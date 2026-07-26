Veerangana Self Defence : ...संकटाच्या क्षणी स्वतःचे रक्षण कसे कराल? ‘वीरांगना’ उपक्रम देतो आत्मविश्वासाची नवी ताकद

व्ही. राधा, माधव गोखले- saptrang@esakal.comनको असताना कुणीतरी हात धरत असेल तर अवघ्या दोन सेकंदांत ती पकड सोडवण्यासाठी प्रशिक्षित झालेले मनगट कोणत्याही बाह्य गोष्टींवर अवलंबून नसतं. ‘प्रत्येक मुलीकडे पूर्णपणे तिची स्वतःची अशी एक क्षमता हवी, हा विचार ‘वीरांगना’ कार्यक्रमाचा पाया... मावळत्या सूर्याच्या सोनेरी किरणांनी भरून टाकलेल्या आसमंतात आता संध्याकाळ उतरत होती. सावल्या लांबत चालल्या होत्या. या सुंदर चित्रात प्रकाशाच्या इथेतिथे सांडलेल्या पुंजक्यांची भर घालणारे रस्त्यावरच्या दिव्यांचे ठिपकेही आणखी थोड्या वेळाने दिसायला लागले असते... पण एरवी मोहक दिसणाऱ्या या चित्राकडे आज सरिताचे लक्षच नव्हतं.तो दिवसच तिच्यासाठी वेगळा होता. आज ती एकटीच घरी परतत होती, नेहमी तिच्यासोबत असणारा तिचा धाकटा भाऊ आज तिच्याबरोबर नव्हता. सकाळीच तो मामाकडे गेला होता. बाहेर जाता येताना सोबत म्हणून बरोबर कोणीतरी असायला हवं, असे ती नेहमीच ऐकत आली होती. लहानपणापासून मनावर बिंबवलेल्या सूचना; सल्ले, आजी-आई-बाबांच्या बोलण्यातून कानावर पडलेले तुकडे, मैत्रिणींच्या कानगोष्टी, सिनेमांतले प्रसंग, कोपऱ्यावर थांबून काहीबाही बोलणारी मुलं या सगळ्यातून सरिताच्या मनात असंख्य विषयांनी फेर धरला होता. त्यामुळे तिची पावलं आणखी वेगानं घराकडे पडत होती..Premium |Ken Betwa Protest: CJP आंदोलनानंतर आता 'केन-बेतवा आंदोलन' चर्चेत; नेमका वाद काय? समजून घ्या! .आमच्या या कथेतली सरिता ही कोणी एकच एक मुलगी नाहीये. ही कहाणी आहे गावागावांतल्या, छोट्या-मोठ्या शहरांतल्या आणि क्वचित महानगरांमधल्याही असंख्य सरितांची. शाळा-कॉलेजात जाणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या सरितासारख्या मुलींच्या मनाच्या तळाशी एक भीती असते. एकटं असताना ही भीती नेहमीच उसळून वर येत असते. बहुतेक वेळा त्याचं कारण केवळ तो एकटेपणा नसतो; कारण असतं तिला कधीच न सांगितलेलं एक वास्तव: वेळप्रसंगी तू स्वतःचं रक्षण करू शकतेस.सरिताच्या मनातल्या भीतीचं एक उत्तर आपल्याकडे आहे - एका योजनेच्या रूपात. केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमाचा भाग म्हणून देशभरातील सरकारी शाळांमधील मुलींना स्वसंरक्षणाचं प्रशिक्षण दिलं जातं. ‘राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण’ या नावाने हा उपक्रम ओळखला जातो. मुलीचा आत्मविश्वास हा तिच्या सुरक्षिततेचा केवळ एक भाग नाही, तर इतर कोणत्याही उपायापेक्षा तोच जास्त काळ टिकणारा उपाय आहे.मुलांना मुलींचा आदर करायला शिकवणं अपरिहार्य आहे. प्रभावी पोलिस व्यवस्था अपरिहार्य आहे. चांगल्या नागरी सुविधा, चांगला प्रकाश असलेले रस्ते, सीसीटीव्ही आणि न्यायव्यवस्था हेसुद्धा तितकंच आवश्यक आहे. यापैकी काहीही ऐच्छिक नाही. पण मूळ मुद्दा आहे तो मुलींना स्वतःचे आणि इतरांचेही संरक्षण करता येईल इतकं सशक्त करण्याचा. इथेच आपण नेमक्या मुद्द्यावर येतो म्हणजे फक्त रस्त्यांवर; काही विशिष्ट जागांवर लक्ष ठेवण्याकडून, मुलींमध्येच क्षमता निर्माण करण्याकडे नेणाऱ्या. आपल्या मुलींसाठी आपल्याकडून अपेक्षीत असणाऱ्या अनेक गोष्टींपैकी सर्वात महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे तिला वीरांगना अर्थातच ‘धाडसी आणि सक्षम स्त्री’ होण्यासाठी मदत करणं.