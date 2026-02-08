जखमा भरण्याच्या प्रक्रियेतली कला

- हर्ष भटकळ, saptrang@esakal.comचित्रकार व मांडणीशिल्पकार वीर मुन्शी यांची कला कधीच स्थिर किंवा अपरिवर्तनीय नव्हती. बदलती भौगोलिक परिस्थिती, राजकीय उलथापालथ, विस्थापित होणे, वैयक्तिक पातळीवरचे ‘गमावणे’, सांस्कृतिक जडणघडण यांचा त्यावर परिणाम आहे. तो सहन करत ती सारखे प्रश्न विचारते, की या संघर्षमय जगात नैतिकता कशी पाळावी?... त्यांचा प्रवास फक्त कोण्या एक कलाकाराचा नाही, तर इतिहासाशी जुळवून घेणाऱ्या माणसाचा आहे..वीर मुनशी यांच्या स्टुडिओत मी बसलो आहे. हा स्टुडिओ त्यांच्या कामाच्या जागेपेक्षाही एका जिवंत अवशेषासारखा वाटतो. येथील प्रत्येक भिंत, प्रत्येक वस्तू, अंश न् अंश बऱ्याच स्मृतींनी व्यापलेले आहेत. त्यांत एकमेकांवर रचलेली पेंटिंग्ज आहेत. शांत साक्षीदाराच्या भूमिकेतील रेखाटने, त्यांसाठी लागणारे विखुरलेले साहित्य, हे त्या कलाकारासारखेच बराच प्रवास करून आलेले दिसते. वीरबरोबर मी तासंतास बोललो आहे, विचारविनिमय केला आहे, खूप हसलोही आहे. तरी त्यांच्याशी झालेला प्रत्येक संवाद अपुरा वाटतो. जणू त्यांचे आयुष्य आणि कार्य नित्य नवे रूप घेत आहे.वीर यांचा जन्म श्रीनगरचा. त्यांचे सुरुवातीचे आयुष्य शिक्षण, पुढील आशा-आकांक्षा, एका नियमित वेतनामुळे मिळणारे स्वास्थ्य, असे काश्मिरी पंडित कुटुंबाच्या सुप्त अपेक्षेप्रमाणेच होते. बाळपणीच चित्रकला त्यांना सहजी अवगत झाली. चेहरे, वृक्षवल्ली आणि निसर्ग यांची चित्रे ते सहज काढत. शाळेत मिळालेल्या पुरस्कारांमुळे त्यांच्यात एक कलाकार दडलेला आहे असे सर्वांना वाटत होते. परंतु कलेला उत्तेजन दिले जात असले तरी ते आयुष्यभराचे उदरनिर्वाहाचे साधन होऊ शकेल असे समजले जात नसे..त्यांच्यासारखी पार्श्वभूमी असलेल्या अनेक तरुणांप्रमाणे वीर यांनीही कायद्याचा अभ्यास करण्याचा विचार केला. अनेक कौटुंबिक मित्रमंडळी वकील किंवा मॅजिस्ट्रेट होती. हा व्यवसाय करणे शक्य होते आणि त्याला सामाजिक मान्यताही होती. पण एकदा प्रत्यक्ष कोर्टात जाऊन तिथले काम पाहिल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडले. ‘हे माझ्यासाठी नाही,’ असे लक्षात आले. त्यानंतरचा काही काळ संभ्रमात गेला. समकालीन लोक इंजिनियर आणि डॉक्टर होत होते. वीर यांना आपण दिशाहीनपणे मागे राहिलो आहोत, आपल्याला काही स्थान नाही, याची जाणीव झाली. या टप्प्यावर कला ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा न राहता आश्रयस्थान झाली..जीवनाचा शोधबन्सी परिमू या काश्मिरी कलाकाराशी योगायोगाने झालेल्या भेटीमुळे वीर यांच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळाले. परिमू बादलीभर रंगाची उधळण करत आणि बेगुमानपणे, स्वत:च्या इच्छेनुसार काम करत. वीर यांनी अशा प्रकारे पेंटिग करताना कोणालाही पाहिलेले नव्हते. ‘‘...