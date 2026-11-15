Video Art : हवेलीतील बालपण ते व्हिडिओ आर्ट; रणबीर कालेका यांच्या कलेचा वेगळा प्रवास

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.com‘व्हिडिओ आर्ट’ म्हणजे चित्रपट किंवा ध्वनिचित्रमुद्रण नव्हे. हलते दृश्य हीच मुळी कलाकृती बनते. काळ, हालचाली, पुनरावृत्ती, प्रकाश आणि ध्वनी हे सारे कलाकाराची भाषा होतात.पाच वर्षांचे होईपर्यंत रणबीर कालेका जुन्या हवेलीत राहात असत. ‘तिथे वेळ कसा तो जातच नसे,’ हे त्याच्या स्मरणात आहे. बाहेरच्या जगात फारसे काही होत नसे. पटियालाजवळ बहमाना नावाचे एक खेडे होते. ज्या आर्ट गॅलरीज् आणि म्युझियम्समध्ये रणबीर यांच्या कलाकृती नंतर प्रदर्शित होणार होत्या त्यापासून ते कोसो दूर होते. बहुतेक वेळा आतल्या शांत जागेत, प्रकाशाच्या तिरिपीत नाचणाऱ्या धुलीकणांचा खेळ ते पाहात. चारकोलने चित्रे काढत. जणू ते कोपऱ्यात, रिकाम्या जागेत दडलेल्या रहस्यांचाच शोध घेत होते. बालमनात कलेचे स्फुल्लिंग फुलत होते. गोष्टींत गुरफटलेले बालपणरणबीरचे कुटुंब गोष्टीवेल्हाळ होते. त्यांची आजी आणि काका त्यांना गोष्टी सांगायचे. खेड्यात कथाकारही होतेच. त्या कथा जादूच्या, गूढरम्य असायच्या. त्यातली एक गोष्ट- ‘आरशांचा पर्वत’ (‘अ माउंटन ऑफ मिरर्स’) त्यांच्या कायम लक्षात राहिली. अनेक वर्षानंतर ही कथा अनपेक्षितपणे त्यांच्या एका व्हिडिओत अवतरली. त्यांना जोडणारा धागा बरेच काही सांगून जातो. या कथांचे स्वरूप नेहमीच सरळसोट असते असे नाही. काही तरी उलटसुलट असते; पुनरावृत्ती आणि बदलसुद्धा. आठवण्याची प्रक्रिया तशीच असते मुळी! गतगोष्टींतील एखादी आठवण अचानक जागृत होते आणि त्यात नंतर घडलेल्या घटनेचाही समावेश होऊ शकतो. रणबीर सांगतात, की खेड्यातल्या हवेलीत काढलेली पाच वर्षे ही निर्णायक ठरली. वास्तूंचे परस्पर प्रमाण आणि आकार, सूक्ष्म वस्तूंचे तपशील, दुरून दिसणारे प्रकाशाचे अंधूक स्वरूप, धुरकटलेल्या काचेच्या खिडक्यांतून दिसणारी दृश्ये, यांतून कल्पकता वाढत गेली. चारकोलने काढलेल्या त्यांच्या सुरूवातीच्या चित्रांत विविध प्राणी, माणसे- त्यात नर्तक यांची चित्रे होती. एकदा त्यांच्या काकाने त्यांना मायकल अँजेलो आणि सिस्टिन चॅपेलची हकिकत सांगितली. तेव्हा कुमारवयातील रणबीर यांच्या डोक्यात विचार आला की ही चित्रे काढायला किती वेळ लागला असेल... पेंटिंग वेळखाऊ असते, हे त्यांच्या लक्षात आले. .चंडिगड ते लंडनबालपणातील खेड्यापेक्षा फार वेगळे असे जग त्यांना चंडिगडला पाहायला मिळाले. तेथील आधुनिक स्थापत्य आणि भौमितिक आकारांनी वेगळी नजर दिली. हार्दिल जीत सिंग लाली यांचे छत्र आणि मार्गदर्शन रणबीर यांना मिळाले. त्यांनी रणबीरचा परिचय वाङमय, पुस्तके आणि चित्रपट, या चित्रकलेसारख्याच महत्त्वाच्या सांस्कृतिक घटकांशी करून दिला.