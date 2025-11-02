मनपसंद परंपरा

प्रशांत ननावरे- nanawareprashant@gmail.comअठराव्या शतकाच्या शेवटाला काळाच्या ओघात सुरू झालेली उपाहारगृहे बंद पडल्यानंतर गेल्या ११५ वर्षांपासून अविरतपणे सुरू असलेले आणि मिसळ मिळणारे सर्वात जुने ठिकाण ही वैद्य उपाहारगृहाची ओळख आहे. मिसळ हा या उपाहारगृहातील सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ. कारण वैद्य उपाहारगृहात मिळणारी मिसळ ही इतरांपेक्षा वेगळी, पोटभर आणि दिलेल्या पैशाला पुरेपूर न्याय देणारी....एखाद्या गोष्टीचं अनुकरण करताना त्यात आपले वेगळेपण टिकवण्यासाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागते. विशेषत: अशा काळात जेव्हा खाद्य व्यवसाय सुरू करणं ही तितकी सोपी आणि फायदेशील गोष्ट नव्हती; मात्र व्यावहारिकतेच्या सर्व निकषांचा सारासार विचार करून आणि दूरदृष्टी ठेवून रघुनाथ रामचंद्र वैद्य यांनी चालू परंपरेला छेद देणारे एक धाडसी पाऊल उचलले. त्यांच्या उपाहारगृहातील त्या लोकप्रिय पदार्थाचा शोध त्यांनी लावला नाही; मात्र एकशे पंधरा वर्षे अविरतपणे ही खाद्यपरंपरा टिकून राहील याची तजवीज मात्र करून ठेवली, असं म्हणावं लागेल. .आज खरंच त्याचा सार्थ अभिमान रघुनाथ यांची चौथी पिढी बाळगून आहे. हा अभिमान केवळ खाद्यपदार्थांचा नाहीए, तर ज्या ठिकाणी त्याचा आस्वाद घेतला जातो ती वास्तू, तिथल्या वस्तू, काम करणारे कामगार आणि आजूबाजूचा परिसर या सगळ्यांविषयीचा आहे. बुधवार पेठेतील सोन्या मारुती चौक ते फडके हौद चौक यादरम्यानच्या बगाडे रस्त्यावरील फडके वाड्यात पुण्याच्या संस्कृतीला शोभेल, असा बाज आणि स्वाद असलेले वैद्य उपाहारगृह १९१०पासून मिसळीसाठी पुणेकरांच्या आवडीचे ठिकाण आहे..कुटुंबाची शेतीवाडी नसल्यामुळे अर्थार्जनासाठी रघुनाथ रामचंद्र वैद्य तळकोकणातील रत्नागिरी परिसरातील उसगाव हे आपले मूळगाव सोडून पुण्यात दाखल झाले. काही काळ पुण्यात भाडेकरू म्हणून वास्तव्य आणि मिळेल ते काम केल्यानंतर एका व्यवसायाबद्दल त्यांच्या मनात प्रचंड कुतूहल निर्माण झाले. पुण्यातील लाल महालाच्या समोरच्या बाजूला जोगळेकर उपाहारगृह होते. त्यांचा व्यवसाय चांगला चालत असे. तिथे मिळणारे खाद्यपदार्थ आणि ते खाण्यासाठी होणारी लोकांची गर्दी पाहून आपणही याच व्यवसायात का उतरू नये, या विचाराने त्यांना झपाटलं. लागलीच त्यांनी हॉटेलसाठी जागेचा शोध घ्यायला सुरुवात केल्यानंतर बगाडे रस्त्यावरील त्या काळी एकशे दहा वर्षांपूर्वीच्या फडके वाड्यातील जागा त्यांना पसंत पडली आणि भाडेतत्त्वावर मिळालीसुद्धा..बगाडे रस्ता हा त्या काळी लक्ष्मी रस्त्यासारखा वर्दळीचा रस्ता होता. या रस्त्यावर कुंभार समाज, कासार सामाजाची तांबट आळी, मोतीवाला चौकात मोत्याची दुकानं, सोन्या मारुती चौकात सोनाराची दुकानं, बोहरी आळीत होम डेकोरची दुकानं आणि नेहरू चौकात मंडई होती. अजूनही मंडई आहे म्हणा; पण त्या काळी ही मुख्य मंडई होती. पुढे कापड गल्ली. शेतीची अवजारे, शेतसामान, बी-बियाणांची दुकानं, असं करत स्वारगेटपर्यंत हा रस्ता जातो. त्यामुळे हा रस्ता पंचक्रोशीतल्या लोकांकरिता खरेदीचा आणि धंदेवाल्यांसाठी विक्रीचा रस्ता होता. आजूबाजूच्या परिसरातून अनेक भाजीवाले शेतातील भाजी, दुधवाले दूध घेऊन पुण्यात यायचे आणि मालाची विक्री करून परत जायचे. धंदा करून दमलेल्या जीवाला आणि रिकाम्या पोटाला आधार म्हणून काहीतरी खायला लागायचं. त्यांच्याकरिता वैद्य उपाहारगृह ही हक्काची जागा होती. तिथे मिळणारी मिसळ-पुरी, भाजी-पुरी, भजी, बटाटा वडा, शिरा, चहा त्यांच्या परतीच्या वाटेवरील भुकेची गरज भागवत असे..