकाच्या शेवटाला काळाच्या ओघात सुरू झालेली उपाहारगृहे बंद पडल्यानंतर गेल्या ११५ वर्षांपासून अविरतपणे सुरू असलेले आणि मिसळ मिळणारे सर्वात जुने ठिकाण ही वैद्य उपाहारगृहाची ओळख आहे. मिसळ हा या उपाहारगृहातील सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ. कारण वैद्य उपाहारगृहात मिळणारी मिसळ ही इतरांपेक्षा वेगळी, पोटभर आणि दिलेल्या पैशाला पुरेपूर न्याय देणारी...

