Premium|Indian Textile Heritage : कॅनव्हासवरचे चित्र आता खादीच्या धाग्यांमध्ये; राजा रवि वर्मा यांच्या कलाकृतींचा वस्त्रविणकामात अनोखा प्रयोग!

शेफाली वैद्यकॅनव्हासवरचे एखादे चित्र, त्यातली रंगसंगती, चेहऱ्यावरचे भाव, खादीच्या वस्त्रात विणून घेणे म्हणजे काय असते हे समजून घेण्यासाठी आधी जामदानी विणकामाचे तंत्र समजून घ्यावे लागते. जामदानी विणकाम हे असे तंत्र आहे, ज्यात वस्त्रावरची प्रत्येक आकृती थेट धाग्यात विणली जाते. विणकर नजरेसमोर ठेवतो ते फक्त कागदावरील आखीव रेखाचित्र. प्रत्येक हातमागाच्या खाली त्या त्या चित्राचा रेखांकित, रंगवलेला पार्चमेंट पेपर असतो आणि त्याबरहुकूम विणकर एकेका रंगाचा धागा त्या त्या जागी बसवत जातो.हातमाग विणकामातल्या एका अनोख्या प्रयोगाबद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत. विणलेल्या चित्रांबद्दल. चित्र पाहणे वेगळे असते. चित्र अनुभवणे वेगळे. चित्र विणणे तर त्याहून वेगळे. राजा रवि वर्मा यांची चित्रे न पाहिलेली व्यक्ती भारतात क्वचितच असेल. त्यांची चित्रे आपल्याला प्रत्येक हिंदू घरात दिसतात. राजा रवि वर्मा हे केरळच्या राजघराण्यात जन्मलेले चित्रकार. त्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास केला, भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतांतील स्त्रियांचे वेश, साडी नेसण्याच्या पद्धती, केशभूषा, दागिने, मुद्रा, चेहेरे पाहिले, त्यांच्या रेषांचा, रंगांचा बारकाईने अभ्यास केला आणि त्याच अभ्यासातून हिंदू पुराणकथांना मानवी चेहरा मिळाला. रवि वर्मांची सुरेख लालसर मरून नऊवारी लुगडे नेसून कमळावर बसलेली लक्ष्मी, पांढरे झळाळते जरीकाठी लुगडे नेसून वीणा वाजवणारी सरस्वती कॅलेंडर आर्टमुळे आपल्याला आज घरोघरी दिसते..त्रावणकोरचे माजी दिवाण टी. माधव राव यांनी राजा रवि वर्मा ह्यांना सुचवले, की त्यांनी आपली चित्रे छापून सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवावी. रवि वर्मांनी १८९२ मध्ये जर्मनीतून छपाई यंत्रे मागवून १८९४ मध्ये मुंबईत स्वतःचा आर्ट लिथोग्राफिक प्रेस सुरू केला. हिंदू देवदेवतांच्या या स्वस्त छापील प्रतिमांनी भारतातल्या प्रत्येक हिंदू घरात स्थान मिळवले. एका चित्रकाराने स्वतःहून आपल्या कलेला लोकाभिमुख केले, हे भारतीय कलाइतिहासातील पहिले आणि सर्वांत मोठे लोकशाहीकरण होते.राजा रवि वर्मा यांनी तैलरंगात जे केले ते खरोखरी अद्भुत होते. पण ते रंग आणि कुंचला वापरून केलेले होते. जिथे चूक झाली तर लगेच दुरुस्ती करता येते, पण रवि वर्मा यांची चित्रे धाग्यात विणून घेणे ? नुसती कल्पनादेखील अतर्क्य वाटते ना ? रवि वर्मांच्या चित्रांमध्ये प्रकाशलाटा नाचतात, वस्त्रांच्या घड्या, त्यावरून परावर्तित होणाऱ्या प्रकाश छटा, चेहेऱ्यावरचे भाव, हे सारे रंगांमध्ये उतरवायचे कसब रवि वर्मांना उत्तम साधले होते, पण ते सारे रंग हातमागावरच्या विणकामात उतरवणे हे जवळजवळ अशक्य कोटीतले काम होते.