मिसळ हा त्यातील सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ होता. कारण वैद्य उपाहारगृहात मिळणारी मिसळ ही इतरांपेक्षा वेगळी, पोटभर आणि दिलेल्या पैशाला पुरेपूर न्याय देणारी होती. वैद्य उपाहारगृहात १९१० पासून मिसळ मिळतेय. मिसळीचा शोध त्यांनी लावला असा त्यांचा अजिबात दावा नाही; मात्र काळाच्या ओघात जोगळेकर, संतोष भुवन ही अठराव्या शतकाच्या शेवटाला सुरू झालेली उपाहारगृहे बंद पडल्यानंतर गेल्या ११५ वर्षांपासून अविरतपणे सुरू असलेले आणि मिसळ मिळणारे सर्वात जुने ठिकाण ही वैद्य उपाहारगृहाची ओळख कधीही पुसली न जाणारी आहे..पुण्यातील पेठांच्या परिसरात पूर्वी अनेक नाट्यगृहं होती. ही नाटके तीन-चार अंकी असत आणि दोन अंकांमधील मध्यंतर ३०-४० मिनिटांचे असायचे. त्यामुळे नाट्यगृहांच्या परिसरातील हॉटेलं चालायची. नाटकांच्या प्रेक्षकांकरिता रात्रीच्या वेळी उसळ-पुरी, बटाटा वडा, भजी अशा गोष्टी केल्या जायच्या. त्या शंभर टक्के संपायच्याच असं नाही. मग उरलेल्या पदार्थांमधून मिसळीचा जन्म झाला, असं दीपक जोशी सांगतात. दुसऱ्या दिवशी बटाटा वड्याचं सारण, त्यावर मटकीची उसळ, क्रंचीपणाकरिता भजी आणि वडे करताना तयार होणारा चुरा हे पदार्थ वापरून मिसळ तयार केली जायची. वैद्य उपाहारगृह नाट्यगृहांच्या परिसरापासून दोन रस्ते दूर असल्याने त्यांच्याकडे रात्री नाट्यरसिक येण्याचा प्रश्नच नव्हता. परिणामी, रघुनाथ वैद्य यांनी सकाळी सर्व पदार्थ ताजे तयार करून मिसळ द्यायला सुरुवात केली. त्यातूनच आता त्यांच्याकडे मिळणाऱ्या मिसळीचा जन्म झाला..मिसळ हे पूर्णान्न आहे, असं जोशी सांगतात. पोहे, बटाटा भाजी, मटकीची उसळ, शेव, चिवडा यामधून कार्बोहायड्रेट्स, प्रथिने, स्टार्च यांचा सुयोग्य बॅलन्स साधून एक पोटभर आणि चविष्ट पदार्थ तयार होतो. वैद्य यांच्याकडे मिळणारी मिसळ सुक्या प्रकारात मोडणारी आहे. त्यात टाकण्यात येणारी शेव आणि चिवडा दररोज सकाळी ताजा तयार केला जातो. मिसळीच्या ओल्या भागासाठी एक वेगळी रेसिपी तयार करण्यात येते. त्यावर कोकणाचा पगडा आहे. कांदा, आलं-लसूण, हिरवी मिरची, ओलं खोबरं, कोथिंबीर याचं वाटण आणि चिंचेचं पाणी यातून तयार होणारा रस्सा मिसळीसोबत; पण वेगळ्या वाटीत दिला जातो..जो अमर्यादीत असतो. इथल्या कोणत्याही पदार्थामध्ये लाल तिखटाचा वापर केला जात नाही; परंतु हिरव्या मिरचीचा तिखटपणा पदार्थांमध्ये उतरलेला दिसतो, जो शरीराला बाधत नाही. साधारण १९३०-३२च्या सुमारास पुण्यात टोमॅटो मिळायला लागला. तेव्हा आंबटपणासाठी हिरव्या टोमॅटोचा वापर सुरू झाला. हा टोमॅटोवगळता १९१० पासून इतर जिन्नसांमध्ये कोणताही फरक करण्यात आलेला नाही. मिसळीसोबत पूर्वी पुरी मिळायची. थालीपीठ, घावणदेखील दिलं जायचं; पण ते तयार करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ हळूहळू कमी होत गेलं. पुढे १९४०च्या दशकात पूना बेकरी सुरू झाल्यानंतर ब्रेड स्लाईस द्यायला सुरुवात झाली. आजही पूना बेकरीचाच ब्रेड स्लाईस मिसळीसोबत मिळतो. पूर्वी संपूर्ण लोफ यायचा आणि ऑर्डरनुसार त्याचे स्लाईस करून दिले जायचे; मात्र आता स्लाईस कट होऊनच येतात, हाच काय तो फरक.\r\n\r.