Premium|Konkan Petroglyphs Heritage : केवळ समुद्रकिनारे नव्हे, तर अश्मयुगीन कातळशिल्पं हीच कोकणची नवी ओळख!

ऋत्विज आपटेपर्यटकांचे दोन मुख्य आकर्षण बिंदू आहेत. एक नैसर्गिक आणि दुसरा सांस्कृतिक-ऐतिहासिक. कोकण किनारपट्टीला या दोन्हींचा उत्तम वरदहस्त लाभलेला आहे. समुद्रकिनारे, धबधबे, फुले अशा नैसर्गिक गोष्टी तर आहेतच, पण सोबतीने गणेशोत्सव, शिमगा, दशावतारही आहे. या प्रकारचा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारसा पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पुष्कळ आहे, परंतु याच्या पल्याड जाऊन अगदी अश्मयुगीन म्हणावा असा वारसा गेल्या काही वर्षांत कोकणात समोर येताना दिसतो आहे, तो म्हणजे कातळ खोदचित्र (कातळशिल्प) रूपाने.महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात अरबी समुद्राशी संलग्न असलेला ७२० किलोमीटर लांब आणि अंदाजे ३० किलोमीटर रुंद किनारपट्टीचा भाग म्हणजेच कोकण किनारपट्टी. भौगोलिकदृष्ट्या जरी हा प्रदेश एकसारखा दिसत असला, तरी भूशास्त्रीय जडणघडणीनुसार या भागाचे अजून तीन-चार विभाग करता येतात. उत्तर कोकणातील ठाणे, रायगड जिल्हे या भागाचा भूप्रदेश मुख्यतः बेसॉल्ट दगडाचा म्हणजेच काळ्या पाषाणाचा आहे आणि दक्षिण कोकणातील म्हणजेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील भूप्रदेश मुख्यत्वे जांभ्या दगडाचा आहे आणि त्याचा विस्तार अगदी महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडे, गोवा-कारवार करत केरळपर्यंत दिसतो. कोकणाची ओळख असलेला जांभा दगड प्रामुख्याने दक्षिण कोकणात किनाऱ्याजवळच्या पठारांच्या माथ्यावर आढळून येतो. या जांभ्या दगडाच्या कमी उंचीच्या पठारांना स्थानिक भाषेत ‘सडा’ असे म्हणतात. .Premium| Human evolution: माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये गोष्टी सांगण्याची त्याची सवय कशी महत्वाची ठरली?.निसर्गसंपन्न आणि विविध सांस्कृतिक रहस्ये दडवून असलेला हा भाग म्हणजे वारसा पर्यटनासाठी आतापर्यत कधीही जगासमोर न आलेला एक भाग आहे. कोकणातील पर्यटन हे साधारणपणे समुद्रकिनारे, खाद्यसंस्कृती आणि धार्मिक बाबींवर चालणारे आहे. दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्रातला पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून प्रसिद्धीस आला, आणि आता त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून संपूर्ण कोकण हळूहळू पर्यटनावर भर देऊ पाहत आहे. ही एका दृष्टीने अत्यंत आनंदाची बाब आहे. कोकणाला निसर्गसंपन्न किनारा आहे, नारळी-पोफळीचे वरदान आहे. पण या ठरावीक गोष्टींच्या पल्याड जाऊन ऐतिहासिक वारसा असलेल्या कित्येक गोष्टी कोकणात लुप्त होऊन बसलेल्या होत्या. त्या आता समोर येताना दिसत आहेत. एवढे सगळे असूनसुद्धा म्हणावी तशी पर्यटनवृद्धी कोकणात झालेली नाही. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्थानिकांमधील जनजागृती. स्थानिकांना त्यांच्या प्रदेशाची वैशिष्ट्ये माहिती आहेत, परंतु त्याचा वापर पर्यटनवाढीसाठी कसा करावा याची योग्य जाण अजून कोकणवासीयांना नाही, असे वाटते.बाहेरच्या देशांतून भारतीय उपखंडात येणाऱ्या पर्यटकांचे दोन मुख्य आकर्षण बिंदू आहेत. एक नैसर्गिक आणि दुसरा सांस्कृतिक- ऐतिहासिक. कोकण किनारपट्टीला या दोन्हींचा उत्तम वरदहस्त लाभलेला आहे. समुद्रकिनारे, धबधबे, फुले अशा नैसर्गिक गोष्टी तर आहेतच, पण सोबतीने गणेशोत्सव, शिमगा, नवरात्री, दिवाळी या सणवार आणि उत्सवांचीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर रेलचेल असते. नृत्य, नाट्य यांच्या संगमाने युक्त असे अनेक नृत्य-नाट्याविष्कार - नमन, जाखडी, दशावतार अशा सांस्कृतिक बाबी अजूनतरी कोकणात जपून ठेवण्यात स्थानिक लोक यशस्वी झालेले दिसून येतात. कोकणातला हा अमूर्त वारसा, दशावतार, नमन आणि गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून जगभरात पोहोचला, पण कोकणातल्या मूर्त वारशाचे काय? मुळात आधी वारसा म्हणजे काय, ते आपण जाणून घ्यायला हवे..