हैदराबादमधील डिझायनर गौरांग शहा यांनी हे अशक्य काम हाती घेतले, तेव्हा स्वतः त्यांनाही ते कठीण वाटले होते. पण त्यांनी हे आव्हान स्वीकारले आणि साकारला एक सुंदर प्रकल्प, खादी. ह्या एका प्रकल्पावर गौरांगने तब्बल पाच वर्षे काम केले. रवि वर्मांच्या चौपन्न दुर्मीळ चित्रांचे हक्क त्यांनी आधी रवि वर्मा हेरिटेज फाउंडेशनकडून विकत घेतले. आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील अण्णाजी राव ह्या कुशल विणकराला गौरंग ह्यांनी आपले हे स्वप्न सांगितले आणि सुरू झाला स्वप्नपूर्तीकडचा एक अनोखा प्रवास. शेतकरी कुटुंबातल्या, विणकाम करण्याचा काहीही अनुभव नसलेल्या तरुण मुलींना अण्णाजींनी जामदानी पद्धतीचे विणकाम शिकवले आणि मग सुरू झाली एक अशी कलासाधना जी या देशात आधी कधीच झाली नव्हती. रवि वर्मांची एकतीस चित्रे एकतीस खादीच्या साड्यांच्या पदरांवर उमटली..कॅनव्हासवरचे एखादे चित्र, त्यातली रंगसंगती, चेहऱ्यावरचे भाव खादीच्या वस्त्रात विणून घेणे म्हणजे काय असते हे समजून घेण्यासाठी आधी जामदानी विणकामाचे तंत्र समजून घ्यावे लागते. जामदानी विणकाम हे असे तंत्र आहे ज्यात वस्त्रावरची प्रत्येक आकृती थेट धाग्यात विणली जाते. विणकर नजरेसमोर ठेवतो ते फक्त कागदावरील आखीव रेखाचित्र. प्रत्येक हातमागाच्या खाली त्या त्या चित्राचा रेखांकित, रंगवलेला पार्चमेंट पेपर असतो आणि त्याबरहुकूम विणकर एकेका रंगाचा धागा त्या त्या जागी बसवतजाते. विणकाम म्हणजे आडव्या आणि उभ्या धाग्यांचे एकमेकात मिश्रण. विणकामाचे जग हे चौरस असते. त्यात वर्तुळ घडवणे, वक्र रेषा घडवणे हे केवळ उत्कृष्ट कौशल्य असलेले विणकरच करू शकतात. गौरांग शहा आणि अण्णाजी ह्यांनी वीस-बावीस वर्षांच्या तरुण मुलींकडून हे काम करून घेतलेय.रवि वर्मांच्या चित्रांतील त्वचेचा पिवळसर गुलाबी, सावल्यांचा निळसर काळा, वस्त्रांचे, दागिन्यांचे पिवळेधमक सोनेरी, मातीचा मातकट पिवळा, पाण्याचा हिरवट निळा ह्या साऱ्या रंगछटा जशाच्या तशा पुनर्निर्मित करण्यासाठी गौरांग यांनी जवळजवळ सहाशे वेगवेगळ्या रंगछटा तयार केल्या. गुजरातमधील अजरखपूर येथे राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त कारागीर जुनैद खत्री यांनी वनस्पतींपासून आणि फळाफुलांपासून हे रंग तयार केले. फक्त हे सगळे रंग तयार करण्यासाठी दहा महिने लागले. तब्बल दोनशे किलो खादीचा धागा रंगवला गेला. त्यानंतर विणकामाला सुरवात झाली ती आंध्र प्रदेश मधल्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यातल्या आलिकम नावाच्या गावात. ह्या साड्या पूर्णपणे खादीत विणल्या गेल्या होत्या, म्हणजे धागा मानवी हातांनी चरख्यावर कातलेला आणि विणकाम हातमागावर. इंग्रजीत ज्याला हॅन्डस्पन आणि हँडवोव्हन म्हणतात तशा. गांधींनी घरोघरी चरखा आणून सूतकताई प्रत्येक घरात नेली तर राजा रवि वर्मा ह्यांनी चित्रे छापून कला घरोघरी नेली. ह्या दोन व्यक्तिमत्त्वांना जोडणारा धागा म्हणजे हा प्रकल्प. ह्यातून जे निर्माण झाले ते खरोखरी अद्भुत आहे.. तंजावूरच्या बृहदीश्वर मंदिरातील हजार वर्षे जुने रहस्य.गौरांगच्या हैदराबाद मधल्या मोठ्या तीन मजली फ्लॅगशिप दुकानात सध्या सुरू असलेले हे प्रदर्शन पहिल्यांदा मांडले गेले होते ते दिल्लीत, राष्ट्रीय संग्रहालयात २०२२ साली. तेव्हापासून हे प्रदर्शन भारतभरात अनेक शहरात गेले आहे. ह्या प्रदर्शनातली एकेक साडी विणायला श्रीकाकुलमच्या विणकरांना साधारण एक वर्ष लागले. काही खूप क्लिष्ट चित्रे असलेल्या साड्यांसाठी तर दोनेक वर्षे लागली. या साड्यांची किंमत दोन लाखांपासून सहा लाखांपर्यंत आहे. पण ग 