book savitribai phule her life her relationship her legacy sakal

सप्तरंग दोनशे वर्षांपूर्वीची क्रांती क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आतापर्यंत असंख्य पुस्तके येऊन गेलीत. अलीकडे रिटा राममूर्ती गुप्ता यांनी लिहिलेले ‘सावित्रीबाई फुले : हर लाईफ, हर रिलेशनशिप, हर लीगसी’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.