त्यांना पेंट करताना पाहून मला जॅक्सन पोलाकची आठवण झाली! पण त्याहूनही अधिक- मला जगण्याचा एक निश्चित मार्ग दिसू लागला,’’ असे वीर सांगतात.त्यानंतर वीर संध्याकाळी स्थानिक आर्ट कॉलेजमध्ये जाऊ लागले. पारंपरिक शिक्षण पूर्ण करताना कलाशिक्षण हा समांतर दिनक्रम होऊ लागला. वाचनामुळे विचार समृद्ध होत होते. ‘लस्ट फॉर लाइफ’ ही चित्रकार व्हिन्सेंट व्हॅन गॉ यांच्या जीवनावरील कादंबरी वाचल्यावर कला ही फक्त देखाव्याच्या पलीकडे काही तरी आहे, याची त्यांना जाणीव झाली. कलाकार होणे हे अशक्य नाही, हे हळूहळू लक्षात येऊ लागले..बडोद्याचे दिवसबडोद्याचे आर्ट स्कूल आणि तिथले एकूण कलात्मक वातावरण वीर यांच्या कलाजागृतीला पोषक ठरले. १९७६ ते १९८० ची सुरुवात- या काळात ‘फॅकल्टी ऑफ फाईन आर्टस’ विभाग चर्चा, मतमतांतरे, प्रयोगशीलता यांनी गजबजलेला होता. आपापल्या शैलीचा आग्रह न धरता विद्यार्थ्यांनी धीर धरावा, आपल्या कामाकडे पहावे, यांसाठी तिथले शिक्षक उद्युक्त करत. नसरीन मोहम्मदी, ज्योती भट्ट, कृष्ण छतपर, गुलाम शेख, के.जी. सुब्रमण्यन, रतन परिमू आणि इतरही शिक्षक अप्रत्यक्षरीत्या शिकवण देत. रेखाटन करत राहणे हा जणू ध्यानधारणेचा आविष्कारच ठरला. ‘तुम्ही काढाल ते चित्र फक्त झाडाचे नसून प्रत्येक पानाचे असायला हवे!’ असे सांगितले जात असे.नसरीन मोहम्मदी या अध्यापिकेचा वीर यांच्यावर मोठाच प्रभाव पडला. शेकडो रेखाटने काढून घेतल्याशिवाय त्यांचे समाधान होत नसे. त्यांच्यामुळे वीर आणि इतर मंडळी शांतपणे काम करायला शिकली, त्यांची नजर तयार झाली. शिल्पकलेच्या वर्गात ते प्रत्येक तपशील त्रिमिती स्वरूपात उतरवायला शिकत होते. गुलाम शेख शिकवताना कलेचा इतिहास फक्त इतिहास न राहता जिवंत वास्तव वाटत असे. के. जी. सुब्रमण्यन कलाशिक्षणात खेळकरपणा, सामान्य लोकांची विचारसरणी, चित्रकलेला लागणाऱ्या साहित्याचे विविध उपयोग, यांची ओळख करून देत..देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सहाध्यायी मित्रांची भर पडत होती. प्रत्येकाची सांस्कृतिक जडणघडण वेगळी असायची. वर्गाबाहेरच्या त्यांच्या चर्चा उत्तररात्रीपर्यंत चालत. वीर म्हणतात, ‘‘बडोद्यात आम्ही फक्त कलाकार म्हणून घडलो नाही. कलेबद्दल विचार करू लागलो. आम्ही निव्वळ कलाकृती निर्माण करत नसू, तर त्यासंबंधी प्रश्न उभे करत असू.’’ कठीण निर्णयकलाशिक्षण पूर्ण झाल्यावर वीर मुंबई आणि दिल्लीचे आकर्षण टाळून निश्चयपूर्वक आपल्या घरी काश्मीरमध्ये परतले. हा निर्णय बिकट होता. काश्मीरमध्ये मोठ्या संस्था नव्हत्या. आर्ट गॅलरी तर नव्हत्याच. कलाकारांना आधार वाटेल अशी तिथे परंपरा नव्हती. उदरनिर्वाहासाठी जाहिरातदारांचे काम आणि क्वचित सोपवले जाणारे विशिष्ट काम. जेणेकरून कलासाधना चालू ठेवता येईल असे काम शोधावे लागले..