‘दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट’ आणि नंतर लंडनचे ‘रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट’ इथे त्यांनी कलाशिक्षण घेतले. पीटर डी फ्रान्सिस आणि केन किफ यांसारख्या कलावंतांच्या कामाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. तेथील म्युझियम्समध्ये कलाकृतींचा आस्वाद कसा घ्यावा याची त्यांना जाणीव झाली. लंडनला रिपर्टरी थेटर, सिनेमा आणि संगीत यांची रेलचेल होती. या अनुभवांची जोड त्यांच्या संचिताला मिळाली.कालेका यांच्या कामाचा केंद्रबिंदू पेंटिग हाच राहिला. त्यांना मनुष्याकृतीचे आकर्षण वाटले खरे; पण ते निवळ रेखण्या-आखण्याच्या दृष्टीने नव्हे. एखादी मुद्रा, हावभाव किंवा दृष्टिक्षेप यांतून त्यामागील मानसिक प्रक्रिया लक्षात येऊ शकते. त्यांच्या कलाकृतीत त्यांच्या जीवनानुभवाचा प्रभाव दिसत होता; त्याचप्रमाणे त्यांनी अनुभवलेल्या कथा, वाङमय, सिनेमा आणि ऐतिहासिक घटना यांचाही. यात त्यांना सिनेमा मनापासून आवडू लागला.पेंटिंग्ज हलू लागतात...कालेका यांना एक प्रश्न पडला, की पेंटिंग हे स्थिर नजरेने पाहायचे असते; पण ते गतिमान झाले तर काय होईल?... हा विचार करता करता कालेका व्हिडिओकडे वळले. व्हिडिओ आर्ट म्हणजे सिनेमा किंवा ध्वनिचित्रमुद्रण नव्हे. हलते दृश्य हीच मुळी कलाकृती बनते. काळ, हालचाली, पुनरावृत्ती, प्रकाश आणि ध्वनी हे सारे कलाकाराची भाषा होतात. सिनेमा आपल्याला एखाद्या विशिष्ट स्थळी घेऊन जातो. एक कथा सांगतो आणि ती सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जाते. व्हिडिओचे तंत्र वेगळेच आहे. त्यात काही घटना सावकाश होऊ शकतात, तर काही पुनःपुन्हा दाखवल्या जातात. मधूनच व्यत्यय येऊ शकतो किंवा पाहणारा मधूनच एका कालबिंदूत तरंगत राहतो. कालेका यांना काळाच्या या खेळाने आकर्षित केले.‘मॅन विथ कॉकरेल’ या त्यांच्या कलाकृतीत एक दृश्य दिसू लागते, ते बदलते, विरून जाते आणि पुन्हा दिसू लागते. ते गोलाकारात तयार केले असल्याने त्याला पारंपरिक पद्धतीने आदि-अंत नाही. आपण एखादे कथानक पाहात नाही. त्यांत पुनरागमन हेच अर्थपूर्ण होते. कालेका सांगतात, की ‘मी या कलाकृतीत पेंटिंग पाहतानाची वेळेची संकल्पना आणि सिनेमात दिसू शकणारी संकल्पना यांचा मिलाफ केला आहे.’कालेका पेंटिंग पद्धती नाकारत नव्हते; उलट तिचा नवीन अर्थ शोधत होते. पेंट कलेचे दृश्य श्वासोच्छ्वास करू शकत होते, अदृश्य होऊ शकत होते आणि परिवर्तित रूपात परतही येत होते. हे परिवर्तन फक्त तंत्रबदलामुळे झालेले नव्हते. कालेका यांनी डिजिटल पद्धतीचा ‘एक प्रकारची शिल्पकला’ असाच उल्लेख केला आहे. त्यात ते रंगावर रंग देऊ शकतात, पुन्हा रेखाटू शकतात. छाया-प्रकाशाशी खेळू शकतात. चित्रकार किंवा नाट्य दिग्दर्शक जसा दृश्याचा प्रभाव सर्वस्वी बदलू शकतो तसेच हे आहे. वेगवेगळ्या शक्यता आहेत पण निर्माण होणारे प्रश्न नेहमीचेच आहेत. काय दाखवायचे, कोणते अदृश्य राहू द्यायचे आणि कालानुसार दृश्य उलगडते कसे?... त्यांनी तयार केलेले व्हिडिओ हे बरेचसे पेंटिंगप्रमाणेच दिसतात, याचे हेच कारण असेल. त्यांत पारंपरिक पद्धतीने एखादी कथा सांगितलेली नसते. दृश्य तुमच्या नजरेसमोर बदलू शकते. या कथांना घटना किंवा शेवट नसतो. त्यांतील रूपके मोकळेपणाने अनेक अर्थ सुचवत असतात..