हाच विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणून त्याचं एक धोरण निर्माण करण्याच्या दिशेने जाणारा एक उपक्रम अलीकडेच धुळ्यात झाला. नोव्हेबर २०२५मधील एक सकाळ. धुळ्यातील ‘एसआरपीएफ’चं प्रशिक्षण मैदान. एका मोठ्या पेंडॉलमध्ये शिस्तीत उभ्या असलेल्या मुलींच्या रांगा, आणि एकाच तालात घुमणारा आवाज. धुळे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या तब्बल साडेदहा हजार मुली एकाच लयीत स्वसंरक्षक प्रहारांचा सराव करत होत्या. त्या पेंडॉलमध्ये जाणवत होता तो मुलींच्या आवाजात जाणवत होता तो प्रखर आत्मविश्वास. त्या आत्मविश्वासामागे होती जिल्हा प्रशासनाने अनेक आठवडे शांतपणे केलेली काटेकोर तयारी..‘वीरांगना’ उपक्रमाची मुळे सापडतात ती धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांच्या धुळ्यापर्यंतच्या प्रवासात. त्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) २०१७ च्या तुकडीतील अधिकारी. धुळ्याला नियुक्ती होण्याआधी पांढरकवडा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी म्हणून आणि नंतर बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांना एक गोष्ट ठामपणे उमगली - अगदी शेवटच्या वाड्यावस्त्यांपर्यंत केवळ घोषणा नव्हेत तर व्यवस्था पोहोचते. सरकारी यंत्रणा महिलांच्या सुरक्षेसाठी बऱ्याच गोष्टी करत असतात. पोलिस गस्त, हेल्पलाईन्स, दामिनी पथकं, शाळांमधील जनजागृती मोहिमा —हे सर्व सुरू असते आणि याचे परिणामही दिसून येत असतात. पण यासाठी कोणत्या ना कोणत्या बाह्य गोष्टीची गरज असते. फोन. नेटवर्क. काही मौल्यवान मिनिटे. पण नको असताना कुणीतरी हात धरत असेल तर अवघ्या दोन सेकंदांत ती पकड सोडवण्यासाठी प्रशिक्षित झालेले मनगट कोणत्याही बाह्य गोष्टींवर अवलंबून नसतं. ‘प्रत्येक मुलीकडे पूर्णपणे तिची स्वतःची अशी एक क्षमता हवी, हा विचार या संपूर्ण कार्यक्रमाचा पाया आहे,’ असं भाग्यश्री सांगतात.अर्थात, मनात विचार आला आणि जिल्ह्यातून येणाऱ्या मुली, शिक्षक, अधिकारी वगैरेंनी एकत्र येऊन तीन दिवसांचं हे शिबिर केलं हे सांगणं जेवढं सोपं आहे तितकंच ते प्रत्यक्षात आणणं अवघड होतं. अत्यंत बारकाईनं शिबिराचं नियोजन झालं. ‘नियोजन करताना अनेक गोष्टी लक्षात येत गेल्या, आणि शिक्षण, पोलिस, महिला व बालविकास, आरोग्य, आदिवासी विकास, परिवहन आणि अन्य शासकीय विभाग आणि काही खासगी संस्थांच्या मदतीने यातून मार्ग सापडत गेले,’ त्या आवर्जून अधोरेखित करतात.सुरुवात झाली ती ‘ट्रेन द ट्रेनर्स’ कार्यक्रमाने. दोन दिवसांच्या या कार्यक्रमात जिल्ह्यातल्याच २५० प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं -शिक्षक, महिला पोलीस कर्मचारी आणि धुळे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील तरुण मुली. शिबिरात मार्गदर्शन करणारे ग्रँड मास्टर शिफुजी शौर्य भारद्वाज आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रशिक्षकांची तयारी करून घेतली. प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण हे या उपक्रमाचं एक महत्त्वाचं वेगळेपण. शिबिर फक्त तीन दिवसांचं असतं; पण प्रशिक्षित प्रशिक्षक अनेक वर्षं आपल्या गावात काम करत राहातो. म्हणूनच टिकून राहणारी एक व्यवस्था सर्वात आधी जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आली.