१९९० मध्ये मात्र हे सारे कोलमडले. त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन भरभर होत गेले. वीर यांनाही काही न घेता, तडकातडफी जीव वाचवण्यासाठी घर सोडावे लागले. हे तात्पुरते आहे असे त्यांना वाटले होते. नंतर मात्र स्थलांतर कायमस्वरूपी आहे हे लक्षात आले. आपली बहीण आणि तिचे छोटे मूल यांना घेऊन ते निघाले, तेव्हा त्यांना कल्पनाही नव्हती की सर्वच काश्मिरी पंडितांना पलायन करावे लागणार आहे. त्यानंतरचे काही महिने गोंधळात गेले. सिमला, सोलन, जम्मू असे करता करता ते दिल्लीला आले. तेव्हा एकमेकांशी संपर्क नाममात्र होता. फक्त भीती सर्वव्यापी होती. दिल्लीला आल्यावर त्यांच्याआधी आलेल्या इतर अनेक कलाकारांप्रमाणे त्यांनाही सुरुवातीला तात्पुरता सहारा मिळाला तो भवालपूर हाऊसमध्ये. तेव्हा ते कलाकार होण्याचा नव्हे, तर केवळ जिवंत राहण्याचा प्रयत्न करत होते, असे ते सांगतात.कला हा दस्तऐवजत्यानंतर एकाच पेंटिंगने त्यांच्या आयुष्याची दिशा बदलली. विस्थापन आणि त्यामुळे बसलेला धक्का, यांवरून स्वयंस्फूर्तीने वीर यांनी एक तरंगत्या टेरेसचे (गच्चीचे) चित्र काढले होते. त्यात काश्मीर हे त्रिशंकू आहे असे सुचवले होते. त्यातून त्यांच्या मनातील एक दडपण दूर झाले. त्यानंतर ते सतत काश्मीरमधील संघर्षाबरोबर एकरूप झाले. यात तडजोड नव्हती. त्यांच्या कलाकृतींमध्ये खबरे, हत्त्या, झेंडे, हद्दपारी, भीती ही सारी प्रतीके कलारूप घेत असत. ती पाहणाऱ्याला त्रास होत असे. अशी चित्रे विकणे त्याहून कठीण. त्यांच्या मित्रांनी त्यांना बजावले, की अशा चित्रांना मागणी नसते. परंतु वीर यांनी त्याचा विचार करणे सोडून दिले होते. ते सांगतात, ‘पेंटिंग हा माझा आत्मविष्कार झाला. मी त्याबद्दल कोणतेही समर्थन देणे बंद केले.’त्यानंतरचे पहिले प्रदर्शन १९९२ साली भरले. त्यामुळे त्यांना स्वस्थता मिळाली नाही, तरी मान्यता मिळाली. देशापरदेशातून निमंत्रणे येऊ लागली. आर्थिक प्रश्न जरी सुटला नाही, तरी त्यांचे हे एकेकाळी निराशा उत्पन्न करणारे काम आता त्या विशिष्ट काळाचा मागोवा घेणारे म्हणून महत्त्वाचे ठरले..आत्मपरीक्षणजवळजवळ एक दशक या संघर्षाचे चित्रण केल्यानंतर वीरच्या मनात स्वतःविषयी काही प्रश्न निर्माण झाले. काश्मीरपासून आता ते दूर गेले होते. त्यांना भावनिक थकवा आला होता आणि काही नैतिक प्रश्न सतावत होते. राजकारणाचा ते कलेसाठी उपयोग करत होते का? पुन्हा-पुन्हा तेच सांगितल्यामुळे त्यांच्या विचारांची धार कमी झाली होती का? यापुढे सत्याचा त्याग न करता ते कलेच्या क्षेत्रात पुढे जाऊ शकतील का?...चित्रांच्या राशीचक्र मालिकेचा (झोडिअॅक सिरीज) उगम याच विचारातून झाला. राशींचा पात्रांसारखा उपयोग करून ही मालिका तयार केली होती. वीर यांनी गांधी, मंडेला, व्हॅन गॉ, पिकासो यांची चित्रे रंगवली, पण ती आदर्श प्रतिमा म्हणून नव्हे तर त्यांचे सारे जीवन लक्षात घेऊन. या मालिकेमुळे त्यांच्या कामाकडे लक्ष गेले आणि व्यावसायिक यशही पहिल्यांदाच मिळाले. तरी यातून ते समाधानी नव्हते..