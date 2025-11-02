सप्तरंग

भेदक नजर, डौलदार चाल

विनोद खन्ना : बॉलिवूडमधील करिष्माई अभिनेता, आध्यात्मिक प्रवासी आणि राजकारणी व्यक्तिमत्त्व. त्याची जीवनकथा म्हणजे अभिनय, अध्यात्म आणि संघर्षाचा संगम.
Vinod Khanna

Vinod Khanna

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिलीप ठाकूर- glam.thakurdilip@gmail.com

सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धात काही सिनेमावाले आचार्य भक्तीत रममाण झाले. काहींनी आपली कारकीर्द सांभाळत ही भक्ती कायम ठेवली. विनोद खन्नाने चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहणे पसंत केले. रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व, आघाडीच्या दिग्दर्शकांचा लाडका, इतकेच नव्हे तर अमिताभ बच्चनचा चांगला स्पर्धक अशी वैशिष्ट्ये असलेला रांगडा नायक स्वतःच बाजूला होतोय, हे सगळ्यांसाठी धक्कादायक होते.

Loading content, please wait...
bollywood
Film Industry
cinema
culture
vinod khanna
Indian cinema
Bollywood Celebrity Selfies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com