त्यानंतर मुख्य शिबिर झालं: तीन दिवसांचं. साडेदहा हजार विद्यार्थिनी. कोणत्याही विद्यार्थी गटातील मुली मागे राहणार नाहीत याची काळजी घेत प्रत्येक तालुका, प्रत्येक शिक्षण मंडळ, आश्रमशाळा आणि वेगवेगळ्या संस्थांमधून विद्यार्थिनी निवडण्यात आल्या. व्यावसायिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना परिचारिकांना रात्रपाळीतही काम करावं लागतं, हे लक्षात घेऊन स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालयाला संलग्न असलेल्या नर्सिंग कॉलेजमधल्या विद्यार्थिनींनाही आवर्जून सामावून घेण्यात आलं होतं.शिबिराच्या तयारीबद्दल भाग्यश्री अगदी समरसून सांगत होत्या. सर्व विद्यार्थिनींच्या पालकांची संमती घेण्यात आली. जिल्ह्याच्या विस्तीर्ण आणि डोंगराळ भागातील गावांमधल्या प्रत्येक विद्यार्थिनीला सकाळी तिच्या घरासमोरून घेण्याची आणि संध्याकाळी तिला पुन्हा सुरक्षित घरी सोडण्याची व्यवस्था केली गेली. “आम्ही सगळ्यांना जेवणाचे डबे आणायला सांगितले होते, पण अनेक संस्थांनी मुलींसाठीच्या जेवणाच्या व्यवस्थेला हातभार लावला,” असे त्या नोंदवतात. सहभागी मुलींसाठी वैद्यकीय सुविधा, स्वच्छता आणि अन्य व्यवस्थांसाठी लागणारा निधी स्थानिक कंपन्यांच्या सीएसआर योगदानातून उभा राहिला..शिक्षण, पोलिस, महिला व बालविकास, आरोग्य, आदिवासी विकास आणि परिवहन हे सहा विभाग ठराविक वेळापत्रकानुसार एकत्र काम करत होते. प्रत्येक बस, शाळा आणि संमतिपत्रांची स्थिती प्रत्यक्ष वेळेत दिसणाऱ्या लाइव्ह डॅशबोर्डमुळे कुठेही उशीर झाला तर तो काही मिनिटांत लक्षात येऊन दुरुस्त केला जात होता. ‘‘संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाने एक टीम म्हणून काम केलं; त्यामुळेच हे शक्य झालं,’’ असं भाग्यश्री सांगतात.तीन दिवसांत मुलींना दिलेलं प्रशिक्षण केवळ प्रात्यक्षिकांपुरतं नव्हतं; ते त्यांच्या रोजच्या आयुष्यात उपयोगी पडेल अशा परिस्थितींवर आधारित होतं. अचानक कोणीतरी हात पकडला तर सुटका कशी करून घ्यायची, रस्त्यावर चालताना सतर्क कसं राहायचं याचा सराव त्यात होताच. पण शारीरिक प्रशिक्षणाबरोबरच गुड टच -बॅड टच, मानसिक व भावनिक आरोग्य, फसवणूक ओळखणं, पॉक्सो कायदा, सायबर सुरक्षितता आणि योगासने अशा विषयांचाही अभ्यासक्रमात समावेश होता.भाग्यश्री यांच्याशी बोलताना प्रशिक्षणामागचा एक विचार वारंवार जाणवत होता—एखाद्या नको असलेल्या कृतीला कसा प्रतिसाद द्यायचा याची कल्पना आणि सराव असलेली मुलगी असा काही प्रसंग प्रत्यक्ष ओढवला तर गांगरून किंवा गोठून जात नाही; भीतीची भावना तिच्या मनाचा ताबा घेण्याआधीच ती योग्य प्रतिसाद देऊ शकते. स्वसंरक्षण म्हणजे काही रॉकेट सायन्स नाही, हाही या प्रशिक्षणाचा महत्त्वाचा संदेश होता. एका सहभागी विद्यार्थिनीच्या शब्दांत, ‘‘एखाद्या संकटाच्या वेळी स्वतःचे रक्षण कसे करायचे हे आम्ही सोप्या पद्धतीने शिकलो. प्रसंगी अगदी पेन, हातातली बांगडी किंवा ओढणीचा वापर करून आम्ही स्वतःचा बचाव करू शकतो, हे आम्ही शिकलो.’’