भेदक नजर, डौलदार चाल

दिलीप ठाकूर- glam.thakurdilip@gmail.comसत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धात काही सिनेमावाले आचार्य भक्तीत रममाण झाले. काहींनी आपली कारकीर्द सांभाळत ही भक्ती कायम ठेवली. विनोद खन्नाने चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहणे पसंत केले. रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व, आघाडीच्या दिग्दर्शकांचा लाडका, इतकेच नव्हे तर अमिताभ बच्चनचा चांगला स्पर्धक अशी वैशिष्ट्ये असलेला रांगडा नायक स्वतःच बाजूला होतोय, हे सगळ्यांसाठी धक्कादायक होते..व्हीके (विनोद खन्ना)चं चित्रपटसृष्टीतील प्रगती पुस्तक अनेक वळणं घेणारे आणि म्हणूनच कौतुकाचे. सुनील दत्त निर्मित व ए. सुब्बा राव दिग्दर्शित 'मन का मीत' (१९६८)मधून तीन नवीन चेहरे चित्रपटसृष्टीत आले. नायक सोम दत्त (हा सुनील दत्तचा भाऊ), नायिका म्हणून लीना चंदावरकर आणि खलनायक म्हणून विनोद खन्ना. पिक्चरमध्ये फारसा दम नव्हता, म्हणून पब्लिकने तो नाकारला. लीना चंदावरकर व व्हीकेची गाडी त्यांच्या प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वासावर सुरू राहिली. व्हीके रखवाला, सच्चा झूठा, ऐलान, आन मिलो सजना, अनोखी अदा वगैरेत खलनायकाची भूमिका साकारत असतानाच राज खोसला दिग्दर्शित 'मेरा गाव मेरा देश' (१९७१) डाकूच्या भूमिकेत लक्ष वेधून घेतले. त्याचा जब्बारसिंग लक्षवेधक ठरला. या भूमिकेने त्याचा दबदबा निर्माण केला, त्याचा चाहतावर्ग निर्माण झाला..एक भारी भूमिका बरेच काही देते ती हे असे. गुलजार दिग्दर्शित 'मेरे अपने' (१९७२)मधील बेकारीने गल्लीतील रावडेगिरीत अडकलेला सुशिक्षित युवक त्याने उत्तम साकारला. व्हीकेला ओळख मिळू लागली. राज खोसलाच्याच 'कच्चे धागे'त (१९७३) त्याने डाकू साकारला, तर गुलजार दिग्दर्शित 'अचानक' (१९७३)मध्ये सीमेवर देशाच्या संरक्षणासाठी लढणारा सैनिक घरी परततो तेव्हा पत्नीच्या वर्तनामुळे त्याला कठोर निर्णय घ्यावा लागतो. व्हीकेचा आता जम बसत असतानाच त्याने माॅडेल गीतांजली हिच्याशी लग्न केले. मग अक्षय आणि राहुल अशी दोन मुलं. तर करिअरमध्ये त्याने नायक साकारण्यावर लक्ष केंद्रित केले..आपण नायक म्हणून जास्त प्रभावी ठरू शकतो हाच त्यामागचा विश्वास. कधी नायक (इन्कार, हत्यारा, कैद, शक, आप की खातिर, लहू के दो रंग, दौलत, मै तुलसी आंगन की, मीरा वगैरे अनेक चित्रपट), कधी सहनायक (पूरब और पश्चिम, पत्थर और पायल, हाथ की सफाई, शंकर शंभू, नेहले पे देहला, कुदरत, बाॅम्बे ४०५ माईल्स, चोर पुलीस, कुर्बानी, रजपूत, द बर्निंग ट्रेन वगैरे). अमिताभ बच्चनचा सहनायक म्हणून जमीर, हेरा फेरी, खून पसिना, परवरीश, अमर अकबर ॲन्थनी, मुकद्दर का सिकंदर यात भूमिका साकारताना दोघांत सरस कोण अशी तुलना झाली. व्हीकेचे फॅन्स त्याची बाजू अतिशय प्रेमाने लावून धरत; पण 'स्टोरीचा हीरो' अमिताभ असल्याने अनेकदा श्रेय त्यांना गेले. व्हीके आणि विनोद मेहरा यांनी मिळून कमला फिल्म वितरण (मुंबई विभाग) ही चित्रपट वितरण संस्था स्थापन करून कुदरत, कुर्बानी असे चित्रपट वितरित केले आणि आपलं कार्यक्षेत्र विस्तारलं..