थोडक्यात सांगायचे झाल्यास वारसा म्हणजे आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या मूर्त आणि अमूर्त संकल्पना, गोष्टी. यामध्ये अगदी छोट्याशा कागदापासून एखादा मोठा सण, उत्सव तसेच पाषाणात कोरलेल्या मूर्तीसुद्धा येतात. हा मिळालेला वारसा जपावा, त्यात आपल्यापरीने भर घालावी आणि तो पुढच्या पिढीच्या हाती सोपवावा हे सामान्यपणे पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेले असते. एखाद्या वास्तूचा उल्लेख ‘वारसा’ असा करताना, त्या वास्तूमुळे त्या भौगोलिक भागावर पडलेला प्रभाव, त्या वास्तूचे राजकीय किंवा सामाजिक स्थान या गोष्टींचा विचार केला जातो. त्याशिवाय ती त्या त्या काळातील विचारशैलीचे, धार्मिक, सामाजिक अभिसरणाचे, समृद्धीचे, विचार प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करते. अशा प्रकारचा विविध कालखंडांतील वारसा कोकणात मूर्त आणि अमूर्त दोन्ही प्रकाराने दिसून येतो.अमूर्त वारशाविषयी आपण थोडक्यात बोललो, आता मूर्त वारसा पाहताना पहिला विचार कोकण किनारपट्टीचा करावा लागतो. ही किनारपट्टी फार पूर्वीपासून व्यापाराचे एक महत्त्वाचे केंद्रस्थान म्हणून गणली गेलेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा भागातील अनेक ऐतिहासिक शहरे, तिथे तयार होणाऱ्या वस्तू यांचा व्यापार कोकण किनारपट्टीवरून विविध देशांत केला जात असे. या काळात व्यापाऱ्यांना राहण्यासाठी म्हणून तयार केलेली अनेक लेणी कोकणात कोरलेली दिसतात. ही लेणी कोण्या एक धर्माशी किंवा कोण्या एक राजघराण्याशी संबंधित नसून, विविध कालखंडांत विविध राज्यांनी, विविध धर्म आणि संस्कृतीच्या उद्धारासाठी बांधलेली दिसतात. मुंबईत असणारी कान्हेरी लेणी, एलिफंटा लेणी; रायगड जिल्ह्यातील कुडा; रत्नागिरीमधील पन्हाळेकाजी; खेडची लेणी; लांजा येथील कातळगांव, सोबतच सिंधुदुर्गात असलेली विमलेश्वर इत्यादी लेणी वारसा पर्यटनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. अलीकडे राजापूर तालुक्यात अनेक ठिकाणी जांभा दगडातील एकाशम मंदिरेसुद्धा समोर येत आहेत.लेण्यांबरोबरच काळ्या पाषाणात विविध राजवटींत बांधलेली अनेक जुनी मंदिरे कोकणात दिसून येतात. त्यामध्ये कसबा संगमेश्वर आहे, कुणकेश्वर आहे, कनकादित्य मंदिर आहे, तसेच मराठाकालीन उतरत्या छपराची जवळपास एक हजार छोटी-मोठी मंदिरे कोकणात विविध ठिकाणी दिसतात. मराठाकालीन मंदिरांच्या बरोबरीने त्याच काळातील अनेक गड आणि किल्ले कोकणात आहेत. त्यात अगदी प्रबळ गडासारखा वनदुर्गही आहे आणि मुरुड जंजिरा, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्गसारखे समुद्री किल्लेसुद्धा आहेत. या प्रकारचा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारसा पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पुष्कळ आहे, परंतु याच्या पल्याड जाऊन अगदी अश्मयुगीन म्हणावा असा वारसा गेल्या काही वर्षांत कोकणात समोर येताना दिसतो आहे, तो म्हणजे कातळ खोदचित्र (कातळशिल्प) रूपाने..Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध .