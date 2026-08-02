Vasudevanand Saraswati : श्रीवासुदेवानंद सरस्वतींची दुर्मीळ ग्रंथसंपदा

केदार भारद्वाज - saptarang@esakal.comश्री वासुदेवानंदसरस्वती (टेंबे) स्वामी महाराज प्रत्यक्ष श्रीदत्तप्रभूंचे अवतार आहेत. ज्ञान आणि भक्ती या दोघांचाही लोकोत्तर समन्वय महाराजांच्या ठिकाणी झालेला आहे. महाराजांनी तीन वेळा ‘आसेतुहिमाचल’ पायी भ्रमण करून ‘श्रीगुरूदत्तयोग’ प्रस्थापित केला. श्रीस्वामिमहाराजांचे उपास्य दैवत श्रीदत्तप्रभू असून, त्यांच्याच आज्ञेने महाराजांनी संस्कृत आणि मराठी भाषेमध्ये ग्रंथ निर्माण केले. लोकमंगल, लोकवर्धक अशा महाराजांच्या समग्र वाङ्मयाची महती थोर असून, वाचकांना तसे अनुभव आले आहेत. भगवान वेदव्यास आणि जगद्गुरू शंकराचार्य यांच्याच भाष्यपरंपरेसम असलेले पाच हजार पाचशे पृष्ठांचे हे संपूर्ण वाङ्मय १२ खंडांमधून (प्रथम ते द्वादश पुष्पम्) प्रसिद्ध करण्याचे महत्त्वाचे कार्य त्यांचे शिष्य योगीराज गुळवणी महाराज यांनी ब्रह्मश्री दत्तमहाराज कवीश्वरांच्या सहकार्याने केले. ते आता जिज्ञासूंसाठी श्रीवासुदेव निवास, पुणे येथे उपलब्ध आहे..Premium|Religious Trust Transparency : धर्म, राजकारण आणि विश्वासघात; राममंदिर प्रकरणाची दुसरी बाजू.वासुदेवानंदसरस्वती स्वामी महाराजांचे वाङ्मय अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावे या हेतूने त्यावर संशोधनामक कार्य करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्याद्वारे ‘शिक्षात्रयम्’ या प्रथम पुष्पावर शब्दसूचीही तयार करण्यात आली आहे. ‘त्रय’ म्हणजे तीन. ‘शिक्षात्रयम्’ यामध्ये कुमारशिक्षा, युवाशिक्षा आणि वृद्धशिक्षा अशा तीन ग्रंथांचा समावेश आहे. आदर्शभूत ब्रह्मचर्य, आदर्शभूत गृहस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रमाचे जे अनुष्ठान महाराजांनी सर्वांना दाखवले, तेच या शिक्षात्रयांत स्पष्ट दिसते. मूळ ग्रंथ संस्कृत भाषेमध्ये असून, यातील कुमारशिक्षा आणि वृद्धशिक्षा या दोन ग्रंथांवर श्रीमहाराजांचीच सुबोध अशी संस्कृत टीकाही आहे. प्रथमाश्रमात यथाविधिसेवेनेही ईश्वरदर्शन होऊ शकते यासाठी दृष्टान्त म्हणून शिरोळ गावातील एका साध्वी स्त्रीच्या चरित्राच्या प्रसंगाचे, वेदांचे प्रामाण्य इत्यादी विविध घटकांचे व शास्त्रीय प्रमेयांचे वर्णन कुमारशिक्षेत केले आहे. युवाशिक्षेमध्ये गृहस्थाश्रम घेतल्यावर सगुणोपासना केली असता भगवद्प्राप्ती होते असे सांगितले असून, त्याचे उदाहरण म्हणून श्रीनारायणस्वामींच्या चरित्राचे वर्णन केले आहे.वृद्धशिक्षेत ज्ञानप्राप्तीने उपासक उपास्यरूप अर्थात दत्तरूप होतो. यासाठी महाराजांनी श्रीदत्तांचे सध्याचे चरित्र आणि वेदान्ताला संमत अशा तत्त्वज्ञानाचे विशदीकारण केले आहे. म्हणून हे तिन्ही ग्रंथ आजच्या काळातही अत्यंत उपयुक्त आहेत. त्यांचे मनन सर्व सांप्रदायिक साधकांसाठी, अभ्यासकांसाठी अत्यंत लाभकारक आहेत. साधनमार्गाच्या ज्ञानाविषयी अंतःकरणपूर्वक कळकळ व त्यानुसार केले जाणारे प्रयत्न यामुळे या ग्रंथामधून वैदिक संस्कृतीचे निश्चितस्वरूप जिज्ञासूंना समजते..ग्रंथमालेचे पाचवे पुष्प म्हणजे ‘श्रीगुरुचरित्रकाव्य अर्थात् त्रिशतीकाव्य होय. या ग्रंथामध्ये शंभर श्लोकांचा एक भाग अशी तीन शतके आहेत. श्रीदत्तसंप्रदायातील प्राकृत ओवीबद्ध श्रीगुरुचरित्राचा सारांश या लहानशा काव्यग्रंथात महाराजांनी दिलेला आहे. या ग्रंथात आचारधर्म, पतिव्रताधर्म, राजधर्म, अष्टांगयोग, उपासनामहती, तत्त्वज्ञान, प्रवृत्ती व निवृत्ती यांचे बलाबल, जीवन्मुक्त पुरुषाचा व्यवहार, ज्ञानोत्तरभक्ती असे अनेक विषय फारच मार्मिकरीत्या ग्रंथित केलेले आहेत. तसेच, त्रिशतीकाव्यातील सर्व चरित्रे अत्यंत परिणामकारक व चित्ताकर्षक आहेत. समजायला सोपे जावे, यासाठी शास्त्रांमधील गहन सिद्धांत सुगम पद्धतीने ग्रंथात मांडण्यात आलेले आहेत.आदर्श नागरिक निर्माण होण्यासाठी त्याचे मन सुसंस्कृत व्हावे लागते आणि त्यासाठी त्याला आवश्यक ते आध्यात्मिक व धार्मिक शिक्षण या ग्रंथांमधून मिळेल. भारतीय वैदिक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य या ग्रंथांमधून उलगडते. ज्या समष्टीशी आपण सर्व संलग्न आहोत, त्या समष्टीची कल्पना महाराजांसारख्या अधिकारी व्यक्तींच्या ग्रंथांवरूनच पूर्णपणे येऊ शकते. इच्छुकांनी या ग्रंथांचे अध्ययन, चिंतन व मनन आवर्जून करावे.शिक्षात्रयम् - मूल्य : २५० रु.त्रिशतीकाव्य - मूल्य : १०० रु.ग्रंथकर्ते : श्रीवासुदेवानंदसरस्वती महाराजप्रकाशक : श्रीवासुदेव निवास, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.