असं सगळं व्यवस्थित चालले होते. वाळकेश्र्वर येथील मलबार हिलवर राहायला होता; पण त्याच्या संसारात धुसफूस सुरू होती. वाद निर्माण झाले आणि मन:शांतीसाठी तो अभिनय सोडून तो पुण्यात आश्रमात गेला. टाॅप फाॅर्मात असतानाच व्हीकेने रंगलेला डाव सोडावा असं त्याच्यावर खासगी आयुष्याचे दडपण असावे असा एक निष्कर्ष काढला गेला. साधारण पाच वर्षांनी व्हीके चित्रपटसृष्टीत परतला तेव्हा त्याच्या दिग्दर्शक मित्रांनी, माध्यमांनी आणि चाहत्यांनी जोरदार स्वागत केले..सेकंड इनिंगमध्ये व्हीकेला एकीकडे बरेच चित्रपट मिळाले. फिरोज खान दिग्दर्शित 'दयावान', यश चोप्रा दिग्दर्शित 'चांदनी', गुलजार दिग्दर्शित 'लेकिन' असे विशेष चित्रपट मिळाले. परेलच्या राजकमल कलामंदिर स्टुडिओतील लता मंगेशकर निर्मित व त्यांच्याच वाढदिवशीच (२८ सप्टेंबर १९८७) झालेला मुहूर्त आठवतोय. चित्रपती व्ही. शांताराम, लता मंगेशकर व सुनील गावसकर यांच्या उपस्थितीत व्हीके आणि डिंपल खन्नाने मुहूर्त दृश्यात सहभाग घेतला तेव्हा व्हीकेच्या एकूणच देहबोलीतून त्याचा आत्मविश्वास व सेकंड इनिंगमध्ये तो छानच रुळलाय हे जाणवलं. व्हीके आणि डिंपल याच जोडीचा मुजफ्फर अली दिग्दर्शित 'झूनी' असाच मुहूर्तापासूनच गाजला; पण अर्धवट राहिला. काश्मीरमधील ती प्रेमकथा होती आणि व्हीकेला अगदी काश्मिरी वस्त्रात सजण्याची संधी मिळाली होती..व्हीकेने दुसरं लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आणि कल्पना दफ्तरी हिच्याशी लग्न केले. त्याची शानदार पार्टी दिली. (या संसारात त्याला साशा आणि श्रद्धा अशी मुले झाली.) त्याने राजकारणात प्रवेश केला. पंजाबमधील गुरुदासपूर मतदारसंघाचा तो तीनदा भारतीय जनता पक्षाचा खासदार म्हणून निवडून आला. काही वर्षे तो केंद्रीय मंत्रिमंडळात परराष्ट्र खात्याचा राज्यमंत्री होता.याच वाटचालीत आपला मुलगा अक्षय याला चित्रपटसृष्टीत आणताना व्ही. के.ने छान शोबाजी केली. आपण लंडनवरून आपला मुलगा अक्षय आणि त्यांची नायिका अंजाला झवेरी यांना घेऊन आलोय अशी आकर्षक फोटोसह बातमी घेऊनच तो मुंबईत आला. चित्रपटाचे नाव 'हिमाचलपुत्र' आणि दिग्दर्शन पंकज पराशर. पहिलेच मोठे चित्रीकरण सत्र हिमाचल प्रदेशातील डलहौसी येथे. तेही कमालीच्या कडाक्याच्या थंडीत. तिकडे कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी श्री शंकराची भली मोठी मूर्ती उभारलेली. विनोद खन्नामधील पिता आपल्या मुलाला थाटामाटात रुपेरी पडद्यावर आणण्यासाठी खूप धडपडला. दुसरा मुलगा राहुल मात्र आपल्या गतीने आला. तोही व्ही. के.सारखाच हॅण्डसम..आणि अशातच एके दिवशी बातमी आली, व्हीके कॅन्सरग्रस्त आहे. ऐटबाज व्यक्तिमत्त्वाला कर्करोगाने पोखरून काढायला सुरुवात केली होती. राजेश खन्नाच्या अंत्ययात्रेतील (१८ जुलै २०१२) व्हीकेचे अगदी सुन्नपणे एका बाजूस उभे असणे आठवतेय. अतिशय स्तब्धपणे तो सांताक्रूझ स्मशानभूमीत एका बाजूस उभा होता. विनोद खन्नाचे हे वेगळेच रूप होते. कदाचित त्याला मृत्यूंची चाहूल लागली असावी. कलाकार हादेखील माणूसच. त्यालाही संवेदनशीलता असते..या बायकांचे करायचे काय?.काही महिन्यांतच त्याचा आजारपणातील एक फोटो समाजमाध्यमात व्हायरल झाला. व्हीके असा विस्कटलेला, उदास, भकास असू शकत नाही असे वाटत होते; पण २७ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी ती दुर्दैवी बातमी आली, विनोद खन्नाच 