नवे शोधकाश्मीरला परत गेल्यानंतर जुन्या जखमेची खपली निघाली. वीर आपल्या जाळलेल्या घरी पोहोचले तेव्हा त्यांना उलट या रिकाम्या घराची विलक्षण ओढ वाटू लागली. जाळलेली घरे पाहून वीर त्याकडे आकृष्ट झाले. सबंध काश्मीर खोरे त्यांनी पालथे घातले. छायाचित्रणाशी त्यांची सलगी झाली तो एक कलाप्रकार म्हणून नव्हे, तर एक दस्तऐवज म्हणून. ही स्तब्ध आणि बंद घरे तिथे नसलेल्या लोकांचे प्रतीक बनले.त्यानंतर ‘श्रापनेल’ (बाँबस्फोटात झालेले तुकडे) ही मालिका निर्माण झाली. जाळलेली वाहने, मोडतोड झालेल्या वस्तूंचा ढिगारा, अशांततेच्या काळातील विस्कळीत झालेला निसर्ग, यांचा अनुभव त्यामागे होता. त्यासाठी रेखाटने, मांडणी चित्रे आणि ध्वनीचित्रफिती यांतून मार्ग सापडला. यांत कलाकुसरीला वाव होताच. उदाहरणार्थ ‘पेपर मॅशे’चा उपयोग- हिंसक कृत्यांवर सौंदर्याचा लेप चढवताना..यानंतरचा वीर मुनशी यांचा कलाप्रवास अधिक महत्त्वाचा ठरतो. विस्थापन आणि नुकसान यांनंतरही त्यांच्यात सूडाची भावना निर्माण झाली नाही. त्याऐवजी त्यांचा आग्रह साहचर्यावर राहिला. त्यांच्या कामात हिंसेचे दर्शन घडते, त्याच वेळी सौंदर्याचेही. दु:खाचा उल्लेख असतो, पण त्याचा संघर्षासाठी उपयोग केलेला नाही.त्यानंतरच्या कलाकृती ‘पोस्ट ऑफिस नसलेला प्रदेश’ (अ कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस), ‘भरून येणाऱ्या जखमा’ (हीलिंग वूण्डस) ही आहेत. मांडणी (इन्स्टॉलेशन्स), गालिचे आणि लघुचित्रे (मिनिएचर्स) यांच्यात हिंदू, मुसलमान, सूफी, शैव इत्यादी विविध काश्मिरी परंपरांचा प्रभाव दिसतो. पूर्वीच्या काळी त्या सर्व एकत्र नांदत असत, त्याप्रमाणे चित्रांतही त्या एकत्र आल्या. वीर यांची वृत्ती निधर्मी आहे आणि ते मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगतात. ‘दु:ख हे दु:खच असते. वेदना कोणा एकट्याच्या नसतात; त्या सगळ्यांना जाणवत असतात,’ असे ते म्हणतात..तरीही त्यांचे पाय जमिनीवर आहेत. काश्मीरला ते अजूनही जात असतात. प्राणवायू भरून घ्यायला, त्या भूमीवर चालायला, तिथल्या लोकांशी बोलायला. त्यांची कला ही चळवळ नाही, परंतु त्यामागे कोणताही आवेश नाही. सातत्याने केलेल्या विचारांतीचा अनुभव आहे.त्यांच्या स्टुडिओमधून बाहेर पडताना मी लक्षात ठेवतो, की वीर मुनशी यांचे काम हे एखादा ‘शेवट’ गाठण्याबद्दल नाही. तो सौन्दर्य आणि हिंसा, गतस्मृती आणि भावी अशा विरोधाभासांना एकत्र बांधण्याचा प्रयत्न आहे. आजच्या काळात आपण सोपी उत्तरे शोधत असतो. त्यांची कला कठीण असे काही सुचवते- ते म्हणजे द्वेषरहित विचार करणे आणि विस्मृतीशिवाय जखमा भरून काढणे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.