रामायणातील भरतभेट

ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.com‘वाल्मिकी रामायण’ असं म्हणताच मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्रांची तेजस्वी मूर्ती जशी डोळ्यासमोर उभी राहते, तसाच पाठोपाठ सावलीसारखा सतत सोबत करणारा लक्ष्मणही आठवतोच आणि मग अनेक व्यक्तिरेखा आणि प्रसंग. असाच प्रसंग भरतभेटीचा; पण या प्रत्यक्ष प्रसंगाबरोबरच राम आणि भरतातील प्रेम आधीपासूनच जाणवतं. मग तो राम-लक्ष्मणातील संवाद असो, वा भरताने कैकेयीची केलेली निंदा असो, राम आणि भरत यांच्यातील प्रेमाचा अतूट धागा, विश्वास ठळकपणे जाणवतो..वनवासाला जायचं आहे हे समजलं त्या क्षणापासून रामचंद्रांनी पिता दशरथ किंवा माता कैकेयी यांना जसा दोष दिला नाही, तसा भरताचाही मत्सर कधीच केला नाही. नकळत का असेना; पण भरतच याला जबाबदार, याच्यामुळे माझा हक्क हिरावला गेला असं एखादा भाऊ म्हणाला असता किंवा भरताचाच हा डाव असावा, असाही संशय घेतला असता; पण झाल्या घटनेमुळे रामचंद्रांचं प्रेम जराही कमी झालं नाहीच, उलट त्याच्याबद्दलचा विश्वासच ते लक्ष्मणाजवळ व्यक्त करतात. असा हा भरत नक्की कसा होता? तर नावाप्रमाणे सरळ होता. असं म्हणतात, की ‘राम’ या शब्दात किमान एक काना आहे; पण ‘भरत’ या नावात तोही नाही.आता भरताबद्दल विचार करतानाही नवल वाटतं पाहा. सर्वसाधारणपणे ‘माझं तेही माझं आणि तुझं तेही माझं’ अशी वृत्ती असते; पण भरताने आयतं चालून आलेलं सिंहासन नाकारलं. मी कुठे मागितलं होतं, फक्त पित्याच्या आज्ञेचं पालन तेवढं केलं, अशी सोईची भूमिका त्याने घेतली नाही. मग नेमकं काय घडलं?रामचंद्र वनवास भोगत आहेत आणि इकडे भरत अयोध्येला परतला आहे. घडलेला वृत्तान्त कळताच भरताची उमटलेली प्रतिक्रिया थोडक्यात सांगायची, तर गीतरामायणातील ‘माता न तू वैरिणी’ हे गीत!.खरंच वाल्मिकी रामायणातील संवाद गदिमांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून गीतरूपाने उमटणं केवळ अद्भुत आहे. भारतीय संस्कृतीत, आपल्या मनात ‘मातृदेवो भव’ हे शब्द खोलवर रुजलेले असताना आणि भरतासारख्या विनम्र पुत्राचे त्या काळातील हे कठोर शब्द अक्षरशः काळीज चिरत जातात. कारण कैकेयीचं वर्तनच तसं आहे. कोण म्हणालं यापेक्षा ‘काय’ म्हणालं आणि त्या व्यक्तीने ‘वर्तन काय केलं’ यालाच रामायणात नेहमी महत्त्व दिलंय. भरताच्या मुखातून हे शब्द उमटणं म्हणजे खरोखर सात्त्विक संतापच! एकीकडे वाल्मिकी रामायणातील संवाद वाचावा आणि मग हे गीत ऐकावं. आशयाचं जणू प्रतिबिंबच आपल्याला दिसेल.मग अर्धातच भरत रामाला अयोध्येला परत घेऊन येण्यासाठी निघाला आहे. भरत येत आहे हे जसं लक्ष्मणाला समजतं, त्याला वाटतं हा आपला काटा काढण्यासाठीच येतोय आणि त्याबद्दल तो संताप व्यक्तही करतो; पण इथे श्रोता कोण आहेत? साक्षात रामचंद्र! आता फरक पाहा. मंथरेनं कैकेयीचे कपटानं कान भरताच एरवी रामावर पुत्रवत प्रेम करणाऱ्या कैकेयीची बुद्धी भ्रष्ट होते. हो आणि काहीजण उदात्तीकरण करतात, की रावणाचा वध व्हावा म्हणून कैकेयीने वाईटपणा घेतला वगैरे; पण वाल्मिकी रामायणानुसार ती वाईटच वागली हेच खरंय आणि आता इथे पाहा, लक्ष्मण भरताविरोधात बोलतोय ते रामाच्या काळजीने, त्यात वनवासाचे चटकेही अनुभवास येत आहेत, तरीही रामचंद्र जराही विचलित झालेले नाहीत. त्यांनी परिस्थितीचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे उलट त्यांनीच लक्ष्मणाची समजूत घातली आहे आणि भरताबद्दल विश्वासही प्रकट केलाय. रामचंद्र म्हणतात, ‘‘लक्ष्मणा, भरत हा नक्कीच प्रेमाने भेटण्यासाठी आणि मला राज्य परत देण्यासाठी आला आहे. मला सांग, तो तुझ्याशी आधी कधी दुष्टपणे वागला आहे? तो आपला शत्रू आहे असे जे तू म्हणतोस, खरं सांग त्याला काय आधार आहे? तू जर त्याला टाकून बोललास, तर मलाच बोललास असे मी समजेन.’’ यावर लक्ष्मण शांत होतो. आणि मग अर्थातच रामचंद्रांचा अंदाज खरा ठरला. भरताने राज्य पुन्हा स्वीकारण्याची, सांभाळण्याची विनंती केली. त्यांचा हा भेटीचा हृद्य प्रसंग वाल्मिकी रामायणात इतका विस्तृतपणे येतो, की तो प्रत्यक्षच वाचावा आणि त्या वेळी समजूत घालत असताना ‘यथा काष्ठं च काष्ठं च...’ हे सुभाषित, आयुष्याचं वास्तवही समोर येतं. याचं गदिमांनी किती सुंदर रूपांतर केलंय -.Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.दोन ओंडक्यांची होते सागरात भेटएक लाट तोडी दोघां, पुन्हा नाहि गाठक्षणिक तेंवि आहे बाळा, मेळ माणसांचापराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचानिरोप देताना रामचंद्रांच्या शब्दांनी मन अगदी हेलावून जातं. या अयोध्याकांडात रामचंद्र म्हणतात,‘‘भरता, आता मी सीता व लक्ष्मणासह दंडकारण्यात प्रवेश करीन, तेव्हा तू मनुष्यांचा राजा हो आणि मी वन्य पशूंचा राजा होईन. शत्रुघ्न तुला सहाय्य करेल, तर माझ्यासोबत लक्ष्मण असेल. तू मस्तकावर छत्र धारण करशील आणि माझ्या डोक्यावर वृक्ष छाया धरतील.’’ आणि हेच गदिमा कसं लिहितात त्याची स्वाभाविकच आठवण होते -नको आसु ढाळू आता, पूस लोचनासतुझा आणि माझा आहे वेगळा प्रवासअयोध्येत हो तू राजा, रंक मी वनीचापराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचामंडळी, भरताचीच नाही, तर सर्वांचीच रामानेच राज्य करावं, ही इच्छा होती. अगदी वसिष्ठांनीही उपदेश केला; पण रामाचं ना मत बदललं ना निश्चय ढळला. एकवचनी राम!शेवटी भरताने मागणं मागितलं ते एकच -तात गेले, माय गेली, भरत आता पोरकामागणे हे एक रामा, आपुल्या द्या पादुकाआणि हो, भरताने काही रामचंद्रांच्या पायात असलेल्या पादुका काढून घेतलेल्या नाहीत. रामचंद्र सुरुवातीपासून अनवाणीच होते. ११२व्या सर्गात भरत म्हणतोय, ‘‘दादा, या सुवर्णपादुका मी तुझ्यासमोर ठेवल्या आहेत. यावर तुझे चरण ठेव. त्याच पुढे योगक्षेम चालवतील.’’ रामचंद्र क्षणभरासाठी पावलं टेकवतात आणि बाजूला करतात. भरत त्या कपाळी लावतो.पुढे भरत म्हणतोय, ते तर फार विलक्षण आहे. ‘‘हे रघुनंदना, मीदेखील चौदा वर्षे जटा वाढवून तापस वेष धारण करीन. फळं आणि कंदमुळंच सेवन करीन. पादुकांच्या सत्तेने, तुझ्या वतीने राज्यकारभार करीन आणि तुझी प्रतीक्षा करत राहीन.’’.भरताने राज्य तर सांभाळलं, पण कसं? भोगावे नव्हे त्यागाने. कमलपत्र पाण्यात तर असतं पण भिजत नाही. तसाच हा भरत अलिप्त आणि कर्तव्यदक्ष! भरताकडे पाहताना ईशोपनिषदातील पहिल्या मंत्रातील दुसरा चरण नेहमीच आठवतो. 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्' असाच हा भरत - त्यागाने भोग घेणारा आणि दुसऱ्याच्या धनाची अपेक्षा न करणारा.आजच्या काळाचा विचार करता मिळालेलं राज्य आधी नाकारणारा आणि नंतर कर्तव्य पार पाडत संपत्ती असतानाही तापसी होऊन राहणारा भरत कसा उत्तुंग दिसतो. रामायणातील मूल्य अशी शाश्वत आहेत. हे खरे संस्कारवर्ग आहेत. म्हणूनच आग्रह धरावासा वाटतो, की 'वाल्मिकी रामायण' आवर्जून वाचूया. सहजसुंदर रसाळ कथा वाचताना आनंदही मिळतो आणि संस्कारही. आपली मूल्य जपण्याचा आणि पुढील पिढ्यांत झिरपत जाण्याचा हा सुंदर मार्ग आहे. मन, मनगट, मेंदू विकसित होण्यासाठी हा ग्रंथ मार्गदर्शक आहे यात शंकाच नाही. राम-भरत या भावांमधील हे प्रेम सख्ख्या भावांमध्येही सहसा दिसत नाही; पण ते उमलून येण्याची या संस्कारात ताकद आहे. मग बंधुप्रेमाकडून विश्वबंधूतेकडे प्रवास होईल, अशीही आशा करू या.(लेखिका निवेदिका-व्याख्यात्या आहेत.) 