पहिल्याच दिवसापासून प्रशिक्षणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळू लागला होता. प्रत्येक सराव सत्रानंतर मुलींमध्ये बदल दिसत होता— त्यांचे खांदे ताठ होत होते आणि आवाजातला ठामपणा वाढत होता, भाग्यश्री सांगतात.साडेदहा हजार मुलींना एकत्र आणून त्यांना आयुष्यभर उपयोगी पडेल असं प्रशिक्षण देणं आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास जागवणं महत्त्वाचं होतंच. पण त्यानंतर पुढे काय? भाग्यश्री सांगतात, शिबिर संपताच त्याचं उत्तर मिळू लागलं. नव्याने प्रशिक्षित झालेले प्रशिक्षक कोणाच्याही सांगण्याची वाट न पाहता आपापल्या शाळा आणि गावांमध्ये हे प्रशिक्षण घेऊन गेले. अनेक शाळांनी ते पीटीच्या तासांमध्ये समाविष्ट केलं आहे, तर काही प्रशिक्षक ते शहरातील आणि जिल्ह्यातील इतर गावांमधल्या महिलांच्या गटांपर्यंतही पोहोचवत आहेत. आता पुढचं पाऊल म्हणजे आणखी शाळा जोडणं आणि हे प्रशिक्षण मुलींबरोबरच मुलांपर्यंतही पोहोचवणं.***.सरिता ज्या रस्त्याने घरी जाते, तो रस्ता बदललेला नाही. अजूनही रस्त्यावरच्या दिव्यांचा प्रकाश मिणमिणताच असतो. कधीकधी संध्याकाळी तीच मुलं त्याच कोपऱ्यावर उभीही असतात. बदल झाला आहे तो तिच्या मनाच्या गाभ्यात. आता तिच्यासोबत कोणीतरी असायलाच हवं असं नाही, तिच्यावर वेळेचं तसं बंधनही नाही. कारण आता तिच्याकडे दहा सेकंदांचा पक्का सराव केलेला स्वसंरक्षणासाठीचा सक्षम प्रतिसाद आहे!!वीरांगना — खरी ताकद आतून येतेl १०,५०० विद्यार्थिनींचा सहभाग — धुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका, प्रत्येक शिक्षण मंडळ आणि प्रत्येक शिक्षण माध्यमातील विद्यार्थिनीl मुख्य शिबिरापूर्वी २५० स्थानिक प्रशिक्षकांना प्रमाणित प्रशिक्षण — शिक्षक, महिला पोलिस कर्मचारी आणि जिल्ह्यातील तरुणीl सहापेक्षा अधिक शासकीय विभागांनी लाइव्ह डॅशबोर्डच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष वेळेत समन्वय साधला.वीरांगना प्रशिक्षणामुळे जिल्ह्यातील मुलींमध्ये आत्मविश्वास, निर्भयता व स्वसंरक्षणाची भावना दृढ झाली. विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा उपक्रम अत्यंत परिणामकारक ठरला असून, मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी तो एक पथदर्शी उपक्रम आहे. सर्व विद्यार्थिनी आता दर शनिवारी प्रशिक्षणाचे धडे गिरवतात.- डॉ. मनीष रा. पवार शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, धुळेया विशेष स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरामुळे विद्यार्थिनींमध्ये आत्मविश्वास, धैर्य आणि संकटांना सामोरे जाण्याची क्षमता विकसित झाली. हा उपक्रम मुलींच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने उचललेले एक प्रेरणादायी आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले.- सपना पवार, शिक्षिका. जिल्हा परिषद शाळा मुकटी. तालुका, जिल्हा धुळे.(लेखिका भारतीय प्रशासन सेवेच्या १९९४ च्या तुकडीतील अधिकारी असून, सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.)( लेखक पुणेस्थित पत्रकार-लेखक व माध्यम-अभ्यासक असून, गेली चार दशके माध्यम क्षेत्राशी संबंधित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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