जीवनमार्ग उजळणारे प्रेरणादायी काव्यदीप

- मयूर भावे, mayur.bhave@esakal.com‘हितेन सहितं तस्य भावः साहित्यम्’ म्हणजेच ज्यात सर्वांचं हित सामावलेलं असतं त्यालाच ‘साहित्य’ असं म्हटलं जातं अशी साहित्य शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. या कसोटीवर तंतोतत उतरणारे पुस्तक म्हणजेच डॉ. संजय उपाध्ये लिखित ‘विवेकसंहिता’! ‘विवेकसंहिता.. आधुनिक उद्यान विवेकतरूंचे!’ या छोटेखानी पुस्तकात डॉ. उपाध्ये यांनी जीवनमार्ग उजळणारे चिंतन मांडले असून, त्यासाठी अभंग या काव्यप्रकाराची निवड केली आहे..महाराष्ट्राला आणि आपल्या देशाला उज्ज्वल संतपरंपरा लाभली आहे. संतसाहित्य कालातीत व नित्यनूतन असल्याने त्याचं महत्त्व अबाधित आहे. कमी शब्दांत गहन अर्थ सांगणारे अभंग, ओव्या संतांनी रचल्या. त्यासाठी सामान्यांना समजतील अशा सोप्या शब्दांची, दैनंदिन जीवनातील उदाहरणांची निवड केली. डॉ. उपाध्ये यांनी हीच प्रेरणा घेऊन अभंगाच्या माध्यमातून विविध विषय त्यांच्या ‘विवेकसंहिते’मध्ये हाताळले आहेत. या लेखनप्रपंचामागील आपला विचार मनोगतात त्यांनी स्पष्ट केला आहे. ते म्हणतात, ‘‘या संग्रहामध्ये मी रचलेले काव्य आणि त्यातील जीवनविवेक हे केवळ वाचनापुरते नसून, ते वाचकांच्या अंतर्मनात रुजावेत आणि मनाला दिशा द्यावी, हेच माझे ध्येय आहे. जीवनातील अनेक अडचणी, संभ्रम, निराशा यावर उपाय म्हणून हे विचार वाचले जावेत आणि वाचकाने स्वतःचा जीवनमार्ग उजळून काढावा अशी माझी इच्छा आहे.’’.विविध विषयांवरील १०१ ‘अभंग सुविचारां’चा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रत्येक पानावर नवा विषय व नवे लेखन असल्याने कोणतेही पान काढून त्यावरील चिंतन वाचता येईल अशी पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली आहे. पुस्तकाचा आकार, आतील मांडणी व सजावट, विषयानुरूप घेतलेली चित्रे, रंगसंगती, इतकंच नाही तर अक्षरांचे सुलेखन हे सर्व वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. सामान्यतः अभंग म्हटल्यावर भक्ती, तत्त्वज्ञान... असे ठरावीक विषय आपल्या डोक्यात येतात. मात्र, डॉ. उपाध्ये यांनी या ‘विवेकसंहिते’त सद्गुरूसेवा, मन, कर्म, माउली ज्ञानेश्वर, भगवद्गीता ... इथपासून शरीर, बाहेरचे खाणे, वाढदिवस, कायद्याचे राज्य, देशभक्ती, ऑपरेशन सिंदूर, वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन... अशा रोजच्या जगण्यातील विषयांपर्यंत लेखन केलं आहे..जीवन जगणं आणि त्यातही ते आनंदाने जगणं महत्त्वाचं आहे हे पटवून देण्याच्या अभंगात उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की,जीवनाचे सार । जीवन जगणे ।अधिक वा उणे । झाले जरी ।।आनंदाने गुणा । होईल दुप्पट ।करे दुःखघट । भागाकार ।।तसेच,.बुद्धी आणि मन । नको तिथे ढग ।आकाश सलग । निळेशार ।।‘ढ’ नको बुद्धीत । ‘ग’ नको मनात ।जग ये मुठीत । सहजचि ।।अशा सोप्या शब्दांत लेखक जग जिंकण्याचा मंत्र देतात. तर,श्रद्धेविण राष्ट्र । अज्ञानाची दरी ।श्वापदांची सारी । वस्ती तेथे ।।या अभंगातून राष्ट्रधर्माची महती पटवून देतात.धन आहे मार्ग । प्रवास साधन ।मुक्कामाचे स्थान । धन नव्हे ।।.या अभंग सुविचारातून धन हेच सर्वस्व मानून त्यामागे धावणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालतात.कोणत्याही विषयावर मार्गदर्शनपर चार शब्द सांगताना ते उपदेशाचे ‘डोस’ ठरणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी डॉ. उपाध्ये यांनी घेतली आहे. तसेच, योग्य तिथे विनोदनिर्मिती केली असून, काही ठिकाणी आपल्या खास मिश्किल शैलीत वाचकाला चिमटाही काढला आहे. ‘वाहतूक कोंडी व अपघात’ यावर भाष्य करताना ते लिहितात,नका हो समजू । स्वतःला शहाणे ।गाडी चालवणे । नम्रतेने ।।मीच अतिरेकी । सद्दाम हुसेन ।मुद्दाम घुसेन ।। येताजाता ।।.‘हे सर्व लिहावंसं का वाटलं?’ असं कोणी विचारलं तर त्याचं उत्तरही लेखकाने पुस्तकाच्या शेवटी दिलं आहे. डॉ. उपाध्ये ह्या लेखनाचे श्रेय आपल्या वडिलांना देतात. त्यांच्या वडिलांनी त्यांना सांगितले होते की, ‘तुला काही लिहायचंच असेल तर माणसांना जगण्यासाठी उत्साह वाटेल असं लिही, अन्यथा नाही लिहिलंस तरी चालेल. एक तर माणसांच्या दुःखाचे उत्तर तरी हो किंवा त्यांची जगण्याची उमेद वाढेल असं लिही!’ ही दिशा मनात ठरवूनच ‘विवेकसंहिता’ साकारलेली दिसते.‘अ-क्षरत्व’ लाभलेल्या अक्षरांमधून झालेली ही निर्मिती वाचताना आपला भाव कधी व्यक्त होतो, तर कधी अव्यक्त राहतो. मात्र, तो अपूर्ण राहत नाही. कारण, आपल्याला हे कळंत की,अक्षरांचा संग । माध्यम व्यक्तांचे ।मौन अव्यक्ताचे । भाव सांगे ।।पुस्तकाचे नाव : विवेकसंहिताजीवनमार्ग उजळणारे प्रेरणादायी काव्यदीप.‘हितेन सहितं तस्य भावः साहित्यम्’ म्हणजेच ज्यात सर्वांचं हित सामावलेलं असतं त्यालाच ‘साहित्य’ असं म्हटलं जातं अशी साहित्य शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. या कसोटीवर तंतोतत उतरणारे पुस्तक म्हणजेच डॉ. संजय उपाध्ये लिखित ‘विवेकसंहिता’! 