पूर्वीपासूनच बाजारात अनेक चवीच्या मिसळ आहेत. त्या प्रत्येकीची तऱ्हा वेगळी आहे, म्हणूनच त्याचे नाव मिसळ आहे. दीपक जोशी सांगतात, प्रत्येक मिसळीच्या चवीची जिभेला सवय लावावी लागते. आमच्याकडे ३० टक्के लोकं अशी आहेत, जी गेली २०-३० वर्षे दररोज मिसळ खात आहेत. नवीन पिढीदेखील तितक्याच आवडीने आमची मिसळ खाते. सुरुवातीला शेतकरी, दुधवाले, मग टांगेवाले, मग रिक्षावाले, आजूबाजूच्या परिसरातील दुकानात काम करणारी माणसं, त्यांचे मालक, पुण्याच्या इतर भागातील लोकं आणि पुण्याबाहेरून येणारी माणसं असा वैद्य उपाहारगृहातील मिसळीच्या खवय्यांचा बदलत गेलेला चेहरा आहे. वैद्यचा मेन्यू फळ्यावर लिहिलेला आहे. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ या महिन्यांमध्ये आंबेडाळ मिळते. प्रसादाचा शिरा असतो. बटाटा वडा, बटाटा भजी आणि ऑर्डरनुसार कांदा भजी मिळते. मटारच्या सीझनमध्ये मटार उसळ असते. .चहासाठी येणाऱ्या दुधवाल्यांकडून मुबलक प्रमाणात चिक मिळत असल्याने आता खरवसही तयार केला जातो. इथला चहा स्पेशल आहे. त्यात कुठल्याही मसाल्याचा वापर केला जात नाही; मात्र चांगल्या प्रतिचे दूध आणि सर्व घटकांचे योग्य मोजमाप यामुळे वर्षानुवर्षे इथल्या चहाची चव तीच आहे. प्र. के. अत्रे पुण्यातील जोगेश्वरी परिसरात राहायचे. रास्ता पेठ एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत शिकवत असताना, वाटेत वैद्यची मिसळ खात असल्याचा उल्लेख त्यांच्या पुस्तकात आहे. ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेते वि. स. खांडेकर यांच्या आत्मचरित्रातही वैद्यचा उल्लेख सापडतो. इतकंच नव्हे तर १९१२ साली कोल्हापूरहून पुण्याला आल्यावर चहा आणि मिसळ हे मराठीतले दोन नवीन शब्द त्यांना कळल्याचा गमतीदार उल्लेख आहे. गायक वसंतराव देशपांडे, हार्मोनियम वादक अप्पा जोगळेकर आणि विविध क्षेत्रातील नामवंत मंडळींनी वैद्यच्या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये मिसळीचा आस्वाद घेतलेला आहे..पिढीजात पुण्याई.रघुनाथ रामचंद्र वैद्यांनंतर त्यांचा मुलगा त्रिंबक रघुनाथ वैद्य यांनी १९२८ ते ८७ पर्यंत उपाहारगृहाची धुरा सांभाळली. त्यांना मुलगा नसल्याने आईच्या पिढीतील कुणीच इथे आले नाही; पण मग चौथ्या पिढीतील दीपक जोशी काहीशा अनिच्छेने येथे काम करणाऱ्या कामगारांसाठी म्हणून आपली तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकरी सोडून हा डोलारा सांभाळू लागले; परंतु आता अतिशय प्रेमाने ही परंपरा चालू ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. मालकांप्रमाणे येथील कामगारांचीही चौथी पिढी आहे. हे सर्वजण कोकणातील महाड परिसरातील आहेत. कामगारांच्या सोयीसाठी वैद्य उपाहारगृह शिमग्याच्या दोन दिवस आधीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत जवळपास वीस-बावीस दिवस बंद असतं आणि मग रामनवमीच्या सुमारास पुन्हा खुलं होतं. सव्वादोनशे वर्षं जुना फडकेवाडा आजही मजबूत आहे आणि त्याच्या अर्ध्या वयाचे वैद्य उपाहारगृह अजूनही आपला चार्म टिकवून आहे. वाड्याच्या लाकडी तुळया, भिडाची टेबलं, आजूबाजूचे आरसे, राजा रवी वर्माचं पेंटिंग आणि ११५ वर्षं जुनी भट्टी हे सर्व याची देही याची डोळा पाहणं हा एक वेगळा अनुभव असतो. इथे प्रवेश करताना टाईमट्रॅव्हलमध्ये गेल्यासारखं वाटतं. म्हणूनच ही परंपरा अखंडित सुरू राहावी, हीच इच्छा मनी बाळगून, तृप्तीचा ढेकर देत लोकं इथून बाहेर पडताना दिसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 