अश्मयुगीन मानवाने त्याच्या भावभावनांचा मांडलेला एक मोठा पट कातळ खोदचित्रांच्या रूपाने आता जगासमोर गेल्या साधारण दहा वर्षांत आणला जात आहे. मी आणि माझे सहकरी गेली काही वर्षे या चित्रांवर अभ्यास करतो आहोत. १९९०मध्ये पहिल्यांदा निवळीफाटा येथे एक साइट मिळाली. त्यानंतर आता रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ११० गावांमध्ये १५० ठिकाणी दोन हजारांहून अधिक चित्रे आढळून आली आहेत. ही चित्रे कोकणातल्या सड्यावर म्हणजेच आडव्या पसरलेल्या जांभा दगडाच्या पठारावर कोरलेली आहेत. हा आडवा पसरलेला जांभा दगडाचा सडा गेली अनेक वर्षे अनेक गुपिते आपल्या पोटात ठेवून आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणजे ही कातळ खोदचित्रे. २०१२मध्ये ‘आडवळणावरचे कोकण’ ह्या संकल्पनेतून सुरू झालेला आडवळणावरचा प्रवास आज युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ होण्याच्या दिशेने निघालेला आहे.आता ही कातळ खोदशिल्पे म्हणजे नक्की काय? तर हा प्रागैतिहासिक मानवाच्या कलेचा एक भाग आहे. प्रागैतिहासिक भित्तीचित्रे या प्रकारात तीन महत्त्वाचे भाग आहेत - १. पिक्टोग्राफ - चित्ररंगांचा वापर करून काढलेली, २. पेट्रोग्लीफ - दगडावर कोरलेली आणि ३. जिओग्लीफ\\अर्थ फिगर - आडव्या जमिनीवर कोरलेली चित्रे.या तीन प्रकारांपैकी तिसरा भाग कोकणातल्या सड्यावर आढळून येतो. दोन हजारांहून अधिक चित्रांची नोंद करताना, अनेक संदर्भांचा मागोवा घेत राहिलो. त्यानंतर मग या एवढ्या चित्रांची चित्रांच्या आकारानुसार विभागणी केली. तेव्हा आढळून आले, की यामध्ये मानवी आकृत्या आहेत, भौगोलिक आकृत्या आहेत, तसेच अनेक प्राणी आणि पक्ष्यांचेसुद्धा अंकन केलेले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, यामध्ये जे काही प्राणी कोरले आहेत, ते एकतर प्रत्यक्षात आकाराने जेवढे असतात तेवढे आहेत किंवा त्याहून जास्त मोठे दाखवले गेले आहेत. या चित्रांमध्ये एकशिंगी गेंडा, हत्ती, हरिण वर्गातील प्राणी तसेच विविध पक्षी, जलचर, उभयचर असे विविध प्रकार दिसून येतात. या चित्रांसोबतच त्याकाळी मानवाने शिकार करण्यासाठी तयार केलेली हत्यारेसुद्धा आढळतात. या चित्रांच्या कालखंडाबाबत आत्तातरी काही निश्चित माहिती हातात नसली, तरी समोर येणारे पुरावे हेच सांगतात, की ही चित्रे अश्मयुगीन माणसाने कोरलेली असावीत. यातीलच नऊ ठिकाणे आता जागतिक वारसा म्हणून युनेस्कोच्या प्रस्तावित यादीत नोंदवली गेली आहेत. त्यातील सात रत्नागिरी जिल्ह्यातील आहेत, एक सिंधुदुर्गातील आणि एक गोव्यातील आहे..प्राचीन काळात माणूस नैसर्गिक बदलांसाठीचा मूलस्रोत नव्हता, निसर्गात नैसर्गिक पद्धतीने होणारे बदल हे सावकाश होत असत आणि त्याच वेगाने माणूस ते बदल आत्मसात करून त्यानुसार आपली जीवनशैली आखत होता. त्यामुळे संतुलन व्यवस्थित राखले जात होते. नंतरच्या कालखंडात माणसाने प्रगती केली आणि निसर्गाच्या विरोधात जाऊन त्याला ओरबाडायला सुरुवात केली, होणारे बदल स्वीकारायलासुद्धा माणसाला वेळ मिळेनासा झाला आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा अयोग्य वापर करून माणूस आपली प्रगती साधत आहे, आणि ती पर्यावरणासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. पुरातत्त्वाचा अभ्यास करताना अशा अनेक गोष्टी समोर येतात आणि भूतकाळ आपल्याला काय काय देऊन गेला आहे याची जाणीव होते, सोबतच आपण आता वर्तमानातून काय काय हरवून बसत आहोत आणि भविष्यात काय काय दवडणार आहोत, याची जाणीव करून देतो. शेवटी आपण जे काही करतो ते आपल्या भविष्यासाठी, पण तेच जर आता आपण चुकीच्या पद्धतीने करत असू तर त्यावर वेळीच निर्बंध घालायला हवेत एवढे नक्की.ऋत्विज आपटे रत्नागिरीस्थित प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती व पुरातत्त्वशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले संशोधक आणि मुंबई विद्यापीठात पुरातत्त्व विभागात व्हिजिटिंग फॅकल्टी आहेत. 