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास; निवडणुकीतील पराभव आणि मनातील न बोललेले दुःख.काळा रंगकालेका काळ्या रंगाविषयी बोलू लागतात ते अनपेक्षितपणे काव्यमय असते. ते म्हणतात, की काळा रंग म्हणजे इतर रंगांची गैरहजेरी नव्हे! ते जेव्हा काळा रंग वापरतात, तेव्हा त्यात इतर रंगही असतात. या रंगांचा वापर त्यांनी कधी ना कधी केलेला असतो आणि त्यांच्या आठवणी असतात. कोणतीच गोष्ट संपूर्णपणे हरवून जात नाही. आधीचा अनुभव त्यात सामावलेला असतो. तो आपल्या स्मरणात राहतो.त्यांच्या एकूण कार्याबद्दल हेच सांगता येईल. त्यांनी बालपणात ऐकलेल्या गोष्टी, सिनेमा, वाङमय, नाटक, पेंटिंग आणि गतिमान दृश्ये यांनी एकमेकांवर कुरघोडी केलेली नसते, तर त्या समन्वय साधतात.कलाप्रवासकालेका हे भारतातील कलावंतांपैकी नावाजलेले आहेतच, शिवाय परदेशातही त्यांच्या कलाकृती सर्वत्र दाखवल्या गेल्या. त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार आणि इतरही मानसन्मान मिळाले. त्यांची पेंटिंग्ज आणि तयार केलेले व्हिडिओ अनेक महत्त्वाच्या कलासंग्रहांत विराजमान झाले आहेत. चेस्टर हरविट्झ आणि गाय बारबियर यांसारख्या संग्राहकांना त्यांचे कलाकार्य आवडले आहे. त्यांनी ते भारताबाहेरील रसिकांपर्यंत पोहोचवले आहे. तरी कालेका सावकाश काम करत असतात. त्यांचे काम आकार घ्यायला काही अवकाश लागतो..पुन्हा पेंटिंगकडेअनेक वर्षे गतीमान दृश्यांत, डिजिटल कामात आणि ‘इन्स्टॉलेशन’मध्ये (मांडणी) प्रयोग केल्यानंतर कालेका पुन्हा पेंटिंगकडे वळले आहेत. कारण अगदी साधे आहे. ब्रश हा कलाकाराचा जन्मभराचा सोबती असतो! ते ब्रश हातात घेतात तेव्हा जे-जे शिकले आहे ते जागृत होते. त्यासाठी लागणारे तंत्र तर उपलब्ध असतेच. हात अनियंत्रित चालत असतो- कधी जोमदार, कधी नाजूक, तर काहीशी थरथरसुद्धा. त्यांना ऑइल पेंटिंग आवडते, कारण ती कला लवचीक आहे. तो प्रकार हस्तकौशल्याला प्रतिसाद देतो. मग एक फार वेगळी प्रक्रिया सुरू होते.पेंटिंग्ज फक्त कलावंतांच्या प्रतिभेला प्रतिसाद देत नाहीत, तर स्वतः काही सांगू लागतात. बहमानाच्या जुन्या हवेलीत ‘बालरणबीर’ धुळीने भरलेल्या खोलीत प्रकाशाचे खेळ पाहत होता, गोष्टी ऐकत होता आणि नंतर चंदिगड, दिल्ली, लंडन येथील म्युझियम्स, सिनेमा, वाङमय, रंगभूमी आणि व्हिडिओ... आविष्कार बदलत गेले, पण त्यांमागील प्रेरणा तीच राहिली. तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले तसतसे हालचाली आणि काळ यांचा ते शोध घेऊ शकले. ब्रश मात्र कोणत्याच बाबतीत तंत्रावलंबी नव्हता. उलट तोच कोणते तंत्र वापरावे ते सुचवतो! फक्त हस्तकौशल्याची करामत.त्यामुळे कालेका जेव्हा पुन्हा पेंटिंग करू लागतात तेव्हा केवळ त्यांच्या भूतकाळात परतल्यासारखे वाटत नाही. ती पुरातन हवेली, त्या गोष्टी, सिनेमा, व्हिडिओ, वर्षानुवर्षे केलेले प्रयोग हे तसेच आहेत, पण ते त्यांच्या नवीन कलाकृतीत वेगळे होतात. पेंटिंग स्थिर झाले आहे, पण कालेका गतिमानच राहिले आहेत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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